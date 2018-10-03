Турчинов: Российская армия готовится к нападению на Украину по всей границе

Украина должна быть готовой к военному вторжению России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на брифинге в Харькове. Он добавил, что украинцам необходимо воспринимать "военную угрозу России серьезно", пишет украинское издание УНИАН.Согласно заявлению секретаря СНБО, Россия начала развертывание новых воинских подразделений на границе с Украиной, и в любой момент может их использовать для ведения активных боевых действий, перейдя украинскую границу. При этом Турчинов отметил, что развертывание дополнительных воинских формирований российской армии наблюдается не только на территории "оккупированного Донбасса, но и вдоль всей российско-украинской границы".Турчинов предупредил, что накопленные Россией вооруженные силы на границе сопоставимы с теми, которые "были развернуты в 2014 году, когда Совет федерации РФ принял решение о вводе российских войск в Украину". Поэтому российская армия на границе не для того, чтобы просто напугать, а "реально готовится к нападению, так как просто там ее держать сильно дорого".Также Турчинов заявил, что в скором времени у Украины появится "серьёзная система ПВО", так как запланированы "переговоры с партнерами на эту тему".Ранее о желании Украины купить американские системы ПВО "Патриот" заявлял украинский президент Петр Порошенко.