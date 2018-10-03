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Турчинов: Российская армия готовится к нападению на Украину по всей границе

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Украина должна быть готовой к военному вторжению России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на брифинге в Харькове. Он добавил, что украинцам необходимо воспринимать "военную угрозу России серьезно", пишет украинское издание УНИАН.

Турчинов: Российская армия готовится к нападению на Украину по всей границе


Согласно заявлению секретаря СНБО, Россия начала развертывание новых воинских подразделений на границе с Украиной, и в любой момент может их использовать для ведения активных боевых действий, перейдя украинскую границу. При этом Турчинов отметил, что развертывание дополнительных воинских формирований российской армии наблюдается не только на территории "оккупированного Донбасса, но и вдоль всей российско-украинской границы".


Турчинов предупредил, что накопленные Россией вооруженные силы на границе сопоставимы с теми, которые "были развернуты в 2014 году, когда Совет федерации РФ принял решение о вводе российских войск в Украину". Поэтому российская армия на границе не для того, чтобы просто напугать, а "реально готовится к нападению, так как просто там ее держать сильно дорого".

Также Турчинов заявил, что в скором времени у Украины появится "серьёзная система ПВО", так как запланированы "переговоры с партнерами на эту тему".

Ранее о желании Украины купить американские системы ПВО "Патриот" заявлял украинский президент Петр Порошенко.
Использованы фотографии:
УНИАН
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26 комментариев
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 15:20
    +7
    А ведь этот человек когда то давал присягу своему Народу...

    И там были слова:
    Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.

    Ждем.
    1. Аристарх Людвигович
      Аристарх Людвигович Сегодня, 15:25
      +3
      Цитата: Тралл
      А ведь этот человек когда то давал присягу своему Народу...

      Он хозяин своего слова, хочет дает, хочет забирает. Если данный баптист присягал СССР, то изменой и не пахнет.
      Поэтому российская армия на границе не для того, чтобы просто напугать, а "реально готовится к нападению, так как просто там ее держать сильно дорого".

      По моемому содержать Украину выходит сильно дороже, чем содержать армию.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 15:26
      +2
      Поскорее бы этого убытка настигла кара.К великому сожалению уже не советского народа...
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:28
      +1
      Цитата: Тралл
      +3
      А ведь этот человек когда то давал присягу своему Народу...

      Тогда он был ещё человеком, теперь он пастор-убийца к которому мы испытываем ненависть и презрение.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 15:32
      +1
      Цитата: Тралл
      А ведь этот человек когда то давал присягу своему Народу...

      Много с тех пор воды утекло - одну большую страну разорвали на кучу маленьких и недоразвитых территорий три пьяных м...ка, а простым людям надо как то было жить в этих новых условий. Так что если когда-нибудь этому пастору недоделанному придётся отвечать на суде перед людьми и нынешней его родиной, то отвечать ему придётся не за нарушение присяги, а за ту кровь и боль, что он принёс на землю Украины.
    5. massad1
      massad1 Сегодня, 15:39
      0
      ну первое, к сожалению, невыполнимо (хотя российского очень даже), а второе и третье по-моему и так в избытке.
      Меня вот другое забавляет. Вы посмотрите на ,с позволения сказать, "лица" хунты. Это же уродец на уродце в кого ни ткни. Пастор, Парубий вообще чучело шепелявое со справкой, Педалик, перечислять можно очень долго. Я поражаюсь, как эта вся нечисть, все эти ошибки природы повылазили одновременно в одной и той же отдельно взятой , с позволения сказать, "стране". Если матрасники подбором целенаправленно занимались, то я снимаю перед ними шляпу laughing
      1. кредо
        кредо Сегодня, 15:47
        0
        Цитата: massad1
        ну первое, к сожалению, невыполнимо (хотя российского очень даже), а второе и третье по-моему и так в избытке.
        Меня вот другое забавляет. Вы посмотрите на ,с позволения сказать, "лица" хунты. Это же уродец на уродце в кого ни ткни. Пастор, Парубий вообще чучело шепелявое со справкой, Педалик, перечислять можно очень долго. Я поражаюсь, как эта вся нечисть, все эти ошибки природы повылазили одновременно в одной и той же отдельно взятой , с позволения сказать, "стране". Если матрасники подбором целенаправленно занимались, то я снимаю перед ними шляпу laughing

        Здесь нет никакого секрета, потому как выбирали их не на Украине, а в стране за большой лужей. Им умные были не нужны, им были нужны управляемые - вот и весь секрет. А умные люди на Украине есть, это факт, но они не вписываются в англосаксонскую формулу "Разделяй и властвуй", поэтому мы и видели и видим среди украинских политиканов таких как Турчинов и Парубий, Кличко и Климкин, Дышица и Гройсман.
    6. venik
      venik Сегодня, 15:42
      +1
      Цитата: Тралл
      А ведь этот человек когда то давал присягу своему Народу...

      ======
      Не знаю, чего он там "давал".... Но "турчиновское" заявление, о том, что после окончания универа - ВСЕХ выпускников отправляли на "рабочие" должности меня УМИЛИЛО!!!
      Этот гадёныш, по окончании днепропетровского универа - ломанулся на "Криворожсталь" (на РАБОЧУЮ должность между прочим!!), где и стал "кандидатом в члены" КПСС.... После чего - попёр на "комсомольскую работу"... Дослужился до зав.отделом "пропаганды и агитации" Днепропетровского Обкома Комсомола.... (Ну вот ТАКИЕ у нас были КОМСОМОЛЬСКИЕ деятели...)... Ну а теперь - fool am hi
    7. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 15:50
      0
      Россия так часто вводит и выводит войска в Окраину, что это не вторжение и отступление, а какой-то половой акт получается. Ритмично-поступательное наступление, причем с бурным оргазмом со стороны кастрюлеголовыхlaughing. Министерство пропаганды - самый жизнеспособный, финансируемый и мощный аппарат хунты. Его задача - жаловаться, визжать о чём угодно не переставая, иначе об 404 забудут на следующий день. Однако делать это всё сложнее, поскольку от её визгов все устали.
  2. Pivot
    Pivot Сегодня, 15:26
    -1
    Жаль что в Украине нет заведения под названием Кащенко там как раз и место таким персонажам.
    1. Николай Петров
      Николай Петров Сегодня, 15:34
      +1
      Василий, там таких персонажей пруд-пруди. Сами подумайте, нормальный человек будет бегать по улице с кастрюлей на голове? А сколько там в шумерии таких? Так что даже при наличии заведения, подобного им. Кащенко, пришлось бы многократно расширять его. Места всем не хватило бы.
      1. Pivot
        Pivot Сегодня, 15:43
        +1
        Николай. Таких персонажей как этот можно на пальцах обеих рук пересчитать. Знаете есть просто , а вот этого можно отнести к одержимым. Однозначно для опытов этот будет весьма интересным персонажем.
    2. massad1
      massad1 Сегодня, 15:42
      0
      они оттуда и посбегАли, у многих справки имеются
      1. Николай Петров
        Николай Петров Сегодня, 15:45
        0
        Ну, со справкой у них при высоких должностях.
        1. Pivot
          Pivot Сегодня, 15:52
          0
          Это как партийный билет у них.
  3. Быков.
    Быков. Сегодня, 15:27
    -2
    Блин, спалились. Шойгу, надо быть аккуратнее.
  4. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:27
    +4
    Россия хоть знает, что нападать собралась? Или опять все напряглись, а русские не явились....Достал этот бред.
    1. massad1
      massad1 Сегодня, 15:49
      0
      Вы не понимаете стратегического замысла и глубины их глубин. Хунта должна держать все сфинктеры в напряжении, чтобы в час "Ч" ненароком не ..., ну вы понимаете...
  5. Комментарий был удален.
    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:41
      0
      Очень много. Дурчинов не слабоумный, мне и самому интересно, сколько ему платят за этот бред)
  6. Леклерк
    Леклерк Сегодня, 15:29
    0
    Лицо Турчинова - эшелонированная оборона от морозов.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: Леклерк
      Лицо Турчинова - эшелонированная оборона от морозов.

      Думаю, что писатель Акунин с Вами бы не согласился и поставил его фото слева, там где обитают одухотворённые и светлые лики, наряду с Макаревичем, Улицкой, Гребенщиковым, и прочими.
  7. astepanov
    astepanov Сегодня, 15:39
    0
    Так ведь уже напали, ввели, оккупировали... Не? А еще говорят, что прибалтийцы - тормоза.
  8. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:40
    0
    Турчинов: Российская армия готовится к нападению на Украину по всей границе


    Да вы шо? Правда что-ли? Все четыре года наступают, но все не наступят laughing
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:42
    +1
    вот по кому пуля,и не одна,рыдает стальными слезами.давно пора его просто ''самоубить.''
  10. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:46
    0
    правильно боится, чучь что и места мокрого не останется от хунты и их последователей. Летчики уже года так с 14 регулярно отрабатывают возможные задачи
  11. Jerk
    Jerk Сегодня, 15:55
    0
    Ел-палы, чета мы уже 5-ый год все готовимся... Хотя, там вроде и в 2008 такого рода песни были? А может их вообще еще Кравчук пел - сейчас уже и не вспомню.
    Зоопарк.
    Мне вот интересно - в чем, чисто теоретически, смысл для России завоевывать Дикое Поле? Сафари-парк тут открыть для туристов? С лицензией на охоту. Редкий зверь - бандерлог скачущий. Приманивается американским флагом, при звуках щеневмерлы - впадает в неконтролируемый транс, после чего охотнику остается только добить его портретом Путина.