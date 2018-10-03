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МО Чехии закупит более 200 БМП

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Минобороны Чехии объявило о решении закупить 210 гусеничных боевых машин (БМП), передает РИА Новости.



По словам главы военного ведомства республики Лубомира Метнара в конкурсе на поставку машин примут участие четыре компании, в том числе шведская BAE Systems, испанская General Dynamics European Land Systems и две немецкие фирмы – PSM и Rheinmetall Landsysteme. Интерес к тендеру проявили также Американская General Dynamics и британская BAE Systems.


Производители должны уложиться в сумму около €2 млрд. (50 млрд. крон).

Он заявил, что данное обновление парка гусеничных бронемашин станет «станет крупнейшим оборонным заказом в истории Чехии».

Мы хотим сделать всё открыто,
заявил министр обороны.

Победитель конкурса будет объявлен в начале 2019 года, а летом с ним планируется подписать контракт. Новые машины должны будут заменить стоящие на вооружении БМП-1 и БМП-2.

Метнар добавил, что первые БМП должны появиться в чешской армии уже в 2020 году. Раскрыть для прессы подробности будущего заказа министр пообещал позднее, после того как условия контракта будут одобрены правительством.

Ранее сообщалось, что в рамках программы перевооружения армии, Чехия планирует потратить в общей сложности более €4,5 млрд.
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11 комментариев
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  1. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 15:36
    -1
    И какой смысл чехам вкладывать такие бабки именно в БМП???
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 15:45
      -1
      Цитата: Alexey-74
      И какой смысл чехам вкладывать такие бабки именно в БМП???

      Чешская военщина бряцает оружием.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 15:48
        0
        Чехия в свое время и сама строила неплохую бронетехнику..
    2. ioan-e
      ioan-e Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: Alexey-74
      И какой смысл чехам вкладывать такие бабки именно в БМП???

      Конкурс можно признать не состоявшимся bully
    3. кредо
      кредо Сегодня, 15:58
      0
      Цитата: Alexey-74
      И какой смысл чехам вкладывать такие бабки именно в БМП???

      Если исходить из того, что ареной боевых действий они видят исключительно свою страну или на худой конец страны ЕС в целом, то понять их выбор абсолютно не сложно - асфальтированные дороги имеется практически везде и достаточно хорошего качества, так зачем по ним гонять танки. БМП как раз кстати.
      Жаль что российские производители не участвуют в этом "конкурсе", хоть и понятно, что США этого просто не допустили в отношении Чехии.
  2. Pivot
    Pivot Сегодня, 15:37
    +1
    А своих производителей не допускают. НАТО нет места конкурентам, все квоты давно расписаны.
  3. Тралл
    Тралл Сегодня, 15:38
    0
    данное обновление парка гусеничных бронемашин станет «станет крупнейшим оборонным заказом в истории Чехии

    Где они в Чехии на гусеницах ездить собрались? Или имеются какие-то агрессивные планы?
  4. Masya Masya
    Masya Masya Сегодня, 15:50
    +2
    ставлю на...
    Интерес к тендеру проявили также Американская General Dynamics

    wink
  5. bogart047
    bogart047 Сегодня, 15:55
    -1
    лучше пивом закупайтесь
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:56
    -1
    сейчас трамп подсуетится-такие деньги ,и '',мимо кассы''. wassat
  7. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 15:58
    0
    По словам главы военного ведомства республики Лубомира Метнара в конкурсе на поставку машин примут участие четыре компании, в том числе шведская BAE Systems, испанская General Dynamics European Land Systems и две немецкие фирмы – PSM и Rheinmetall Landsysteme. Интерес к тендеру проявили также Американская General Dynamics и британская BAE Systems.

    М-да... вот это я понимаю - конкуренция: между американской и испанской ветвями General Dynamics и между британской и шведской ветвями BAE. smile