МО Чехии закупит более 200 БМП
Минобороны Чехии объявило о решении закупить 210 гусеничных боевых машин (БМП), передает РИА Новости.
По словам главы военного ведомства республики Лубомира Метнара в конкурсе на поставку машин примут участие четыре компании, в том числе шведская BAE Systems, испанская General Dynamics European Land Systems и две немецкие фирмы – PSM и Rheinmetall Landsysteme. Интерес к тендеру проявили также Американская General Dynamics и британская BAE Systems.
Производители должны уложиться в сумму около €2 млрд. (50 млрд. крон).
Он заявил, что данное обновление парка гусеничных бронемашин станет «станет крупнейшим оборонным заказом в истории Чехии».
Победитель конкурса будет объявлен в начале 2019 года, а летом с ним планируется подписать контракт. Новые машины должны будут заменить стоящие на вооружении БМП-1 и БМП-2.
Метнар добавил, что первые БМП должны появиться в чешской армии уже в 2020 году. Раскрыть для прессы подробности будущего заказа министр пообещал позднее, после того как условия контракта будут одобрены правительством.
Ранее сообщалось, что в рамках программы перевооружения армии, Чехия планирует потратить в общей сложности более €4,5 млрд.
По словам главы военного ведомства республики Лубомира Метнара в конкурсе на поставку машин примут участие четыре компании, в том числе шведская BAE Systems, испанская General Dynamics European Land Systems и две немецкие фирмы – PSM и Rheinmetall Landsysteme. Интерес к тендеру проявили также Американская General Dynamics и британская BAE Systems.
Производители должны уложиться в сумму около €2 млрд. (50 млрд. крон).
Он заявил, что данное обновление парка гусеничных бронемашин станет «станет крупнейшим оборонным заказом в истории Чехии».
Мы хотим сделать всё открыто,заявил министр обороны.
Победитель конкурса будет объявлен в начале 2019 года, а летом с ним планируется подписать контракт. Новые машины должны будут заменить стоящие на вооружении БМП-1 и БМП-2.
Метнар добавил, что первые БМП должны появиться в чешской армии уже в 2020 году. Раскрыть для прессы подробности будущего заказа министр пообещал позднее, после того как условия контракта будут одобрены правительством.
Ранее сообщалось, что в рамках программы перевооружения армии, Чехия планирует потратить в общей сложности более €4,5 млрд.
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