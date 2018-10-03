Почему САА не освободила от боевиков всю Сирию. Путин объяснил

Мы должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких войск иностранных, третьих, государств на территории Сирии не было. Включая Россию, если это будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики. Мы заинтересованы в стабильности в Сирии.

Мы изначально исходили из того, что США там борются с ИГИЛ (*запрещена в РФ).