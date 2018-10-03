Почему САА не освободила от боевиков всю Сирию. Путин объяснил
Выступая на пленарной сессии российской энергетической недели, президент России коснулся темы сирийского вооружённого конфликта. По словам президента, успехи сирийской армии в борьбе с терроризмом очевидны. При этом Владимир Путин назвал главную причину того, почему САА не освободила всю территорию страны.
Владимир Путин отметил, что этой причиной является присутствие в Сирии военных контингентов государств, нарушающих международное право. Президент России отметил, что целый ряд стран использует в Сирии свои войска без официального приглашения со стороны властей САР и без соответствующей санкции Совбеза ООН, которая могла бы стать альтернативным решением.
ТАСС приводит заявление главы государства:
Владимир Путин напомнил, что одним из нарушителей международного права в данной ситуации являются Соединённые Штаты Америки. По словам президента РФ, США не получали ни мандат СБ ООН, ни приглашения со стороны Дамаска, а потому реальные цели нахождения американцев в САР выглядят крайне сомнительно.
Путин:
Далее президент добавил, что по мере исчезновения в Сирии ИГИЛ* объяснять своё присутствие там США становится всё сложнее.
Между тем стало известно, что крупный турецкий военный конвой (более 40 единиц техники) вошёл в так называемую буферную зону провинции Идлиб. Напомним, что на днях в Идлибе террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* заявила о самороспуске после контактов с представителями Анкары. Этот факт доказывает влияние турецких властей на тех боевиков, которые находятся в сирийской провинции Идлиб.
Владимир Путин отметил, что этой причиной является присутствие в Сирии военных контингентов государств, нарушающих международное право. Президент России отметил, что целый ряд стран использует в Сирии свои войска без официального приглашения со стороны властей САР и без соответствующей санкции Совбеза ООН, которая могла бы стать альтернативным решением.
ТАСС приводит заявление главы государства:
Мы должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких войск иностранных, третьих, государств на территории Сирии не было. Включая Россию, если это будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики. Мы заинтересованы в стабильности в Сирии.
Владимир Путин напомнил, что одним из нарушителей международного права в данной ситуации являются Соединённые Штаты Америки. По словам президента РФ, США не получали ни мандат СБ ООН, ни приглашения со стороны Дамаска, а потому реальные цели нахождения американцев в САР выглядят крайне сомнительно.
Путин:
Мы изначально исходили из того, что США там борются с ИГИЛ (*запрещена в РФ).
Далее президент добавил, что по мере исчезновения в Сирии ИГИЛ* объяснять своё присутствие там США становится всё сложнее.
Между тем стало известно, что крупный турецкий военный конвой (более 40 единиц техники) вошёл в так называемую буферную зону провинции Идлиб. Напомним, что на днях в Идлибе террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* заявила о самороспуске после контактов с представителями Анкары. Этот факт доказывает влияние турецких властей на тех боевиков, которые находятся в сирийской провинции Идлиб.
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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