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Почему САА не освободила от боевиков всю Сирию. Путин объяснил

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Выступая на пленарной сессии российской энергетической недели, президент России коснулся темы сирийского вооружённого конфликта. По словам президента, успехи сирийской армии в борьбе с терроризмом очевидны. При этом Владимир Путин назвал главную причину того, почему САА не освободила всю территорию страны.

Почему САА не освободила от боевиков всю Сирию. Путин объяснил


Владимир Путин отметил, что этой причиной является присутствие в Сирии военных контингентов государств, нарушающих международное право. Президент России отметил, что целый ряд стран использует в Сирии свои войска без официального приглашения со стороны властей САР и без соответствующей санкции Совбеза ООН, которая могла бы стать альтернативным решением.


ТАСС приводит заявление главы государства:
Мы должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких войск иностранных, третьих, государств на территории Сирии не было. Включая Россию, если это будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики. Мы заинтересованы в стабильности в Сирии.


Владимир Путин напомнил, что одним из нарушителей международного права в данной ситуации являются Соединённые Штаты Америки. По словам президента РФ, США не получали ни мандат СБ ООН, ни приглашения со стороны Дамаска, а потому реальные цели нахождения американцев в САР выглядят крайне сомнительно.

Путин:
Мы изначально исходили из того, что США там борются с ИГИЛ (*запрещена в РФ).


Далее президент добавил, что по мере исчезновения в Сирии ИГИЛ* объяснять своё присутствие там США становится всё сложнее.

Между тем стало известно, что крупный турецкий военный конвой (более 40 единиц техники) вошёл в так называемую буферную зону провинции Идлиб. Напомним, что на днях в Идлибе террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* заявила о самороспуске после контактов с представителями Анкары. Этот факт доказывает влияние турецких властей на тех боевиков, которые находятся в сирийской провинции Идлиб.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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25 комментариев
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  1. 210окв
    210окв Сегодня, 15:52
    0
    Ну хорошо-мешают иностранные силы.Точнее это странное объяснение.Значит что-с ними ну ничего нельзя поделать,или разыграть шахматную партейку?Лет на надцать
    1. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 16:26
      +4
      Видео к новости
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 17:06
      -1
      тухлая отмазка при неспособности выполнить поставленную задачу.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:43
        +7
        Цитата: Ратник с пулеметом
        тухлая отмазка при неспособности выполнить поставленную задачу.

        Какая задача была поставлена, которую не выполнили?
        1. Ратник с пулеметом
          Ратник с пулеметом Сегодня, 17:47
          -5
          ликвидация исламистов и восстановления мира в Сирии.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 17:53
            +2
            Разве нарушены какие-то сроки? Операция продолжается.
            1. Ратник с пулеметом
              Ратник с пулеметом Сегодня, 17:58
              +4
              операция без сроков отправляет больного в морг,здесь может быть тоже самое.
          2. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 18:17
            0
            Цитата: Ратник с пулеметом
            ликвидация исламистов и восстановления мира в Сирии.

            Какие сроки были поставлены для решения этой задачи и какая тут "неспособность" её выполнить? Если у вас под черепной коробкой имеется содержимое, то вы сами можете сопоставить территорию Сирии, подконтрольную Асаду до нашего участия, и теперешнюю.
            Пулемет у вас,"ратник", явно, прозападный. negative
          3. Юра
            Юра Сегодня, 18:28
            0
            Цитата: Ратник с пулеметом
            ликвидация исламистов и восстановления мира в Сирии.

            Это задача Сирии, задача России помочь ей в этом.
        2. Алекс2048
          Алекс2048 Сегодня, 20:11
          +2
          А задача РФ в этой войне предельная проста не дать возможность использования территории Сирии для строительства труб для транспортировки углеводородов с ближнего востока в Европу и эта задача выполнена. Но вот со второй частью заключавшейся в том чтобы большую часть залежей углеводородов в Сирии и их разработку вели представители нашего бизнеса мы не справились и дело не в армии и её победе, а в нашем поганеньком частном бизнесе который привык приходить только на все готовое и то даже то готовое должны ему не просто в рот положить, но ещё и прожевать и тогда возможно наш бизнес все проглотить, а так чтоб в что-то вложить приложить усилия наш бизнес не хочет, да и зачем можно ведь всегда обратиться в бюджет поплакать про нищету и наглый партнёров и... государство даст денег или сделает налоговые послабления... Вот так наш бизнес положил болт на победы государства и предлагаемый вариант увеличения прибыли.
    3. Yeraz
      Yeraz Сегодня, 18:06
      +2
      Цитата: 210окв
      Значит что-с ними ну ничего нельзя поделать,или разыграть шахматную партейку?

      значит на данном этапе ничего нельзя сделать.Россия не всесильная.Имеет свои пределы.А там не какие-то мелькие сошки.2 самых мощных Исламских гос-ва Ближнего востока Турция и Иран,самая сильная держава США и его партнеры.Израиль самая сильная армии и технологически развитая страна БВ.Самые большие кошельки мира ввиде Саудовцев и стран залива.
      Тут Советам было бы сложно.А Россия сделал максимум.Единственное,что может это еще от Идлиба при определенных договоренностях что-то взять.Все.Турция полностью не покинет эти территории,не для того она туда заходила.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:53
    +9
    шутка недели от путина -сша борется с игилом laughing сша совместно с игилом борятся против сирийской армии,а ещё совместно с турками и израилем сша и игил борятся прямо,или косвенно,против нас.
  3. kepmor
    kepmor Сегодня, 16:05
    +7
    да как тут освободить то????...куда не кинь сплошь партнеры вокруг...
    1. семург
      семург Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: kepmor
      да как тут освободить то????...куда не кинь сплошь партнеры вокруг...

      ВВП сказал же что США партнёры , спарринг партнёры наверно .
      1. kepmor
        kepmor Сегодня, 16:29
        +1
        спарринг с американцами???...шутить изволите...это ж страшный сон для нашей "элиты"...
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 17:55
          0
          А злятся американцы впонарошку wassat
  4. Morglenn
    Morglenn Сегодня, 16:14
    0
    Владимир Путин отметил, что этой причиной является присутствие в Сирии военных контингентов государств, нарушающих международное право. Президент России отметил, что целый ряд стран использует в Сирии свои войска без официального приглашения со стороны властей САР и без соответствующей санкции Совбеза ООН, которая могла бы стать альтернативным решением.
    Не было бы иностранных государств, если бы ВВП и компания постоянно не прогибались под "партнёров".А пока одни уговоры и выражения "озабоченностей" , Сирия будет как проходной двор,и Россия будет скончания времён там возиться
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 17:34
      +1
      Нет, так долго не получится. Скорее рано, чем поздно нас оттуда выдавят. Бодаться с " партнерами " можно лишь на отличной от их политической платформе. То , чем занимается Российский алигархат в Сирии, возня из за меркантильных интересов.
  5. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 16:14
    +3
    По словам президента РФ, США не получали ни мандат СБ ООН, ни приглашения со стороны Дамаска, а потому реальные цели нахождения американцев в САР выглядят крайне сомнительно.
    Турки тоже ничего не получали, а просто заняли приграничные территории своей армией, заодно и по курдам афринским прошлись, которые с ИГИЛ как раз воевали. А из местных бородачей антиасадовскую армию лепят.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:56
      0
      А чем туркам Асад неугоден?
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:18
    +4
    "Успехи "сирийской" армии" - странная повестка дня для "энергетической недели" - выглядит как самовнушение. ...
    И кого он объявляет "проблемой освобождения территорий". Это же просто клуб "партнёров": Израиль, Турция, США....Там только Украины ещё нет, ...наверное. laughing
  7. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:47
    +4
    Турция борется с ИГИЛ??? Трудно бороться с проституцией, силами самого борделя.....так и тут, покровители этих формирований не борются, а их руками преследуют свои интересы в регионе.....
  8. Million
    Million Сегодня, 17:14
    0
    "Мы должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких войск иностранных, третьих, государств на территории Сирии не было. Включая Россию, если это будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики. Мы заинтересованы в стабильности в Сирии."
    А почему они там вообще находятся?И почему весь мир об этом молчит?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:58
      +1
      Весь мир молчит знамо почему
  9. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 17:56
    +1
    Если Израиль прижать хорошенько , уверен всех левых из Сирии сразу выведут и финансирование чертей прекратится . Можете меня пинать ,но это не только мое личное мнение . hi
    Цитата: Million
    А почему они там вообще находятся?И почему весь мир об этом молчит?

    Я думаю ответил на ваш вопрос с тонким намеком ..?