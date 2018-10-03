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Десантники РФ и РБ проведут совместное десантирование техники у границ НАТО

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Белорусские и российские десантники в ходе учения проведут десантирование техники на незнакомую площадку, расположенную в западной части Республики Беларусь, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя Минобороны РФ.

Десантники РФ и РБ проведут совместное десантирование техники у границ НАТО


Совместное учение, стартовавшее в среду, проходит на трех полигонах под Брестом.


По словам представителя оборонного ведомства, одновременное десантирование военной техники и вооружения белорусских и российских десантников будет проведено впервые в современной истории.

Несколько самолетов Ил-76МД Керченского авиаполка уже прибыли на белорусский аэродром Барановичи. На российские и белорусские транспортники буду погружены четыре БТР-Д российских ВДВ, а также зенитную установку ЗУ-23-2 и гаубицу Д-30 Сил специальных операций Беларуси, рассказали в пресс-службе.

Затем эта техника и личный состав подразделений обеих стран на 6 самолетах поднимутся в воздух для одновременного десантирования на незнакомую площадку приземления в западной части Беларуси.

Общее руководство действиями летчиков возложено на российскую сторону.

В это же самое время в Беларуси проводится комплексная проверка готовности и способности воинских частей выполнять задачи по предназначению. Объявлены сборы для военнослужащих запаса. Всего призвано более 650 человек, в том числе для проведения учебных мероприятий в 8-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты и 46-м арсенале ракет и боеприпасов.

Военнослужащие, призванные из запаса, приступили к отработке элементов боевого слаживания, выполнению нормативов по стрельбе и к штабным тренировкам. Им предстоит также освежить свои знания по предметам общевойсковой подготовки.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Российские и белорусские десантники проведут совместное батальонное тактическое учение
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21 комментарий
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 16:27
    +6
    Никто, кроме нас!
    Резервистов из 3 областей призвали.
    для одновременного десантирования на незнакомую площадку приземления в западной части Беларуси

    Привет Европе smile
    1. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 17:15
      +5
      Путин с Батькой видать серьезно поговорил..Не время сейчас , вести между собой торговые войны и прочии обиды нужно отбросить.. Вот вой то подымется ))) Надеюсь учения проведут четко и без ЧП .На вас европа будет смотреть парни и трястись . soldier
      Оттралим европу ? Та ведт Тралл! laughing
  2. KBaHT_BpeMeHu
    KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 16:29
    +7
    Полного купола и мягкого приземления!
  3. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:41
    +6
    Прижухшим НАТОвцам привет передавайте!!!! ВДВ удачи!!!
  4. keeper03
    keeper03 Сегодня, 16:58
    +3
    Дожились .....-муха, у границ НАТО ! wassat Либерастовая политика ещё не до такого доведёт ! am no
  5. Barzha
    Barzha Сегодня, 17:03
    +6
    Как там Джон Кирби сказал? Что-то в том духе, что Россия вконец обнаглела и уже стоит у порога НАТО! laughing
    1. Доктор Зорге
      Доктор Зорге Сегодня, 18:33
      0
      Да, а у нато от этого лежит :))))
  6. Telur
    Telur Сегодня, 17:11
    +2
    Хороший троллинг "партнеров"
    Вот они щас памперсы начнут заполнять laughing
    1. Комментарий был удален.
  7. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 17:22
    0
    У меня только один вопрос: При десантировании ЗУ-23-2 и Д-30 где находятся их прицелы? Я просто не знаю.
    1. трассер
      трассер Сегодня, 17:36
      +1
      В мою бытность десантную их не десантировали парашютным способом. Вертолеты МИ 6 ( Коровы ) их перевозили. Кае сейчас не знаю парашютные системы поменялись . У Раевских узнать надо. Эти коллеги мне ближе..
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 17:47
        +1
        Спасибо. Будем искать...)))
        1. трассер
          трассер Сегодня, 18:03
          +3
          По идее всякие нежные вещи равно как не очень габаритные типа СВД Или ПК десантируются в специальных контейнерах пристегиваемых к бойцу под пятую точку. Мне именно с таковыми доводилось прыгать. Если момент прощелкаешь перед приземлением контерйнер ноги переломает либо затянет не туда либо дернет не по детски. Наука...Командиры знали и на долбонатов их не вешали. Себе дороже..
          1. Стройбат запаса
            Стройбат запаса Сегодня, 18:15
            +1
            Про это я слыхал) Вот отсюда отчасти и вопрос. Прицелы что на ЗУ, что на Д-30 - не 2 доски с бегунком. Вот и интересно, как их сохраняют
  8. japs
    japs Сегодня, 18:17
    +3
    Вот, черт подери! Я то, как раз, на эту незнакомую площадку по грибы собрался.
    Теперь понятно, почему "Тигры" по дорогам шастают.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:01
      +2
      Тигры шастают, шоб леопарды не завелись.
  9. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 18:20
    +2
    Чё т мало лайков...Просмотров...Комментов.... what
    Надо было про сидение Лукашенко на двух,а лучше пяти стульях написать! А то положительные статьи про Беларусь энтузиазьма,поди,не вызывают.... no
    Егорова в студию!! fellow
    1. Доктор Зорге
      Доктор Зорге Сегодня, 18:35
      +4
      Зато без троллей :)
      Нас мало, но мы братья!
  10. denart50
    denart50 Сегодня, 18:48
    +1
    " совместное десантирование техники у границ НАТО"...

    Хм... А ведь звучит... good
    1. keeper03
      keeper03 Сегодня, 20:23
      0
      Да, я уж ненароком подумал где-то в Мексике ! fellow
  11. Separ
    Separ Сегодня, 19:39
    +1
    Белорусы - готовьтесь к неприятному запаху со стороны польши... laughing
  12. Torquemada
    Torquemada Сегодня, 20:38
    0
    Незнакомую для кого? Судя по тексту статьи для летчиков.
    Брестские десантники выброску Д-30 отработали накануне.
    https://vsr.mil.by/2018/09/29/yuvelirnaya-rabota-tochnoe-prizemlenie/