Десантники РФ и РБ проведут совместное десантирование техники у границ НАТО
Белорусские и российские десантники в ходе учения проведут десантирование техники на незнакомую площадку, расположенную в западной части Республики Беларусь, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя Минобороны РФ.
Совместное учение, стартовавшее в среду, проходит на трех полигонах под Брестом.
По словам представителя оборонного ведомства, одновременное десантирование военной техники и вооружения белорусских и российских десантников будет проведено впервые в современной истории.
Несколько самолетов Ил-76МД Керченского авиаполка уже прибыли на белорусский аэродром Барановичи. На российские и белорусские транспортники буду погружены четыре БТР-Д российских ВДВ, а также зенитную установку ЗУ-23-2 и гаубицу Д-30 Сил специальных операций Беларуси, рассказали в пресс-службе.
Затем эта техника и личный состав подразделений обеих стран на 6 самолетах поднимутся в воздух для одновременного десантирования на незнакомую площадку приземления в западной части Беларуси.
Общее руководство действиями летчиков возложено на российскую сторону.
В это же самое время в Беларуси проводится комплексная проверка готовности и способности воинских частей выполнять задачи по предназначению. Объявлены сборы для военнослужащих запаса. Всего призвано более 650 человек, в том числе для проведения учебных мероприятий в 8-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты и 46-м арсенале ракет и боеприпасов.
Военнослужащие, призванные из запаса, приступили к отработке элементов боевого слаживания, выполнению нормативов по стрельбе и к штабным тренировкам. Им предстоит также освежить свои знания по предметам общевойсковой подготовки.
Совместное учение, стартовавшее в среду, проходит на трех полигонах под Брестом.
По словам представителя оборонного ведомства, одновременное десантирование военной техники и вооружения белорусских и российских десантников будет проведено впервые в современной истории.
Несколько самолетов Ил-76МД Керченского авиаполка уже прибыли на белорусский аэродром Барановичи. На российские и белорусские транспортники буду погружены четыре БТР-Д российских ВДВ, а также зенитную установку ЗУ-23-2 и гаубицу Д-30 Сил специальных операций Беларуси, рассказали в пресс-службе.
Затем эта техника и личный состав подразделений обеих стран на 6 самолетах поднимутся в воздух для одновременного десантирования на незнакомую площадку приземления в западной части Беларуси.
Общее руководство действиями летчиков возложено на российскую сторону.
В это же самое время в Беларуси проводится комплексная проверка готовности и способности воинских частей выполнять задачи по предназначению. Объявлены сборы для военнослужащих запаса. Всего призвано более 650 человек, в том числе для проведения учебных мероприятий в 8-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты и 46-м арсенале ракет и боеприпасов.
Военнослужащие, призванные из запаса, приступили к отработке элементов боевого слаживания, выполнению нормативов по стрельбе и к штабным тренировкам. Им предстоит также освежить свои знания по предметам общевойсковой подготовки.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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