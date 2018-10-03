Путин: Скрипаль - предатель Родины и подонок

Как известно, шпионаж, так же, как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии

Какие-то люди прилетают, травят там бомжей. Это что вообще за бред? Они в очистке, что ли, работают?..

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве, назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля "подонком" и предателем Родины. Президент заявил, что скандал с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери искусственно раздувается.В своей речи российский президент отметил, что касательно "дела Скрипалей", то это "очередной шпионский скандал и он искусственно раздувается". При этом Путин обратился к присутствующим в зале и заявил, что "некоторые пытаются выставить господина Скрипаля чуть ли не правозащитником, а он просто шпион. Есть такое понятие - предатель родины, вот он - из них". Если человек предает свою страну, то он просто подонок, добавил президент.Кроме этого, Владимир Путин рассказал, что "возня" между спецслужбами была всегда:Также Путин назвал все происходящее вокруг Скрипалей "полным бредом" и выразил надежду, что "этот бардак скоро закончится". Президент припомнил Британии случай с отравившимися бомжами, выразив недоумение по поводу высказанных в адрес России обвинений:Ранее Россия неоднократно просила Великобританию предоставить материалы по делу отравления Скрипалей, чтобы провести совместное расследование, но всякий раз получала отказы от Лондона без объяснения причин.