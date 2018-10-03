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Путин: Скрипаль - предатель Родины и подонок

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Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве, назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля "подонком" и предателем Родины. Президент заявил, что скандал с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери искусственно раздувается.

Путин: Скрипаль - предатель Родины и подонок


В своей речи российский президент отметил, что касательно "дела Скрипалей", то это "очередной шпионский скандал и он искусственно раздувается". При этом Путин обратился к присутствующим в зале и заявил, что "некоторые пытаются выставить господина Скрипаля чуть ли не правозащитником, а он просто шпион. Есть такое понятие - предатель родины, вот он - из них". Если человек предает свою страну, то он просто подонок, добавил президент.


Кроме этого, Владимир Путин рассказал, что "возня" между спецслужбами была всегда:

Как известно, шпионаж, так же, как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии


Также Путин назвал все происходящее вокруг Скрипалей "полным бредом" и выразил надежду, что "этот бардак скоро закончится". Президент припомнил Британии случай с отравившимися бомжами, выразив недоумение по поводу высказанных в адрес России обвинений:

Какие-то люди прилетают, травят там бомжей. Это что вообще за бред? Они в очистке, что ли, работают?..


Ранее Россия неоднократно просила Великобританию предоставить материалы по делу отравления Скрипалей, чтобы провести совместное расследование, но всякий раз получала отказы от Лондона без объяснения причин.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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114 комментариев
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 16:35
    +16
    Предателей презирают и свои, и чужие
    1. Аристарх Людвигович
      Аристарх Людвигович Сегодня, 16:43
      +7
      Презирают конечно.
      Как известно, шпионаж, так же как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии

      Интересная цитата. Оговорка по Фрейду? Гарант точно сказал "важнейших", а не "древнейших"? Работники плаща и кинжала с пониженной социальной ответственностью?
      Какие-то люди прилетают, травят там бомжей. Это что вообще за бред? Они в очистке, что ли, работают?..

      Какая то сумбурная цитата гаранта, про бомжей можно поподробнее? Или это Скрипаль бомжевал?
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 16:49
        +6
        Все,теперь ВВП лично отравил "подонка и предателя"..А кстати,что мешало назвать вещи своими именами скажем год назад?
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 17:39
          +1
          Кот Скрипаля, ты - предатель англицкого народа. Как ты мог дотосковаться до смерти, находясь в пределах самой гуманной страны, которая и по свинкам морским отплакала своё, и по несчастной бомжихе, которая выпила что-то себе не в градус?! Подохнуть надо было тебе от новичка и тем прославить доблестных англицких ищеек.
          А так - что же получается? Недотравленный предатель Скрипаль метался между всеми, кого предавал, обслуживая заодно, и чёрт его разберет, кому из преданных им нанимателей первому это не понравилось. laughing
          1. Николай Фёдоров
            Николай Фёдоров Сегодня, 17:51
            +13
            Цитата: Чёрный
            Кот Скрипаля, ты - предатель англицкого народа. Как ты мог дотосковаться до смерти, находясь в пределах самой гуманной страны, которая и по свинкам морским отплакала своё, и по несчастной бомжихе, которая выпила что-то себе не в градус?! Подохнуть надо было тебе от новичка и тем прославить доблестных англицких ищеек.

            Кота не трожь. Во всей этой мерзкой истории убитый англичанами кот - невинная т варь Божья, которой не повезло родиться в Британии среди этих уро дов. Шутки в сторону кота неуместны.
            1. venik
              venik Сегодня, 20:44
              0
              Цитата: Николай Фёдоров
              Кота не трожь.

              ========
              Вот уж кого действительно ЖАЛКО!!!!

              Вот уж действительно, как сказал классик: "Чем больше узнаю людей - тем больше люблю животных!!!"
        2. Tusv
          Tusv Сегодня, 18:38
          +3
          Цитата: 21окв
          Все,теперь ВВП лично отравил "подонка и предателя"..А кстати,что мешало назвать вещи своими именами скажем год назад?

          Год назад Солсбери был Солсбери, а теперь Скрипалево. Надо освобождать Русский град от пяты захватчика feel
        3. Леклерк
          Леклерк Сегодня, 19:51
          -1
          Все,теперь ВВП лично отравил "подонка и предателя"


          Да ладно вам, там уже понятно что российские спецслужбы лопухнулись. Выбрали для операции не разведчиков а самых что ни на есть военных спецов. Интервью с Симоньян все точки расставило,видно что ребятки там не простые, взгляд тяжелый, речь тяжелая, актеры ну очень плохие, несут какую-то чебурду про "Нормальный мужик не будет духи возить...шпили смотреть и тд" .

          Может руководство решило так кадровые проблемы , но из профессионального военого сделать профессионального шпиона очень не просто, даже ликвидатора. У военного прошедшего горячие точки, в голове рвутся снаряды, раненые стонут а здесь вдруг надо грамотно затеряться в толпе и нормальным взглядом на все смотреть а не тяжесть изподлобья транслировать.

          Не факт конечно что эти ребята и прыскали, возможно для них что-то вроде тренировки или группа прикрытия в случае провала - яд не подействует и придется удушить. Признавать никто конечно не признает, но спалились знатно.
          1. Paranoid50
            Paranoid50 Сегодня, 20:17
            +2
            Цитата: Леклерк
            Признавать никто конечно не признает, но спалились знатно.

            wassat wassat wassat Вон как осень-то цепляет... даже пацифистов. laughing
          2. stalkerwalker
            stalkerwalker Сегодня, 20:30
            +1
            Цитата: Леклерк
            Признавать никто конечно не признает, но спалились знатно.

            Merde.....
      2. Razvedka_Boem
        Razvedka_Boem Сегодня, 17:01
        +4
        Какая то сумбурная цитата гаранта

        Все оговорки гаранта намеренные.
        Если вы что-то не слышали и не знаете, значит это не ваш уровень.
        1. dgonni
          dgonni Сегодня, 18:52
          +3
          Оговорки гаранта все по фрейду. Бабло из англицких и смежных банков уже не вытянуть. Остался Гонконг. Но там матрасы с санкциями. Трильярд вечно убитых енотов идут псу под хвост. Вот и причина оговорок.
          П.С. Санкции конечно благо. И импорто замещение также. Спитчрайтерам прювет они реально неумные люди. Президенту ваабще не нужно было говорить и коментировать.
          1. stalkerwalker
            stalkerwalker Сегодня, 20:33
            0
            Цитата: dgonni

            Оговорки гаранта все по фрейду

            Ваш галантерейщик и без всяких оговорок fool negative
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:30
        +8
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Какая то сумбурная цитата гаранта, про бомжей можно поподробнее? Или это Скрипаль бомжевал?

        Видимо вы пропустили инфу про то, как в мелкобритании после Скрипалей двое бомжей-наркоманов тоже (якобы) "новичком" траванулись, причем, летально. hi
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 17:43
          0
          Я бы даже сказал не траванулись, а закинулись wassat передоз похоже
      4. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:35
        +2
        Там полно народу передохло, включая бомжей. Но кричат про Скрипаля только. Или их для "отвода глаз" потравили belay
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 18:26
          +4
          Цитата: igorbrsv
          Там полно народу передохло, включая бомжей.

          Но вот из всех только котейку жалко. Его то за что?
        2. Tusv
          Tusv Сегодня, 19:43
          0
          Цитата: igorbrsv
          Там полно народу передохло, включая бомжей. Но кричат про Скрипаля только. Или их для "отвода глаз" потравили

          Истину гласите!. Не ну в нашем Лондонграде, губернатора Чукотки в палату лордов не представили, Березовского повесили, вместо непонятной Терезы нашего Ходорковского не выбрали. А еще говорят о Демократии. Пора завязывать с Лондонской вольницей lol
          1. Котище
            Котище Сегодня, 20:29
            +1
            Кота в мэры Лондона? А что второй бедняга где-то по помойкам шастает, в руки вражин не дается.
            Так что спустя ..... Как там у Толкина возвращение Короля...тфу ты - Кота! Не за горами!!!
      5. kirillovleva
        kirillovleva Сегодня, 18:22
        +1
        кроме скрипалей еще 2 бомжа один из которых наркот отравились - читайте прессу. и то же в солсбери...
      6. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 18:54
        +1
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Какая то сумбурная цитата гаранта, про бомжей можно поподробнее? Или это Скрипаль бомжевал?

        Так в июне было же второе отравление:
        Пострадавший от отравления в британском Эймсбери 45-летний Чарли Роули рассказал в интервью газете The Sun, что сожалеет о подарке в виде духов, который сделал своей подруге — 44-летней Дон Стерджес, которая позже умерла от отравления.
        «Я помню, что нашел косметический флакон, который я подобрал и подарил Дон. Мне очень грустно от того, что с ней это произошло. Это ужасно и шокирующе. Я все еще проходил лечение, когда мне сообщили, что она ушла. Не думаю, что когда-нибудь смогу это пережить», — заявил Роули.

        Ну какой нормальный человек будет подбирать упаковку с неизвестным содержимым на улице и дарить его подруге?
      7. Терский
        Терский Сегодня, 19:52
        +2
        Цитата: Аристарх Людвигович
        про бомжей можно поподробнее? Или это Скрипаль бомжевал?

        Имена Дон Стерджес и Чарли Роули ни чего Вам не говорят?
        Не... no ? Ну погуглите на досуге, может и сумбур в цитате президента исчезнет.
      8. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 20:21
        +1
        Цитата: Аристарх Людвигович
        про бомжей можно поподробнее?

        Дык, траванулись же - пара местных маргиналов. Мужика откачали, а его подругу - нет... Да вещали об этом из каждого утюга.
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Или это Скрипаль бомжевал?

        Ну, в первом приближении и его в бомжи можно записать, как любого бегунка. yes
    2. семург
      семург Сегодня, 17:15
      +2
      Цитата: Тралл
      Предателей презирают и свои, и чужие

      Где то читал что в создании ядерного оружия СССР сильно поспособствовали ученые американцы и англичане их то же презирали и чужие и свои ? Их Путин то же считает подонками ? Или как обычно наши это разведчики а ихние это шпиены.
      1. atalef
        atalef Сегодня, 17:22
        +8
        Цитата: семург
        Цитата: Тралл
        Предателей презирают и свои, и чужие

        Где то читал что в создании ядерного оружия СССР сильно поспособствовали ученые американцы и англичане их то же презирали и чужие и свои ? Их Путин то же считает подонками ? Или как обычно наши это разведчики а ихние это шпиены.

        Блейк перевернулся в могиле наверное , как и супруги Розенберг передавали в СССР американские ядерные секреты и за это казненные.
        1. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 17:25
          +5
          Цитата: atalef
          американские ядерные секреты

          украденные у немцев
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 17:22
        +12
        Да,для заштатников это были "предатели и подонки",для нас-разведчики и герои..И при чем здесь Путин?Он назвал вещи своими именами.Правда как то запоздало.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 18:00
          +3
          Оно конечно как-то принято отделять предателей за ДЕНЬГИ, от идейных ... но не везде и не всегда!
          Шпионаж был, есть и будет, это факт.
          Розенберги, Красная капелла, да и много кто ещё, жизнь положили за идею и это достойно уважения, потому как продажные за тридцать серебренников, презираемы и теми и другими.
          Такова се ля ви, так уж сложилась их жизнь.
          1. андрей юрьевич
            андрей юрьевич Сегодня, 18:12
            +11
            Путин: Скрипаль - предатель Родины и
            гы...."родины" у всех разные... а предателей,и теперь хоть "литовкой" коси...
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 18:17
              +4
              Так идея у наших верхних весьма размытая, т.е. верится с трудом, что они всем скопом только за страну радеют.
              Мы ж не можем все на своем горбу вынести, да ещё тогда, когда эти радетили туда же взгромоздились.
              1. Пётр Иванов
                Пётр Иванов Сегодня, 18:56
                +1
                Так в 80х, в Союзе и говорили, что народ больше одной партии не прокормит! Вот и влачите жалкое состояние!
            2. Пётр Иванов
              Пётр Иванов Сегодня, 18:54
              0
              Ледорубы то кончились!
          2. Пётр Иванов
            Пётр Иванов Сегодня, 18:53
            0
            Это "презираемо" от общественности! А когда вы там, "в поле" работаете... там другие оценки!
        2. GUSAR
          GUSAR Сегодня, 18:29
          +7
          А запоздало - это его фирменный стиль, надувать щеки, когда всем уже пофиг, и все уже определились по каком-либо вопросу
      3. Юра
        Юра Сегодня, 18:19
        +6
        Цитата: семург
        в создании ядерного оружия СССР сильно поспособствовали ученые американцы

        Скажите им спасибо, знаете за что? За то, что имеете возможность писать сейчас то, что пишете, то есть имеете эту возможность, потому, что эти люди знали о планах ядерных бомбардировок СССР, знали к чему это может привести, они никого не предавали за деньги, они боролись за мир. А вас возможно даже и не зачали бы ваши родители, обращенные в радиоактивную пыль.
    3. Megatron
      Megatron Сегодня, 18:21
      +12
      Согласен, что сволочь и предатель, только в окружении пу - все такие же предатели, которые бабки за рубеж в оффшоры выводят и собак на личных самолетах катают.

      Скрипаль наверное даже честнее этих мразот во власти, он хоть предал и сбежал, а эти предают каждый день, но вещают с трибун пoцтреотизьме!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:40
        +6
        Каждый свой грех понесёт САМ! И ответит за него тож.
        А наши властные .... да такие же они капиталисты, шо и те, за бугром. Не лучше и не хуже очень многих. Поставь других на их место, будет + или - тоже самое .... СИСТЕМА ВЛАСТИ ТАКАЯ, обслуживает она КАПИТАЛИСТОВ!
        И не надо нести п-п-п-ерунду, что с приходом тех, которые в политическом серпентарии у нас обитают, но не при власти пока,наступит шо то другое.
        1. Пётр Иванов
          Пётр Иванов Сегодня, 18:59
          +5
          Правильно! Это Марксизм и от него не убежишь!
      2. Пётр Иванов
        Пётр Иванов Сегодня, 18:58
        +2
        Скрипаль такой же, как и эти! Только мельче!
      3. семург
        семург Сегодня, 19:12
        +1
        Цитата: Megatron
        Согласен, что сволочь и предатель, только в окружении пу - все такие же предатели, которые бабки за рубеж в оффшоры выводят и собак на личных самолетах катают.

        Скрипаль наверное даже честнее этих мразот во власти, он хоть предал и сбежал, а эти предают каждый день, но вещают с трибун пoцтреотизьме!

        Не помню кто сказал типо раз пошли разговоры о патриотизме значит что то украли.
        Цитата: Юра
        Цитата: семург
        в создании ядерного оружия СССР сильно поспособствовали ученые американцы

        Скажите им спасибо, знаете за что? За то, что имеете возможность писать сейчас то, что пишете, то есть имеете эту возможность, потому, что эти люди знали о планах ядерных бомбардировок СССР, знали к чему это может привести, они никого не предавали за деньги, они боролись за мир. А вас возможно даже и не зачали бы ваши родители, обращенные в радиоактивную пыль.

        Им спасибо . Но для своей страны они предатели . Они идейные , Скрипаль за деньги хотя может и частично то же идейный так как знал и видел больше чем мы сидящие на этом сайте.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 20:15
          0
          В частности он предал и меня.
    4. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 19:04
      0
      Цитата: Тралл
      Предателей презирают и свои, и чужие

      Предатели,которые перебегают на сторону врага,потом на удобрения идут,как отработанный материал для тех,кто их купил с потрохами.
    5. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 19:48
      +1
      У предателей "своих" нет.
  2. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 16:35
    +13
    Главное перестать оправдываться, тогда исчезнет сам объект раздувания этого триллера. Сказать - считайте как хотите, а мы всем уже заявили -это не мы, или наоборот сказать - это мы, и так будет с каждым предателем Родины и точка.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 16:39
      +8
      Цитата: Alexey-74
      Главное перестать оправдываться, тогда исчезнет сам объект раздувания этого триллера. Сказать - считайте как хотите, а мы всем уже заявили -это не мы, или наоборот сказать - это мы, и так будет с каждым предателем Родины и точка.

      Вот именно, последнее время начали оправдываться по поводу и без повода.. Этот Скрипаль, уже понес наказание, отсидел.. зачем его убивать, что за бред..Вот Родченкова если бы, ну не знаю.. понос бы пробрал .. можно на нас свалить wassat
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:53
        +7
        Родченкова если бы, ну не знаю.. понос бы пробрал .. можно на нас свалить

        Если ещё и с пожизненой икотой совместить, вот это было б наказание за клевету и предательство! laughing
        1. Кукуруза
          Кукуруза Сегодня, 17:34
          +1
          за клевету

          Так где ж клевета, если Россия полностью признала вину, выплатила штрафы и сцдебные компенсации?
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 18:36
            0
            Угу, и боинг мы сбили. Я самолично это сделал. Из лазерной указки. Готов понести наказание
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:36
        +3
        Цитата: Svarog
        Этот Скрипаль, уже понес наказание, отсидел.. зачем его убивать, что за бред.

        Вы задайте этот вопрос мелкобритам, может хотя бы вам они ответят. По всем каналам этот вопрос уже 100/500 раз звучал, только эхо в ответ. hi
  3. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 16:35
    -1
    Коротко и понятно..Молодец Путин!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:31
      -1
      И главное впрямую подонком не обозвал. Не придерешся good
      1. Вини-Пух
        Вини-Пух Сегодня, 20:35
        +1
        Цитата: igorbrsv
        И главное впрямую подонком не обозвал. Не придерешся good

        Но намекнул ВСЕМ, нынешним и будущем подонкам и предателям.. bully
        На предательстве незаработаете ...А у нас русских ,эта очень серьезная тема и нет срока давности .. Такая у нас структура души и ценностей господа ! Не обижайтесь и бегите из Лондона и т.д. (в джунгли амазонки ..))))
  4. 777-3-59-97
    777-3-59-97 Сегодня, 16:36
    +4
    Как известно, шпионаж, так же как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире.

    Это я вам как бывший шпион говорю. ©
    laughing laughing
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 16:37
      +3
      Цитата: 777-3-59-97
      Это я вам как бывший шпион говорю. ©

      А он что был шпионом?
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 16:44
        +7
        Цитата: фигвам
        А он что был шпионом?

        Кто румын? smile
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 16:52
          +2
          Цитата: Тралл
          Кто румын?

          Да нет, Путин...
        2. Zubr
          Zubr Сегодня, 17:02
          +3
          hi laughing laughing laughing
          Ай да молодца, вот это ты леща отпустил... drinks good
      2. Deck
        Deck Сегодня, 17:00
        +7
        А он что был шпионом?


        Не, завклубом
      3. Пленник
        Пленник Сегодня, 17:01
        +3
        Нет. Это 777-3-59-97 шпион. Бывший. laughing
  5. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 16:42
    +1
    Россия неоднократно просила Великобританию предоставить материалы по делу отравления Скрипалей, чтобы провести совместное расследование, но всякий раз получала отказы от Лондона без объяснения причин.


    Ну да к если они нас считают отровителями, понятно почему материалы не предоставляют.
    1. KBaHT_BpeMeHu
      KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 17:23
      +2
      Ну хорошо не нам, международной общественности или они тоже отравители ? laughing
      1. Кукуруза
        Кукуруза Сегодня, 17:31
        +2
        Мировую общественность и так все устраивает, Запад уже все для себя решил, Китай сохраняет нейтралитет и в общем то не против "санкционной войны" Запада с Россией. Все в плюсе....кроме России.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:28
      +1
      Но это не мешает им делать вбросы про гру. Если следствие закончено предьявите доказательства. "Виновный" ведь имеет право ознакомиться с делом по окончании следствия, хотя я возможно и не прав
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:44
    +3
    Имхо дело скрипалей это операция англии и штатов по умееьшению насколько получится российских дипломатов и прочего люда из европы, с целью ослабления российского влияния в деле продвижения СП-2. Плюс довеском в бонус-погавкать на нас, попилить под это бюджет,напомнить охзо и прочим оон кто в доме хозяин, ну и персонально кое кому в тени политических очков добавит эта шняга,неговоря уж об поводе для ущемления России в очередной раз и под новым трендом санкции от фонаря.
    Менталитет англосаксовской аристократии основанной на шулерстве,высокомерии, чванливости и с 85г на безнаказанности это вполне позволяет.
  7. Комментарий был удален.
  8. gla172
    gla172 Сегодня, 16:58
    +8
    """""".....— Ну мне пора.
    Штирлиц стрельнул у Бормана еще парочку сигарет, механически сунул лежащее на столе дело подмышку и направился к выходу.
    Борман бросился к столу и резко открыл верхний ящик. Около самой двери в десяти сантиметрах от пола натянулась бельевая веревка. Штирлиц ловко перепрыгнул через нее и, сказав «До свидания», скрылся за дверью.
    «Профессионал!» — простонал Борман.
    Да, Штирлиц был профессионалом. Он не стал листать украденное дело в коридоре, как поступил бы на его месте английский или парагвайский шпион, а выбрал самое укромное место в Рейхе.
    Войдя в ватерклозет, Штирлиц обнаружил свежую надпись
    «Штирлиц — скотина и русский шпион».
    Штирлиц старательно зачеркнул слово «шпион» и надписал слово «разведчик», а внизу приписал
    «Борман — тоже скотина».......""""""
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 17:18
      +1
      Крутая серия рассказов про Штирлица!!! Спс!!! Ржал как конь читая их.
  9. Razvedka_Boem
    Razvedka_Boem Сегодня, 16:58
    +1
    Читаешь коменты.. И умиляешься..)))
    А почему?.. Ну если спрашиваете.. То отвечать вам не стоит.
  10. astepanov
    astepanov Сегодня, 16:59
    +7
    "Как известно, шпионаж, так же как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире."
    Вот они, истоки и причины наших неудач во внутренней политике и экономике! У нас одна из важнейших в мире профессий не имеет легального статуса, презираема и гонима! Срочно следует:
    - учредить министерство легкого поведения. Возглавить могли бы Рогозин или Чубайс. Грызлов тоже годится.
    - Создать зоны опережающего полового развития, при этом учитывая передовой опыт Ленинградского шоссе.
    - Организовать сеть государственных публичных домов с льготным налогооблжением.
    - С целью повышения престижности труда жриц любви учредить государственный праздник - День проституции.
    - Обеспечить особым приоритетом медицинское и социальное обеспечение проституток, гарантировать выход на пенсию до достижения 60 лет.
    Результатом станет рост туризма в Россию, снижение безработицы, поступление значительных средств в казну и рост благосостояния населения.
    Правда, помнится, что проституция - одна из старейших, а не важнейших профессий...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:14
      +3
      Я был бы не против легализации проституции wassat И инфекций меньше, и по преступности удар. И, как бы, куда одинокому человеку деваться или плоховато выглядещему, насильничать? Это мой вопрос к общественности
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 18:41
        +3
        Чтобы инфекций было меньше, нужно доступную медицину развивать. Тогда, глядишь, и одиноких плоховыглядящих людей меньше станет...
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 20:18
          0
          Так ведь лучше предотвратить, чем лечить
  11. keeper03
    keeper03 Сегодня, 17:02
    +2
    ...шпионаж, так же как и проституция...
    Да, достаточно допустить только одну ошибку ! good laughing soldier
  12. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:09
    0
    Да, а чего, кстати, в британии с бомжами дело заглохло. Их то кто потравил? Никто не в курсе?
  13. Million
    Million Сегодня, 17:12
    +9
    Думаю,что Скрипаль еще не самый коварный предатель.Копайте вокруг Кремля
    1. Karabin
      Karabin Сегодня, 17:41
      +10
      Цитата: Million
      Копайте вокруг Кремля

      Копайте в Кремле.
  14. shubin
    shubin Сегодня, 17:13
    +7
    Щекотливая тема. Для кого то предатель-шпион, для кого то герой-разведчик. Такие вот двойные стандарты! laughing
  15. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 17:14
    +8
    Путину надо предателей и в правительстве искать , а то США захотят повторить развал России по опыту СССР ,надеюсь Путин усвоил урок как США развалили СССР при помощи верхушки и сделал правильные выводы!
  16. tatra
    tatra Сегодня, 17:17
    +7
    Кто бы говорил .
  17. Masya Masya
    Masya Masya Сегодня, 17:19
    +2
    на Скрипаля плохо посмотрели здесь и плохо приняли (кокнули) там...
  18. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 17:34
    +11
    Прочитал статью и что то вспомнилось ...Вот такие "скрипали" разваливали страну изнутри ,медленно изощеренно во всех структурах государства. Прошляпили мы их и теперь уже поздно головы пеплом посыпать..

    Сколько еще ворья и подонков выжидают своего часа уже теперь в России..
  19. Комментарий был удален.
  20. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 17:38
    +1
    Цитата: Хорон
    Если ещё и с пожизненой икотой совместить

    Знакомый "Хоттабыч" есть? У того враги Вольки даже лаяли. laughing
  21. Karabin
    Karabin Сегодня, 17:48
    +11
    Как известно, шпионаж, так же как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире.

    Для Ленина важнейшим считалось кино, у Сталина -кадры, у Путина - просTиTутки и шпионы.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 19:30
      +2
      Цитата: Karabin
      Как известно, шпионаж, так же как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире.

      Для Ленина важнейшим считалось кино, у Сталина -кадры, у Путина - просTиTутки и шпионы.

      Он ,кстати, очень часто о них вспоминает и называет их по разному.. с пониженной социальной ответственностью.. laughing
  22. kefan
    kefan Сегодня, 17:55
    -6
    Полностью согласен с ВВП, что вся эта история - полный бред, но вот надеяться на то, что скоро этот бардак закончится, я бы не стал.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:43
      +1
      Походу не одна банда минусеров действует. Шпионы и здесь работают
  23. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 17:59
    -1
    Добавить к словам ВГ нечего.
  24. Комментарий был удален.
    1. impostor
      impostor Сегодня, 18:22
      +1
      Не бросай слова на ветер (РУССКАЯ поговорка)
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:46
      -3
      Кстати, она принята, реформа?
      1. Karabin
        Karabin Сегодня, 19:48
        +3
        Цитата: igorbrsv
        Кстати, она принята, реформа?

        Еще как.
        Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

        3 октября 2018 года 18:47        http://kremlin.ru/acts/news/58703
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:55
      -6
      Если Путин предатель, то какого.... мы еще не штат сша. Ему кто-то "яро" сопротивляется, или невыгодно нашим олигархам? Существует способ доказательства от обратного. Спросите с себя всегда ли Вы сдерживали обещания. Я не оправдываю, но человеку свойственно ошибаться. И я тоже разочарован этим решением, но обвинять не спешу
      1. Karabin
        Karabin Сегодня, 20:07
        +2
        Цитата: igorbrsv
        Я не оправдываю, но человеку свойственно ошибаться.

        Это хуже чем преступление,это ошибка (С)
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 20:29
          0
          Спасибо за ссылку. Сегодня уже не посмотрю, но хоть в курсе буду.
  25. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:15
    +2
    Он предатель и !
    Зато с "голубых" экранов и радиоэфиров, постоянно несётся вот уже несколько месяцев :
    ... " бывшего полковника ГРУ"...
    А о его иудском предательстве, как будто и речи не идёт !
  26. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:16
    +3
    О том, что Скрипаль подлец, мы и сами знали!
  27. gla172
    gla172 Сегодня, 18:34
    +6
    ...это анекдот по инету ходит....

    ....Щтирлиц и Скрипаль выпили
    По бутылке водки....Скрипаль упал...
    ....новичок -подумал Щтирлиц......
  28. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:38
    +8
    Скрипаль, конечно, . Но даже он не увеличивал пенсионный возраст людям.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:30
      0
      Здесь нельзя переложить ответственность на кого то одного
  29. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 18:41
    +4
    Все может было бы отчасти забавно.
    Но вот Юлия Скрипаль это полноправная Российская гражданка, отравленная на территории Британии и похищенная спецслужбами Британии.
    Обсуждать на государственном уровне следует ее судьбу.
    И за нее бороться.
    1. Пётр Иванов
      Пётр Иванов Сегодня, 19:08
      0
      Правда, здесь имеется один нюанс! А достоверно известно, что собственно произошло и происходило ли в Солнц-Бери в марте сего года?
  30. Пётр Иванов
    Пётр Иванов Сегодня, 18:49
    +6
    А сам то кто? Не он ли сам предал Союз и Партию и перебежал на сторону врага - контрреволюционеров (вся эта капиталистическая свора РФ)?
  31. naidas
    naidas Сегодня, 18:50
    +7
    А если человек предает большинство населения своей страны ,то он президент.
  32. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 18:57
    +6
    Чего я не увидел - это четкого заявления о том - что к отравлению Скрипалей ни он сам, ни Российские компетентные органы отношения НЕ имеют. Напротив, суждение о шпионаже как второй (важнейшей?) профессии наталкивает на мысль, что дело Скрипалей - это разборка между шпионами (коли никто их не в состоянии закрыть?). Коли Скрипаль п.одонок , то и отравить его дело не зазорное. То есть по его заявлению шпионаж настолько важен, что где тут уследишь! Но боевые отравляющие вещества типа "новичка" на рынке не купишь, даже на криминальном, только узкий специалист в БОВ не отправится в могилу при обращении с ними. Вместо отрицания участия опять надоевший скулеж, а где ваши доказательства?
  33. Викторио
    Викторио Сегодня, 18:58
    0
    cкрипаль отсидел свое
  34. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:14
    +3
    Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве, назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля "подонком" и предателем Родины.

    А в этом ведомстве самое большое количество предателей. Именно они позволили снести памятник Дзержинскому, имени которого академию они заканчивали. А теперь стали вдруг изобличать кто продавал Родину и за сколько... laughing Господа! Вы скажите, где золото партии и почему покончил с собой товарищ Кручина Николай Ефремович, выбросившийся из окна?
    Такие, как Скрипаль тоже принимали Присягу. Только кара советского народа их не постигла в должной мере. А вы, господин Путин, поищите предателей в своём окружении, ибо двигаясь установленным вами курсом мы пока находимся в нижней части туловища, что находится сразу за поясницей. По пальцам руки можно перечесть события, за которые можно сказать власти "Спасибо!". А если в спину втыкать по "иголке" за каждый огрех, то весь ваш кабинет министров был бы сборищем ёжиков...
    Да...До конца срока вашего обещания о повышении зарплат медицинским работникам осталось 89 дней...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:36
      0
      Путин там не один работник. Он не может один отвечать за все
  35. Berkut24
    Berkut24 Сегодня, 19:22
    0
    Прогиб Скрипаля по Крыму в Москве не засчитали...
  36. vvnab
    vvnab Сегодня, 19:36
    +4
    Раз он и предатель, то зачем его помиловали? Нельзя предателей обменивать! Власти сами спровоцировали возникновения текущей ситуации.

    А вообще, надоело уже! Сами обосрутся сначала, а потом давай руками махать и рожи страшные корчить...
  37. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 19:49
    +3
    " Если человек предает свою страну, то он просто , добавил президент."
    У Сноудена зазвенело в левом ухе.
  38. Комментарий был удален.
  39. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 19:52
    0
    Вы олигарх ? Разместили деньги в английских банках ? Скоро к вам придут с новичком и вы всё отдадите сами, добровольно в фонд Терезы Мэй! laughing tongue wassat
  40. alexhol
    alexhol Сегодня, 19:59
    0
    Я так понял это признание. Типа: ну вы бы тоже так поступили. Просто мы немного лоханулись, а воообще эти вопросы должны закрываться договоренностями между службами стран.
    Уважаемый, ВВП,мир изменился. А тут даже многие комментаторы застряли где то в начале восьмидесятых.
  41. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:00
    +6
    И при этом все новости дружненько молчат, что гарант неповышения пенсионного возраста сегодня подписал "Закон о повышении пенсионного возраста". Я уж молчу об отставке очередного губернатора, и не где-нибудь в Мухо..е, а в Петербурге!
    Эти "мелочи" уже не заслуживают внимания прессы и телевиденья.
    Зачем замутили "переправу" пенсионно-бензиново-НДСную, и зачем меняют коней?
  42. Бригадир
    Бригадир Сегодня, 20:09
    +5
    "Путин: Скрипаль - предатель Родины и ..."

    Путин. А как тогда назвать того, кто в нарушение своих обещаний в 2005 году, проводит в собственной стране (России) людоедскую пенсионную "реформу" , которая обрекает на нищету и голодную смерть миллионы стариков?

    Так, что НЕ ТЕБЕ говорить о предательстве! НЕ ТЕБЕ !!!

    1. alexhol
      alexhol Сегодня, 20:19
      0
      Это ж фальшивка. Здесь выступает человек с другим лицом.
  43. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 20:25
    0
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Презирают конечно.
    Как известно, шпионаж, так же как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии

    Интересная цитата. Оговорка по Фрейду? Гарант точно сказал "важнейших", а не "древнейших"? Работники плаща и кинжала с пониженной социальной ответственностью?
    Какие-то люди прилетают, травят там бомжей. Это что вообще за бред? Они в очистке, что ли, работают?..

    Какая то сумбурная цитата гаранта, про бомжей можно поподробнее? Или это Скрипаль бомжевал?

    там после Скрипалей уже целая "плеяда" недоотравленных появилась.