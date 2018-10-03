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Западные СМИ объяснили, почему Т-15 является значительной угрозой

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Среди новых российских военных разработок заслуживает внимания боевая машина пехоты Т-15, выполненная на платформе "Армата", пишет Military Watch Magazine.



По словам автора, БМП Т-15 стала одной из самых тяжелых машин в своем классе. При ее создании учтен опыт как холодной войны, когда считалось, что бронетехника должна защищать экипаж, в том числе от ядерного излучения, так и опыт, полученный после распада СССР, например такой, как боевые действия в городской застройке.


Машина необычайно тяжела – 50 тонн. Ее вес превышает массу танков Т-80 и Т-90 на несколько тонн. Она оснащена модулем «Эпоха» с пушкой 2А42, пулеметом калибра 7,62 мм и ПТУР «Корнет» – одной из лучших противотанковых ракет в мире, реализующей концепцию «выстрелил и забыл». Кроме того, ПТУР «Корнет-Д» способна преодолевать динамическую и активную защиту бронетехники противника. Даже предыдущие версии «Корнета» поражали в бою израильские Merkava IV и американские M1 Abrams, говорится в материале.

И всё же основное предназначение Т-15 – транспортировка десанта, который размещается в задней части машины. Машина, несмотря на свой вес, развивает скорость до 70 км/час, обеспечивая при этом защиту личного состава от широко спектра угроз. На БМП установлена активная защита «Афганит». Система в автоматическом режиме обнаруживает угрожающие машине боеприпасы и пускает в ход дымовые шашки и аэрозольные гранаты, блокирующие наведение ПТУР. Но если этого оказалось недостаточно, система отстреливает заряды, уничтожающие боеприпасы на подлете, пишет издание.

БМП также оснащена встроенной динамической защитой «Малахит», способной метать в подлетающий снаряд бронепластины еще до контакта с корпусом.

По мнению автора, ни у США, ни у ее союзников нет аналогов Т-15. Ближайшим эквивалентом, правда, можно назвать израильскую Namer на базе «Меркавы», добавляет он.
Использованы фотографии:
https://www.vitalykuzmin.net
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28 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 17:37
    +6
    Т-15 важнее Т-14...тяжелых БМП у нас нет, а танки есть....
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 18:09
      +2
      По мнению автора, ни у США, ни у ее союзников нет аналогов Т-15.
      грустно,саркастически усмехаюсь... у нас,тоже нет...
      1. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 20:10
        +1
        Она оснащена модулем «Эпоха» с пушкой 2А42, пулеметом калибра 7,62 мм и ПТУР «Корнет» – одной из лучших противотанковых ракет в мире, реализующей концепцию «выстрелил и забыл».

        Вероятно, я что то упустил в этой области!
        1. venik
          venik Сегодня, 20:31
          +1
          Цитата: kapitan92
          Вероятно, я что то упустил в этой области!

          =======
          Вероятно я - ТОЖЕ!!!! Это "Корнет" - система "выстрелил и забыл"??? А что "забыл"?? Цель лазером "подсветить"??? У-у-у-у.....
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: Zaurbek
      Т-15 важнее Т-14...тяжелых БМП у нас нет, а танки есть....

      Т-15 закупаться будут думаю в соотношении 1 к 3 против Т-14...а есть еще Курганец,который тоже будет перевозить ЛС.Но он менее бронирован.
      Но вот как долго будут обучать бойцов для нее,это вопрос.Вроде заявлялось,что управление не сложнее чем на легковом автомобиле...
  2. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 17:44
    +1
    Машина необычайно тяжела – 50 тонн.

    Интересно ,а как она по проходимости по нашим "дорогам " осенним-весенним ..Немецкие танки тяжелые ,сразу увязали в нашей слякоти ..
    1. Uryukc
      Uryukc Сегодня, 17:50
      +5
      Придется объезжать слякоть по Литовским шоссе.))
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 18:04
        +1
        Заодно на безлюдных просторах Трибалтийских Вымиратов меньше шансов впилиться в ДТП или подмять случайного грибника. Впрочем через пару лет можно будет и по безлюдному Дикому Полю прокатиться, от Ростова - и до Польши
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:25
      +4
      Цитата: Вини-Пух
      Интересно ,а как она по проходимости по нашим "дорогам " осенним-весенним

      Уверен, что хорошо.
      Цитата: Вини-Пух
      Немецкие танки тяжелые ,сразу увязали в нашей слякоти ..

      Тут ведь не только от веса зависит, а и от площади гусениц, потому что решает не вес, а удельное давление на грунт. Ну и мощность двигателя тоже не последнее дело
      1. Вини-Пух
        Вини-Пух Сегодня, 18:58
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Уверен, что хорошо.

        Спасибо за ответ , тоже думаю что все предусмотрено..Как говорят на западе , русские что только непридумают ,лишь бы дорог современных не строить ..Щас прям ! До Берлина мы быстро дошли , Гитлер дорог хороших понастроил....
    3. _Сергей_
      _Сергей_ Сегодня, 19:52
      +2
      У нас на полигон дороги нет, от слова совсем, а Курганец по грязи ходил нормально.
    4. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 19:57
      +1
      По автобанам немецким она пройдёт.

      Воевать на своей территории - военные уже зареклись.
      1. Вини-Пух
        Вини-Пух Сегодня, 20:14
        0
        Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
        По автобанам немецким она пройдёт.
        Воевать на своей территории - военные уже зареклись.

        Эх танковый кулак бы нам в России нужен на западном направлении и в Сирии тоже особенно. ..Многие проблемы бы отпали сразу! soldier

        Вот такие дела в Кантемировской танковой дивизии .. soldier
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:49
    +1
    Дорог, очень, но концепция защиты экипажа и десанта, по максимуму, того стоит.
    У нас, конечно не завтра была война.... ядерные аргументы о том напрямую намекают, но готовым должно быть ко всему!
  4. Proton
    Proton Сегодня, 17:50
    0
    Все таки мне кажется эти машины предназначегы для боя в местности с другим климатом,обвесы над катками и гусеницами могут забиваться грязью, в морозы смезаться и все,стоп машина,как на немецких таках на тиграх катки смерзались request
    1. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 17:53
      +3
      Цитата: Proton
      обвесы над катками и гусеницами могут забиваться грязью, в морозы смезаться и все

      И где это Вы "на морозе" грязь возьмете? Вот просто очень интересно...
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 18:11
        0
        laughing На Аляске, на Внутренней.
      2. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 19:52
        0
        А не было такого чтобы утром ручник примерзал или колёса вмерзали в грязь или лужу?
  5. iSpartak
    iSpartak Сегодня, 18:19
    -1
    Цитата: Вини-Пух
    Машина необычайно тяжела – 50 тонн.

    Интересно ,а как она по проходимости по нашим "дорогам " осенним-весенним ..Немецкие танки тяжелые ,сразу увязали в нашей слякоти ..

    мне кажется она больше для использования в городах, а там она идеально подходит, защита, огневая мощь, все при ней. И не застрянет она в городе
  6. san4es
    san4es Сегодня, 18:24
    +2
    Среди новых российских военных разработок заслуживает внимания боевая машина пехоты Т-15
  7. mashinist
    mashinist Сегодня, 18:35
    0
    У нас ни Т 15 ни Т 14 нет и не предвидится в товарных количествах даже в среднесрочной перспективе
    1. purple
      purple Сегодня, 18:40
      0
      Цитата: mashinist
      У нас ни Т 15 ни Т 14 нет и не предвидится в товарных количествах даже в среднесрочной перспективе

      У Вас Молоты... зато есть, их штампуйте
  8. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 18:51
    +2
    Цитата: mashinist
    У нас ни Т 15 ни Т 14 нет и не предвидится в товарных количествах даже в среднесрочной перспективе

    В товарном колл-ве они будут при наличии заключаемых контрактов с другими странами.
    Индия уже интересуется.
    А пока в кол-ве опытной партии в 100 единиц для опытно-боевой эксплуатации.
    "Первая партия уже закуплена, ведь «Уралвагонзавод» делает её не бесплатно. У нас есть контракт на опытную партию, на 100 с лишним машин, они уже поступают в опытно-боевую эксплуатацию."заявление замминистра обороны РФ:
    1. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 19:54
      -1
      Забудьте про рынок Индии лет на 10-15. Индия смотрит в рот США и никакие уговоры не изменят демпинговых цен США на оружие и его дальнейшее обслуживание, пока... в США не поймут что Индия с Китаем ни в какую войну не вступят.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:05
        0
        Демпинговых цен?! Не знаю с кем Индия собирается воевать, но нашей техникой интересуются
        1. Алекс2048
          Алекс2048 Сегодня, 20:41
          0
          Интересуется и покупает вещи разные. В данном случае Индия на длительное перестала быть клиентом российского ВПК.
  9. Berkut24
    Berkut24 Сегодня, 19:19
    +1
    Американцев из России приглашают на гонку вооружений. А у них и так ежегодный дефицит бюджета больше труляля.
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:04
    0
    Как действует птур "корнет", как джавелин? Могу погуглить, но если есть возможность..