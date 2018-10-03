Западные СМИ объяснили, почему Т-15 является значительной угрозой
Среди новых российских военных разработок заслуживает внимания боевая машина пехоты Т-15, выполненная на платформе "Армата", пишет Military Watch Magazine.
По словам автора, БМП Т-15 стала одной из самых тяжелых машин в своем классе. При ее создании учтен опыт как холодной войны, когда считалось, что бронетехника должна защищать экипаж, в том числе от ядерного излучения, так и опыт, полученный после распада СССР, например такой, как боевые действия в городской застройке.
Машина необычайно тяжела – 50 тонн. Ее вес превышает массу танков Т-80 и Т-90 на несколько тонн. Она оснащена модулем «Эпоха» с пушкой 2А42, пулеметом калибра 7,62 мм и ПТУР «Корнет» – одной из лучших противотанковых ракет в мире, реализующей концепцию «выстрелил и забыл». Кроме того, ПТУР «Корнет-Д» способна преодолевать динамическую и активную защиту бронетехники противника. Даже предыдущие версии «Корнета» поражали в бою израильские Merkava IV и американские M1 Abrams, говорится в материале.
И всё же основное предназначение Т-15 – транспортировка десанта, который размещается в задней части машины. Машина, несмотря на свой вес, развивает скорость до 70 км/час, обеспечивая при этом защиту личного состава от широко спектра угроз. На БМП установлена активная защита «Афганит». Система в автоматическом режиме обнаруживает угрожающие машине боеприпасы и пускает в ход дымовые шашки и аэрозольные гранаты, блокирующие наведение ПТУР. Но если этого оказалось недостаточно, система отстреливает заряды, уничтожающие боеприпасы на подлете, пишет издание.
БМП также оснащена встроенной динамической защитой «Малахит», способной метать в подлетающий снаряд бронепластины еще до контакта с корпусом.
По мнению автора, ни у США, ни у ее союзников нет аналогов Т-15. Ближайшим эквивалентом, правда, можно назвать израильскую Namer на базе «Меркавы», добавляет он.
По словам автора, БМП Т-15 стала одной из самых тяжелых машин в своем классе. При ее создании учтен опыт как холодной войны, когда считалось, что бронетехника должна защищать экипаж, в том числе от ядерного излучения, так и опыт, полученный после распада СССР, например такой, как боевые действия в городской застройке.
Машина необычайно тяжела – 50 тонн. Ее вес превышает массу танков Т-80 и Т-90 на несколько тонн. Она оснащена модулем «Эпоха» с пушкой 2А42, пулеметом калибра 7,62 мм и ПТУР «Корнет» – одной из лучших противотанковых ракет в мире, реализующей концепцию «выстрелил и забыл». Кроме того, ПТУР «Корнет-Д» способна преодолевать динамическую и активную защиту бронетехники противника. Даже предыдущие версии «Корнета» поражали в бою израильские Merkava IV и американские M1 Abrams, говорится в материале.
И всё же основное предназначение Т-15 – транспортировка десанта, который размещается в задней части машины. Машина, несмотря на свой вес, развивает скорость до 70 км/час, обеспечивая при этом защиту личного состава от широко спектра угроз. На БМП установлена активная защита «Афганит». Система в автоматическом режиме обнаруживает угрожающие машине боеприпасы и пускает в ход дымовые шашки и аэрозольные гранаты, блокирующие наведение ПТУР. Но если этого оказалось недостаточно, система отстреливает заряды, уничтожающие боеприпасы на подлете, пишет издание.
БМП также оснащена встроенной динамической защитой «Малахит», способной метать в подлетающий снаряд бронепластины еще до контакта с корпусом.
По мнению автора, ни у США, ни у ее союзников нет аналогов Т-15. Ближайшим эквивалентом, правда, можно назвать израильскую Namer на базе «Меркавы», добавляет он.
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- https://www.vitalykuzmin.net
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