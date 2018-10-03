Самолет ВВС США C-130J "Геркулес" разбился в Афганистане. Есть жертвы

американский самолет "Геркулес" на аэродроме Джелалабада в 2015 году

На аэродроме Джелалабада в восточном Афганистане потерпел крушение военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил США C-130J "Геркулес", сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американские военные источники. В результате катастрофы погибли 11 человек, в том числе и гражданские лица.По данным телеканала, военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение вскоре после полуночи. В результате крушения, кроме шестерых членов экипажа, погибли пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане. При этом других подробностей крушения "Геркулеса" не приводится.Между тем, ответственность за крушение самолета взяла на себя запрещенная в России террористическая организация Талибан, представители которой заявили, что самолет сбили именно они. Военное командование США опровергло заявление талибов и заявило, расследование катастрофы будет продолжено, для чего будет создана специальная комиссия.Необходимо отметить, что это не первый "Геркулес" американских ВВС, потерянный именно на аэродроме Джелалабада. 2 октября 2015 года при заходе на посадку потерпел крушение военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. В результате катастрофы тогда погибли 14 человек, шестеро из которых – военнослужащие армии США. Военное командование США в Афганистане настаивало на том, что самолёт не был сбит, а упал "по некоторым другим причинам".