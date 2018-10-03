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Самолет ВВС США C-130J "Геркулес" разбился в Афганистане. Есть жертвы

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На аэродроме Джелалабада в восточном Афганистане потерпел крушение военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил США C-130J "Геркулес", сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американские военные источники. В результате катастрофы погибли 11 человек, в том числе и гражданские лица.

Самолет ВВС США C-130J "Геркулес" разбился в Афганистане. Есть жертвы


По данным телеканала, военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение вскоре после полуночи. В результате крушения, кроме шестерых членов экипажа, погибли пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане. При этом других подробностей крушения "Геркулеса" не приводится.


Между тем, ответственность за крушение самолета взяла на себя запрещенная в России террористическая организация Талибан, представители которой заявили, что самолет сбили именно они. Военное командование США опровергло заявление талибов и заявило, расследование катастрофы будет продолжено, для чего будет создана специальная комиссия.

Необходимо отметить, что это не первый "Геркулес" американских ВВС, потерянный именно на аэродроме Джелалабада. 2 октября 2015 года при заходе на посадку потерпел крушение военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. В результате катастрофы тогда погибли 14 человек, шестеро из которых – военнослужащие армии США. Военное командование США в Афганистане настаивало на том, что самолёт не был сбит, а упал "по некоторым другим причинам".


американский самолет "Геркулес" на аэродроме Джелалабада в 2015 году
Использованы фотографии:
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45 комментариев
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  1. Вини-Пух
    Вини-Пух Сегодня, 18:00
    +14
    Жалко конечно людей, но их в Афган никто не звал ..За героином наверное прилетали..?
    1. рюрикович
      рюрикович Сегодня, 18:09
      +11
      Цитата: Вини-Пух
      За героином наверное прилетали..?

      Не наверное, а точно! yes Зря что ли ,убрав Талибан ,площади плантаций опиумного мака взрастили на порядки! В Афгане нефти то нету,значит, по ходу,пришли за демократическим герычем wassat
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 19:42
        0
        За героином наверное прилетали..?

        Может и пилоты под ним были laughing
    2. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 18:10
      +11
      я не зарыдаю.столько "добра" штаты принесли Миру...
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 19:01
      +4
      Цитата: Вини-Пух
      Жалко конечно людей

      А мне этих "посланников мира" не жаль...пилоты матрассовские мирняк бомбят пачками,а мне их жалеть? Да пусть получают то,что заслужили. А по поводу представителей НАТО...так они представители ,хоть и гражданские,нашего врага...чего их жалеть то?
      А благодаря матрассовской демократии,продажа и транзит героина вырос в десятки раз. И мне этих выродков жалеть?
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 19:36
        +1
        Есть все же Высшие Силы...
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 19:03
      +3
      Второй разбившийся С-130 за этот год. Всего же за 2018-й разбилось не менее 12 американских военных самолётов и вертолётов.
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:49
      0
      они хоть одного ими убитого жалели,подлая и лицемерная страна.мало,нужно чтобы в неделю три таких падало,битком набитые этими убийцами планетарного масштаба.
  2. мичман
    мичман Сегодня, 18:07
    +10
    Желательно еще и в Прибалтике тройку таких положить. Нехрен делать в этих странах представителям США. Помню как они снабжали боевиков в Афганистане "Стрингерами". Нам тогда пришлось придумывать новую тактику. И получилось. Бомбили под занавес с 5000 метров с погрешностью 20 метров.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 19:44
      +1
      Желательно еще и в Прибалтике тройку таких положить.

      Они там и так похоже под чем то, даже самолёта с этим не надо.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 18:09
    +4
    Классика падать самолёту в окрестностях Джелалабада. Свалившись на крыло и всё такое.
    1. helmi8
      helmi8 Сегодня, 18:38
      +7
      Цитата: Копчёный
      Классика падать самолёту в окрестностях Джелалабада.

      Там заход на посадку для самолетов непростой, резкое снижение, полоса короткая... И "зеленка" вокруг, рай для "духов".
  4. iSpartak
    iSpartak Сегодня, 18:15
    -10
    Жаль бойцов, будь то американцы, китайцы или русские.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 18:22
      +14
      врага жалеть нечего. а сша враг на 100%
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:56
        +1
        И за и против. Храбрый враг достоин уважения. А этот подлый. Правда может это их правительство
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 19:46
      +4
      Детей бы наших пожалеть по всему СНГ стоило, которых эти наркоторговцы герычем пичкают, и сколько ещё в 90х положили нам населения, выродки...
  5. Гиря
    Гиря Сегодня, 18:20
    +5
    Цитата: Вини-Пух
    Жалко конечно людей

    это с каких пор стало жалко убийц? Эти, без промедления пустили бы пулю в лоб-ради их демократии
  6. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 18:22
    +8
    6 членов экипажа и 5 "гражданских сотрудников миссии нато", то есть "дипломатов", гарантирующих отсутствие досмотра груза. А "дури" в 130-й мнооого входит. Даже если в каждом втором вылете терять по "геркулесу", всё равно останутся в плюсе
    1. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 19:37
      0
      Цитата: Стройбат запаса
      5 "гражданских сотрудников миссии нато", то есть "дипломатов", гарантирующих отсутствие досмотра груза.

      Верно мыслите , там уже поток таких рейсов .. hi
      А талибан наркоту не уважает , да и вообще этих, которые в бетонные блок-посты зарылись и сразу вызывают авиацию, если в них стрельнут или камнем бросят ..
      Понятно чем они там занимаются ...
  7. Товарищ Берия
    Товарищ Берия Сегодня, 18:26
    0
    На наши грабли наступают.
    Как там у Розенбаума?
    Когда в оазисы Джелалабада,
    Свалившись на крыло, тюльпан наш падал,
    Мы проклинали все свою работу,
    Опять бача подвёл потерей роту.
    1. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 19:49
      0
      Цитата: Товарищ Берия
      На наши грабли наступают.

      Не совсем так , шурави там пытались строить што то ,сколько афганцев у нас в СССР обучалось и т.д. ..

      Вспоминают "злобных шурави" ,даже самые непримиримые моджахеды.. А так ведь и было , но..
  8. Комментарий был удален.
  9. grigorii
    grigorii Сегодня, 18:30
    +2
    Вот только интересно знать скажут ли американцы правду про самолет или нет.
    1. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 18:54
      +4
      Подождем фото или видео.
    2. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 19:51
      0
      Цитата: grigorii
      Вот только интересно знать скажут ли американцы правду про самолет или нет.

      Так же как и вы в Израиле "скромно промолчите" ..Ведь так ?
  10. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 18:32
    +5
    Жалко людей( НО КОГДА МЫ БЫЛИ В АФГАНЕ , ЧТО ОНИ ГОВОРИЛИ КОГДА СБИВАЛИ НАШИ ВЕРТОЛЁТЫ И САМОЛЁТЫ ДУШМАНЫ( ТАЛИБЫ) : ТИПО ТАК ВАМ И НАДО ОКЮПАНТИИ!! А КАК САМИ ТВАРИ НЕСУТ ПОТЕРИ , ТАК ЖТО САМРЕ МЫ ДЕ ВСЕ ЦИВИЛИЗОВАННОЕ СООБЩЕСТВО(!!!!
  11. anjey
    anjey Сегодня, 19:01
    +2
    По данным телеканала, военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение вскоре после полуночи. В результате крушения, кроме шестерых членов экипажа, погибли пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане. При этом других подробностей крушения "Геркулеса" не приводится.
    http://vk.com/syriantube- Здесь дают инфу ,что сбили из ПЗРК
    Талибы из советского ПЗРК сбили C-130J Геркулес в Афганистане
    Погибли 6 военнослужащих США и 5 военных НАТО.
    Госдеп причастность афганской оппозиции к крушению своего самолёта отрицает.
  12. keeper03
    keeper03 Сегодня, 19:08
    +1
    Как это символично: "...ответственность за крушение самолета взяла на себя запрещенная в России террористическая организация Талибан... Военное командование США опровергло заявление талибов..." wassat Сами завалили, сами опровергли ! good soldier
  13. Анатольевич
    Анатольевич Сегодня, 19:14
    +3
    Мелочь, но приятно. День у амеров не зря прошел. drinks
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:59
      0
      Хоть и жалко служивых, но это наш враг
  14. Балу
    Балу Сегодня, 19:31
    0
    не радуюсь, но и не скорблю.
  15. Vard
    Vard Сегодня, 19:32
    0
    А с какого перепугу Талибан у нас запрещено... наоборот Россия с ним сотрудничает... И кстати они реально борются с посевами опиумного мака...
  16. Jerk
    Jerk Сегодня, 19:36
    +1
    Не упомню, а кто обучал афганИ самолеты сбивать? Как раз под Джелалабадом...
    Земля-то - она круглая
  17. awg75
    awg75 Сегодня, 19:52
    -2
    я ненавижу США, но россияне будьте людьми. не пляшите на костях. погибли солдаты , которые выполняли приказ политиков.
    1. Cetron
      Cetron Сегодня, 19:59
      +1
      Преступный приказ!
    2. keeper03
      keeper03 Сегодня, 20:02
      +1
      Фрицы приходили в наши дома в 1941 г. и говорили, что это их послало немецкое командование, что они не хотят ! А какого тогда хрена изволите с вами делать ?!? no request angry soldier
      Кампана, когда придёт время расплаты ты тоже будешь жалеть врага ?! hi
    3. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 20:24
      0
      У них за спиной заградотряд с пулемётами не стоял. Они контрактники, им никто не мешал заявление об уходе написать, если не согласны с получаемыми приказами.
  18. efimich41
    efimich41 Сегодня, 19:55
    +2
    Мне американцев не жалко, а НАТОвцы ничем не лучше их . Эти враги , через предателя Горбачева, развалили СССР, а сейчас пытаются угробить Россию. Чем больше их погибнет, независимо от причины, тем лучше.
  19. Darth Gazgkull
    Darth Gazgkull Сегодня, 20:00
    +1
    Аллах акбар! am Махди ракбар! am
  20. zenion
    zenion Сегодня, 20:13
    0
    Чего ночью летать? Днём бояться?
  21. 100502
    100502 Сегодня, 20:15
    +1
    Урожай перевозил?
  22. Narak-zempo
    Narak-zempo Сегодня, 20:20
    +1
    А вот и за Ил-20 расплата. Хорошо, но мало. Счёт не закрыт.
  23. kefan
    kefan Сегодня, 20:31
    0
    Злорадствовать не буду, но и не скажу, что мне их жалко.
  24. 123456789
    123456789 Сегодня, 20:40
    0
    В результате катастрофы погибли 11 человек, в том числе и гражданские лица.

    Ну вот и ответка за Ил-20 прилетела.
    Nil inultum remanebit — Ничто не остается безнаказанным soldier
  25. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:43
    0
    Лучше бы вам домой, парни. Растить мак на своих газонах!
  26. DeGreen
    DeGreen Сегодня, 20:44
    0
    Когда читаю такие вещи про США, почему то на душе радостно. Прошу не ругать