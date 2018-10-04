Нестратегическая ПРО. Угрозы и средства
В прошлом в нашей стране был создан комплекс стратегической противоракетной обороны, защищающий от возможного нападения Москву и Центральный промышленный район. Одновременно с этим на вооружении состоят зенитные комплексы, способные решать некоторые задачи ПРО и поражать ракеты разных классов. Согласно последним сообщениям, часть зенитных средств страны может быть соединена в новую систему нестратегической противоракетной обороны. Концепция подобной системы уже сформирована и утверждена.
Новости о НПРО
О существовании оригинального предложения в ночь на 3 октября сообщило издание «Известия». От неназванного источника в военном ведомстве оно получило любопытную информацию о последних работах в области воздушно-космической обороны. Как утверждается, в обозримом будущем в нашей стране может появиться новая система нестратегической противоракетной обороны (НПРО), которой предстоит противостоять ряду актуальных угроз.
Сообщается, что к настоящему времени неназванные специалисты разработали общую концепцию перспективной НПРО. Этот документ рассмотрело министерство обороны. Концепция получила одобрение и была утверждена. Теперь, по всей видимости, начнется ее реализация. К сожалению, «Известиям» и другим отечественным средствам массовой информации не удалось узнать какие-либо организационные и технические подробности концепции. В то же время, опубликованы цели и задачи НПРО, а также способы их решения.
Задачей новой системы противоракетной обороны станет прикрытие важных объектов разного рода. С ее помощью планируется защищать стратегически важные военные объекты, города, транспортную инфраструктуру всех видов, социально значимые объекты и т.д. Компоненты НПРО можно будет разместить в разных районах страны – в этом контексте она станет своеобразным аналогом ПРО Москвы и дополнением к ней.
НПРО должна будет бороться со всеми основными угрозами, существующими в настоящее время и ожидаемыми в будущем. Комплексы из состава системы должны будут находить и поражать баллистические ракеты малой или средней дальности, крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты ударного назначения.
Новая система противоракетной обороны по своей структуре и архитектуре будет кардинально отличаться от существующей стратегической. Вместо крупных стационарных объектов в ее составе предлагается использовать зенитные ракетные комплексы в мобильном исполнении. Компоненты ЗРК на самоходных колесных шасси смогут в минимальное время выходить на требуемые позиции и организовывать там район обороны. В зависимости от размещения пунктов базирования и рабочих позиций, на развертывание НПРО в заданном районе может уходить не более нескольких часов.
Угрозы безопасности
Москва и Центральный промышленный район защищаются системой стратегической ПРО. Ее задачей является обнаружение и уничтожение межконтинентальных баллистических ракет противника и их боевых блоков. Эта система решает особо сложные и важные задачи, но при этом совсем не трудно заметить, что ее возможности весьма в некоторой мере ограничены. ПРО Москвы не может защищать другие регионы, а кроме того, принципиально не может противодействовать некоторым угрозам. В настоящее время помимо МБР безопасности России могут угрожать ракетные вооружения других классов, что необходимо учитывать при развитии стратегической ПРО и строительстве НПРО.
В последние десятилетия на вооружении множества стран ближнего и дальнего зарубежья появились баллистические ракеты всех основных классов – от оперативно-тактических комплексов до систем средней дальности. Все они могут представлять угрозу для нашей страны, поскольку их дальность полета достаточна для удара по тем или иным объектам на российской территории.
Следует напомнить, что ряд государств, обладающих ракетами средней или малой дальности, в настоящее время не имеет повода для их использования против России. Этому способствуют благоприятные отношения между странами и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Однако не следует переоценивать положительные факторы и полагать, что такая ситуация будет сохраняться вечно. По этой причине следует учитывать возможности ракетных войск Ирана, Китая или европейских государств.
Серьезную угрозу представляют крылатые ракеты в разных вариантах базирования. Современные образцы этого класса сочетают в себе высокие летно-технические характеристики, способность несения серьезной полезной нагрузки и высокую точность. Размещение ракет на воздушных или морских платформах, в свою очередь, позволяет выбрать оптимальный район пуска и реализовать возможности оружия. Крылатые ракеты разных типов состоят на вооружении множества стран, и развитие такого оружия продолжается.
Необходимо отметить, что крылатые ракеты относятся к т.н. аэродинамическим целям, и потому входят в сферу задач противовоздушной обороны. Современные зенитные ракетные и артиллерийские комплексы способны своевременно засекать и поражать такое оружие. Иными словами, для борьбы с крылатыми ракетами какие-либо отдельные средства не нужны.
В ряде ведущих стран мира ведутся исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов. В средней перспективе они должны привести к появлению и массовому развертыванию принципиально новых ударных комплексов, имеющих особо высокие характеристики. Согласно разным оценкам, гиперзвуковые ударные системы будут сочетать в себе основные особенности баллистических и крылатых ракет: такие аппараты смогут стартовать с наземных установок, развивать высокую скорость и маневрировать на всем протяжении полета. Летательный аппарат с такими возможностями станет крайне сложной целью для противовоздушной и противоракетной обороны.
Очевидно, что в обозримом будущем свои гиперзвуковые системы смогут создать только несколько развитых государств, промышленный потенциал которых позволяет разрабатывать и осваивать особо сложные технологии. Первыми эксплуатантами систем такого рода должны стать Россия, США и Китай. Принимая во внимание текущую обстановку на международной арене, можно представить, чьи гиперзвуковые комплексы будут представлять главную угрозу для нашей страны.
Средства защиты
Согласно информации «Известий», перспективная нестратегическая противоракетная оборона России будет строиться на основе зенитных комплексов, выполненных на автомобильных шасси. В первую очередь, это говорит о возможности быстрой переброски комплексов в заданный район и развертывании на указанной позиции. Одновременно с этим опубликованная информация позволяет представить примерную архитектуру и компоненты будущей НПРО.
Прекрасно известно, что советские / российские ЗРК семейства С-300 могут поражать не только аэродинамические, но и баллистические цели. В зависимости от модели комплекса и типа применяемой ракеты, возможно уничтожение целей разных классов с характеристиками в широких диапазонах. По известным данным, наиболее совершенные ракеты из состава С-300П и С-300В способны поражать баллистические цели со скоростью паллета до 4500 м/с. Максимальная дальность стрельбы по таким целям достигает 40 км, высотность – 25-30 км.
Таким образом, ЗРК семейства С-300 способны бороться не только с аэродинамическими целями в большом диапазоне дальностей и высот, но и с баллистическими ракетами оперативно-тактического класса, а также малой и средней дальности. Потенциал таких комплексов в деле борьбы с гиперзвуковыми летательными аппаратами пока не вполне ясен, и остаются поводы для сомнений в эффективной работе по таким целям.
В рамках более нового проекта С-400 «Триумф» были созданы новые компоненты зенитной системы, а также ряд перспективных ракет с повышенными характеристиками. Согласно открытым данным, новая управляемая ракета 48Н6E3 способна перехватывать баллистические цели со скоростью до 4,8 км/с. Поражение подобных объектов осуществляется на дальности до 60 км. Одновременно с этим С-400 показывает высокие тактико-технические характеристики в деле борьбы с аэродинамическими целями. Также имеется серьезный потенциал по противодействию гиперзвуковым летательным аппаратам.
По данным СМИ, в составе будущей НПРО должны использоваться зенитные системы на колесном шасси. Из этого следует, что средствами защиты важных объектов от существующих угроз могут стать ЗРК линейки С-300П и более новые С-400. Эта техника хорошо освоена войсками и давно обеспечивает безопасность воздушных границ страны. По сути теперь речь идет о новых методах ее применения.
Вопросы организации
В открытых источниках этот вопрос пока не освещался, но очевидно, что в составе перспективной НПРО должны присутствовать не только зенитные комплексы со всеми требуемыми средствами. Такая система нуждается в средствах контроля воздушного и космического пространства, а также в средствах управления. Как именно будет организовано слежение за обстановкой и управление НПРО – неизвестно.
Можно предполагать, что нестратегическая противоракетная оборона будет частично интегрирована с существующей ПРО и системой предупреждения о ракетном нападении. В таком случае источником данных о появлении ракет станут существующие РЛС. С ними должен будет взаимодействовать существующий или вновь созданный командный центр, задачей которого станет распределение угроз между ЗРК на позициях. Впрочем, облик предложенной системы слежения и управления может оказаться иным.
По всей видимости, вопросы организации всей системы и тема управления отдельными ее компонентами рассмотрена в документе, представленном министерству обороны. Однако такие подробности предлагаемой концепции пока не публиковались в открытых источниках. Вероятно, если их и огласят, то только в будущем – не ранее, чем начнется построение НПРО.
Развитие обороны
В настоящее время в нашей стране существует несколько основных систем защиты важных объектов и районов от воздушного и ракетного нападения. Прежде всего, это ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Почти весь периметр государства, а также значительная часть внутренних территорий прикрыты зенитными ракетными комплексами, способными бороться как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. При этом речь идет об эшелонированной ПВО, покрывающей крупные районы.
Развернутые системы отвечают актуальным требованиям и обеспечивают надежную защиту от ряда существующих угроз. В то же время, уровень защиты от определенных существующих угроз, а также потенциал ПВО / ПРО в деле борьбы с перспективными вызовами могут быть недостаточными. В связи с этим требуется развивать воздушно-космическую оборону – как при помощи создания улучшенных ЗРК, так и за счет новых способов их применения.
Согласно последним данным, в обозримом будущем в нашей стране может появиться нестратегическая противоракетная оборона, предназначенная для решения особых задач. С ее помощью предлагается защищать от ракет противника едва ли не все районы страны за пределами зоны ответственности московской ПРО, которую она должна дополнить. При этом, однако, две системы ПРО должны работать с разными угрозами и отвечать за безопасность разных объектов.
Как следует из доступных данных, пока нестратегическая противоракетная оборона существует только в виде концепции. При этом министерство обороны уже изучило ее, а затем утвердило. Это означает, что в ближайшее время новые предложения могут быть приняты к реализации, и по результатам последующих работ страна получит самую серьезную защиту от существующих и ожидаемых угроз.
По материалам сайтов:
http://iz.ru/
http://interfax.ru/
http://tass.ru/
http://janes.com/
http://rbase.new-factoria.ru/
https://defendingrussia.ru/
Новости о НПРО
О существовании оригинального предложения в ночь на 3 октября сообщило издание «Известия». От неназванного источника в военном ведомстве оно получило любопытную информацию о последних работах в области воздушно-космической обороны. Как утверждается, в обозримом будущем в нашей стране может появиться новая система нестратегической противоракетной обороны (НПРО), которой предстоит противостоять ряду актуальных угроз.
Сообщается, что к настоящему времени неназванные специалисты разработали общую концепцию перспективной НПРО. Этот документ рассмотрело министерство обороны. Концепция получила одобрение и была утверждена. Теперь, по всей видимости, начнется ее реализация. К сожалению, «Известиям» и другим отечественным средствам массовой информации не удалось узнать какие-либо организационные и технические подробности концепции. В то же время, опубликованы цели и задачи НПРО, а также способы их решения.
Задачей новой системы противоракетной обороны станет прикрытие важных объектов разного рода. С ее помощью планируется защищать стратегически важные военные объекты, города, транспортную инфраструктуру всех видов, социально значимые объекты и т.д. Компоненты НПРО можно будет разместить в разных районах страны – в этом контексте она станет своеобразным аналогом ПРО Москвы и дополнением к ней.
НПРО должна будет бороться со всеми основными угрозами, существующими в настоящее время и ожидаемыми в будущем. Комплексы из состава системы должны будут находить и поражать баллистические ракеты малой или средней дальности, крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты ударного назначения.
Новая система противоракетной обороны по своей структуре и архитектуре будет кардинально отличаться от существующей стратегической. Вместо крупных стационарных объектов в ее составе предлагается использовать зенитные ракетные комплексы в мобильном исполнении. Компоненты ЗРК на самоходных колесных шасси смогут в минимальное время выходить на требуемые позиции и организовывать там район обороны. В зависимости от размещения пунктов базирования и рабочих позиций, на развертывание НПРО в заданном районе может уходить не более нескольких часов.
Угрозы безопасности
Москва и Центральный промышленный район защищаются системой стратегической ПРО. Ее задачей является обнаружение и уничтожение межконтинентальных баллистических ракет противника и их боевых блоков. Эта система решает особо сложные и важные задачи, но при этом совсем не трудно заметить, что ее возможности весьма в некоторой мере ограничены. ПРО Москвы не может защищать другие регионы, а кроме того, принципиально не может противодействовать некоторым угрозам. В настоящее время помимо МБР безопасности России могут угрожать ракетные вооружения других классов, что необходимо учитывать при развитии стратегической ПРО и строительстве НПРО.
В последние десятилетия на вооружении множества стран ближнего и дальнего зарубежья появились баллистические ракеты всех основных классов – от оперативно-тактических комплексов до систем средней дальности. Все они могут представлять угрозу для нашей страны, поскольку их дальность полета достаточна для удара по тем или иным объектам на российской территории.
Следует напомнить, что ряд государств, обладающих ракетами средней или малой дальности, в настоящее время не имеет повода для их использования против России. Этому способствуют благоприятные отношения между странами и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Однако не следует переоценивать положительные факторы и полагать, что такая ситуация будет сохраняться вечно. По этой причине следует учитывать возможности ракетных войск Ирана, Китая или европейских государств.
Серьезную угрозу представляют крылатые ракеты в разных вариантах базирования. Современные образцы этого класса сочетают в себе высокие летно-технические характеристики, способность несения серьезной полезной нагрузки и высокую точность. Размещение ракет на воздушных или морских платформах, в свою очередь, позволяет выбрать оптимальный район пуска и реализовать возможности оружия. Крылатые ракеты разных типов состоят на вооружении множества стран, и развитие такого оружия продолжается.
Необходимо отметить, что крылатые ракеты относятся к т.н. аэродинамическим целям, и потому входят в сферу задач противовоздушной обороны. Современные зенитные ракетные и артиллерийские комплексы способны своевременно засекать и поражать такое оружие. Иными словами, для борьбы с крылатыми ракетами какие-либо отдельные средства не нужны.
В ряде ведущих стран мира ведутся исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов. В средней перспективе они должны привести к появлению и массовому развертыванию принципиально новых ударных комплексов, имеющих особо высокие характеристики. Согласно разным оценкам, гиперзвуковые ударные системы будут сочетать в себе основные особенности баллистических и крылатых ракет: такие аппараты смогут стартовать с наземных установок, развивать высокую скорость и маневрировать на всем протяжении полета. Летательный аппарат с такими возможностями станет крайне сложной целью для противовоздушной и противоракетной обороны.
Очевидно, что в обозримом будущем свои гиперзвуковые системы смогут создать только несколько развитых государств, промышленный потенциал которых позволяет разрабатывать и осваивать особо сложные технологии. Первыми эксплуатантами систем такого рода должны стать Россия, США и Китай. Принимая во внимание текущую обстановку на международной арене, можно представить, чьи гиперзвуковые комплексы будут представлять главную угрозу для нашей страны.
Средства защиты
Согласно информации «Известий», перспективная нестратегическая противоракетная оборона России будет строиться на основе зенитных комплексов, выполненных на автомобильных шасси. В первую очередь, это говорит о возможности быстрой переброски комплексов в заданный район и развертывании на указанной позиции. Одновременно с этим опубликованная информация позволяет представить примерную архитектуру и компоненты будущей НПРО.
Прекрасно известно, что советские / российские ЗРК семейства С-300 могут поражать не только аэродинамические, но и баллистические цели. В зависимости от модели комплекса и типа применяемой ракеты, возможно уничтожение целей разных классов с характеристиками в широких диапазонах. По известным данным, наиболее совершенные ракеты из состава С-300П и С-300В способны поражать баллистические цели со скоростью паллета до 4500 м/с. Максимальная дальность стрельбы по таким целям достигает 40 км, высотность – 25-30 км.
Таким образом, ЗРК семейства С-300 способны бороться не только с аэродинамическими целями в большом диапазоне дальностей и высот, но и с баллистическими ракетами оперативно-тактического класса, а также малой и средней дальности. Потенциал таких комплексов в деле борьбы с гиперзвуковыми летательными аппаратами пока не вполне ясен, и остаются поводы для сомнений в эффективной работе по таким целям.
В рамках более нового проекта С-400 «Триумф» были созданы новые компоненты зенитной системы, а также ряд перспективных ракет с повышенными характеристиками. Согласно открытым данным, новая управляемая ракета 48Н6E3 способна перехватывать баллистические цели со скоростью до 4,8 км/с. Поражение подобных объектов осуществляется на дальности до 60 км. Одновременно с этим С-400 показывает высокие тактико-технические характеристики в деле борьбы с аэродинамическими целями. Также имеется серьезный потенциал по противодействию гиперзвуковым летательным аппаратам.
По данным СМИ, в составе будущей НПРО должны использоваться зенитные системы на колесном шасси. Из этого следует, что средствами защиты важных объектов от существующих угроз могут стать ЗРК линейки С-300П и более новые С-400. Эта техника хорошо освоена войсками и давно обеспечивает безопасность воздушных границ страны. По сути теперь речь идет о новых методах ее применения.
Вопросы организации
В открытых источниках этот вопрос пока не освещался, но очевидно, что в составе перспективной НПРО должны присутствовать не только зенитные комплексы со всеми требуемыми средствами. Такая система нуждается в средствах контроля воздушного и космического пространства, а также в средствах управления. Как именно будет организовано слежение за обстановкой и управление НПРО – неизвестно.
Можно предполагать, что нестратегическая противоракетная оборона будет частично интегрирована с существующей ПРО и системой предупреждения о ракетном нападении. В таком случае источником данных о появлении ракет станут существующие РЛС. С ними должен будет взаимодействовать существующий или вновь созданный командный центр, задачей которого станет распределение угроз между ЗРК на позициях. Впрочем, облик предложенной системы слежения и управления может оказаться иным.
По всей видимости, вопросы организации всей системы и тема управления отдельными ее компонентами рассмотрена в документе, представленном министерству обороны. Однако такие подробности предлагаемой концепции пока не публиковались в открытых источниках. Вероятно, если их и огласят, то только в будущем – не ранее, чем начнется построение НПРО.
Развитие обороны
В настоящее время в нашей стране существует несколько основных систем защиты важных объектов и районов от воздушного и ракетного нападения. Прежде всего, это ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Почти весь периметр государства, а также значительная часть внутренних территорий прикрыты зенитными ракетными комплексами, способными бороться как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. При этом речь идет об эшелонированной ПВО, покрывающей крупные районы.
Развернутые системы отвечают актуальным требованиям и обеспечивают надежную защиту от ряда существующих угроз. В то же время, уровень защиты от определенных существующих угроз, а также потенциал ПВО / ПРО в деле борьбы с перспективными вызовами могут быть недостаточными. В связи с этим требуется развивать воздушно-космическую оборону – как при помощи создания улучшенных ЗРК, так и за счет новых способов их применения.
Согласно последним данным, в обозримом будущем в нашей стране может появиться нестратегическая противоракетная оборона, предназначенная для решения особых задач. С ее помощью предлагается защищать от ракет противника едва ли не все районы страны за пределами зоны ответственности московской ПРО, которую она должна дополнить. При этом, однако, две системы ПРО должны работать с разными угрозами и отвечать за безопасность разных объектов.
Как следует из доступных данных, пока нестратегическая противоракетная оборона существует только в виде концепции. При этом министерство обороны уже изучило ее, а затем утвердило. Это означает, что в ближайшее время новые предложения могут быть приняты к реализации, и по результатам последующих работ страна получит самую серьезную защиту от существующих и ожидаемых угроз.
По материалам сайтов:
http://iz.ru/
http://interfax.ru/
http://tass.ru/
http://janes.com/
http://rbase.new-factoria.ru/
https://defendingrussia.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru, Wikimedia Commons
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