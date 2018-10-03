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Столтенберг в очередной раз заявил об озабоченности НАТО

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Североатлантический альянс в очередной раз обеспокоился ситуацией в Азовском море, особенно проблемами судоходства в данной акватории, передает ТАСС со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг в очередной раз заявил об озабоченности НАТО


Как пишет издание, альянс после "консультаций" с Украиной "озаботился" ситуацией в этой стране и вокруг нее, а особенно - в акватории Азовского моря и в Крыму. По словам Столтенберга, в Азовском море российское присутствие создает проблемы торговым судам. Кроме этого, торговому судоходству препятствуют проблемы в Крыму и новый российский мост. Он выразил "поддержку" Украине по данному вопросу, но при этом генсек НАТО "ушел" от ответа на вопрос, будут ли подняты эти "проблемы" на Совете министров стран НАТО, проходящем в Брюсселе.


Ранее об "оккупации" Азовского моря Россией заявил президент Украины Петр Порошенко, который призвал западные страны "помочь в борьбе с российским агрессором". Данный призыв Порошенко прокомментировали в Совете Федерации, в частности заявив, все призывы Киева к западной помощи пропадут втуне, так как правовые механизмы, регулирующие присутствие России и Украины в акватории Азовского моря, прописаны в договоре двух стран, где "черным по белому" написано, что Азовское море является внутренним морем двух государств.






Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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29 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:49
    +4
    С начала Североатлантический альянс обеспокоился ситуацией в Азовском море, и проблемами судоходства в данной акватории,затем каким-нибудь прудом на российско-украинской границе...
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 19:04
      +2
      Натовцам следует принять слабительного Поможет с большой долей вероятности.
      1. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 19:45
        +2
        а Йенсу с такой озабоченностью хоть лысого погонять,может полегчает ненадолго)))
    2. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 19:11
      +6
      Знаем мы их озобоченность уже давно ...Чем больше крови проливают славяне тем лучше .
      Это так Вашингтон подбадривает Вальцмана на более конкретные провокации . В следующем году Окраине большой долг по процентам выплачивать должна МВФ и прочим "радетелям демократии мировой" )))
      Азов хунте не нужен , как таковой.! Им вообще уже ничего не нужно , Украина полностью ограблена и вся в долгах .

      Сталина вообще можно цитировать по любому вопросу .. soldier
    3. Симон
      Симон Сегодня, 19:46
      +1
      Так НАТО постоянно обеспокоены, где проявляются наши интересы и в нашу пользу. wink
  2. helmi8
    helmi8 Сегодня, 18:53
    +6
    Североатлантический альянс в очередной раз обеспокоился ситуацией в Азовском море, особенно проблемами судоходства в данной акватории

    Достал уже этот альянс своей заботой... Какое вам дело до Азовского моря? Или нас должны волновать проблемы судоходства в Мексиканском заливе?
    В тему...
    - Что-то меня Гондурас беспокоит...
    - А ты его не чеши...
  3. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 18:56
    +1
    Столтенберг сотрясает воздух
    1. Вини-Пух
      Вини-Пух Сегодня, 19:14
      +1
      Цитата: Александр Галактионов
      Столтенберг сотрясает воздух

      Для кого сотрясает , а для некоторых план действий ,иначе negative
  4. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 18:57
    +4
    Озабоченность наты в акватории Азовского моря вызвала озабоченность всемирного конгресса психиатров
    1. Рав Рав
      Рав Рав Сегодня, 20:44
      0
      Да-да, психи повсюду в ната главное,и стар и млад,эпидемия!
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 18:58
    0
    Озабоченный Йенс Столтенберг ... Старый прелюбодей . С Азовским морем хочет замутить ...Однако у него нетрадиционная сексуальная ориентация странненькая ..
  6. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 19:10
    +1
    Отвечать на такую "озабоченность" должен министр здравоохранения РФ. Причём в стиле "на данном примере мы можем наблюдать типичные проявления сезонных обострений у больных шизофренией"
  7. Machete
    Machete Сегодня, 19:13
    0
    Должность по выражению озабоченностей и умножения тупости и глупости.
  8. keeper03
    keeper03 Сегодня, 19:14
    0
    Бедняга, какой же он озабоченный ! Ну сходил бы в паблик хауз и снял уже свою озабоченность ! wassat Тьфу, противно слушать ! no
  9. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 19:21
    +1
    Озабоченность лечите бромом... yes
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:45
    +1
    А на Ильмень-озере тоже запущено все. Ни одного корабля НАТО до сих пор нет, просо позор какой!
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:23
      0
      Цитата: faterdom
      А на Ильмень-озере тоже запущено все

      Мальков, Рыбаков на Ильмень озере запускать можно. Все остальное запускание не рекомендуется hi
  11. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 19:46
    +1
    Да там все озабоченные на всю голову...причем болезнь эта прогрессирует.
  12. Jerk
    Jerk Сегодня, 19:47
    +1
    Азовское море - внутреннее, и не граничит ни с одной страной НАТО. Ваш номер - шестнадцатый
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:13
      0
      Цитата: Jerk
      Ваш номер - шестнадцатый

      Не согласен!. Во внутреннем море России, даровать целых две цифири? Как то не целесообразно. Я согласен на два Нуля. Больше также приветствуеится
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:54
    +1
    проблемами у себя беспокойтесь,у вас там скоро нормальных мужиков можно будет только в музее антиквариата увидеть,а нет же лезут в наше внутреннее Азовское море,которое мы по недоразумению вынуждены делить со псевдостраной-недоразумением планетного масштаба.
  14. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:58
    +1
    А я поддерживаю йонса. Шестой флот обязан прийти на помосчь Великой Украине. Сядут на мель и будет Супер пупер Казино, назло князю Монако. Единственный вопрос, Джеральд Форд Босфор пройдет? Волнуюся feel
  15. Darth Gazgkull
    Darth Gazgkull Сегодня, 19:59
    +2
    Озабоченный гомосек.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:02
    0
    Все равно креативненько, прикольненько, когда цельный глава натушки озабоченность проявляет!
    Хотя ....с Псаки это было умилительные!
  17. zenion
    zenion Сегодня, 20:10
    +2
    Азовское море входит в альянс НАТО? Чего им беспокоится о том, что их не касается. Пусть подают в суд.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 20:27
      +1
      После Вашего комментария я честно за Вас беспокоюсь, шабак не спит
  18. kefan
    kefan Сегодня, 20:29
    0
    Ну и пусть дальше озабочиваются, пусть не суют свой нос, куда не надо.
  19. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 20:35
    0
    Йенс, дорогой....досмерти надоели и самим европейцам уже. Делайте себе Скандинавский блок, берите Польшу и Прибалтику и наздоровье воюйте с русскими. Мъ поставим вам туалетъ и бумагу, в знак солидарности.
  20. Trouble
    Trouble Сегодня, 20:40
    0
    Какие-то они озабоченные. what