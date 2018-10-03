Столтенберг в очередной раз заявил об озабоченности НАТО

Североатлантический альянс в очередной раз обеспокоился ситуацией в Азовском море, особенно проблемами судоходства в данной акватории, передает ТАСС со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.Как пишет издание, альянс после "консультаций" с Украиной "озаботился" ситуацией в этой стране и вокруг нее, а особенно - в акватории Азовского моря и в Крыму. По словам Столтенберга, в Азовском море российское присутствие создает проблемы торговым судам. Кроме этого, торговому судоходству препятствуют проблемы в Крыму и новый российский мост. Он выразил "поддержку" Украине по данному вопросу, но при этом генсек НАТО "ушел" от ответа на вопрос, будут ли подняты эти "проблемы" на Совете министров стран НАТО, проходящем в Брюсселе.Ранее об "оккупации" Азовского моря Россией заявил президент Украины Петр Порошенко, который призвал западные страны "помочь в борьбе с российским агрессором". Данный призыв Порошенко прокомментировали в Совете Федерации, в частности заявив, все призывы Киева к западной помощи пропадут втуне, так как правовые механизмы, регулирующие присутствие России и Украины в акватории Азовского моря, прописаны в договоре двух стран, где "черным по белому" написано, что Азовское море является внутренним морем двух государств.