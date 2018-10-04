Тупой и ещё тупее: США включают эффект обезьяны с гранатой
Американские высокопоставленные чиновники будто соревнуются в том, кто из них сделает самое нелепое агрессивное заявление в адрес России.
Открыл этот «конкурс» министр внутренних дел США Райан Зинке, заявивший о готовности ВМС США объявить военно-морскую блокаду России и Ирану с целью прекратить продажу российских нефти и газа в страны Ближнего Востока. То есть того региона, где добывается большая часть энергоносителей. Что практически равнозначно принятию мер по пресечению поставок самоваров в Тулу. И это помимо абсурдности мер, с помощью которых Зинке намеревается решить эту архиважную задачу (напомним, что объявление морской блокады равнозначно началу войны).
Но не успела мировая общественность переварить это потрясающее сообщение и понять, как нужно реагировать на такие заявления, как прозвучало сравнимое с эффектом разорвавшейся бомбы выступление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
Американский дипломат обвинила нашу страну в нарушении договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявив, что Россия якобы работает над производством новых ракет, запрещенных этим документом.
Хотя, по ее словам, США привержены дипломатическому урегулированию вопроса, но готовы рассмотреть военное решение, если Россия продолжит нарушать бессрочный договор, заключенный между США и СССР. «На этом этапе мы рассмотрим возможность уничтожить (российскую) ракету, которая будет способна поразить любую из наших стран, — сказала она. — В будущем может наступить момент, когда Америка решит: придется приступить к фазе разработки (собственных ракет), что прямо сейчас, согласно этому договору, не разрешено».
Вместе с Хатчисон с обвинениями в адрес Москвы в нарушении ДРСМД выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его мнению, под угрозу данный договор.
«Все члены альянса согласны, что Россия нарушает данный договор. Согласно данным США, которыми они поделились с НАТО, Россия нарушает ДРСМД, начав разворачивать ракеты «Новатор» 9М729. Я не могу вдаваться в подробности этих разведданных», — сообщил генсек НАТО.
Хотя он при этом и не угрожал России военными мерами, его выступление усилило эффект от заявления мадам Хатчисон. Которое было расценено как анонс «молниеносного обезоруживающего глобального удара» — излюбленной военной концепции американских ястребов.
Согласно ей, американские вооруженные силы наносят превентивный массированный удар неядерными (или ядерными) средствами, по ракетно-ядерным объектам, системам ПВО, узлам связи и командным пунктам противника, который радикально подрывает его обороноспособность. После чего неприятелю выдвигается ультиматум, который он будет вынужден принять.
Если учесть, что 27 апреля 2017 года представитель ГШ РФ заявил о том, что США готовятся к внезапному ядерному удару по России, а американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории «создают мощный скрытый компонент» для возможного ракетно-ядерного удара, нетрудно понять, как именно было воспринято заявление.
А именно: Вашингтон, основываясь, как всегда, на голословных обвинениях и не вдаваясь в подробности этих разведданных, начал информационную подготовку к осуществлению «быстрого удара».
Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова квалифицировала выступление Хатчисон как «агрессивную риторику», оценку которой должны дать военные эксперты.
«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?» — цитирует РИА «Новости» Захарову.
По её словам, просто «ломать и крушить всё подряд», однако сложно «чинить и восстанавливать».
«Американской дипломатии предстоит сделать немало для восстановления последствий свойственных ошибок», — указала она.
Возможно, что постпред США услышала выступление Захаровой и поспешила прокомментировать собственное заявление в духе «меня не так поняли».
В своём Twitter Кэй Бэйли Хатчисон написала, что не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России.
Что она только лишь отметила, что России «следует вернуться» к соблюдению положений ДРСМД, в противном случае США будут вынуждены учитывать потенциальные возможности российской стороны для защиты собственных интересов и интересов Североатлантического альянса, и станут сбивать российские ракеты.
Как мы видим, комментарий получился тоже так себе. Ведь по его логике вооруженные силы США будут сбивать только те ракеты, которые, по мнению Вашингтона, нарушают ДРСМД. А те, что не вступают в конфликт с положениями договора, так пусть себе летят дальше, куда им надо.
Подобный избирательный подход вызывает серьезные и обоснованные опасения за психическое здоровье постпреда.
Видимо, назначение на ответственные посты людей не просто некомпетентных, но с явными признаками слабоумия, становятся трендом. И на фоне нынешней администрации имя незабвенной Джен Псаки не так уж и плохо звучит.
Впрочем, какими бы идиотами они ни выглядели, но поставленные перед ними задачи они решают. Так, в выступлении Хатчисон главным было не уничтожение российских ракет, а то, что США будут вынуждены начать производство аналогичных систем. То есть, безосновательно обвиняя нашу страну в нарушении договора (как засвидетельствовал председатель комитета по безопасности и обороне Совета Федерации Виктор Бондарев, 9М729 не нарушает договор, поскольку максимальная дальность полета ракеты составляет 480 км), чтобы легитимизировать в глазах союзников собственные нарушения ДРСМД.
Достаточно напомнить, что в военном бюджете на 2019 год они уже заложили средства на создание крылатой ракеты, которая будет летать на дальность от 500 до 5500 километров.
Впрочем, это не единственная цель, которую преследуют Соединенные Штаты, позволяя свои представителям использовать подобного рода риторику. Провоцируя международное напряжение и милитаристскую истерию, они осуществляют давление на своих европейских союзников. Используя это как универсальный инструмент для того, чтобы добиться от них увеличения ассигнований на содержание НАТО, еще больших закупок американского оружия и, если получится, заставить отказаться от российских энергоносителей.
При этом изрядная доля «сумасшедшинки» в выступлениях американских представителей создаёт неподражаемый эффект обезьяны с гранатой, изрядно усиливающий необходимый эффект.
Напомним, 3 октября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «МедиаТЭК» констатировал, что нашим энергопроектам напрямую угрожают президенты других стран, и, несмотря на это, эти проекты реализуются.
Возвращаясь же к ДРМСД, отметим, что в декабре 2017 года Владимир Путин констатировал, что США уже фактически вышли из договора.
«Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности», — сказал российский президент.
Открыл этот «конкурс» министр внутренних дел США Райан Зинке, заявивший о готовности ВМС США объявить военно-морскую блокаду России и Ирану с целью прекратить продажу российских нефти и газа в страны Ближнего Востока. То есть того региона, где добывается большая часть энергоносителей. Что практически равнозначно принятию мер по пресечению поставок самоваров в Тулу. И это помимо абсурдности мер, с помощью которых Зинке намеревается решить эту архиважную задачу (напомним, что объявление морской блокады равнозначно началу войны).
Но не успела мировая общественность переварить это потрясающее сообщение и понять, как нужно реагировать на такие заявления, как прозвучало сравнимое с эффектом разорвавшейся бомбы выступление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
Американский дипломат обвинила нашу страну в нарушении договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявив, что Россия якобы работает над производством новых ракет, запрещенных этим документом.
Хотя, по ее словам, США привержены дипломатическому урегулированию вопроса, но готовы рассмотреть военное решение, если Россия продолжит нарушать бессрочный договор, заключенный между США и СССР. «На этом этапе мы рассмотрим возможность уничтожить (российскую) ракету, которая будет способна поразить любую из наших стран, — сказала она. — В будущем может наступить момент, когда Америка решит: придется приступить к фазе разработки (собственных ракет), что прямо сейчас, согласно этому договору, не разрешено».
Вместе с Хатчисон с обвинениями в адрес Москвы в нарушении ДРСМД выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его мнению, под угрозу данный договор.
«Все члены альянса согласны, что Россия нарушает данный договор. Согласно данным США, которыми они поделились с НАТО, Россия нарушает ДРСМД, начав разворачивать ракеты «Новатор» 9М729. Я не могу вдаваться в подробности этих разведданных», — сообщил генсек НАТО.
Хотя он при этом и не угрожал России военными мерами, его выступление усилило эффект от заявления мадам Хатчисон. Которое было расценено как анонс «молниеносного обезоруживающего глобального удара» — излюбленной военной концепции американских ястребов.
Согласно ей, американские вооруженные силы наносят превентивный массированный удар неядерными (или ядерными) средствами, по ракетно-ядерным объектам, системам ПВО, узлам связи и командным пунктам противника, который радикально подрывает его обороноспособность. После чего неприятелю выдвигается ультиматум, который он будет вынужден принять.
Если учесть, что 27 апреля 2017 года представитель ГШ РФ заявил о том, что США готовятся к внезапному ядерному удару по России, а американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории «создают мощный скрытый компонент» для возможного ракетно-ядерного удара, нетрудно понять, как именно было воспринято заявление.
А именно: Вашингтон, основываясь, как всегда, на голословных обвинениях и не вдаваясь в подробности этих разведданных, начал информационную подготовку к осуществлению «быстрого удара».
Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова квалифицировала выступление Хатчисон как «агрессивную риторику», оценку которой должны дать военные эксперты.
«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?» — цитирует РИА «Новости» Захарову.
По её словам, просто «ломать и крушить всё подряд», однако сложно «чинить и восстанавливать».
«Американской дипломатии предстоит сделать немало для восстановления последствий свойственных ошибок», — указала она.
Возможно, что постпред США услышала выступление Захаровой и поспешила прокомментировать собственное заявление в духе «меня не так поняли».
В своём Twitter Кэй Бэйли Хатчисон написала, что не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России.
Что она только лишь отметила, что России «следует вернуться» к соблюдению положений ДРСМД, в противном случае США будут вынуждены учитывать потенциальные возможности российской стороны для защиты собственных интересов и интересов Североатлантического альянса, и станут сбивать российские ракеты.
Как мы видим, комментарий получился тоже так себе. Ведь по его логике вооруженные силы США будут сбивать только те ракеты, которые, по мнению Вашингтона, нарушают ДРСМД. А те, что не вступают в конфликт с положениями договора, так пусть себе летят дальше, куда им надо.
Подобный избирательный подход вызывает серьезные и обоснованные опасения за психическое здоровье постпреда.
Видимо, назначение на ответственные посты людей не просто некомпетентных, но с явными признаками слабоумия, становятся трендом. И на фоне нынешней администрации имя незабвенной Джен Псаки не так уж и плохо звучит.
Впрочем, какими бы идиотами они ни выглядели, но поставленные перед ними задачи они решают. Так, в выступлении Хатчисон главным было не уничтожение российских ракет, а то, что США будут вынуждены начать производство аналогичных систем. То есть, безосновательно обвиняя нашу страну в нарушении договора (как засвидетельствовал председатель комитета по безопасности и обороне Совета Федерации Виктор Бондарев, 9М729 не нарушает договор, поскольку максимальная дальность полета ракеты составляет 480 км), чтобы легитимизировать в глазах союзников собственные нарушения ДРСМД.
Достаточно напомнить, что в военном бюджете на 2019 год они уже заложили средства на создание крылатой ракеты, которая будет летать на дальность от 500 до 5500 километров.
Впрочем, это не единственная цель, которую преследуют Соединенные Штаты, позволяя свои представителям использовать подобного рода риторику. Провоцируя международное напряжение и милитаристскую истерию, они осуществляют давление на своих европейских союзников. Используя это как универсальный инструмент для того, чтобы добиться от них увеличения ассигнований на содержание НАТО, еще больших закупок американского оружия и, если получится, заставить отказаться от российских энергоносителей.
При этом изрядная доля «сумасшедшинки» в выступлениях американских представителей создаёт неподражаемый эффект обезьяны с гранатой, изрядно усиливающий необходимый эффект.
Напомним, 3 октября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «МедиаТЭК» констатировал, что нашим энергопроектам напрямую угрожают президенты других стран, и, несмотря на это, эти проекты реализуются.
Возвращаясь же к ДРМСД, отметим, что в декабре 2017 года Владимир Путин констатировал, что США уже фактически вышли из договора.
«Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности», — сказал российский президент.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter