Дальний рубеж морской ПРО почти оголён. На кону выживаемость корабельных группировок ВМФ России

Перспективная 2-маховая противокорабельная ракета CVS401 «Perseus» (проектируется британским и французским подразделениями MBDA) должна быть перехвачена на дальних подступах к дружественному ордеру КУГ, поскольку в момент входа в режим пикирования на цель изделие будет использовать свой главный «козырь» — выброс двух 50-килограммовых малоразмерных корректируемых боеприпасов, для уничтожения которых у вычислительных средств ЗРАК «Кортик» и «Панцирь-М» просто не хватит времени реакции

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/fort_m/fort_m.shtml

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22265

http://militaryrussia.ru/blog/topic-611.html

http://bastion-karpenko.ru/9m96/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-13.html

http://airwar.ru/enc/fighter/su33.html

http://airwar.ru/enc/fighter/mig29kub.html

https://www.airforce-technology.com/projects/fa18/

https://vpk.name/news/153851_persei__konkurent_bramosa.html