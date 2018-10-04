Дальний рубеж морской ПРО почти оголён. На кону выживаемость корабельных группировок ВМФ России
С середины лета 2018 года перед нашими глазами разыгрывается совершенно нешуточная ситуация с попыткой высокопоставленных чиновников, курирующих оборонно-промышленный комплекс и связанные с ним научно-производственные подразделения, целиком и полностью оправдать отказ от полноценного финансирования амбициозных и жизненно важных для сохранения стратегической инициативы ВС России проектов перспективного многофункционального малозаметного истребителя Т-50 ПАК ФА (Су-57) и основного боевого танка следующего поколения Т-14, спроектированного на базе унифицированной тяжёлой гусеничной платформы «Армата». Так, заявления главы комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимира Гутенева, а также заместителя председателя правительства РФ по вопросам ОПК Юрия Борисова о якобы неподвластной пониманию обывателя степени дороговизны крупносерийного производства и «тонких сервисов» этих машин (для СМИ всё было преподнесено именно в такой форме) вывели из душевного равновесия достаточно внушительный контингент обозревателей нашего и многих других новостных и военно-аналитических ресурсов.
Позднее, в начале сентября, жестокая реальность была слегка приукрашена новостями о выпуске и поставке танковым подразделениям СВ России опытно-войсковой партии из 132 машин Т-14, Т-15 и БРЭМ Т-16 до 2022 года, о чём в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018» заявил заместитель главы оборонного ведомства России Алексей Криворучко. Тем не менее, можно было обратить внимание, что речь идёт не о свежем контракте между Минобороны и АО «Научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод», а о повторном анонсировании сделки, уже заключённой к началу 2016 года, которая предусматривала поставку в танковые бригады 70 Т-14 «Армата» к началу 2020 года. Будут ли выделены «Уралвагонзаводу» ассигнования, необходимые для озвученных темпов выпуска ОБТ Т-14 и БМП Т-15, пока не совсем ясно. Если говорить о перспективном авиационном комплексе фронтовой авиации Су-57, то здесь вообще всё вилами по воде писано. Так, к 2020 году оперативную боевую готовность обретёт лишь пара Су-57, которая скорее поступит на вооружение 4-го Краснознамённого центра боевого применения и переучивания лётного состава ВВС России имени В.П. Чкалова в Липецке.
Но если ситуацию с критическими темпами обновления Воздушно-космических сил России тактической авиацией 5-го поколения можно хотя бы частично компенсировать с помощью интенсификации производства многофункциональных истребителей поколения «4++» (Су-30СМ, Су-35С и МиГ-35) с самолётами РЛДН А-100 (равно как и малое количество танков Т-14 «Армата» можно частично восполнить крайне бронезащищёнными Т-90М, оснащёнными комплексами активной защиты «Арена-М»), то отсутствие полноценной эшелонированной противоракетной обороны у корабельных ударных группировок Военно-морского флота России, к сожалению, покрыть абсолютно нечем. Ведь для прикрытия соединений ВМФ России в удалённых районах Мирового океана необходимо наличие в составе надводного компонента либо передовых корабельных зенитно-ракетных комплексов малого, среднего и дальнего радиусов действия, либо современной палубной тактической авиации, способной перехватывать любые (даже сверхмалоразмерные) средства воздушного нападения противника посредством бортовых РЛС с ПФАР и АФАР и ракет РВВ-СД.
Второй вариант можно сразу исключать. Один лишь малочисленный 279-й отдельный корабельный истребительный авиаполк, развёрнутый на борту вставшего на доковый ремонт ТАКР «Адмирал Кузнецов» и представленный палубными истребителями Су-33 и МиГ-29К/КУБ с устаревшими радарами Н001К и «Жук-М», неспособен полноценно прикрыть единственную авианосную ударную группировку ВМФ России от 55—60 современнейших палубных истребителей F/A-18E/F «Super Hornet» даже одной американской АУГ. Об успешном перехвате же более чем 100 ПКР AGM-158C LRASM и AGM-84G/N, запущенных с узлов подвески «Супер Хорнетов», силами Су-33 и МиГ-29К/КУБ говорить также не приходится: максимум — 15-30 перехваченных «Гарпунов» и «LRASM» с помощью ракет Р-27ЭР и РВВ-СД. Почему так мало?
Да потому, что параллельно с перехватом противокорабельных ракет на дальних подступах к «Адмиралу Кузнецову», Су-33 и МиГ-29К/КУБ придётся вести неравный воздушный бой с F/A-18E/F, оснащёнными АФАР-радарами AN/APG-79 и ракетами воздушного боя AIM-120D. И это без учёта поддержки «Супер Хорнетов» самолётами РЭБ EA-18G «Growler», которые смогут прицельно подавлять «древние» радары наших палубных «Сушек» и МиГов ответными имитационными и шумовыми помехами посредством перспективных подвесных контейнеров радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-249 «Next Generation Jammer», высокоэнергетические антенные модули которых представлены активными ФАР, передающие модули которых изготовлены на основе нитрида галлия (GaN). Наши же Су-33 и МиГ-29К, геометрические размеры радиопрозрачных обтекателей которых позволяют разместить АФАР-РЛС Н011 «Барс» и «Жук-АЭ», продолжают нести боевое дежурство со старыми радиолокационными станциями, технически абсолютно не соответствующими вызовам XXI века.
А поэтому в нашем случае все задачи по формированию эшелонированной противовоздушной / противоракетной обороны российских корабельных ударных группировок могут быть возложены исключительно на современные корабельные зенитно-ракетные средства. И сегодня в этой составляющей морской ПВО образовалась нехилая «брешь», заключающаяся в утрате возможности перехвата любых средств воздушного нападения противника на дальних подступах к КУГ. Изначально такой вывод был справедлив лишь применительно к низковысотным надводным участкам, которые находятся за пределами радиогоризонта для радаров подсвета цели 3Р41 «Волна» и 30Н6Е, входящих в архитектуру корабельных ЗРК С-300Ф «Форт» и С-300ФМ «Форт-М», ведь зенитные ракеты 5В55РМ и 48Н6Е2 оснащены полуактивными радиолокационными ГСН, требующими регулярного подсвета со стороны корабельного РПН (вплоть до поражения цели), который невозможен за пределами радиогоризонта.
Сегодня же большинство надводных кораблей, оснащённых дальнобойными «Фортами», либо прикованы к стапелям, либо поставлены в сухие доки судоремонтных предприятий для проведения планового ремонта и глубокой модернизации. В частности, тяжёлый атомный ракетный крейсер пр. 1144.2М проходит всеобъемлющую модернизацию с обновлением комплексов вооружения и радиолокационных средств на стапелях в Северодвинске и будет передан флоту не ранее 2021 года, ракетный крейсер пр. 1164 «Варяг» также будет отправлен на модернизацию, а его систершип — ракетный крейсер пр. 1164.5 «Москва» находится в Севастополе в ожидании окончательного решения Главкомата ВМФ относительно его дальнейшей судьбы. Таким образом, в скором времени в составе ВМФ России может остаться лишь 2 корабля (ТАРКр «Пётр Великий» и РКр «Маршал Устинов»), способных формировать для наших КУГ дальние противовоздушные рубежи воспрещения и ограничения доступа и манёвра A2/AD. Другими словами, складывается кризис оперативно-тактических возможностей ВМФ России по закрытию воздушного пространства для противника над районами проведения грядущих военно-морских операций.
К примеру, если ранее, когда количества крейсеров-носителей комплексов «Форт/-М» хватало для возглавления сразу нескольких отправленных в дальний поход КУГ, противолодочная авиация ОВМС НАТО вынуждена была держать дистанцию порядка 90—150 км от нашего ордера (в зависимости от модификации «Форта»), то на фоне отсутствия этих кораблей в составе наших военно-морских соединений «Орионы», «Посейдоны» и прочая крылатая нечисть морской авиации НАТО сможет смело приближаться к нашим кораблям на расстояние всего в 50—55 км (именно такой дальностью действия обладают корабельные ЗРК «Штиль-1», установленные на фрегаты проекта «адмиральской серии» пр. 11356 «Буревестник»). Если же речь идёт о корабельной группировке на базе фрегата пр. 11540 «Неустрашимый» и больших противолодочных кораблей пр 1155/1 «Удалой/-II», то в таком случае авиация противника сможет приблизиться к группировке на расстояние всего 15 км, поскольку радиусы действия комплексов «Кинжал» и двух боевых модулей КЗРАК «Кортик» составляют лишь 12 и 8 км соответственно. Малая высота поражаемой цели в 6 км, а также радиокомандная система наведения зенитных ракет 9М330-2 не позволят «Кинжалу» пресечь проникновение вражеской ракеты в зону его же «мёртвой воронки» непосредственно над кораблём (при отвесном пикировании с высоты 10—12 км).
Более того, озвучим ещё одну ощутимую проблему от наличия на вооружении корабельного состава группировки лишь ЗРК самообороны. Запускаемые палубной авиацией противника с дистанции 15 км противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM (или даже старенькие HARMы) будут выходить на ближние рубежи ПВО «Удалых» и «Неустрашимого» с ещё невыработанным твердотопливным зарядом двигателя. Стало быть, подлётная скорость будет максимальной (порядка 2300 км/ч), а это в разы усложнит процесс перехвата и «Кинжалам», и «Кортикам», и, естественно, АК-630М. В случае же с «Москвой» или «Маршалом Устиновым» запущенные же с дистанции 90—100 км AGM-88E будут выжигать заряд РДТТ и благодаря аэродинамическому торможению замедляться до 1600—1400 км/ч непосредственно в зоне поражения ЗАКами. Вот и ещё одно важное преимущество наличия в составе КУГ кораблей, оснащённых ЗРК дальнего радиуса действия.
Казалось бы, ситуацию способны исправить новейшие фрегаты УРО пр. 22350 «Адмирал Горшков», оснащённые перспективными зенитно-ракетными комплексами «Редут» и уникальными зенитными управляемыми ракетами 9М96ДМ, способными уничтожать цели методом кинетического поражения «hit-to-kill» на дальности от 2 до 130—150 км. Тем более что 1 октября в ходе своего интервью авторитетному новостному и военно-аналитическому агентству «Janes`s» генеральный директор ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» Игорь Пономарёв добавил оптимизма информацией о 99%-ной готовности второго фрегата «Адмирал Касатонов», который должен быть передан флоту в конце 2019 года; также он рассказал о стабильном процессе строительства 3-го и 4-го кораблей проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков», первый из которых готовится к спуску на воду, а второй вышел на этап стыковки блоков корпуса. Таким образом, получается, что к началу 20-х годов российский флот будет иметь в распоряжении уже 2 фрегата пр. 22350, способные дополнить «Маршала Устинова» и «Петра Великого» в задаче создания дальнего рубежа ПРО ВМФ России на морских и океанских театрах военных действий.
Но позитивный фон происходящего полностью омрачает отсутствие какой-либо внятной информации об успешных испытаниях зенитных ракет семейства 9М96Д/ДМ как в составе корабельного ЗРК «Редут», так и в составе зенитно-ракетных систем С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», в то время как преподносимая масс-медиа информация об успешных испытаниях «Редута» по мишени «Дань-М» есть не что иное, как натурные испытания «ближнего актива» комплекса — зенитной управляемой ракеты 9М100, фотографии запуска которой с ВПУ корвета пр. 20380 «Сообразительный» блуждают по рунету с 2014 года. Судя же по фото с полей Международного авиакосмического салона МАКС-2017, 9М100 является слегка переработанной для морского базирования зенитной семейства 9М330-2 «Кинжал».
Она не оснащена ни газоструйной или интерцепторной системой отклонения вектора тяги, ни газодинамическими двигателями поперечного управления для увеличения маневренности, ни активной радиолокационной ГСН, а поэтому и ожидать от неё таких возможностей, как от британской CAMM комплекса «Sea Ceptor», совершенно не стоит. Весьма внушительная эффективная отражающая поверхность и умеренная маневренность мишени «Дань-М» (9G) делает её перехват заметно более простым, нежели, к примеру, уничтожение перспективной французско-британской сверхзвуковой ПКР CVS401 «Персей»; а поэтому делаем соответствующие выводы. Единственные данные, которыми на сегодняшний день обладают официальные военно-аналитические ресурсы, — это серьёзные проблемы с режимом захвата цели посредством АРГСН одной из модификаций 9М96 в ходе огневых испытаний «Триумфа» в 2011 году.
А поэтому и противовоздушные возможности комплекса «Полимент-Редут» по сей день не дают уверенности в том, что дальние воздушные подступы к нашим КУГ будут надёжно защищены от проникновения элементов высокоточного оружия противника. Без ЗУР 9М96ДМ все фрегаты пр. 22350 будут являться лишь носителями противокорабельных, стратегических и противолодочных ракет семейства «Калибр-НК», а также плавучими 16-канальными многофункциональными радарами «Полимент», для реализации уникальных возможностей которых просто не будет средств, за исключением штатных ракет самообороны 9М100. Толку от них корабельной ударной группировке в ходе «звёздного налёта» ПКР противника ожидать не стоит, особенно если корабли ордера ввиду особенностей тактической обстановки будут разбросаны на большой площади морского ТВД. Судить же о доведении до ума приёмного тракта активной радиолокационной ГСН 9М96Е2/ДМ можно будет лишь по такой лакмусовой бумажке, как начало поставок в ВКС первых дивизионов ЗРК С-350 «Витязь», сроки которых уже неоднократно срывались.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/fort_m/fort_m.shtml
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22265
http://militaryrussia.ru/blog/topic-611.html
http://bastion-karpenko.ru/9m96/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-13.html
http://airwar.ru/enc/fighter/su33.html
http://airwar.ru/enc/fighter/mig29kub.html
https://www.airforce-technology.com/projects/fa18/
https://vpk.name/news/153851_persei__konkurent_bramosa.html
Позднее, в начале сентября, жестокая реальность была слегка приукрашена новостями о выпуске и поставке танковым подразделениям СВ России опытно-войсковой партии из 132 машин Т-14, Т-15 и БРЭМ Т-16 до 2022 года, о чём в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018» заявил заместитель главы оборонного ведомства России Алексей Криворучко. Тем не менее, можно было обратить внимание, что речь идёт не о свежем контракте между Минобороны и АО «Научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод», а о повторном анонсировании сделки, уже заключённой к началу 2016 года, которая предусматривала поставку в танковые бригады 70 Т-14 «Армата» к началу 2020 года. Будут ли выделены «Уралвагонзаводу» ассигнования, необходимые для озвученных темпов выпуска ОБТ Т-14 и БМП Т-15, пока не совсем ясно. Если говорить о перспективном авиационном комплексе фронтовой авиации Су-57, то здесь вообще всё вилами по воде писано. Так, к 2020 году оперативную боевую готовность обретёт лишь пара Су-57, которая скорее поступит на вооружение 4-го Краснознамённого центра боевого применения и переучивания лётного состава ВВС России имени В.П. Чкалова в Липецке.
Но если ситуацию с критическими темпами обновления Воздушно-космических сил России тактической авиацией 5-го поколения можно хотя бы частично компенсировать с помощью интенсификации производства многофункциональных истребителей поколения «4++» (Су-30СМ, Су-35С и МиГ-35) с самолётами РЛДН А-100 (равно как и малое количество танков Т-14 «Армата» можно частично восполнить крайне бронезащищёнными Т-90М, оснащёнными комплексами активной защиты «Арена-М»), то отсутствие полноценной эшелонированной противоракетной обороны у корабельных ударных группировок Военно-морского флота России, к сожалению, покрыть абсолютно нечем. Ведь для прикрытия соединений ВМФ России в удалённых районах Мирового океана необходимо наличие в составе надводного компонента либо передовых корабельных зенитно-ракетных комплексов малого, среднего и дальнего радиусов действия, либо современной палубной тактической авиации, способной перехватывать любые (даже сверхмалоразмерные) средства воздушного нападения противника посредством бортовых РЛС с ПФАР и АФАР и ракет РВВ-СД.
Второй вариант можно сразу исключать. Один лишь малочисленный 279-й отдельный корабельный истребительный авиаполк, развёрнутый на борту вставшего на доковый ремонт ТАКР «Адмирал Кузнецов» и представленный палубными истребителями Су-33 и МиГ-29К/КУБ с устаревшими радарами Н001К и «Жук-М», неспособен полноценно прикрыть единственную авианосную ударную группировку ВМФ России от 55—60 современнейших палубных истребителей F/A-18E/F «Super Hornet» даже одной американской АУГ. Об успешном перехвате же более чем 100 ПКР AGM-158C LRASM и AGM-84G/N, запущенных с узлов подвески «Супер Хорнетов», силами Су-33 и МиГ-29К/КУБ говорить также не приходится: максимум — 15-30 перехваченных «Гарпунов» и «LRASM» с помощью ракет Р-27ЭР и РВВ-СД. Почему так мало?
Да потому, что параллельно с перехватом противокорабельных ракет на дальних подступах к «Адмиралу Кузнецову», Су-33 и МиГ-29К/КУБ придётся вести неравный воздушный бой с F/A-18E/F, оснащёнными АФАР-радарами AN/APG-79 и ракетами воздушного боя AIM-120D. И это без учёта поддержки «Супер Хорнетов» самолётами РЭБ EA-18G «Growler», которые смогут прицельно подавлять «древние» радары наших палубных «Сушек» и МиГов ответными имитационными и шумовыми помехами посредством перспективных подвесных контейнеров радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-249 «Next Generation Jammer», высокоэнергетические антенные модули которых представлены активными ФАР, передающие модули которых изготовлены на основе нитрида галлия (GaN). Наши же Су-33 и МиГ-29К, геометрические размеры радиопрозрачных обтекателей которых позволяют разместить АФАР-РЛС Н011 «Барс» и «Жук-АЭ», продолжают нести боевое дежурство со старыми радиолокационными станциями, технически абсолютно не соответствующими вызовам XXI века.
А поэтому в нашем случае все задачи по формированию эшелонированной противовоздушной / противоракетной обороны российских корабельных ударных группировок могут быть возложены исключительно на современные корабельные зенитно-ракетные средства. И сегодня в этой составляющей морской ПВО образовалась нехилая «брешь», заключающаяся в утрате возможности перехвата любых средств воздушного нападения противника на дальних подступах к КУГ. Изначально такой вывод был справедлив лишь применительно к низковысотным надводным участкам, которые находятся за пределами радиогоризонта для радаров подсвета цели 3Р41 «Волна» и 30Н6Е, входящих в архитектуру корабельных ЗРК С-300Ф «Форт» и С-300ФМ «Форт-М», ведь зенитные ракеты 5В55РМ и 48Н6Е2 оснащены полуактивными радиолокационными ГСН, требующими регулярного подсвета со стороны корабельного РПН (вплоть до поражения цели), который невозможен за пределами радиогоризонта.
Сегодня же большинство надводных кораблей, оснащённых дальнобойными «Фортами», либо прикованы к стапелям, либо поставлены в сухие доки судоремонтных предприятий для проведения планового ремонта и глубокой модернизации. В частности, тяжёлый атомный ракетный крейсер пр. 1144.2М проходит всеобъемлющую модернизацию с обновлением комплексов вооружения и радиолокационных средств на стапелях в Северодвинске и будет передан флоту не ранее 2021 года, ракетный крейсер пр. 1164 «Варяг» также будет отправлен на модернизацию, а его систершип — ракетный крейсер пр. 1164.5 «Москва» находится в Севастополе в ожидании окончательного решения Главкомата ВМФ относительно его дальнейшей судьбы. Таким образом, в скором времени в составе ВМФ России может остаться лишь 2 корабля (ТАРКр «Пётр Великий» и РКр «Маршал Устинов»), способных формировать для наших КУГ дальние противовоздушные рубежи воспрещения и ограничения доступа и манёвра A2/AD. Другими словами, складывается кризис оперативно-тактических возможностей ВМФ России по закрытию воздушного пространства для противника над районами проведения грядущих военно-морских операций.
К примеру, если ранее, когда количества крейсеров-носителей комплексов «Форт/-М» хватало для возглавления сразу нескольких отправленных в дальний поход КУГ, противолодочная авиация ОВМС НАТО вынуждена была держать дистанцию порядка 90—150 км от нашего ордера (в зависимости от модификации «Форта»), то на фоне отсутствия этих кораблей в составе наших военно-морских соединений «Орионы», «Посейдоны» и прочая крылатая нечисть морской авиации НАТО сможет смело приближаться к нашим кораблям на расстояние всего в 50—55 км (именно такой дальностью действия обладают корабельные ЗРК «Штиль-1», установленные на фрегаты проекта «адмиральской серии» пр. 11356 «Буревестник»). Если же речь идёт о корабельной группировке на базе фрегата пр. 11540 «Неустрашимый» и больших противолодочных кораблей пр 1155/1 «Удалой/-II», то в таком случае авиация противника сможет приблизиться к группировке на расстояние всего 15 км, поскольку радиусы действия комплексов «Кинжал» и двух боевых модулей КЗРАК «Кортик» составляют лишь 12 и 8 км соответственно. Малая высота поражаемой цели в 6 км, а также радиокомандная система наведения зенитных ракет 9М330-2 не позволят «Кинжалу» пресечь проникновение вражеской ракеты в зону его же «мёртвой воронки» непосредственно над кораблём (при отвесном пикировании с высоты 10—12 км).
Более того, озвучим ещё одну ощутимую проблему от наличия на вооружении корабельного состава группировки лишь ЗРК самообороны. Запускаемые палубной авиацией противника с дистанции 15 км противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM (или даже старенькие HARMы) будут выходить на ближние рубежи ПВО «Удалых» и «Неустрашимого» с ещё невыработанным твердотопливным зарядом двигателя. Стало быть, подлётная скорость будет максимальной (порядка 2300 км/ч), а это в разы усложнит процесс перехвата и «Кинжалам», и «Кортикам», и, естественно, АК-630М. В случае же с «Москвой» или «Маршалом Устиновым» запущенные же с дистанции 90—100 км AGM-88E будут выжигать заряд РДТТ и благодаря аэродинамическому торможению замедляться до 1600—1400 км/ч непосредственно в зоне поражения ЗАКами. Вот и ещё одно важное преимущество наличия в составе КУГ кораблей, оснащённых ЗРК дальнего радиуса действия.
Казалось бы, ситуацию способны исправить новейшие фрегаты УРО пр. 22350 «Адмирал Горшков», оснащённые перспективными зенитно-ракетными комплексами «Редут» и уникальными зенитными управляемыми ракетами 9М96ДМ, способными уничтожать цели методом кинетического поражения «hit-to-kill» на дальности от 2 до 130—150 км. Тем более что 1 октября в ходе своего интервью авторитетному новостному и военно-аналитическому агентству «Janes`s» генеральный директор ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» Игорь Пономарёв добавил оптимизма информацией о 99%-ной готовности второго фрегата «Адмирал Касатонов», который должен быть передан флоту в конце 2019 года; также он рассказал о стабильном процессе строительства 3-го и 4-го кораблей проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков», первый из которых готовится к спуску на воду, а второй вышел на этап стыковки блоков корпуса. Таким образом, получается, что к началу 20-х годов российский флот будет иметь в распоряжении уже 2 фрегата пр. 22350, способные дополнить «Маршала Устинова» и «Петра Великого» в задаче создания дальнего рубежа ПРО ВМФ России на морских и океанских театрах военных действий.
Но позитивный фон происходящего полностью омрачает отсутствие какой-либо внятной информации об успешных испытаниях зенитных ракет семейства 9М96Д/ДМ как в составе корабельного ЗРК «Редут», так и в составе зенитно-ракетных систем С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», в то время как преподносимая масс-медиа информация об успешных испытаниях «Редута» по мишени «Дань-М» есть не что иное, как натурные испытания «ближнего актива» комплекса — зенитной управляемой ракеты 9М100, фотографии запуска которой с ВПУ корвета пр. 20380 «Сообразительный» блуждают по рунету с 2014 года. Судя же по фото с полей Международного авиакосмического салона МАКС-2017, 9М100 является слегка переработанной для морского базирования зенитной семейства 9М330-2 «Кинжал».
Она не оснащена ни газоструйной или интерцепторной системой отклонения вектора тяги, ни газодинамическими двигателями поперечного управления для увеличения маневренности, ни активной радиолокационной ГСН, а поэтому и ожидать от неё таких возможностей, как от британской CAMM комплекса «Sea Ceptor», совершенно не стоит. Весьма внушительная эффективная отражающая поверхность и умеренная маневренность мишени «Дань-М» (9G) делает её перехват заметно более простым, нежели, к примеру, уничтожение перспективной французско-британской сверхзвуковой ПКР CVS401 «Персей»; а поэтому делаем соответствующие выводы. Единственные данные, которыми на сегодняшний день обладают официальные военно-аналитические ресурсы, — это серьёзные проблемы с режимом захвата цели посредством АРГСН одной из модификаций 9М96 в ходе огневых испытаний «Триумфа» в 2011 году.
Перспективная 2-маховая противокорабельная ракета CVS401 «Perseus» (проектируется британским и французским подразделениями MBDA) должна быть перехвачена на дальних подступах к дружественному ордеру КУГ, поскольку в момент входа в режим пикирования на цель изделие будет использовать свой главный «козырь» — выброс двух 50-килограммовых малоразмерных корректируемых боеприпасов, для уничтожения которых у вычислительных средств ЗРАК «Кортик» и «Панцирь-М» просто не хватит времени реакции
А поэтому и противовоздушные возможности комплекса «Полимент-Редут» по сей день не дают уверенности в том, что дальние воздушные подступы к нашим КУГ будут надёжно защищены от проникновения элементов высокоточного оружия противника. Без ЗУР 9М96ДМ все фрегаты пр. 22350 будут являться лишь носителями противокорабельных, стратегических и противолодочных ракет семейства «Калибр-НК», а также плавучими 16-канальными многофункциональными радарами «Полимент», для реализации уникальных возможностей которых просто не будет средств, за исключением штатных ракет самообороны 9М100. Толку от них корабельной ударной группировке в ходе «звёздного налёта» ПКР противника ожидать не стоит, особенно если корабли ордера ввиду особенностей тактической обстановки будут разбросаны на большой площади морского ТВД. Судить же о доведении до ума приёмного тракта активной радиолокационной ГСН 9М96Е2/ДМ можно будет лишь по такой лакмусовой бумажке, как начало поставок в ВКС первых дивизионов ЗРК С-350 «Витязь», сроки которых уже неоднократно срывались.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/fort_m/fort_m.shtml
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22265
http://militaryrussia.ru/blog/topic-611.html
http://bastion-karpenko.ru/9m96/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-13.html
http://airwar.ru/enc/fighter/su33.html
http://airwar.ru/enc/fighter/mig29kub.html
https://www.airforce-technology.com/projects/fa18/
https://vpk.name/news/153851_persei__konkurent_bramosa.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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