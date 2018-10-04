Мнения

Шпионаж низкой социальной ответственности

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В донельзя запутанном деле Скрипаля – новый виток спиральной интриги. Шпион и предатель, недоотравленный «солсберийскими туристами» или кем там еще, как выяснилось, симпатизирует Путину, переживает за Россию, сочувствует бойцам Донбасса, а русофобов-украинцев считает «тупыми овцами, которым нужен хороший пастух»!

Все это выяснил после 16-часовой беседы с перебежчиком Марк Урбан, незатухающая звезда британской журналистики, танкист-интеллектуал, завсегдатай всех горячих, тлеющих и пылающих точек планеты, блестящий аналитик, талантливый репортер, волшебник слова, гений риторики, абсолютный мастер словесной интриги и выдающийся стилист. (Автор перечислил далеко не полный список его званий и талантов.)

Шпионаж низкой социальной ответственности



Но даже эту искушенную акулу пера и гиену компьютерной клавиатуры злосчастный и внезапно воскресший Скрипаль своими неожиданными откровениями поставил в тупик. О чем волшебник слова, ничтоже сумняшеся, тут же поделился с почтенной публикой в своей книге «Жизнь и почти смерть русского шпиона». После чего мозговые полушария поменялись местами уже у миллионов почитателей его таланта во многих городах и весях Туманного Альбиона.

Всё, припыли, говорят в таких случаях в России. Тушите свет, плесните в стаканы. С помощью полуотравленного русского шпиона МИ-6 и Скотланд-Ярд общими усилиями загнали себя в тот самый тупиковый лабиринт, из которого им без поллит… пардон, без посторонней помощи, не выбраться.

И помощь пришла. Сначала некоторые точки над «i» попытался поставить Темнейший. "Что касается Скрипалей и так далее – я считаю, искусственно раздувается этот очередной шпионский скандал, – заявил на встрече с журналистами бывший подполковник ФСБ, а ныне – глава государства. – Некоторые ваши коллеги упорно проталкивают мысль о том, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины… Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все».

Сдается мне, сам Скрипаль понимает это нисколько не хуже Темнейшего. Мало того, все прелести мерзотного к себе отношения он сполна познал на собственной продажной шкуре. Не исключаю, что он миллион раз пожалел о содеянном. Не знаю, был ли его выбор до конца осознанным, но у разведчиков всего мира жестокие законы. И Скрипаль купил себе билет в один конец, причем на поезд, с которого спрыгнуть невозможно. Понимал ли это он тогда, когда переступал красную черту? Не знаю. Вопрос открытый. Почему он это сделал? Тоже до конца неизвестно. Возможно, накопились какие-то старые обиды на начальство. Может, просто затмение нашло. А может, погнался за сладкой жизнью, выбрав в качестве цены за будущий комфорт предательство своих же коллег, а сладкая жизнь за бугром на поверку оказалась горькой и противной, как крысиная отрава.

Может, в этой чужой, холодной и неуютной стране ему вдруг Родина по ночам стала сниться, луга заливные, поля, березы, друзья детства босоного, первая любовь с соседней парты, мать с отцом, нашедшие свой последний приют на сельском кладбище под потемневшими крестами… Все может быть. Как поется в песне из фильма про советского разведчика: «Берег мой, покажись вдали, Краешком, тонкой линией, Берег мой берег ласковый, Ах до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя когда-нибудь…» Любимая песня советских разведчиков, между прочим. А как ты до него доплывешь, до берега этого, к родным своим могилам, когда тебя там крысой считают? И твои же поседевшие друзья детства тебе при встрече в лицо плюнут? Это еще при самом лучшем раскладе…

Не знаю, как у бриттов, а у русских (или россиян, как хотите) когда-то обязательно наступает время, когда каждый начинает осмысливать пережитое и выносить ему оценку. Обычно это происходит в старости. Ты как бы смотришь в зеркало собственной жизни. Зеркало-память. И не всегда оно тебя радует. Иногда может и вовсе кривым оказаться… Некоторые от такого зеркального отражения с ума сходят. Потому что обмануть в этой жизни можно кого угодно, но только не себя самого. И не зеркало жизни своей.

«Гад я был, вот что, – как-то с горечью признался автору этих строк известный на всю страну вор в законе, человек «с предельно низкой социальной ответственностью» (по молодости автор активно занимался криминальной журналистикой). – Всю свою жизнь криво прожил. Скоро мне на погост, а что я бате с мамкой там скажу, когда с ними встречусь? Хоть и черная у меня душа, а болит…» Спустя месяц он умер.

Вор тот на склоне лет тоже, наверное, заглянул в зеркало своей воровской жизни. И похолодел. А взгляд-то – не оторвать… Жизнь твоя – не чужая. Бывает, что каждый взгляд на это зеркало ранит сердце, режет душу, отравляет существование и доставляет боль хуже физической. Как там поется в песне: «Я прошу, хоть ненадолго, Боль моя, ты покинь меня, Облаком, сизым облаком ты полети к родному дому, Отсюда к родному дому…»

Судя по всему, Скрипаля эта боль так и не покинула. И теперь уже никогда не покинет. А волшебники слова, гении риторики, режиссеры дурного спектакля с отравлением и воскрешением пусть мучаются и дальше. Им, гагарам, недоступна боль по родине ушедшей. Книги про шпионов кропать – это не в зеркало глядеть.

А Скрипаль, сдается мне, еще доставит им головной боли. Он хоть и подонок, но, похоже, книжки в детстве нужные читал и фильмы правильные смотрел. Вот его и «накрыло» – сразу после «воскрешения».
Автор:
Игорь Моисеев
Использованы фотографии:
books.google.com
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:09
    +2
    А теперь, если кому то его НАДО дотравливать, то только стороне пригревшей, приютившей!
    Книги и правда правильные читал, стравливай тех кто может его к ногтю прижать и пытаться улизнуть .... всё логично, предатель но не .... глупец!
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 11:05
      +1
      Ну явно не зря сейчас пошла возня вся эта. Что то мне подсказывает , жить ему мало осталось. Если бы он был в теме его вью на всех бы каналах крутили как его такого хорошего отравить хотели. А тут тишина просто. Это мягко скажем странно. Одна истеричка с мужем в ресторан зашла, на следующий день все таблоиды верещали о ней. А тут тихо как в морге. Ну не бывает так. Этот актив бы точно разыграли, если могли.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:20
        0
        Цитата: Бультерьер
        Что то мне подсказывает , жить ему мало осталось.

        Возможностей для таких, как правило чуть, брыкается, юлить будет как может .... старая школа. не учили тогда лапки складывать и ждать!
    2. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 11:35
      +1
      А, как Скрипаль сотрудник специальных служб мог Родину предать неосознанно?! Нет! Не бывает такого! Знаете почему подлость и предательство не прощается вообще? Как бы человеку которого предали больно было резать по живому но не прощается?! Именно из за сознательности содеянного! Человек знает, что предает! Знает о последствиях которые наступят для того кого он предает и ... Все равно предает! Осознанный поступок подлости и предательства это переход некоей нравственной черты! Это сознательное попрание подлецом и негодяем нравственных норм, писанных и неписанных законов общества! Предательство Родины подлость наивысшего разряда, как и предательство Веры ставящая человека вне общества, которое он предал! То, что он сейчас заявляет не более чем лукавство и очередное предательство! Негодяй и подлец симпатизирующий Путину, переживающий за Родину (какую?!) и симпатизирующий бойцам Донбасса?!?!?! Я вас умоляю! Какие березки?! Разве может такой человек (а на западе прекрасно знают, что он предатель и негодяй) быть на правильной стороне?!Попросту говоря он предал всех нас вместе и каждого в отдельности и пытается сейчас еще и отряхнуть на нас свою грязь! С характеристикой президента в его адрес согласен добавить нечего!
  2. Мур
    Мур Сегодня, 10:10
    +4
    А Скрипаль, сдается мне, еще доставит им головной боли

    Полагаю, он надолго не заживется. Опыт по ту сторону Канала имеется: уж если даже леди Ди не пожалели...
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: Мур
      уж если даже леди Ди не пожалели...

      да уж... я тогда в шоке был... sad
  3. тасха
    тасха Сегодня, 10:18
    0
    Сначала некоторые точки над «i» попытался поставить Темнейший

    Речь идёт о Президенте Российской Федерации и Верховном главнокомандующем... В комментариях - бороться бесполезно, так в статьях хотя бы имейте уважение...
  4. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 10:19
    0
    Раз Англия так бешено защищает убежавнших к ней, значит это сигнал - мы своих не бросаем. Убегают туда многие, с секретами с деньгами. Минц вон убежал с пенсионными фондами....
  5. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 10:21
    +2
    Чем отличается демократическая пресса - тем, что можно писать обо всем, не утруждаясь хоть бы какими-то доказательствами, мол,мне так почудилось, мне так пригрезилось и вот уже у меня собственное мнение - которое трогать ни, ни. Рассуждения о том что творится на душе у Скрипаля мне напомнили комедию "Карнавальная ночь" - есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Словом - кто писал не знаю, a я д.урак читаю.
  6. СоветскийСоюз
    СоветскийСоюз Сегодня, 10:23
    +2
    Душевно.
    Предателей ... однозначно в расход.
  7. Masya Masya
    Masya Masya Сегодня, 10:25
    +2
    предавши один раз - предаст не единожды...
  8. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 10:49
    0
    Да Скрипаля пытаются по другому показать, чем окончательно мелкобриты себя изгадили. Да еще пытаются не показать ни самого шпиона, ни его дочь. А возможно их уже и нет, чтоб никто уже не открыл темные закулисы мелкобритов.
  9. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 10:58
    0
    какой у "новичка" огромный терапевтический эффект!!!! малая доза (раз жив остался), а какое прозрение!!!! только теперь из крайности в крайность!!!! кураторы от хозяев добьют...
  10. Selendis
    Selendis Сегодня, 11:01
    0
    Вот мне интересно, бывшие разведчики - перебежчики за бабло или другие бонусы, живут по морали британского Урбана или нашего Моисеева? А может по своей и продолжают лапшу вешать на право и налево, дезинформация называется, для своего прикрытия например.

    Из википедии: А́нна Васильевна Ча́пман (урождённая Ку́щенко; род. 23 февраля 1982 года, Харьков) (англ. Anna Chapman) — предприниматель, по сообщениям российских информационных агентств и собственным показаниям, данным в ходе суда, — раскрытый агент российской разведки, действовавший в США под легендой предпринимательницы русского происхождения (хотя некоторые СМИ выражают сомнения в том, что Чапман в действительности имеет отношение к российским спецслужбам).
    В июне 2010 года была арестована в США по обвинению в том, что не поставила американские власти в известность о своём сотрудничестве с иностранным правительством. 8 июля 2010 года Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией и была выслана на родину вместе с ещё девятью фигурантами этого дела в обмен на четырёх российских граждан, обвинённых ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.

    Хочешь спрятаться - можно сделать это громко, никто не вспомнит что ты шпион или бывший шпион). Все знают что она вела свои передачи и была журналистом.
    Далее, химическое отравление гаврика, во время поиска несуществующих хим. веществ в Сирии. Тобишь намек - все тащится из России, она виновата во всем.
    Ну и вишенка на торте, ликвидирован Скрипаль или нет, доподлинно не известно, но вину перекладывают на кого? Получается эпопея нужна для прикрытия своих дел например и отвлечения на внешнего врага (брексит в британии еще аукнется), ну и показать Европе, что надо объединиться против (неважно против чего, важно - кому выгодно и для чего) "противника", ну и не забываем про закулисные игры политиков, спецслужб и т.д.
  11. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 11:39
    0
    А потом, будет апокалипсис-пришествие реинкарнированного, убиенного "Кота Скрипалей"....ужас....ужас надвинется на Британию....