Шпионаж низкой социальной ответственности

В донельзя запутанном деле Скрипаля – новый виток спиральной интриги. Шпион и предатель, недоотравленный «солсберийскими туристами» или кем там еще, как выяснилось, симпатизирует Путину, переживает за Россию, сочувствует бойцам Донбасса, а русофобов-украинцев считает «тупыми овцами, которым нужен хороший пастух»!Все это выяснил после 16-часовой беседы с перебежчиком Марк Урбан, незатухающая звезда британской журналистики, танкист-интеллектуал, завсегдатай всех горячих, тлеющих и пылающих точек планеты, блестящий аналитик, талантливый репортер, волшебник слова, гений риторики, абсолютный мастер словесной интриги и выдающийся стилист. (Автор перечислил далеко не полный список его званий и талантов.)Но даже эту искушенную акулу пера и гиену компьютерной клавиатуры злосчастный и внезапно воскресший Скрипаль своими неожиданными откровениями поставил в тупик. О чем волшебник слова, ничтоже сумняшеся, тут же поделился с почтенной публикой в своей книге «Жизнь и почти смерть русского шпиона». После чего мозговые полушария поменялись местами уже у миллионов почитателей его таланта во многих городах и весях Туманного Альбиона.Всё, припыли, говорят в таких случаях в России. Тушите свет, плесните в стаканы. С помощью полуотравленного русского шпиона МИ-6 и Скотланд-Ярд общими усилиями загнали себя в тот самый тупиковый лабиринт, из которого им без поллит… пардон, без посторонней помощи, не выбраться.И помощь пришла. Сначала некоторые точки над «i» попытался поставить Темнейший. "Что касается Скрипалей и так далее – я считаю, искусственно раздувается этот очередной шпионский скандал, – заявил на встрече с журналистами бывший подполковник ФСБ, а ныне – глава государства. – Некоторые ваши коллеги упорно проталкивают мысль о том, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины… Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все».Сдается мне, сам Скрипаль понимает это нисколько не хуже Темнейшего. Мало того, все прелести мерзотного к себе отношения он сполна познал на собственной продажной шкуре. Не исключаю, что он миллион раз пожалел о содеянном. Не знаю, был ли его выбор до конца осознанным, но у разведчиков всего мира жестокие законы. И Скрипаль купил себе билет в один конец, причем на поезд, с которого спрыгнуть невозможно. Понимал ли это он тогда, когда переступал красную черту? Не знаю. Вопрос открытый. Почему он это сделал? Тоже до конца неизвестно. Возможно, накопились какие-то старые обиды на начальство. Может, просто затмение нашло. А может, погнался за сладкой жизнью, выбрав в качестве цены за будущий комфорт предательство своих же коллег, а сладкая жизнь за бугром на поверку оказалась горькой и противной, как крысиная отрава.Может, в этой чужой, холодной и неуютной стране ему вдруг Родина по ночам стала сниться, луга заливные, поля, березы, друзья детства босоного, первая любовь с соседней парты, мать с отцом, нашедшие свой последний приют на сельском кладбище под потемневшими крестами… Все может быть. Как поется в песне из фильма про советского разведчика: «Берег мой, покажись вдали, Краешком, тонкой линией, Берег мой берег ласковый, Ах до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя когда-нибудь…» Любимая песня советских разведчиков, между прочим. А как ты до него доплывешь, до берега этого, к родным своим могилам, когда тебя там крысой считают? И твои же поседевшие друзья детства тебе при встрече в лицо плюнут? Это еще при самом лучшем раскладе…Не знаю, как у бриттов, а у русских (или россиян, как хотите) когда-то обязательно наступает время, когда каждый начинает осмысливать пережитое и выносить ему оценку. Обычно это происходит в старости. Ты как бы смотришь в зеркало собственной жизни. Зеркало-память. И не всегда оно тебя радует. Иногда может и вовсе кривым оказаться… Некоторые от такого зеркального отражения с ума сходят. Потому что обмануть в этой жизни можно кого угодно, но только не себя самого. И не зеркало жизни своей.«Гад я был, вот что, – как-то с горечью признался автору этих строк известный на всю страну вор в законе, человек «с предельно низкой социальной ответственностью» (по молодости автор активно занимался криминальной журналистикой). – Всю свою жизнь криво прожил. Скоро мне на погост, а что я бате с мамкой там скажу, когда с ними встречусь? Хоть и черная у меня душа, а болит…» Спустя месяц он умер.Вор тот на склоне лет тоже, наверное, заглянул в зеркало своей воровской жизни. И похолодел. А взгляд-то – не оторвать… Жизнь твоя – не чужая. Бывает, что каждый взгляд на это зеркало ранит сердце, режет душу, отравляет существование и доставляет боль хуже физической. Как там поется в песне: «Я прошу, хоть ненадолго, Боль моя, ты покинь меня, Облаком, сизым облаком ты полети к родному дому, Отсюда к родному дому…»Судя по всему, Скрипаля эта боль так и не покинула. И теперь уже никогда не покинет. А волшебники слова, гении риторики, режиссеры дурного спектакля с отравлением и воскрешением пусть мучаются и дальше. Им, гагарам, недоступна боль по родине ушедшей. Книги про шпионов кропать – это не в зеркало глядеть.А Скрипаль, сдается мне, еще доставит им головной боли. Он хоть и подонок, но, похоже, книжки в детстве нужные читал и фильмы правильные смотрел. Вот его и «накрыло» – сразу после «воскрешения».