Аналитика

Держитесь за карманы! Правительство готовит очередную реформу

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Не успело правительство осчастливить нас пенсионной реформой, как в голову нашим министрам пришла ещё одна «гениальная» идея – теперь оно хочет ввести социальную норму потребления электроэнергии. И если у правительства получится, то уже в 2019 году мы будем платить за электроэнергию больше.

По замыслу наших реформаторов, для населения будет введена так называемая «социальная норма потребления электроэнергии». Составит она 300 кВт⋅ч на домохозяйство и оплачиваться будет по так называемому базовому тарифу. То есть примерно по тому же, который есть и сейчас.




При превышении базового тарифа в диапазоне от 300 кВт⋅ч до 500 кВт⋅ч придется доплачивать по «повышенному» тарифу. А тех, кто выйдет и за эти рамки, ожидает «экономически обоснованный» тариф.

Насколько велики эти цифры? Чтобы было проще ориентироваться, сразу скажем: большинство домохозяйств в России потребляет в пределах 200 кВт⋅ч. Однако ситуация может сильно отличаться в зависимости от количества членов семьи или местности, в которой она проживает. Например, для села такая норма выглядит очень низкой – если сельская семья имеет хоть какое-то подсобное хозяйство, парник или тепличку, остаться в пределах соцнормы становится для неё практически невозможно.

Если современный, более-менее производительный персональный компьютер потребляет около пятисот ватт электроэнергии, за десять часов его потребление составит 5 кВт⋅ч. За месяц это уже половина предложенной правительством социальной нормы. Да, далеко не у всех обладателей ПК он включен по десять часов в сутки. Но если в семье несколько детей, глава любит поиграть после работы в какую-нибудь онлайн игру, а супруга часто «висит» в соцсетях, то в среднем выйдет ещё и поболее.

Мощность стиральной машины может достигать 4 кВт⋅ч. Большинство, конечно, послабее, но прогнозировать расход больше одного кВт⋅ч можно почти для любой современной автоматической стиральной машины. И если у вас полная семья хотя бы с двумя детьми, стирку тоже придется учитывать как один из важных элементов энергопотребления.

Про электроплиту лучше даже не вспоминать – и потребляет много, и загружена часто и подолгу. Счастливые обладатели газовых плит могут выдохнуть, а вот остальным придется быть настороже и перейти на сыроедение и салатную диету. Конечно, можно предложить всем без исключения перейти на газ, но беда в том, что в газовой сверхдержаве, каковой мы являемся, газифицированы далеко не все регионы.

И для полноты картины давайте вспомним про холодильник, работающий 24 часа в сутки, 365 дней в неделю. По некоторым оценкам, на холодильники приходится до 30% энергопотребления домохозяйств, то есть при норме 300 кВт⋅ч это составит чуть менее сотни киловатт.

В итоге получается довольно ожидаемо: новшество почти не коснется холостяков или тех, кто имеет всего одного ребенка. И то при условии, что семья живет в городе. Уложиться в норму смогут, наверное, и те, чьё жилье газифицировано. А вот большим семьям, селянам и жителям многих сибирских и дальневосточных регионов, где о газификации пока не слышали (и не услышат ещё десятки лет, потому что газ мы гоним в Европу и Китай, ибо так выгоднее), придется уже очень экономить.

Разумеется, можно предположить, что малоимущие и многодетные семьи смогут компенсировать часть своих расходов с помощью субсидий на оплату ЖКХ. Но если они смогут компенсировать все, возникает вопрос: зачем огород городить? Просто переложить субсидии из одного кармана в другой, создав лишние административные позиции и дополнительные каналы проведения платежей? Но разве не лучше, как сейчас, субсидировать напрямую генерирующие компании, не создавая дополнительную армию сидящих на потоках чиновников?

Или расчет именно на то, что компенсировать все не получится и какую-то часть средств семьям придется доплатить из своего кармана? Что ж, тогда в этой реформе просматривается хоть и подленькая, гаденькая, но хоть какая-то логика. А что касается малоимущих и многодетных, то когда это смущало наших министров? Правильно – никогда. Не смущает их, видимо, и новый президентский «майский указ», где демография идет одним из первых пунктов.

Довольно интересна и терминология, используемая нашими реформаторами. В частности, не очень понятно, что означает «экономически обоснованный» тариф.

Если бы мы жили не в экономическом зазеркалье, все было бы понятно – это себестоимость плюс небольшая маржа. Однако в России экономические обоснования могут быть совершенно иными, как мы видели совсем недавно на примере цен на бензин.

Как вы помните, наши нефтяные гиганты обосновывали рост цен на бензин тем, что нефть выгоднее экспортировать (!), чем поставлять на российские НПЗ. Поэтому, дескать, нужно поднять цены на топливо, чтобы маржа от переработки нефти была сопоставима с маржой от экспорта сырой нефти!

И правительство услышало это аргументы «стремительно нищающих» нефтяников: вместо того чтобы просто поднять экспортную пошлину на сырую нефть, оно начало субсидировать нефтепереработку! В итоге «Роснефть» и «ЛУКойл» все равно получили наши денежки, но не напрямую, забрав их из наших карманов, а из бюджета, ещё до того, как они до наших карманов дошли.

Наверное, мало кто из нас удивится, если окажется, что «экономически обоснованный» тариф – это как раз такая стоимость для потребителя, по какой электроэнергию продают, например, в Китай. И ни о каком «себестоимость + маржа» речи в принципе не идет – у нас, в общем, давно уже забыли, что это такое.

А это значит, что «экономически обоснованный» тариф может оказаться действительно очень высоким, отличающимся от базового в разы. И ударит он, скорее всего, по селу – сельским домохозяйствам и мелким фермерам. Что в конечном итоге скажется и на цене продуктов – проходили такое уже не раз, так что тоже не удивимся.

Самое поразительное во всей этой истории то, что подобный эксперимент проводился в России совсем недавно, в 2013-2014 годах. Тогда в нескольких областях уже вводился «социальный тариф», и ни к чему хорошему это не привело. Во Владимирской области, где «социальная норма» составила всего 100 кВт⋅ч, эксперимент вызвал большое возмущение. А в Ростове, где она была на уровне 200 кВт⋅ч, реформа просто оказалась неэффективной, так как её администрирование потребовало едва ли не больших затрат, чем в итоге удалось сэкономить.

Когда читаешь эти новости, трудно отделаться от мысли, что кто-то целенаправленно «сливает» ВВП. То пенсии, то «в России запретят продавать поваренную соль», то цены на моторное топливо, то очередная безумная инициатива правительства, подобная этой. Или это сам ВВП выжимает из Медведева и его «орлов» последние соки, заставляя протащить непопулярные реформы перед отставкой?

Но какой смысл конкретно в этой реформе? Заставить население потреблять меньше электричества, чтобы можно было ещё больше его экспортировать? Сомнительная выгода, с учетом того, какое значение имеет электроэнергия для развития экономики. Или это сами владельцы генерирующих мощностей продавливают для себя более комфортные условия?

Последнее, кстати, весьма вероятно. Одни лоббируют, другие, понимая, что скоро их наконец разгонят, с удовольствием «прислушиваются» к лоббистам, надеясь заработать себе ещё пару-тройку «золотых парашютов» в конверте.

А где-то там, высоко-высоко, сидит кандидат экономических наук Путин и думает: да что же это (далее нецензурно) происходит? Где рейтинги?! Где рост экономики?! Где «майские указы»?!

Да все там же, Владимир Владимирович. В пустых головах и бездонных карманах ваших министров.
Автор:
Виктор Кузовков
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20 комментариев
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  1. vladimirZ
    vladimirZ Сегодня, 05:30
    +4
    А где-то там, высоко-высоко, сидит кандидат экономических наук Путин и думает: да что же это (далее нецензурно) происходит? Где рейтинги?! Где рост экономики?! Где «майские указы»?!
    Да все там же, Владимир Владимирович. В пустых головах и бездонных карманах ваших министров.
    - из статьи

    В чем причина всех этих "реформ"? Да всё в том же капитализме с уродливым нечеловеческим лицом, когда прибыль, деньги ставится выше народного благосостояния, только ради интересов небольшой кучки правящей буржуазии.
    Так, что задумывайтесь, люди, когда игнорируете выборы, или голосуете за политиков, отстаивающих либеральный капитализм, игнорирующий все социальные гарантии, прописанные даже в либеральной Конституции капиталистической России.
    1. zyzx
      zyzx Сегодня, 05:38
      +1
      Извините, но на выборах Путин набрал запредельные проценты. На форумах он не сидит, и вполне исходя из набранных процентов может считать, что его поддерживают и верха и низы.
      1. Владивосток1969
        Владивосток1969 Сегодня, 05:41
        +4
        На выборах в Приморье тоже Тарасенко победил?Чем выше должность,тем шире возможности для фальсификаций.
        1. татарин 174
          татарин 174 Сегодня, 06:15
          -1
          Ходи на всякие выборы или не ходи ЛДПР с КПРФ всё равно проиграют. Если не согласны с этим, пообщайтесь за рюмочкой чая со знакомыми председателями УИК-ов или ТИК-ов или с рядовыми членами избирательных комиссий и они вам расскажут всю кухню выборов.
        2. Bastinda
          Bastinda Сегодня, 06:25
          +1
          Нет, и не может быть никаких фальсификаций на выборах президента! Это слишком мелко. На стороне президента, СМИ, административный ресурс, конституция(отмена % явки, удаление "Против всех"), команда наемных клоунов.
          Поймите, казино всегда в выигрыше. И жульничать ему, ни к чему.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 05:43
        +2
        Цитата: zyzx
        На форумах он не сидит,

        Да лучше бы сидел, много хорошего бы про себя узнал, плагиатор экономических наук, .
      3. vladimirZ
        vladimirZ Сегодня, 05:47
        +1
        На форумах он не сидит, и вполне исходя из набранных процентов может считать, что его поддерживают и верха и низы. - zyzx (Костик)

        Это не важно сидит он или не сидит на форумах. Главное, он знает то, что происходит в стране, хотя бы по отрывкам тех возмущений на митингах; на прямых встречах с ответами, пусть даже на заранее подготовленные вопросы; на встречах с представителями народа, в качестве которых выступают одни и те же люди из охраны; по результатам голосований на выборах протеста; по выступлениям в ГосДуме оппозиционной этим реформам КПРФ; и из др. источников. Не нужно из него делать незнающего политика.
        И тем не менее, поступает и принимает решения, как принимает - против интересов простого народа, за интересы правящей олигархии и чиновничества.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 06:02
          +2
          Он может слушать кого угодно .Вольфовича,Зюганова или доктора из глубинки по телемосту...Но сделает так,как скажет его окружение.Которое он сам и притянул.
          1. vladimirZ
            vladimirZ Сегодня, 06:07
            +1
            Но сделает так,как скажет его окружение.Которое он сам и притянул. - 210окв (дмитрий)

            Согласен с вами, только добавлю, что он один из них, из олигархического окружения во власти, которую они приватизировали.
            1. dsk
              dsk Сегодня, 06:32
              0
              Цитата: vladimirZ
              добавлю

              Про электроплиту лучше даже не вспоминать... Конечно, можно предложить всем без исключения перейти на газ
              Перейти на газ не получится, наши десятиэтажки не подключены к газопроводу. Отмена "льготного" тарифа для нас однозначо подъём на 15%.
              Но на газ рано или поздно, тоже введут "нормированное" потребление.
              Так что рано радовались что в июле энергетикам подняли тарифы только на величину инфляции 4%. Они своё выкрутят, мощнейшее лобби...
  2. Pax tecum
    Pax tecum Сегодня, 05:33
    +6
    Как же досадно наблюдать, что все социалистические завоевания советского периода нашей истории просто аннулируются и сводятся к нулю, в угоду капитализма.
    Что следующее на очереди, интересно? Продолжительность рабочего дня?
    А, ведь даже товарищ Сталин говорил о необходимости установления 5-ти часового рабочего дня и цены в стране снижал...
    1. Pax tecum
      Pax tecum Сегодня, 05:43
      +4

      Как говорится, почувствуйте разницу в отношениях к вопросу.

      И это в далеком 1952 году!
      В его труде «Экономические проблемы социализма в СССР». Страна восстанавливалась после великой войны...
      1. Pax tecum
        Pax tecum Сегодня, 05:56
        +2
        Части этих завоеваний социализма уже нет, а часть просто умаляется...

        Соцально ориентированное государство сейчас просто миф.
        Правительство и ГосДура ложат "прибор", причем безнаказанно (от вседозволенности) на:
        Статья 7 Конституции РФ.
        1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
  3. Беринговский
    Беринговский Сегодня, 05:39
    +7
    Ну а чо!
    На развитие станкостроения в России с 2011 по 2015 в программе Правительства было заложено аж 600 млн.$
    На ремонт Большого Театра - 1 млрд.$
    На Олимпиаду 10 млрд.$
    На ЧМ - 15 млрд.$
    А г. Рыболовлев, друг г.Трутнева, накупил на Сотбисе картин на 2 млрда.$ (спасибки Путину за самый низкий в мире налог, чо!)
    Ну и где наше станкостроение теперь?
    Ну и фиг с ним, будем в футбол гонять...
    Вот такой вот ХПП
    А теперь те Сусанины, которые завели нас в это д..., все исправят, да! Выведут на широкую дорогу,мы им верим! Мы ж проголосовали за Путина, а он врать не будет, да!
    Держите карман шире.
  4. Комментарий был удален.
  5. Бригадир
    Бригадир Сегодня, 05:59
    +2
    БЫЛО !!!


    БУДЕТ !!!
  6. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 06:08
    0
    Вот что бы по пустому не спорить. У меня кв92 кв. Дом новый 24 этажный. 4 лифта. Две детские комнаты,спальня кухня огромная. Гардероб. Везде свет,который вечно не выключают. В каждой комнате телевизор,которые тоже работают. Тв интернет приставки две,плюс роутер на вайфай и усилители сигнала. Стиралка вечно что то крутит,кофемашина работает( жена кофеманка) холодильник один на кухне,маленький на балконе. Игровая приставка у старшего, плюс комп стационарный. У меня ноут тоже все время в сети. Телефоны вечно на зарядке,планшеты мой и жены. Электронагреватель для воды. Теплые полы электрические. Летом кондеи еще. И прочие мелочи типо микровалновки,комбайна,мультиварки и т.д.
    в результате фиг до 400 я хоть раз добрался даже летом в дикую жару. Начни я нормально к экономии относиться,еще на 100 меньше будет. Технологии не стоят на месте. Мы столько денег в воздух викидываем,иногда даже до смешного. Детей с нами двое живет.
  7. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:08
    0
    О!...Опять продолжают материализовываться "непопулярные решения"....А нельзя ли было Кандидату, как Лютеру, сразу прибить на дверь ЦИКа весь список "непопулярных решений"?
  8. фрезер
    фрезер Сегодня, 06:20
    0
    Вот уж это нехорошее правительство медведева, вот же редиски, хорошего путина подставляют, ай яй яй.
    Именно так думают ширмассы 77% электората, и это именно электорат а не думающий граждане.
    А по сути реформы: вот представим, что вы пришли покупать на рынке картошку. Покупаете 10кг за 20руб.кг а если хотите 30 то платите 25руб.кг. Бред же. Ан нет. На рынке можно купить по 20 кг у разных продавцов хоть 100 раз по 20руб., а вот у монополиста - фиг. Гос-во это знает и пользуется.
    Надо срочно путину писать, а то он не знает как "плохое правительство" народ обдирает.
    А теперь переключается на новости "чо там у хохлов" и смеёмся какие они тупые.
  9. bandabas
    bandabas Сегодня, 06:23
    +1
    Ха ха. А "шестилетка" только началась. Так что у нашего "руководства" не паханное поле обдирательства.
  10. Мур
    Мур Сегодня, 06:34
    0
    Ну а почему бы и не поглумиться ещё над населением, которое в 90-е захотело ярких обёрток, пепси и капиталистического "рая"?
    Невдомек тогда нам было, что жизнь работника на Западе стала такой только потому, что богатеи там на примере СССР шустро поняли: надо что-то дать работяге, чтобы он не взял ВСЁ. Дали и профсоюзы, и социалку, и даже иллюзию демократии со справедливостью.
    Ну а у нас пока с успехом обходятся без этого всего - народ безмолвствует по сути.