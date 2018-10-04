Флаг Космических войск России

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

По материалам из открытых источников

Ежегодно 4 октября в нашей стране отмечается День космических войск России, его отмечают все действующие и бывшие военнослужащие космических войск, как свой профессиональный праздник. Данная праздничная дата была учреждена приказом президента РФ от 31.05.2006 №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооружённых силах Российской Федерации». Праздник был приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, который в 1957 году открыл летопись космонавтики, в том числе и военной.Практически 60 лет назад 4 октября 1957 года успешный запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) проходил с непосредственным участием советских военных. Подготовку к запуску, сам запуск и управление спутником во время орбитального полета осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. Специально для управления первым в мире ИСЗ на территории СССР была создана целая сеть наземных измерительных пунктов Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами. Места дислокации данных пунктов были специально определены Научно-исследовательским институтом №4 Минобороны Советского Союза с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки телеметрических и траекторных изменений, передачи программ и команд на максимально возможных видимых участках на всей территории страны. Эта же сеть наземных измерительных пунктов использовалась 12 апреля 1961 года для контроля за полетом первого в мире пилотируемого космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным на борту.В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей управления космическими аппаратами. Первые пилотируемые полеты, исследования Луны, Венеры, Марса, проведение сложных экспериментов в открытом космосе, запуск беспилотного многоразового орбитального комплекса «Буран», управление пилотируемой орбитальной станцией «Мир», создание МКС – Международной космической станции – это еще далеко не полный перечень достижений советской и российской космонавтики, существенный вклад в которую на различных этапах вносили отечественные воинские формирования космического назначения.Еще в 1960 году для организации управления космической деятельностью в Минобороны СССР было создано Третье управление Главного управления ракетного вооружения, которое в 1964 году было преобразовано в ЦУКОС – Центральное управление космических средств Министерства обороны и входило в состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а в 1970 году – в ГУКОС – Главное управление космических средств МО СССР. В 1982 году по причине возросшего объема решаемых задач ГУКОС и подведомственные ему части были выведены из состава РВСН и подчинены непосредственно министру обороны страны, было создано управление начальника космических средств Министерства обороны.В настоящее время Космические войска – это род войск в составе Воздушно-космических сил России (ВКС). Несмотря на то, что свою историю они ведут еще с 1950-х годов, как отдельный род войск они появились сравнительно недавно, это произошло лишь в 2001 году. В связи с возрастанием роли космических средств в системе военной и национальной безопасности Российской Федерации, указом президента на базе выделяемых из состава РВСН объединений, соединений и частей запуска и ракетно-космической обороны (РКО) 1 июня 2001 года был создан самостоятельный род войск – Космические войска России.На сегодняшний день космическую вахту первых советских воинских частей запуска и управления различными космическими аппаратами продолжают российские воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии ВКС (особого назначения) в составе Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск России осуществляет в наши дни Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, расположенная в Санкт-Петербурге.Можно отметить, что сегодня в Космических войсках России создана и успешно функционирует эффективная система подготовки, запуска и управления российскими космическими аппаратами различного назначения, радиолокационного и орбитального контроля ракетоопасных направлений и обеспечения глобального мониторинга космической обстановки. Военные и гражданский персонал Космических войск успешно справляются с решением задач применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, восполнения и управления российской орбитальной группировкой космических систем и комплексов двойного и военного назначения, контроля космического пространства, подготовки и обучения офицерских кадров для Космических войск нашей страны.В наши дни космические войска России решают широкий спектр задач, основными из которых являются:- наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, в случае необходимости – парирование подобных угроз;- осуществление запусков различных космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами двойного (военного и гражданского) и военного назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) РФ необходимой информацией;- обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении;- поддержание в установленном составе и готовности к применению различных спутниковых систем двойного и военного назначения, средств их запуска и управления.По данным официального сайта Минобороны России, в 2018 году в рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства специалисты ГЦ РКО – Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС России провели более трех тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, во время которых смогли обнаружить и принять на сопровождение порядка 900 различных космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 500 космических аппаратов различного назначения, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования порядка 180 космических объектов, выдали 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами, входящими в состав российской орбитальной группировки.Боевые расчеты 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области провели пуски ракеты космического назначения (РКН) среднего класса «Союз-2.1б», а также пуск РКН легкого класса «Союз-2.1в». Также был произведен запуск РКН «Рокот» с космическими аппаратами различного назначения на борту, два запуска перспективных баллистических ракет «Сармат», а также один испытательный запуск. Одновременно с этим специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова обеспечили и провели 14 запусков различных космических аппаратов с космодромов Байконур и Плесецк. В 2018 году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС России осуществили более 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами из состава российской орбитальной группировки. Среднесуточный показатель сеансов управления составил более 1,6 тысяч сеансов.В космических войсках продолжаются активное внедрение и ввод в эксплуатацию новых образцов вооружения, военной и специальной техники. К боевому дежурству в России заступили радиолокационные станции нового поколения «Воронеж», относящиеся к системе предупреждения о ракетном нападении. Данные РЛС, созданные по технологии высокой заводской готовности в Иркутской, Калининградской, Ленинградской и Оренбургской областях, а также в Алтайском, Краснодарском и Красноярском крае, находятся на боевом дежурстве. Одновременно в России продолжаются работы по созданию новых РЛС системы предупреждения о ракетном нападении в Мурманской области и в Республике Коми.В рамках реализуемой сегодня программы по совершенствованию и развитию отечественной системы контроля космического пространства Космические войска России продолжают работать над созданием наземных средств контроля космического пространства, относящихся к новому поколению. Всего до 2020 года на территории Российской Федерации планируется развернуть более десяти новых радиотехнических и лазерно-оптических комплексов, реализующих разные принципы обнаружения и распознавания космических объектов. Уже известно, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения расположен на территории Алтайского края, где он успешно выполняет задачи по контролю космического пространства, пока в режиме опытно-боевого дежурства.В 2018 году для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск России перспективными образцами вооружений ведется порядка 50 различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание в ближайшие годы комплексов и систем нового поколения. Также в 2018 году в воинские части Главного испытательного космического центра поступили более 15 различных перспективных и современных измерительных средств, работа по вводу в эксплуатацию новой техники активно продолжается.