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Гражданский подвиг советского офицера

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С тех страшных дней прошло 25 лет. Дней, когда Конституция России была расстреляна вместе с людьми, которые пришли ее защитить, а Дом Советов из белоснежного здания превратился в черный дом. Многие очевидцы и участники тех событий делятся своими воспоминаниями о днях противостояния законного парламента (Верховного совета РФ) и президента Бориса Ельцина, который по тогдашней Конституции мгновенно стал незаконным с того самого момента, как подписал указ о разгоне законодательного органа страны.

В частности, издание «Взгляд» опубликовало интервью с тогдашним командиром «Вымпела», генерал-лейтенантом запаса Д. Герасимовым. «Вымпел» в то время повел себя не самым плохим образом: не желал стрелять в людей, сумел вывести из горящего Дома Советов часть его защитников и спасти их от неминуемой смерти. Но все же подразделение арестовывало руководителей обороны Дома Советов, а, как ни критикуй Руслана Хасбулатова и Александра Руцкого, они защищали законность в стране. Если следовать Конституции, то все воинские подразделения обязаны были встать на сторону Верховного Совета. Особенно после того, как Конституционный суд объявил ельцинский указ о «поэтапной конституционной реформе» (ставший основанием для разгона парламента) незаконным. Более того, Ельцин после этого, согласно тогдашнему законодательству, подлежал импичменту.


Но на самом деле получилось, что даже далеко не самые плохие люди в те дни не нашли в себе моральных сил на то, чтобы встать на защиту Конституции. Вот и бывший командир «Вымпела», делясь воспоминаниями, рассказал, что тогда его вместе с руководителем «Альфы» собрал один из ельцинских соратников Михаил Барсуков, приказав «навести порядок». Такую же риторику о «порядке» использовал и Ельцин. Спецназовцы отнеслись к этому приказу «с опаской». Больше всего они боялись не того, что вместе с Ельциным нарушат закон, а того, что их потом предадут, как это было, например, после событий в Вильнюсе (еще при Советском Союзе, когда спецназ предотвращал сепаратизм, а Горбачев потом заявил, что никого не посылал).

Оказывается, по признанию Герасимова, спецназовцы тогда имели возможность арестовать Ельцина, но «ни у кого и мысли такой не возникало». Кстати говоря, «Вымпел» ельцинская власть потом все же предала, ликвидировав подразделение.

Истории и последующим поколениям еще предстоит дать оценку как поведению тех, кто непосредственно расстреливал Дом Советов из танков, так и тех, кто колебался. Однако в эту печальную годовщину хочется вспомнить о другом человеке, офицере, воине, который (один из немногих) осмелился выступить на стороне Конституции и ее защитников.

Этого человека звали Игорь Владимирович Остапенко.

Гражданский подвиг советского офицера


Он в те дни не рассуждал: предадут или не предадут. Он просто выполнял свой долг именно так, как и следовало в полном соответствии с законом, а также с присягой и с понятием офицерской чести. К сожалению, он был единственным, кто так себя повел.

Родился Остапенко в Казахстане, в городе Чимкенте, в 1966 году, в семье интеллигентов. Его отец был кандидатом философских наук, мать — школьной учительницей. Была у Игоря мечта с ранних лет — стать моряком. Эта мечта привела его в Киевское высшее военно-морское училище, которое он закончил в 1990 году. После этого его перевели служить в Московскую область.

К тому времени, когда вспыхнули бурные события 1993 года, Игорь Остапенко был в звании старшего лейтенанта. Служил в военном городке Ногинске-9 на должности помощника командира роты 69-го испытательного центра морской и космической разведки Военно-морского флота.

В тот черный день, 3 октября, когда Ельцин пролил кровь у Останкино и дело шло к расстрелу Дома Советов, Остапенко собрал своих бойцов и сказал, что, согласно присяге, необходимо быть среди защитников закона. Но он не может приказывать, может только призвать тех, кто пойдет с ним добровольно. 21 человек вызвался вместе с Остапенко направиться в Москву на защиту Верховного Совета. Вооружившись автоматами, группа двинулась в Москву. По дороге им удалось раздобыть грузовик ЗИЛ.

К сожалению, командир воинской части В. Сидоренко предал своего сослуживца и сообщил о его выдвижении ельцинским правоохранительным органом. В итоге в четыре часа утра 4 октября Щелковский ОМОН устроил бойцам засаду. Это произошло на 31-м километре Щелковского шоссе.

Бой был неравным: омоновцев было намного больше. Несколько участников группы Остапенко получили ранения. Убит и один из нападавших. В принципе, бойцы не хотели стрелять по омоновцам, но, к сожалению, убедить их в том, чтобы перешли на сторону закона, не удалось.

Когда ситуация стала безнадежной, Остапенко ради сохранения жизни своих спутников приказал им сдаться. А сам сказал: «Советские офицеры не сдаются». И застрелился.

Уже после того как Дом Советов был расстрелян, а политические силы, которые поддерживали его защитников, пережили чрезвычайное положение, прошли через запреты и гонения, они начали добиваться того, чтобы на месте гибели Остапенко был сооружен мемориал. Власти чинили препятствия, но на третью годовщину трагических событий, в 1997 году, на Щелковском шоссе удалось установить памятный знак. Причем средства на его установку собирались народом, а шефство над этим скромным мемориалом взяла на себя одна из школ Щелково. Кроме того, Герой Советского Союза, генерал армии Валентин Варенников принял решение отдать свою Золотую звезду родителям Игоря Остапенко.

Теперь каждый год в начале октября на это место приезжают люди. Они возлагают живые цветы к месту гибели человека, который не побоялся встать на сторону закона и поплатился за это жизнью.

К сожалению, и сейчас не дана справедливая оценка тем событиям. Кто-то пытается представить дело так, будто бы расстрел Дома Советов являлся предотвращением переворота по типу того, что сейчас называют цветными революциями. На самом деле он как раз и был госпереворотом, ликвидировавшим Конституцию. После него через референдум протащили другую конституцию, но это не отменяет незаконности действий Ельцина. Зачем же ему потребовалось разгонять высший законодательный орган страны, а затем и расстреливать Дом Советов? Ведь тогда он еще обладал поддержкой большинства и мог бы играть на конституционном поле. Все дело было в том, что близкие к нему круги хотели провести процесс бесконтрольной и преступной приватизации как можно скорее. Верховный Совет пытался затормозить этот откровенно грабительский курс. Невольно вспоминается изречение Карла Маркса о том, что капитал пойдет на любое преступление, когда речь идет о прибыли в 300%. Ради этих прибылей и были убиты те, кто пришел к Дому Советов, как и Игорь Остапенко, не сумевший прорваться в тот день в Москву.
Автор:
Елена Громова
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33 комментария
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 13:34
    +14
    Зато сейчас Ельцину ставят памятники, славные продолжатели его не законных дел.. которые творил он по указке американских партнеров и им же отчитывался..
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:46
      +6
      Цитата: Svarog
      +3
      Зато сейчас Ельцину ставят памятники, славные продолжатели его не законных дел.. которые творил он по указке американских партнеров и им же отчитывался..

      Ставят памятники те же, кто пишет пенсионные реформы и создаёт законы-удавки на шее обычных граждан. У кого-то ещё возникают сомнения в заговоре, во главе которого поставили никому не нужного (в случае чего шлёпнули и не поморщились)пьяницу, не умеющего связать мыслью десяток предложений.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:13
        +4
        Кандидатуру Ельцина США изначально поддерживать не хотело, он в 89-ом в Америке не просыхал. Видать никого получше не нашли, и принялись восхвалять в три горла, с помощью наших продажных СМИ.
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 13:48
      +7
      Цитата: Svarog
      Зато сейчас Ельцину ставят памятники, славные продолжатели его не законных дел.. которые творил он по указке американских партнеров и им же отчитывался..

      Я вот думаю, что не будет в России ничего хорошего, до тех пор, пока власть имеющие не начнут нести ответственность за деяния свои.. И в этом одна из главных проблем.. Сейчас творят, что хотят, потому что знают, поставят своих приемников и те их не тронут.. спокойно, так сказать до смерти дожить дадут..
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 13:58
        +8
        Спасибо Лена за статью..не знал.Были люди, которые УЖЕ понимали что ГРЯДЁТ...выпью завтра за Офицера Советской Армии.
  2. военный пенсионер
    военный пенсионер Сегодня, 13:56
    +6
    Алкашу-презику РФ елцыну не только памятники ставят, но и либерасты строят и открывают елцын-центры. Очередной будут строить в центре Москвы на БЮДЖЕТНЫЕ средства для его отродья Татьяны.
    Это у айфони для пенсионеров денег нет "но вы держитесь", а для антироссийской пятой колонны либерастов ЕСТЬ!
    am
  3. Severok
    Severok Сегодня, 14:00
    +3
    Всё верно. События тех лет произошли из-за того, что психически больные захотели потворствовать своей болезни: жажде наживы, жажде власти и похоти. И теперь эти психически ненормальные диктуют народу как жить и что делать.
  4. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 14:08
    +3
    Вот сейчас тапки полетят... Зам.ком.роты,минуя приказ собрал людей,вооружил. Повез в город полный гражданских людей... Вступил в перестрелку с сотрудниками МВД... А потом застрелился?! Мужики вы чего?!!! Я не собираюсь алкаша оправдывать. Но и это называть подвигом?... Извините! Во всем надо меру знать...
    1. retractor
      retractor Сегодня, 14:26
      -1
      Угу, а командир в/ч коварно его предал, сообщив о выдвижении в органы МВД. Негодяй, на самом деле он должен был всячески потворствовать фактически побегу вооружённых подчинённых. Логика автора та ещё, сразу видно, что далека от Вооружённых сил.
      И, кстати, в Киеве не было военно-морского училища.
      1. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 14:37
        +1
        Да этот момент даже не хочется трогать... Не хочу женщину обижать.
      2. elenagromova
        elenagromova Сегодня, 14:50
        +3
        https://ru.wikipedia.org/wiki/Киевское_высшее_военно-морское_политическое_училище
        1. retractor
          retractor Сегодня, 15:29
          0
          Ну так и написали бы "политическое" :)
      3. sib.ataman
        sib.ataman Сегодня, 15:19
        +1
        Увы, было! С1967 г. Киевское высшее военно-морское политическое училище-смотрите справочник для поступающих в ВВУЗы СА и ВМФ СССР.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:28
      +4
      Цитата: Бультерьер
      0
      Вот сейчас тапки полетят.

      Ловите тапок. Альфа тоже отказалась выполнить приказ о штурме, и начала переговоры. В Белом доме сидел, например замминистра МВД, что это его тот ОМОН не послушался? Зато Паша-мерседес, переметнулся вместе с Лебедем к Ельцину ещё в 91-ом, получили гору плюшек. Паша лично танки в 93-м на расстрел вел.
      1. Бультерьер
        Бультерьер Сегодня, 14:35
        0
        Да какая разница то? Тут подвигом называют фактическое преступление действующего офицера. При этом еще и кто то погиб... Ну соберись он один,поедь туда. Встань на сторону которую ты выбрал. Это мужской поступок. А совершить воинское преступление при этом еще и застрелиться,это выше моего понимания.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 14:43
          +4
          Цитата: Бультерьер
          Да какая разница то? Тут подвигом называют фактическое преступление действующего офицера. При этом еще и кто то погиб... Ну соберись он один,поедь туда.

          Какое преступление? То, что человек по зову Верховного Совета СССР, выполняя присягу, поехал защищать свою страну? Причем, заметьте, его группа состояла из добровольцев. Так кто совершил преступление - Ельцин, уничтожив СССР под дудку США, или Верховный Совет СССР, выполняя волю народа на референдуме, старавшийся сохранить страну?
          1. Бультерьер
            Бультерьер Сегодня, 14:48
            -2
            Он офицер,а не студент первого курса института.
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 14:53
              +3
              Цитата: Бультерьер
              Он офицер,а не студент первого курса института

              В том то и дело. И присягу он давал СССР, государству, которое разрушил Ельцин. Кому он должен был подчиниться? Продажному Паше-Мерседесу, Ельцину, или вице-президенту Руцкому, который звал всех на защиту Белого дома?
              1. Бультерьер
                Бультерьер Сегодня, 15:07
                +2
                Подчиняться в чем? Кто ему приказ отдал чью то сторону принять? Он самовольно покинул часть,бросив своих подчиненных. Он поднял группу людей,и дал им возможность получить оружие( как вот тоже вопрос) и повел их. Не подчинился видимо законным требовпниям сотрудников МВД. Вступил в перестрелку с ними. Потерял людей. И после всего этого еще и застрелился. Я повторю- как поступок личный, гражданский я его бы признавал если бы он все это делал один. Как гражданин. Но он что делал?!
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Сегодня, 15:17
                  +2
                  Цитата: Бультерьер
                  Кто ему приказ отдал чью то сторону принять?

                  То есть Вы считаете возможным наплевать на присягу, и молча смотреть, как уничтожают государство?
                  Цитата: Бультерьер
                  Не подчинился видимо законным требовпниям сотрудников МВД.

                  Конечно, победителей не судят. Как вспоминал Дунаев, Ростовский ОМОН принял сторону Ельцина только потому, что Хасбулатов был Чеченом. А почему бы не заклеймить Пашу-Мерседеса? Он в 91-ом отказался выполнить приказ Язова, и послал десант на защиту того же Белого дома. За что и получил потом пост минобороны. Напомнить Вам про Шойгу? Что он сделал в 93-м?
                  1. Бультерьер
                    Бультерьер Сегодня, 15:21
                    +1
                    Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.

                    Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

                    Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

                    Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. В каком месте присяга становится портянкой,и дает право на мятеж? В каком месте? Поймите,армия это дисциплина. Это тот инструмент,который вне политики. Защита страны это долг, работа,обязанность. Это выбор который ты делаешь. Армия вообще не должна и не может вмешиваться в то, что происходит внутри страны. Или получаем результат типо вечных военных переворотов в банановых республиках. Еще раз повторю- я не осуждаю его как мужика,но как офицер он поступил глупо,и преступно.
                    1. мордвин 3
                      мордвин 3 Сегодня, 15:27
                      +2
                      Цитата: Бультерьер
                      Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик

                      Вот он и выступил. По приказу Советского Правительства. Приказ подняться на защиту Верховного Совета СССР отдал вице-президент Руцкой, который на Российское правительство к тому времени накопал 11 чемоданов компромата.
                      1. Бультерьер
                        Бультерьер Сегодня, 15:32
                        0
                        Мы с вами не поймем друг друга,это факт. Что в принципе нормально.
                2. Сыщик
                  Сыщик Сегодня, 15:53
                  +1
                  Бультерьер, да бог с ними с тапками! Просто здесь некоторые пытаются представить те события, как некую борьбу добра со злом! Хороших "красных" с "плохими" белыми забывая или вообще не зная, что Белый дом пришли защищать люди совершенно разных взглядов и под красными и под имперскими флагами! Разные люди там были и большинство обманутые! Оставим в покое поступок этого офицера так или иначе повлекший за собой тяжкие последствия! Что сделано то сделано. Конечно я согласен с вашей оценкой этого. Но возникает вопрос, а кого этот человек советский офицер собственно шел защищать и увлек за собой 18-20 летних пацанов?! Он шел защищать человека лично написавшего воззвание к гражданам России осуждающее ГКЧП! Затем призвавшего ратифицировать Беловежские соглашения на сессии Верховного совета! Всячески совместно с Ельциным проталкивавшего эту ратификацию и исключение из конституции РСФСР упоминание о законах и конституции СССР! Для реализации этих соглашений, я говорю о Хасбулатове конечно, он подписывал постановления о упразднении Госбанка СССР, полномочий народных депутатов СССР, судебных органов власти и Прокуратуры СССР! Призывал не допустить проведение съезда народных депутатов СССР... Здесь можно долго еще говорить! Это его шел защищать советский офицер?!?!?! Просто люди развалившие СССР делили власть! Я бы еще понял если бы советский офицер встал на сторону Зюганова, но где был тот Зюганов то?!?!?! Вот так и рождаются мифы ничего общего с действительностью не имеющие!
        2. Комментарий был удален.
    3. elenagromova
      elenagromova Сегодня, 14:57
      +2
      А если действительно по закону Верховным главнокомандующим был Руцкой?
      1. sib.ataman
        sib.ataman Сегодня, 15:31
        +3
        Не был Руцкой никаким главнокомандующим! Пока конфликт власти не исчерпан, и одна из сторон не утвердилась, гос.должностные лица исполняют обязанноси и отдают приказы в соответствии с действующим зак-вом и уставами МО, МВД и т.д. Обе стороны поступили как провокаторы втягивая во внутренние разборки непосвящённых людей! Что и привело к ненужным жертвам! А если собирались ещё одну революцию делать, то и нужно было не отсиживаться в здании Верховного Совета, а стремительным броском идти на штурм резиденции ЕБН, а дальше по-плану любого госпереворота!
  5. Сыщик
    Сыщик Сегодня, 14:30
    0
    Просто надо быть честным до конца и не надо забывать, что это именно съезд народных депутатов России избрал Ельцина председателем Верховного Совета! Съезд же наделил его чрезвычайными полномочиями! Естественно, что Ельцину до государственника, как пешком до Китая! Однако были ли государственниками Хазбулатов и Руцкой? Весь трагизм ситуации в том, что на мой взгляд правой стороны тогда не было! Люди были не довольны и Ельциным и Белым домом, а власть делила власть! Подобные события на грани гражданской войны, а по сути бардака размеров многомиллионного города привели к неоднократному открытия огня по своим и многочисленным жертвам! Свои это русские, а не сторонники Ельцина или Руцкого с Хазбулатовым! Расстрел Верховного Совета повлекший многочисленные жертвы - преступление! Таковым же является и бессмысленный штурм телецентра с десятками трупов!
  6. Димитров_град
    Димитров_град Сегодня, 14:39
    +3
    Я думаю, что по всей стране надо чтобы были Ельцин-центры. Для этого прекрасно подходят муниципальные вытрезвители. Самое место...
  7. свободный
    свободный Сегодня, 14:51
    +2
    Действительно геройский поступок.Слава павшим за правое дело.
  8. Imobile
    Imobile Сегодня, 14:51
    0
    Эх, не хватает Ельцина сейчас на белый дом.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:07
      +2
      Цитата: Imobile
      Эх, не хватает Ельцина сейчас на белый дом.

      Да пусть этот утырок в аду горит, вместе с Рокфеллером, к которому он на смотрины в 89-ом ездил, и со всей гнилой интеллегенцией, что на поклон к Мэтлоку бегала.
  9. KURT330
    KURT330 Сегодня, 14:53
    +1
    А я думал последним был Олег Бабак...
    И всё же, Вечная память ребятам!
  10. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 15:53
    +1
    Нет, Елена, увы, но Остапенко совершил должностное воинское преступление! Не он был в части старший начальник, от которого не поступало никаких приказов на к.л. действия! Он превысил свои полномочия-явный политический авантюризм! В стране не было войны, и поднимать и вооружать матросов-срочников и отправляться на политические разборки-верх безрассудства! Что бы он матерям погибших матросов потом говорил, если бы не застрелился? Видимо, он осознавал, что нарушил все мыслимые и немыслимые законы, по-этому одним выстрелом дал ответ на все вопросы! Если бы все военные так поступили в те дни как Остапенко, то страна моментально погрузилась бы в кровавый хаос! Слава Богу, что не нашлось в те дни второго Волынского полка как в 17-м! Главные же виновники этой кровавой драмы до их пор не ответили по-закону! Даже посмертно! Тем самым, оставляя незапертой дверь к новым преступлениям подобного рода!