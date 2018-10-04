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Новая идея в Британии: "Российские агенты" собирались похитить Скрипаля

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В Британии продолжают публиковать выдержки из книги «Материалы Скрипаля» (Skripal Files), автором которой является представитель телерадиокомпании «Би-Би-Си» Марк Урбан. Книга содержит фрагменты бесед со Скрипалём после так называемого его чудесного излечения. Напомним, что в Лондоне всерьёз утверждают, что Сергея и Юлию Скрипаль удалось вылечить британским медикам после применения боевого отравляющего вещества.

Новая идея в Британии: "Российские агенты" собирались похитить Скрипаля


Урбан пишет, что в беседе со Скрипалём ему удалось выяснить, что тот не собирается возвращаться в свой дом в Солсбери, и в то же время отказывается от предложения переехать в Соединённые Штаты Америки. По словам британского журналиста, Скрипаль решил остаться в Великобритании, где он находится под защитой лондонской полиции.


Напомним, что ранее в опубликованных британской прессой выдержках из упомянутой книги было заявлено буквально следующее: «Скрипаль поддерживал политический курс Москвы, являлся националистом и заявлял, что Крым российский».

Во всей этой истории есть один немаловажный нюанс: сколько ещё книг будет предложено прочесть о Сергее Скрипале и его дочери международной общественности, прежде чем всем покажут самого Сергея Скрипаля?

Между тем, в британской блогосфере обсуждается предположение следующего характера: Скрипаля могли готовить к эвакуации («похищению») в Россию с ценными материалами западных спецслужб. Для этого в Солсбери якобы и приезжали «российские агенты». Но британской разведке стало известно о «коварных планах русских», а потому и было устроено псевдоотравление. Мысль выглядит в чём-то схожей со сценарием псевдоубийства «журналиста» Бабченко в Киеве.
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11 комментариев
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  1. Равик
    Равик Сегодня, 05:55
    +1
    Да! Именно так!
    Сначала отравить насмерть, а потом дохлого похитить.
    1. dsk
      dsk Сегодня, 06:08
      0
      Уже не знают как эту тему подольше растянуть.
      Есть такое понятие - предатель родины, вот он - из них". Если человек предает свою страну, то он просто , добавил президент.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 06:31
        0
        Не надоело про Скрипаля? Что ни день, так новая новость. Или ещё круче! Путин выступит! Да кому это надо? Зачем все это обсуждать, переливать из пустого в порожнее! Если англичане сума сходят, так это их дело! Мы зачем реагируем? Психбольница! Одни другого стоят.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 06:30
      0
      Естественно мертвых проще вывезти-расчленили, рассовали по сумкам и карманам и вывезли, потом собрали в подвалах НКВД и, используя тайные методики Бокия и Барченко, оживили-были бы как "новенькие". winked
  2. Навигатор 1
    Навигатор 1 Сегодня, 06:05
    0
    Шизофрения и олегофрения заподного мира во всей красе. laughing
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:08
    0
    лучше бы терезу мей похитили,чтобы поместить её в дурдом. fool
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 06:13
      0
      Зачем она здесь?Даже в дурдоме?Это же не лечится..
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 06:20
        0
        В Московском зоопарке редких животных не хватает. Вот бы и пригодилась.
      2. Неплохой
        Неплохой Сегодня, 06:30
        0
        На танцпол её, пусть танцует буги-вуги. smile
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:24
    0
    Новая идея в Британии: "Российские агенты" собирались похитить Скрипаля

    ... ну достали мелкобриты, право... а может - кто откуда призывался? laughing
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 06:32
      0
      Тереза Мэй заявила, что будет травить британцев до тех пор, пока Путин не признает свою вину.
  5. Комментарий был удален.