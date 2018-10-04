Новая идея в Британии: "Российские агенты" собирались похитить Скрипаля

В Британии продолжают публиковать выдержки из книги «Материалы Скрипаля» (Skripal Files), автором которой является представитель телерадиокомпании «Би-Би-Си» Марк Урбан. Книга содержит фрагменты бесед со Скрипалём после так называемого его чудесного излечения. Напомним, что в Лондоне всерьёз утверждают, что Сергея и Юлию Скрипаль удалось вылечить британским медикам после применения боевого отравляющего вещества.Урбан пишет, что в беседе со Скрипалём ему удалось выяснить, что тот не собирается возвращаться в свой дом в Солсбери, и в то же время отказывается от предложения переехать в Соединённые Штаты Америки. По словам британского журналиста, Скрипаль решил остаться в Великобритании, где он находится под защитой лондонской полиции.Напомним, что ранее в опубликованных британской прессой выдержках из упомянутой книги было заявлено буквально следующее: «Скрипаль поддерживал политический курс Москвы, являлся националистом и заявлял, что Крым российский».Во всей этой истории есть один немаловажный нюанс: сколько ещё книг будет предложено прочесть о Сергее Скрипале и его дочери международной общественности, прежде чем всем покажут самого Сергея Скрипаля?Между тем, в британской блогосфере обсуждается предположение следующего характера: Скрипаля могли готовить к эвакуации («похищению») в Россию с ценными материалами западных спецслужб. Для этого в Солсбери якобы и приезжали «российские агенты». Но британской разведке стало известно о «коварных планах русских», а потому и было устроено псевдоотравление. Мысль выглядит в чём-то схожей со сценарием псевдоубийства «журналиста» Бабченко в Киеве.