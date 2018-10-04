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Что в Пентагоне сообщают о программе гиперзвукового оружия США?

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После информации о российских разработках гиперзвуковых вооружений, включая информацию о гиперзвуковом авиационном комплексе «Кинжал», в иностранных государствах также стали говорить о собственных программах по созданию ракетного оружия, обладающего скоростью около 10 М. Ранее заявление о разработках в этой области сделали в Пекине. Теперь – официальные лица в Вашингтоне.

Что в Пентагоне сообщают о программе гиперзвукового оружия США?


По словам замглавы Пентагона Патрика Шэнахана, разработки в области оружейного гиперзвука включаются в оборонные бюджеты на ближайшие годы. При этом замминистра обороны США добавил, что американское гиперзвуковое оружие появится раньше, чем об этом изначально заявлялось.


У Шэнахана журналисты поинтересовались: на каком этапе находятся американские разработки. Замглавы военного ведомства США заявил, что идут расчёты на предмет общей стоимости всей «гиперзвуковой» программы. Ранее в Пентагоне уже называли приблизительные цифры расходной части бюджета на эту программу. Другой замминистра обороны США – Майкл Гриффин – заявил, что эта сумма составит порядка 20 млрд долларов.

Напомним, что в России одна из гиперзвуковых разработок уже поставлена на опытно-боевое дежурство (ОБД). Речь идёт об упомянутом выше авиационном комплексе «Кинжал» на базе переживающего вторую (а то и третью) «молодость» истребителя-перехватчика МиГ-31. На ОБД комплекс МиГ-31К был поставлен в декабре прошлого года на одном из аэродромов ЮВО.
Использованы фотографии:
Википедия
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4 комментария
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  1. Сергей Гончаров
    Сергей Гончаров Сегодня, 06:18
    -1
    Да выучите уже, наконец, организацию руководства U.S. DoD - нет там "тьмы-тьмущей" замов - не Россия чай! Помощники они!!
    1. татарин 174
      татарин 174 Сегодня, 06:23
      +1
      Цитата: Сергей Гончаров
      Помощники они!!

      Да какая разница, Сергей? Понятно же о ком речь идёт, пусть его хоть горшком назовут... А по поводу гиперзвукового оружия США, сделают они его рано или поздно и обязательно сделают с таким-то бюджетом как не сделать, но и наши ведь не будут на месте стоять, так что гонка вооружений (технологий) никогда не остановится.
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 06:24
      +1
      А разница в чем? В РФ - замещают, а в США - помогают? Пилить, судя по результатам - что-то у них нифига работающего не видать, только бабки пилятся... Ну ведь "не Россия, чай"
      А вообще в США много хорошего. Например нет фельдъегерьской службы, даже ключи на запуск МБР почтой пересылают. Кстати, теряли, было дело... Не Россия же. И не чай - там кофий больше жрут
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:23
    +2
    сейчас в голливуде нарисуют фильму о ракетах летящих в 50 раз быстрее скорости звука,и впк сша начнёт делить ещё неполученное бабло.