Президентский рейтинг упал до минимума за 5 лет
Службы мониторинга общественного мнения продолжают свои изыскания по теме доверия или недоверия власти России со стороны населения после известных законодательных изменений, включая повышение НДС (с 1 января 2019 года) и поднятие на 5 лет планки пенсионного возраста. Издание «Коммерсант» со ссылкой на «Левада-центр» публикует данные, которые говорят о том, что рейтинг президента России после одобрения им пенсионных изменений упал до минимума за 5 лет. Отмечено, что он вернулся к «докрымским» показателям.
Если верить оценкам «Левада-центра», то рейтинг доверия Владимиру Путину как президенту страны за год рухнул на 17%. На данный момент он составляет около 58%. Это первый случай за всё последнее время, когда опрос показал, что рядовые россияне доверяют армии больше, чем президенту страны. Для сравнения: уровень доверия Вооружённым силам страны составляет 66%. Ранее резкий рост одобрения деятельности президента России был связан с его решением о воссоединении с Крымом.
По данным «Левада-центра», с 4-х до 13-ти процентов выросло число граждан России, которые в ходе опроса заявили, что «президент совсем не заслуживает доверия».
В то же время можно говорить о том, что это наиболее высокий рейтинг среди глав государств, в которых в последние годы принималось решение о поднятии планки пенсионного возраста.
Опрос был проведён в 20-х числах сентября и охватил 1,6 тыс. россиян в 52 регионах страны.
Ранее «Левада-центр» опубликовал данные другого опроса: отношение россиян к проводимой пенсионной реформе. Выяснилось, что отрицательное отношение к законодательным изменениям в этой области продемонстрировали 85% опрошенных. О положительном отношении к пенсионному реформированию заявили 11% респондентов.
Если верить оценкам «Левада-центра», то рейтинг доверия Владимиру Путину как президенту страны за год рухнул на 17%. На данный момент он составляет около 58%. Это первый случай за всё последнее время, когда опрос показал, что рядовые россияне доверяют армии больше, чем президенту страны. Для сравнения: уровень доверия Вооружённым силам страны составляет 66%. Ранее резкий рост одобрения деятельности президента России был связан с его решением о воссоединении с Крымом.
По данным «Левада-центра», с 4-х до 13-ти процентов выросло число граждан России, которые в ходе опроса заявили, что «президент совсем не заслуживает доверия».
В то же время можно говорить о том, что это наиболее высокий рейтинг среди глав государств, в которых в последние годы принималось решение о поднятии планки пенсионного возраста.
Опрос был проведён в 20-х числах сентября и охватил 1,6 тыс. россиян в 52 регионах страны.
Ранее «Левада-центр» опубликовал данные другого опроса: отношение россиян к проводимой пенсионной реформе. Выяснилось, что отрицательное отношение к законодательным изменениям в этой области продемонстрировали 85% опрошенных. О положительном отношении к пенсионному реформированию заявили 11% респондентов.
- Использованы фотографии:
- кремлин.ру
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