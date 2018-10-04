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США: Российское вмешательство в наши дела ничтожно в сравнении с китайским

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Американский вице-президент Майкл Пенс считает, что Китай вмешивается в американские «промежуточные выборы» 2018 года. Причём «попытки вмешательства» России в дела США - ничто по сравнению с тем, что пытаются сейчас делать власти Поднебесной. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на текст речи, с которой Пенс выступит сегодня в Hudson Institute в Вашингтоне.



Как говорится в одном из отрывков предвыборной речи, Китай задействовал всех своих «скрытых агентов», а также пропаганду с целью изменения восприятия американцами политики Китая.


В соответствии с подготовленными замечаниями, планируется, что Пенс обозначит и меры, представляющие собой «общеправительственный подход» к попыткам некоторых государств вмешаться в политику США.

По мнению агентства Блумберг, выступление Пенса является попыткой США оказать давление на Китай.

Напомним, что резкое ухудшение отношений между двумя странами весной этого года привело к началу торговой войны. Введённые Вашингтоном торговые пошлины не остались без ответа, Китай реагировал на них своими мерами. Американского президента не устраивает тот торговый дисбаланс, который сложился между двумя странами, причём не в пользу США. Эксперты считают, что полноценная торговая война США с Китаем может стоить этим странам более половины торгового оборота, а это сотни миллиардов долларов.

Но, похоже, что Трампа это не останавливает, и он готовится к длительной торговой войне. Американский президент заявил в начале этой недели, что «ещё слишком рано договариваться» с Китаем.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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28 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:37
    +3
    все кругом виновны хоть в чём то, окружили янки супостаты со всех сторон-не дыхнуть,не извиняюсь hi пукнуть свободно сша не в состоянии crying постойте-ка ,мне это напоминает одно маленькое государство ,название на семь букв,на'' изра ''начинается,на'''' иль '''заканчивается,и там также кругом враги,супостаты,недруги,завистники-и как они только выживают в таком окружении... lol
    1. gla172
      gla172 Сегодня, 07:45
      +3
      ..на счёт евреев....с детства им внушают, что они — «богоизбранный» народ. Что все народы для того и созданы, чтобы служить евреям. Об этом говорят и в их семьях, и в синагогах. А евреи — народ легко внушаемый. Притом, такое воспитание длится на протяжении нескольких тысячелетий… Это тоже дало о себе знать. Воспитание со временем превратилось в традицию. Взять, к примеру, Германию: Гитлеру всего за 6 лет пропаганды удалось превратить граждан своей страны в нацистов. Что же говорить о евреях? ......К тому же всем им, также с детства, внушается животная ненависть к другим народам......
      1. Mestny
        Mestny Сегодня, 09:50
        0
        Это же надо как то мотивировать? Соответственно помимо религиозной промывки мозгов в головы вталкивается мысль,, что "евреи пострадали больше всех", и значит "заслужили право".
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 07:50
      +2
      В чем проблема то.. весь мир вмешивается в выборы америки.. Достал мир этот упырь..
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:55
        0

        Svarog (Владимир) Сегодня, 07:50 НОВЫЙ
        0
        В чем проблема то.. весь мир вмешивается в выборы америки.. Достал мир этот упырь..

        hi ! ... скоро мерикатосов вши заедят насовсем... на каждый чих чешутся... laughing
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 07:57
          +1
          Интересно, а кого следующим полосатые назначат виноватыми, за то что у них не всё айс????
          Колумба, Америго Веспуччи???
    3. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 08:12
      0
      По мне так они сейчас на СССР похожи в плане подитики и вообще восприятия мира. Все враги,все хотят нам вредить. Я даже на 99 процентов уверен, что скоро пойдут разговоры о ограничении свобод типо перемещения и информации. По хорошему они сейчас практически цензурируют свой сегмент интернета. То что они с фейсом делают,вообще сложно подается описанию.
      1. Mestny
        Mestny Сегодня, 09:52
        0
        Цитата: Бультерьер
        Я даже на 99 процентов уверен, что скоро пойдут разговоры о ограничении свобод типо перемещения и информации.

        Это работает в полный рост, и давно.
        Поинтересуйтесь, как с этим делом, свободным распространением информации обстоит например в США.
        Очень любопытно.
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:44
    +2
    Добро пожаловать в элитный клуб вмешивальщиков!
  3. Серж Горелый
    Серж Горелый Сегодня, 07:46
    +2
    Что- то американские "партнёры" на немецкие грабли наступают - войну на 2 фронта планируют... Пупок не развяжется?
  4. ochakow703
    ochakow703 Сегодня, 07:50
    +2
    Толи еще будет! американцы допрыгаются, что китайцы начнут торговать долгами Америки.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 08:14
      0
      В этом нет смысла. Обвалив их,они обвалят и себя. Эти долги им больше для шантажа важнее.
      1. Barzha
        Barzha Сегодня, 09:46
        0
        Обвалив их,они обвалят и себя.

        Не зря же говорят, что Китайская и Американская экономики, это сиамские близнецы. Попытка разделения, с большой долей вероятности, может привести к смерти одной из них.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:15
      0
      Цитата: ochakow703
      Толи еще будет! американцы допрыгаются, что китайцы начнут торговать долгами Америки.

      Самое печальное для США - это когда они будут вынуждены скупать долговые обязательства КНР и покупать товары за рубежом за юани... lol
    3. Barzha
      Barzha Сегодня, 09:44
      +1
      китайцы начнут торговать долгами Америки

      Китайцы уже остановили закупки нефти у США. А это 20% продаж сырой нефти для США. А для Китая 3% потребности.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:53
    +2
    Причём «попытки вмешательства» России в дела США - ничто по сравнению с тем, что пытаются сейчас делать власти Поднебесной.

    ...О как! Жалко отдавать китайцам лавровые ветви первенства)) противостояния мерикатосам... laughing
  6. Sadko88
    Sadko88 Сегодня, 08:08
    +3
    Всё это чем то напоминает средневековую эпидемию и вопли о насланной порче с призывами сжечь ведьму. При том что причина болезни отсутствие гигиены у самих заболевших
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 09:56
      0
      Вы думаете, эта цивилизация далеко ушла от средневековья? Ничуть не бывало.
      Религиозный угар работает в полный рост. Скольких на планете они уже убили во имя справедливости. ( См. " С нами Бог")
      А случись какой катаклизм на этой территории - всё это общество добра и справедливости немедленно превратиться в жестокое зверьё, живущее по средневековым религиозным правилам. В лучшем случае.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:12
    0
    США: Российское вмешательство в наши дела ничтожно в сравнении с китайским

    А вонь от вас (США) по всему миру такая, как будто Россия оторвала вам самое дорогое... lol
    Россия ещё бросит свою горсть земли на крышку гроба, в котором будет гнить ваша эксклюзивность.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 09:57
      0
      Да, бросит. Никаких сомнений.
      Но, придётся пройти через огонь, кровь и слёзы.
      Вся эта бесовщина сама не рассосётся.
  8. Skay
    Skay Сегодня, 08:15
    +1
    США: Российское вмешательство в наши дела ничтожно в сравнении с китайским

    Человечество:Китайское вмешательство в наши дела ничтожно в сравнении с американским
  9. wooja
    wooja Сегодня, 08:54
    0
    поразительно, величайшая политическая система..., ноет о своей уязвимости, что то тут не так...,
  10. Masya Masya
    Masya Masya Сегодня, 09:00
    +1
    действия России и Китая вместе взятые меркнут на фоне того, что вытворяют штаты по всему Земному шарику...
  11. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 09:13
    0
    Чего ноете то? Вы ж "избранные" типа. У Обамы спросите ещё раз.
  12. Larum
    Larum Сегодня, 09:43
    0
    А, все в окопе и вокруг враги. И в России и в америке, м в европе с китаем.
    А все командиры велят не высовываться, снижают довольствие и потихоньку деньги за окопы переводят
  13. Урал-4320
    Урал-4320 Сегодня, 09:50
    0
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    все кругом виновны хоть в чём то, окружили янки супостаты со всех сторон-не дыхнуть,не извиняюсь hi пукнуть свободно сша не в состоянии crying постойте-ка ,мне это напоминает одно маленькое государство ,название на семь букв,на'' изра ''начинается,на'''' иль '''заканчивается,и там также кругом враги,супостаты,недруги,завистники-и как они только выживают в таком окружении... lol

    Израиль и правда окружён супостатами: страна в войне с первого дня существования. Но вот Америка бьёт рекорды по пробиванию дна.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:00
    0
    Сша активно стремятся разрушить не только экономические, но и политические связи со многими странами считая себя неуязвимыми. За Китай решили взяться всерьез коль задействовали пока беспроигрышный "козырь" - вмешательство в выборы. Мало им противника (врага) в лице России, так решили усилить остроту ощущений давя на КНР. Честно говоря уже становится интересно
  15. Бузер
    Бузер Сегодня, 10:21
    0
    В злых русских электорат в Америке верит уже не так активно. В злых северокорейцев и злых иранцев верят,но на карте найти не могут. А вот злые китайцы могут электорат очень даже отвлечь,то бишь напугать...