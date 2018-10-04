США: Российское вмешательство в наши дела ничтожно в сравнении с китайским

Американский вице-президент Майкл Пенс считает, что Китай вмешивается в американские «промежуточные выборы» 2018 года. Причём «попытки вмешательства» России в дела США - ничто по сравнению с тем, что пытаются сейчас делать власти Поднебесной. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на текст речи, с которой Пенс выступит сегодня в Hudson Institute в Вашингтоне.Как говорится в одном из отрывков предвыборной речи, Китай задействовал всех своих «скрытых агентов», а также пропаганду с целью изменения восприятия американцами политики Китая.В соответствии с подготовленными замечаниями, планируется, что Пенс обозначит и меры, представляющие собой «общеправительственный подход» к попыткам некоторых государств вмешаться в политику США.По мнению агентства Блумберг, выступление Пенса является попыткой США оказать давление на Китай.Напомним, что резкое ухудшение отношений между двумя странами весной этого года привело к началу торговой войны. Введённые Вашингтоном торговые пошлины не остались без ответа, Китай реагировал на них своими мерами. Американского президента не устраивает тот торговый дисбаланс, который сложился между двумя странами, причём не в пользу США. Эксперты считают, что полноценная торговая война США с Китаем может стоить этим странам более половины торгового оборота, а это сотни миллиардов долларов.Но, похоже, что Трампа это не останавливает, и он готовится к длительной торговой войне. Американский президент заявил в начале этой недели, что «ещё слишком рано договариваться» с Китаем.