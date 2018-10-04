Новости

США: На поставку С-300 ответят F-22 Raptor

60
В США продолжают комментировать известия о том, что Россия осуществила поставки зенитных ракетных комплексов в Сирию. Если ещё накануне официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявляла, что у США нет данных о поставках С-300 в САР, то сегодня в Штатах уже угрожают «ответными мерами». Не совсем понятно, почему меры называются «ответными». Или США априори дают понять, что нахождение С-300 в САР точно не входило в их планы?



Американское издание The Drive пишет о том, что США в качестве «ответной меры» рассматривают возобновление нанесения ударов по сирийской территории с применением стелс-истребителей F-22 Raptor. Тот самый «незаметный» F-22, который оказался в прицеле российского Су-35С?


Ранее эти самолёты (F-22) поучаствовали в нескольких операциях так называемой американской коалиции в Сирийской Арабской Республике.

Также в издании заявлено, что США готовы подключить к выполнению операций в САР самолёты F-16CJ Vipers. При этом американцы не говорят главного: против кого конкретно они собираются применять эти средства авиации?

Накануне президент России Владимир Путин опосредованно задал вопрос Вашингтону: какое основание имеется у их военного присутствия в Сирии, и насколько весомо это основание при учёте того, что террористическая группировка ИГИЛ (*запрещена в РФ) в Сирии фактически исчезает? Напомним, что США ранее заявляли, что в Сирии они исключительно по той причине, что там необходимо бороться с ИГИЛ*.

Вместо ответа на вопрос о степени легитимности своего присутствия в САР в Пентагоне решили обвинить Россию в «безответственности». В частности, в главном военном ведомстве, фактически дублируя заявление Госдепа, заявили, что поставка С-300, приведёт к новому витку эскалации конфликта. Из заявления пресс-офицера Пентагона:
Видимо, это направлено на прикрытие дальнейших низких действий России и её сирийских и иранских партнёров.


А чьи «высокие» действия в таком случае прикрывают сами США?
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

60 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Spartanez300
    Spartanez300 Сегодня, 08:13
    +4
    Все это добром не кончится .
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 08:16
      +5
      А могло быть по другому? Тут пол ресурса хотели жестких ответов. Вот теперь игра вообще на тоненького пошла. Одна ошибка и все закончится очень плохо.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:29
        +5
        Ну, если американское официальное "бабьё" публично с "заворотом мозгов" выступает в НАТО против России, то можно себе представить ИСТЕРИЧНЫЙ накал страстей в самом Вашингтоне против ПРО и ВКС России в САР!
        А чьи «высокие» действия в таком случае прикрывают сами США?

        Да прикрывает свои собственные потаённые действия - на сионо-нацистской идеологической "закваске" замешенные!
      2. Мистер Кредо
        Мистер Кредо Сегодня, 11:18
        +6
        В Ливано- Израильской войне израильтяне лихо разбили сирийские ПВО. Криворукие сирийцы? Нет. Израиль применил новую систему РЭБ. Союз срочно отправил в Сирию полк С-200. Штаты думали утопить суда доставки в проливе. Но заметив две наших подлодки, передумали. Затем задумали разбомбить во время разгрузки в порту Тартуса. После швартовки судна, с его палубы съехала система Оса с боекомплектом и сразу прикрыла разгрузку. План провалился. Думали накрыть полк на месте. В это время готовился к отправке второй полк С-200. За год противостояния наши ПВО сбили два беспилотника Израиля. Полёты прекратились. Сбили два палубных самолёта США. Их полёты тоже прекратились. На разведку был послан Чёрный Дрозд. Был сбит и обломки направлены для исследования. Вот так, без соплежуйства, в 82-83- х годах прекратились полёты наших нынешних партнёров.
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 08:17
      +12
      А без вариантов. Не Сирия, так Украина. США окончательно теряют влияние - в таких случаях всегда нужна война, всегда, когда внутри страны неладно - надо переключить внимание на войну. Как вон Моника Левински и внезапная необходимость бомбить Югославию. США сейчас куда-то - да точно влезет.
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 11:46
        0
        Ну кто-бы сомневался, обязательно что-то будет, или на Донбассе или в Сирии, а возможно и там, и там одновременно. Думаю, наши к любому варианту готовы, в смысле готовы может и не на все 100%, но деваться будет некуда, или пан, или пропал.
    3. Svarog
      Svarog Сегодня, 08:24
      +4
      Там и без рапторов, при необходимости, Израиль бы справился.. Это америка показывает всему миру, что они в игре.. Обострение, конечно плохо, очень плохо, но не мы обострять начали, а отвечать вынуждены.. Надеюсь, что МО просчитывает все ходы..
    4. Романенко
      Романенко Сегодня, 08:29
      +21
      А я думаю, что путь к добру не усеян лепестками роз. А уж тем более, если имеешь дело с такими "партнерами" как наглосаксы и Израиль
      1. Ванёк
        Ванёк Сегодня, 10:52
        +1
        Цитата: Романенко
        путь к добру


        Однажды Мы выстелили дорогу к добру и миру лепестками 27 000 000 роз...

        Не очень-то и хочется повторять.
    5. milton
      milton Сегодня, 08:29
      +8
      Если идете на драку, нечего ныть что по лицу прилетело! Матрасы давно по щам не получали, может это шанс?
      1. Неплохой
        Неплохой Сегодня, 08:42
        +5
        Какая никакая, а реакция от них рано или поздно должна поступить. Пока видим, что от бессильной злобы грызут камни. smile
        1. Mestny
          Mestny Сегодня, 09:39
          0
          Ну пока что от них только спесь и презрение к "русским дикарям".
      2. GRF
        GRF Сегодня, 09:09
        +2
        Цитата: milton
        Если идете на драку, нечего ныть что по лицу прилетело! Матрасы давно по щам не получали, может это шанс?

        Думаю, да, сирийцам противокарабельных ракет не помешало бы...

        Так что у нас есть еще чем\как партнеров радовать....
        1. Удав КАА
          Удав КАА Сегодня, 10:29
          0
          Цитата: GRF
          сирийцам противокарабельных ракет не помешало бы...

          Войнушку эту пора сворачивать...Конституционную комиссию за стол сажать, а не разворачивать эскалацию...
          Если подаренная ПКР потопит (не приведи Господь) амский корабль-носитель Топоров, то это будет похуже Тонкинского инцидента. Тогда точно, янки из Сирии до третьей мировой войны не уйдут!
          ИМХО.
          1. Ванёк
            Ванёк Сегодня, 10:55
            0
            Цитата: Удав КАА
            третьей мировой войны не уйдут!


            О мудрейший Каа. Это и будет ТМВ.

            Александр hi
      3. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 10:24
        +1
        Цитата: milton
        Матрасы давно по щам не получали, может это шанс?

        Не хотелось бы второй Вьетнам заполучить. Нам это точно ни к чему!
    6. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 08:43
      +8
      Цитата: Spartanez300
      Все это добром не кончится .

      Если ввязались в дележ мира,то надо быть готовым к тому,что придется и кулаками махать. Но...США никогда не пойдут на прямое военное противостояние с нами,тк мы не Иран,и способны не просто ущерб нанести им,а вообще на ноль помножить. Все эти бравады о Рапторах,Ф-35 ,которых якобы никто не видит,лишь пиар рассчитанный на обывателя. Вроде мы по прежнему самые крутые,самые сильные и если что,любого к ногтю прижмем. Только действительность такова,что США и ко в чистую прос...проиграли компанию в Сирии.
      А теперь ответьте на вопрос,что будет со всеми базами США в Сирии,после окончания войны,если Асад останется у власти?
      1. Orkraider
        Orkraider Сегодня, 09:14
        +5
        А теперь ответьте на вопрос,что будет со всеми базами США в Сирии,после окончания войны,если Асад останется у власти?

        Нечего не будет, как стояли базы так и будут стоять. Только изолируют их внешне, да и то, если получится, так как на прямое столкновение не пойдут Сирийцы с США. Не те весовые категории у Сирии и США. А по вмешательству ООН в конфликт - вспомните, как в ООН встречали официальных представителей Асада и лидеров "свободных и демократических группировок". Нечем они не помогут.
        А Амеро на все мнения кроме свое собственого - плюёть.
        Единственный расклад возможен, если при помощи России надавят, но.. поживем увидим.
        Все решится уже скоро и зависит закроется небо или нет.
        Кстати, а нам это ситуация выгодна. Мы с-300 можем в реальном деле и с сильным противником испытать, при этом получая опыт применения, не опасаясь вскрыть характеристики, дома же четырехсотки в основном уже. Единственно узкое место - в обученности расчетов и насыщенности ближнего пво прикрытия
        1. Ванёк
          Ванёк Сегодня, 10:58
          +1
          Цитата: Orkraider
          Не те весовые категории


          Чем больше шкаф тем громче падает.*

          Его только расшатать необходимо.

          Импульс придать.

          А там само пойдёт.

          hi
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 11:07
        0
        Цитата: НЕКСУС
        Если ввязались в дележ мира,то надо быть готовым к тому,что придется и кулаками махать.

        Прежде чем кулаками махать, "ГОЛОВА ДУМАТЬ НАДО!"
        Путь у нас прямой и ясный. Не ввязываясь в затяжную заваруху, собрать заинтересованные стороны за столом переговоров, создать конституционную комиссию. Принять новую Конституцию САР, провести выборы, провести Асада (или другого нашего кандидата) к власти и попросить все иностранные военные миссии (через ООН!) к выходу с вещами из Сирии и окрестностей.
        Но главное -- сохранить территориальную целостность САР!
        Тут конечно же густо замешаны интересы "участников соревнований":
        - США, ОАЕ, Катар -- лояльный режим, базы (?), газопровод в Европу...
        - РФ -- Асад у власти, целостность САР, базы, нефть в уплату за ВКС и К*,
        - Турция -- нет автономии- Курдистану, свое влияние в регионе...
        - Иран -- влияние в регионе, поддержка хизбалы, возможность гадить Израилю, вплоть до его уничтожения
        - Израиль -- "контр Иран"...
        можно и еще найти "тайные пружины", но , думаю, и этого достаточно, чтобы показать змеиный клубок противоречий "марафонцев".
        Вот уж воистину, без "хитрого плана Путина" здесь не обойтись!
    7. Быков.
      Быков. Сегодня, 08:44
      +5
      Цитата: Spartanez300
      Все это добром не кончится .

      Чем быстрее тем лучше.
      1. keeper03
        keeper03 Сегодня, 09:38
        +4
        Да, оттягивать конец - себе больнее ! laughing hi soldier
        1. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 10:38
          -1
          Цитата: keeper03
          Да, оттягивать конец - себе больнее ! laughing hi soldier

          Звучит как-то двусмысленно. feel
          1. keeper03
            keeper03 Сегодня, 10:57
            +1
            Да это во всех смыслах действительно так ! laughing hi
          2. Ванёк
            Ванёк Сегодня, 10:59
            +1
            Цитата: Васян1971
            Звучит как-то двусмысленно.


            Главное, что Нам, Русским понятен смысл сего высказывания.

            hi
    8. Yrec
      Yrec Сегодня, 09:08
      +4
      Наши сами не могут стрелять по самолётам Израиля/"коалиции". Зато передав (формально) С-300 Сирии - могут. Маловероятно, что расчёты в этих С-300 будут сирийскими. Скорее всего наши будут за пультами сидеть а солдаты САР будут вокруг С-300 для массовки бегать. "Партнёры" всё это прекрасно понимают и теперь репу чешут, попутно неся всякую чушню.
    9. To be or not to be
      To be or not to be Сегодня, 09:09
      +9
      "США: На поставку С-300 ответят F-22 Raptor"
      1. Россия поставила Сирийской республике ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ систему С-300 для защиты СВОЕЙ сирийской территории от незаконных действий Израиля А не для нападения на сопредельные государства . С-300 США никаким Макаром не угрожает США .находятся на расстоянии от Сирии 6677 миль
      2. Нанесения ударов по сирийской территории с применением стелс-истребителей F-22 Raptor. Это уже наступательные действия на суверенное государство и является актом агрессии США против Сирии.
      И вообще что ВС США делают в том регионе без санкции ООН,????
      1. Volga073
        Volga073 Сегодня, 09:20
        +1
        +1000 (oчень правильно)
    10. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 09:43
      +3
      Америкосы целую АУГ направляли к берегам КНДР. И ЧО? На той же заднице и сели - как пригнали, так и угнали. Им жертвы в виде груды композитов вперемешку с лёгкими металлами и плотью лётчиков вряд-ли нужны. Тем более накануне промежуточных выборов.
    11. Кент0001
      Кент0001 Сегодня, 11:40
      0
      Думайте что Израиль перестанет существовать?
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 08:14
    +1
    Из прицела Сушки когда уберутся...
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 08:47
      +4
      Цитата: Jerk
      Из прицела Сушки когда уберутся...

      Ага, пусть сейчас из своих ганшипов пострелять вздумают.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:21
    +7
    США: На поставку С-300 ответят F-22 Raptor

    Перефразируя Маяковского: "Больше поэтов хороших и разных", - хочется пожелать операторам С-300 больше целей дорогих и "малозаметных"... yes
    А вообще надо взять за правило - уничтожать дорогое американское вооружение дешёвым российским оружием, снимать это на видео и каждый день крутить эти ролики, чтоб весь мир видел эти "американские понты"... soldier
    1. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 09:48
      +2
      Им надо чаще крутить торжественные траурные церемонии с титрами ГДЕ ПОГИБ И КАКОГО ХРЕНА ОН (убиенный) ТАМ ДЕЛАЛ С ПЕРЕЧНЕМ ПОДВИГОВ (количество разбомбленных госпиталей и свадеб)
  4. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:22
    +3
    Пускай наши ПВО-шники потренируются на реальных Хряпторах.
    Правда пока они, чтобы реальную стелсовость не выдавать, летают с линзами имени какого-то еврея, которые эту самую стелсовость увеличивают/скрывают.
    Но ведь и наши не пальцем деланные - боевых режимов комплексов не включают.
    В общем, хитро смотрим через прицел друг на друга.
    Улыбаемся и машем... (с)
  5. vit357
    vit357 Сегодня, 08:38
    +7
    Чьи действия прикрывает США?Наивный вопрос - израэля и созданных США террористами.у израэля на БВ роль провокатора,это как в гопкомпании отправляют самого мелкого задирать прохожих,а затем под видом защиты этого ушлепка вся гопкомпания избивает и грабит этого прохожего.
    1. BerBer
      BerBer Сегодня, 08:59
      +3
      В Сирии столкнулись интересы США И КО и России. Воевали с нашей стороны наши ВВС с силами спецопераций и ВС САР, с их стороны силы спецопераций запада, "повстанцы" и ИГИЛ. ИГИЛ практически не стало, как и "повстанцев". Нет прослойки на которую бы США и Ко переложили бы тяжесть основных боевых действий. Остаётся воевать самим. А они этого очень не хотят. Тем более не стало формального повода присутствия в САР.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: BerBer
        Тем более не стало формального повода присутствия в САР.

        Ну не скажите! Формальный повод всегда один и тот же!!! yes
        "ЗАЩИТА ДЕМОКРАТИИ" ! fellow
        А как же без этого!? Без этого никак нельзя !!! laughing
      2. sogdy
        sogdy Сегодня, 11:21
        0
        Цитата: BerBer
        Тем более не стало формального повода присутствия в САР.

        Тем не менее, приказ своего президента о выводе ВС из Сирии военное командование (колониальных сил) полностью игнорирует. Выводить-та некуда. Это же не граждане США.
        Таки нет выхода (с).
  6. Ян Сергеев
    Ян Сергеев Сегодня, 08:57
    -3
    Постановка 4 установок С-300 на охрану авиабазы Т-4, как можно понять, почти никак не влияет ни на общую, ни на оперативную ситуацию в Сирии. Радиус действия батареи даже в максимальном варианте не слишком помешает действиям партнеров по бомбардировке сирийской территории, однако для того, чтобы задействовать С-300 в таком максимальном варианте, нужно обеспечить ее информацией об обстановке в непрерывном режиме, а это значит - потребуется постоянное дежурство в воздухе "летающего радара", чего, понятно, никто делать не будет. В конце концов, не воевать же привезли систему ПВО в Сирию, а подбодрить сникший электорат.
    А раз так, то "кривизна земли" существенно ограничит возможности С-300 в ближних пределах самой авиабазы - километров 30-50. По сути, "партнеров" удастся заметить только тогда, когда они сами любезно позвонят по телефону и предупредят, что скоро будут.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 09:36
      +1
      Постановка 4 установок С-300 на охрану авиабазы Т-4,
      Откуда инфа, то С-300 установлены на авиабазе Т-4? Я пока нигде не встречал данных о том, где их планируют или уже разместили.
    2. Mestny
      Mestny Сегодня, 09:42
      +3
      Ну вот видите.
      Вашим друзьям неочем беспокоится.
      Зачем тогда в обсуждении так волноваться? Отдыхайте.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:00
    0
    И не хочется, но колется!
    У Трампа прочих дел дома хватает, всяких разных.
    Маленькая победоносная войнушка это всегда гут, для политиков .... даж не очевидное поражение есть движуха, а пиарщики приподнесут КА НАДО!
    Вот и гадай теперь, на шо полосатые сподобятся, хотя очевидно что серьёзных конфликтов сейчас никому НЕ НАДО!
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: rocket757
      Вот и гадай теперь, на шо полосатые сподобятся, хотя очевидно что серьёзных конфликтов сейчас никому НЕ НАДО!

      В данной ситуёвине главное, чтобы маленький гаденыш чего-нить экстравагантного не выкинул...Конечно, если Большой брат его на это сам не надоумит...
      А так, будем "стоять на страже" и "тревожиться" по всякому взлету ИА с Бен Гуриона.
      А вот, если маленький гаденыш все-таки рискнет проверить малозаметность подаренных игрушек или ему вздумается Иерихонами побаловаться, проверить способность С-300 в номинации "ПРО" -- тогда, даааа! Тогда придется постараться "не посрамить чести"... оружия и фирмы разработчика-изготовителя!
      Вот тут-то поддержать штаны за.сланцу и могёт прибежать полосатый Дядя со своими Хищником из зоопарка...Тогда уж точно придется работать по Гамбургскому счету!!!
      А иначе ниизззяяяя!!! bully
  8. Комментарий был удален.
    1. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 09:51
      +2
      Категорически согласен - персы в своё время похерили несколько мерикосских вертолётов со спецназом. Теперича полосатые туда не суются, как и в Сомали.
  9. Alexper
    Alexper Сегодня, 09:18
    -7
    В США и России сильно нагнетают угрозу.

    . ЦАХАЛ давно научился противостоять российской системе ПВО С-300, заявил 3 октября в интервью радиостанции «КАН Решет Бет» Моше Яалон, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа и министр обороны Израиля.

    «С оперативной точки зрения это еще один вызов израильским ВВС, но армия давно готовилась к этому, — сказал Яалон. — Не забывайте, что у Ирана такие комплексы есть с 2015 года, и израильские ВВС учились обходить их».


    Добавьте сюда F-35, добавьте сюда ракеты Dalila и прочие , разные бпла, возможности удара со своей территории и проблема не будет выглядеть как её рисуют многие, даже некоторые паникеры в Израиле.

    Проблемы лишь две , русские сидящие в этих системах первое время и криворукие сирийцы.

    Тут либо Путин даст гарантии, что система не будет стрелять по израильским самолетам пока там в российские военные, либо Израилю придётся ударять по этим системам даже учитывая вероятность гибели российских военных.
    Хотя в арабо израильских войнах тоже гибли советские советники, которые стреляли по израилетянам и ничего - войны между СССР и Израилем не началось.

    Конечно из-за того, что не было нормальной работы между российскими и сирийскими военными и российские не предупредили сирийских прекрасно видя па радарах все, что происходит, и что криворукие сирийцы тоже оказались неспособны отличить цели по их параметрам и поэтому пришлось все валить на израильские самолеты, которых там уже не было - возникла нехорошая ситуация.
    Надеюсь погибшие в ИЛ не стали жертвами политической игры, так как единственный проигравший тут Израиль, на который свалили все и это при том, что Израилю не было никакого смысла ни провоцировать ни прятаться учитывая прекрасную координацию между российскими и израильскими. Израиль сделавший сотни вылетов, сотни ударов вдруг прикрывается самолетом, чтобы привести к конфликту?


    Как будет развиваться ситуация мы увидим дальше. Я полагаю, что иранцы не спят и будут использовать выгодное сейчас для них положение и будут продолжать использовать Сирию в своих целях и Израилю придётся в ближайшее время нанести удар.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 09:46
      +4
      Да мы поняли, что вы уже победили.
      Можно успокоится, и перестать прыгать в интернетах про самую сильную армию в мире.
      Однако хочется отметить, что пишут такие как вы:
      У всех есть свои интересы, которые они отстаивают - у Ирана, Израиля, конечно США. И только Россия у вас почему то выпадает из этого списка, представляется вами как некая мешающая под ногами злобная мелкая помеха.
  10. Volga073
    Volga073 Сегодня, 09:18
    +5
    Значит в ответ на F-22 надо поставить Сирии "Искандер-М'
    и долбануть по аэродромам где эти "невидимки" на земле очень даже видимы.
  11. DPN
    DPN Сегодня, 09:19
    +2
    Очень даже интересно посмотреть ,кто кого ,для такого эксперимента надо дать добровольцам ШАНС и при удачи хорошо по ощрить!!!
    За одно узнаем хвастунов.
  12. Zubr
    Zubr Сегодня, 09:27
    +1
    А чьи «высокие» действия в таком случае прикрывают сами США?

    Очень высокие.. smile Желание контролировать нефте-газовые месторождения Сирии. До Ирака и Ливии они добрались, как только они установят свой контроль на Сирийскими месторождениями, цены на нефть будут им подконтрольны и свободный маршрут для строительства трубопровода в Европу.. В добавок очень удобный выход в Средиземку и полный контроль над ней.
  13. loaln
    loaln Сегодня, 09:34
    0
    Очень удобная ситуация. США тестируют возможность нейтрализации С-300, Россия тестирует потенциальные возможности С-300. Индивидуально, в группе с другими средствами.
    Лучше ситуации не придумаешь.
    1. Mestny
      Mestny Сегодня, 09:47
      +2
      Да, только цена вопроса "тестирования" уж очень высока. Для всех сторон.
  14. cosmos-PS
    cosmos-PS Сегодня, 09:43
    +2
    Лучше будет не "на поставку..", а "за поставку С-300 ответят F-22 Raptor".)))
  15. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:53
    +3
    Янки снова истерику закатывают, значит мы все правильно делаем))

    Полетают их "невидимые" кукурузники вокруг базы и все. Летать в зоне поражения С-300 не станут.
  16. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:25
    +2
    Наши израильские софорумники регулярно потрясывают ответными возможностями.
    Будем их таки посмотреть.
    А охотники, если и появятся где либо в окрестностях, то только вне зоны поражения С300 и С400.
    Ставки слишком высоки.
    Первый же, законно добытый трофей в виде хищника системами С300 может критично разрушить программу продаж этого агрегата.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:18
      0

      Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:25
      +1
      Наши израильские софорумники регулярно потрясывают ответными возможностями.

      что то не видать их, походу в кассе в очереди стоят - за свои постулаты шекеля получают...
    2. sogdy
      sogdy Сегодня, 11:40
      0
      Вот таки думаю: Шойгу сказал о 14 _установках_. американцы и израильтяне орут о 4. И шо?
  17. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:04
    +1
    Сирия это вроде не Россия, а потому матрацы наглеют, типа, что хотим то и творим. В таком случае, Израиль то же не США, дадим больше свободы действий арабам, объявим, допустим, Иерусалим арабским городом. Начнутся консультации, создаваться дорожные карты, план деоккупации территорий и тд.
    А там, глядишь, мечты Маккейна сбудутся - матрацы получат второй Вьетнам.
  18. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:14
    0
    А чьи «высокие» действия в таком случае прикрывают сами США?

    ... понятно каждому - террорюг и террористическое государство израиль

    Израиль - террористическое государство: colonelcassad
    https://colonelcassad.livejournal.com/4189025.html
  19. К-50
    К-50 Сегодня, 11:39
    0
    США: На поставку С-300 ответят F-22 Raptor

    Что убогенькие, воевать собрались? Или как ещё можно вас понять?
    А типа мы (пин дос ники) передадим Фу-22 евреям? belay
    Так нету лишних, с производства сняты. request laughing