Кто будет управлять Новороссией завтра?

В непризнанных республиках все актуальнее становится кадровый голод. Бюджетная сфера и госсектор испытывали дефицит квалифицированных специалистов, в особенности молодых, еще до начала гражданской войны. Сегодня катастрофически хватает не только рядовых сотрудников, но и управленцев.В данный момент Донецкая и Луганская республики испытывают критический дефицит квалифицированных госслужащих и руководителей среднего и высшего звена. Увольняются директора структурных подразделений, отделов и целых управлений. Многие уезжают в Россию или на Украину. Россию выбирают значительно чаще: украинские власти за работу в государственных структурах «террористических» ЛДНР вполне могут инкриминировать пособничество терроризму (ст. 258-3 ч. 1), а это от 8 до 15 лет лишения свободы. Многие просто не желают занимать ответственные посты – найти человека хотя бы даже на должность директора школы уже сегодня достаточно проблематично.Причин много: при более чем скромной зарплате (главный специалист получает около 10 тыс. рублей, начальник управления – около 20 тыс. рублей «грязными») на плечи руководителей обрушивается масса нерешаемых вопросов. В первую очередь следует вспомнить о законодательстве, которое находится в зачаточном состоянии. Некоторые разделы приняты в рамочном формате и существуют только на бумаге; некоторых аспектов в республиках еще вовсе не касались. Например, в ЛНР не работают Верховный, арбитражный, гражданские суды. Решение многих спорных вопросов тянется годами без надежды на благополучный исход.В то же время контролирующие органы от МГБ и до МЧС никаких поблажек бюджетникам и госслужащим не делают. Любые нарушения караются по всей строгости, невзирая на физическую возможность устранить нарушения. Простой пример. Минувшим летом МЧС проводило плановую проверку общеобразовательных школ. Во многих учреждениях были выявлены нарушения, устранить которые без изменения планировки зданий или дорогостоящих работ невозможно. Денег на модернизацию зданий, значительная часть которых была построена 60-70 лет назад, в бюджете нет и не предвидится. Тем не менее, МЧС безжалостно штрафует директоров учебных заведений.Еще один фактор, отравляющий жизнь госслужащим и бюджетникам, – сложная система отчетности. Там, где не удается использовать в качестве образца российское законодательство, используется украинское. В итоге создается невероятная путаница. Отчетность строгая – учреждения должны отчитываться даже за приобретение бумаги и канцтоваров, бытовой химии. При этом формы отчетности меняются чуть ли не каждую неделю. Чиновники на местах каждый квартальный отчет вынуждены сдавать с внесением корректив. Все это создает бюрократический хаос, от которого страдает не только население республик, но и сами чиновники.При этом многим руководителям приходится выполнять не только свои обязанности, но и тянуть работу за своих коллег, решивших поискать счастья на более тучных нивах. Во многих бюджетных и государственных учреждениях работает 50-70% от штата. Идти на вакантные должности никто не хочет, но требования от руководящих и контролирующих структур не становятся мягче.Данная ситуация уже привела к закономерным результатам: на вакантные должности часто устраиваются случайные люди; многие получают профильное образование экстерном, уже занимая руководящую должность. В итоге портфель министра культуры запросто может получить хореограф из ПТУ, а должность начальников управлений – недавний кассир. На местах ситуация еще печальнее. Закономерный результат: новое племя «управленцев» как огня боится ответственности, всячески отпирается от принятия любых решений, а про инициативу и говорить нечего. Скажем проще: никто не хочет и не умеет работать.Никто, опять же, не отменял старых добрых «семейных подрядов», когда на руководящие должности назначаются близкие и дальние родственники, друзья, вне зависимости от их образования и профессиональных качеств.Справедливости ради необходимо заметить, что аналогичная ситуация складывается в народной милиции. Зарплаты там, безусловно, значительно выше, но бюрократический хаос, невыполнимые требования «контролеров» и другие внутренние противоречия постепенно приводят к острому дефициту вменяемых офицеров.В итоге Новороссия стоит на пороге дивного нового мира, в котором руководители могут исчезнуть как класс. И если сейчас самодеятельные государственные структуры пусть и не безупречно, но продолжают выполнять свои обязанности, то недалек тот день, когда ответственные посты будут занимать совершенно непрофессиональные кадры.