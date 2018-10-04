Болгария ищет замену "МиГам". Что предложат западные партнёры?

Болгарское военное ведомство получило первые четыре предложения в рамках тендера на поставку 8 истребителей нового поколения взамен устаревших МиГ-29 ВВС страны. Как сообщает ЦАМТО, предложения поступили от США, Швеции и Италии.Согласно условиям тендера, США предложили новые истребители F-18 "Супер Хорнет" от Boeing и новые F-16V от Lockheed Martin, Швеция – новые "Грипен", Италия – бывшие в эксплуатации "Тайфун" от Eurofighter. Кроме этого, пока еще не поступили ответы на запрошенные поставки от Франции (б/у "Рафаль"), Германии (новые и б/у "Тайфун"), Португалии и Израиля (б/у F-16).В настоящее время специально созданная рабочая группа от правительства и Минобороны Болгарии в период двух недель рассмотрит все предложения, после чего оно должно быть согласовано с правительством для принятия решения о закупке тех или иных самолетов. При этом не исключается, что срок рассмотрения заявок может быть продлен.Как ранее сообщалось, болгарское правительство приняло решение объявить тендер на закупку 8 новых или бывших в эксплуатации истребителей на замену уже устаревшим МиГ-29. Результаты проведенного в 2017 году тендера, который выиграла шведская Saab, были аннулированы.По планам Минобороны Болгарии, победитель тендера обязуется поставить первые два самолета в течении 2-х лет после подписания контракта.