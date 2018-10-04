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Болгария ищет замену "МиГам". Что предложат западные партнёры?

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Болгарское военное ведомство получило первые четыре предложения в рамках тендера на поставку 8 истребителей нового поколения взамен устаревших МиГ-29 ВВС страны. Как сообщает ЦАМТО, предложения поступили от США, Швеции и Италии.

Болгария ищет замену "МиГам". Что предложат западные партнёры?


Согласно условиям тендера, США предложили новые истребители F-18 "Супер Хорнет" от Boeing и новые F-16V от Lockheed Martin, Швеция – новые "Грипен", Италия – бывшие в эксплуатации "Тайфун" от Eurofighter. Кроме этого, пока еще не поступили ответы на запрошенные поставки от Франции (б/у "Рафаль"), Германии (новые и б/у "Тайфун"), Португалии и Израиля (б/у F-16).


В настоящее время специально созданная рабочая группа от правительства и Минобороны Болгарии в период двух недель рассмотрит все предложения, после чего оно должно быть согласовано с правительством для принятия решения о закупке тех или иных самолетов. При этом не исключается, что срок рассмотрения заявок может быть продлен.

Как ранее сообщалось, болгарское правительство приняло решение объявить тендер на закупку 8 новых или бывших в эксплуатации истребителей на замену уже устаревшим МиГ-29. Результаты проведенного в 2017 году тендера, который выиграла шведская Saab, были аннулированы.

По планам Минобороны Болгарии, победитель тендера обязуется поставить первые два самолета в течении 2-х лет после подписания контракта.
Использованы фотографии:
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52 комментария
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 08:43
    +3
    Сейчас впарят ф35 болгарам и они всей страной в течении 10 лет работать будут на этот самолет..
    1. Законопослушный Гражданин
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 08:50
      +3
      Я тоже ставлю на Lockheed Martin... wink
      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 09:00
        +3
        Болгары на МИГах, как и УкроВВС смотрятся плохо. Вражина должен пользоваться вражеским оружием.
        1. LSA57
          LSA57 Сегодня, 09:11
          +2
          Цитата: Серж Горелый
          Болгары на МИГах, как и УкроВВС смотрятся плохо

          мну вот интересно, с кем они воевать собрались? кто на них нападает? они ведь за натой как за каменной стеной laughing
          1. Серж Горелый
            Серж Горелый Сегодня, 09:14
            +5
            Ну так они и за дядюшкой Адольфом, как за каменной стеной... До 1944 года были, и на мессершмиттах летали, но всё меняется.
          2. Sergej1972
            Sergej1972 Сегодня, 09:48
            +1
            А НАТО это что? Это совокупность вооружённых сил стран, входящих в этот блок.
            1. LSA57
              LSA57 Сегодня, 10:00
              0
              Цитата: Sergej1972
              Это совокупность вооружённых сил стран, входящих в этот блок.

              ...которые вместе отражают агрессию. так вот мне и интересно, кто на Болгарию (нату) собирается нападать?
              1. Sergej1972
                Sergej1972 Сегодня, 10:03
                0
                А зачем Греция вооружается против Турции, а Турция против Греции? Обе страны в НАТО. Если так рассуждать, то большинству стран мира армии не нужны. Однако имеют же.)
                1. LSA57
                  LSA57 Сегодня, 10:19
                  0
                  Цитата: Sergej1972
                  Если так рассуждать, то большинству стран мира армии не нужны. Однако имеют же.)

                  да я про тех кто в нате. неужели "члены" между собой войнушку устроят?


                  .
      2. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 11:49
        0
        А я обычно ставлю на стол. laughing
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:43
    0
    Ф-35 им! И побольше.
    Своих денег у них нет, так за счет американцев.
    Однако, натовцы оне!
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 09:13
      +2
      Удивительно что сидиш в Канаде и опять играеш в чукча писателя. А может перестанеш пургу нести, а еврей?
      Хорошо сидеть на амерских дотациях и рассуждать о деньгах.....

      Посоветовал бъ тебе въсказать немного уважения болгарам, которъе единственъе во Второй мировой спасли своих евреев от концлагерях.
      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 09:27
        -1
        .Посоветовал бъ тебе въсказать немного уважения болгарам, которъе единственъе во Второй мировой спасли своих евреев от концлагерях.

        Не надо врать, " братушка". Румыны, при оккупации Одессы, тоже не трогали евреев, антисемитизм у Румын отсутствовал. Нам теперь им спасибо сказать?
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 09:53
          +3
          Вообще-то румыны осуществляли массовые расстрелы и депортации евреев Одессы. Антисемитизм отсутствовал у итальянцев.
          1. Серж Горелый
            Серж Горелый Сегодня, 10:10
            0
            Цитата: Sergej1972
            Вообще-то румыны осуществляли массовые расстрелы и депортации евреев Одессы. Антисемитизм отсутствовал у итальянцев.

            Да ладно? А теперь сравните, сколько во Львове и Киеве осталось "довоенных" евреев ("понаехавших", вернувшихся из эвакуации или службы в РККА в расчёт не берём) и сколько в Одессе? До войны Львов как и Одеесса считался "еврейским" городом, после войны - только Одесса, потому что была в румынской зоне оккупации.
            1. brigadir
              brigadir Сегодня, 10:19
              -2
              Во Львове довоенных евреев практически совсем не было. Те кто не погиб во время войны и был в эвакуации - как бывшие граждане Польши - до 1956 года все уехали в Израиль и США. Так что после войны во Львове (как и других городах западной Украины) было вообще очень мало евреев и 99% из них - пришлые с восточных областей Украины (мои родители например).
              1. Комментарий был удален.
              2. Серж Горелый
                Серж Горелый Сегодня, 10:32
                0
                О чём и речь - там где стояли немцы, евреев планомерно уничтожали. А в Одессе румыны за национальность не убивали.
          2. Roma-1977
            Roma-1977 Сегодня, 10:32
            0
            Да вообще евреев все любили. Это они сами умерли.
      2. brigadir
        brigadir Сегодня, 09:44
        +2
        Цитата: Keyser Soze
        Удивительно что сидиш в Канаде и опять играеш в чукча писателя. А может перестанеш пургу нести, а еврей?
        Хорошо сидеть на амерских дотациях и рассуждать о деньгах.....

        Посоветовал бъ тебе въсказать немного уважения болгарам, которъе единственъе во Второй мировой спасли своих евреев от концлагерях.

        Он вчера слился - он русский из Владивостока и евреев любит как ты приблизительно. Его жена силой в Канаду утащила, как он выразился - решила что она паровоз и всю семью утащила в Канаду.
        Израильтяне себе таких высказываний как он не позволяют. Ты уже мог убедиться.
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 10:37
          0
          Его жена силой в Канаду утащила
          Да, вот такое я национальное меньшинство.
          В своей собственной семье.
          И в Израиль мы не попали лишь из за моего упрямства.
          После посещения тещи и пребывания в вашей стране, она мне категорически не понравилась.
          У нас лихие 90-е в это время были, а у вас мир-жвачка с палестинцами.
          Но мне там не глянулось. Совсем.

          А про ф-35 для братушек - только чтоб американцев посильнее разорить.
          Понятно, что им б/у ф-16 впарят.
          1. brigadir
            brigadir Сегодня, 11:09
            -1
            После посещения тещи и пребывания в вашей стране, она мне категорически не понравилась.

            Если отбросить посещение тёщи ... laughing
            Если страна не понравилась и вы не поехали - совершенно правильно поступили. Страна очень тяжелая и если её не принять - жизнь становится мукой, а живём только раз. Удачи.
            1. Victor_B
              Victor_B Сегодня, 11:22
              +1
              Если отбросить посещение тёщи ... laughing
              К теще претензий нет!
              А вот страна... Действительно на любителя.
              Жена, та просто кипятком!
              Дети малые еще были.
              А мне... Все-таки ОЧЕНЬ различается культура.
              Чужое все.
              Да и в свете дружбы с Россией, да с учетом сегодняшних реалий, вот пускай бы братушкам как израилю подарили бы ф-35, вот весь военный бюджет Болгарии и ушел бы на их содержание.
  3. Zubr
    Zubr Сегодня, 08:47
    +4
    smile Ну разве что с точки зрения получения свободной валюты с Болгар. Мы могли бы предложить новые МИГи но не 35-й и ЯК-130 как лёгкий штурмовик. А так я бы с "Братушками", старался бы дел не иметь
    1. stoqn477
      stoqn477 Сегодня, 10:05
      -1
      А у вас сколько новые МиГ-и имеет?
  4. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 08:49
    0
    А чё тут думать belay - брать надо что поновее да поболее fellow , всё равно под западный кредит... laughing Население расплатиться - привыкли же по-капиталистическому жить в долг. wassat
    Да ну! Фу какие-то устаревшие 16-тые или 18-тые брать(про евро-хлам я вааще молчу) - давай -ка,фашингтонский барин, вываливай на столо 35-я,в комплектации "люкс" .Гулять,дык гулять...Всё равно уже по миру пошли.... laughing
  5. Ferdinant
    Ferdinant Сегодня, 08:51
    0
    Оставить все как есть,а пилота купить тренажер и катать на нем туристов.
  6. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 08:55
    +1
    2 самолёта за 2 года? Мощные ВВС будут!
    1. Кукуруза
      Кукуруза Сегодня, 10:47
      0
      Глупо рссматривать потенциал отдельно взятой европейской стркны, все они в союзе. Каждая крохотная европейская страна так же примет по несколько самолетов, вот и состряпают современные ЕвроВВС.
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 11:06
        0
        Цитата: Кукуруза
        вот и состряпают современные ЕвроВВС.

        против кого?
        Россия вроде не на кого нападать не собирается
        1. Кукуруза
          Кукуруза Сегодня, 11:18
          0
          Цитата: LSA57
          Россия вроде не на кого нападать не собирается

          "Доверяй, но держи порох сухим" (народная мудрость), иначе тут же найдется ущемленный мусульманский/сербский/македонский/румынский или русский мир.
          1. LSA57
            LSA57 Сегодня, 11:48
            0
            Цитата: Кукуруза
            иначе тут же найдется ущемленный мусульманский/сербский/македонский/румынский или русский мир.

            вы серьёзно думаете, что на нату кто то напасть имеет желание????? belay
  7. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 09:01
    0
    Ну Господа офицеръ, браво! Как решили что в кредит -не знаю. Избъток болгарского бюджета на етот момент 2,7 милиарда. Рост на 2017 - 3,9%. Рост зарплат 2017 - 10%. Долги - самъе ниские в ЕС, после Люксембурга (ниже ваших). Так ето для диваннъх войнов.

    Уже писал здесь что самолетъ будут наверное F16 Viper (Block 72), что очень достойная машина. Кроме етого идут тендеръ на БМП для сухупутнъх войск и на 2 корвета для ВМС.

    Амеръ дадут политическую цену и офсет, с построением центра ремонта и обслуживания, вооружение (наверное как у Словакии - воздух-воздух), обучением пилотов и наземная инфраструктура и управление.
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 09:19
      +2
      Цитата: Keyser Soze
      Уже писал здесь что самолетъ будут наверное F16 Viper (Block 72), что очень достойная машина. Кроме етого идут тендеръ на БМП для сухупутнъх войск и на 2 корвета для ВМС.

      ну и от кого вы так защищаетесь? у вас враги кругом. вы ведь в нату вступали для чего? у вас вокруг одни "члены"
      а ответ простой. за матрасные интересы в Сирии и Афганистане своих солдат терять.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 10:33
        0
        Турки там и ЦИГАНЕ! ))
        1. LSA57
          LSA57 Сегодня, 10:39
          0
          Цитата: vadimtt
          Турки там и ЦИГАНЕ! ))

          дык ани все "члены" laughing им паласатыии не дадут междусобойчик устроить laughing
    2. sogdy
      sogdy Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: Keyser Soze
      Уже писал здесь что самолетъ будут наверное F16 Viper (Block 72), что очень достойная машина.

      Аха. И аэродромы полностью перестраивать... и все, что к ним привязано... Про количество и говорить не надо.
    3. Кукуруза
      Кукуруза Сегодня, 11:26
      0
      И правда, "вайпер" (словакской комплектации) с АФАР, нашлемными системами целеуказания и индикации, РЭБ AN/ALQ-213, системами постановки пассивных помех AN/ALE-47 и каналом связи link16 однозначно лучший вариант, еще и по сравнительно низкой цене.
  8. Yrec
    Yrec Сегодня, 09:02
    0
    "Братушки" возьмут Ф-16. На большее у них денег нет. Точнее, у них вообще денег нет, так что в кредит.
    1. Barzha
      Barzha Сегодня, 09:34
      0
      "Братушки" возьмут Ф-16. в кредит.

      Ну, всё правильно, матрасники дадут кредит на покупку их же F-16V. Нормальная практика для амеров.
    2. Henderson
      Henderson Сегодня, 09:35
      +1
      вообще то у них деньги есть. Рост экономики повыше российского будет
      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 09:47
        +1
        Цитата: Henderson
        вообще то у них деньги есть. Рост экономики повыше российского будет

        У вас оборот триллион руб. Рост 1%.... Мало? А сумма?
        Теперь у вас рост 50% от оборота сто руб. Круто? А сумма?
    3. stoqn477
      stoqn477 Сегодня, 10:15
      0
      F-16V очень хорошая оферта вместо такие из Израел и Португалии.Грипен дешевле, но лоби большая политическая партия не одобряет его.Новы F-16 намного лучше, чем машины на 25 лет.
      Сказали на кредит?А кто покупает в брой?Арабы.Вы продаете на Сирии с десятилетиями на кредит.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 10:35
        0
        Однозначно возьмут Ф-16, а Гриппен - ну очень темная лошадка, хоть для Болгарии очень даже подходит.
  9. Грица
    Грица Сегодня, 09:42
    0
    А что тут мудрить? Какой к черту конкурс - американцы заставят купить свой супер-пупер Ф-35, к бабке не ходи.
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:43
    0
    Шведские и европейские сильно дорогие. Ф-16 б\у скорее всего впарят.
  11. Грица
    Грица Сегодня, 09:49
    0
    Гляньте на карту, балгары, вокруг вас сплошные "друзья".
    Жаль, но на этом сайте картинку вставить проблематично, я бы вам эту карту показал
    1. Кукуруза
      Кукуруза Сегодня, 10:57
      0
      У Государств нет друзей, есть союзники, союзники это собственная безопасность, и этих союзников надо беречь, в союз нужно вкладывать.
      Именно поэтому закупаемые истребители будут базироваться не в Болгарии, а где-нибудь под Прибалтикой, в Грузии или в Италии/Испании.
  12. arhPavel
    arhPavel Сегодня, 09:54
    0
    Не понимаю, чего ждали так долго?
    Да и судя по основной политике НАТО для Болгарии важнее флот.
  13. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 09:56
    0
    Братушки, братуленчики..... Самая неблагодарная нация - болгары! Предавали, предают и будут предавать!
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:16
    0
    stoqn477 (Стоян Иванов)
    А у вас сколько новые МиГ-и имеет?
    Столько, сколько нужно и к тому же делаем сами. А вы сегодня живете по поговорке: "Что имеем (имели) не храним, потерявши плачем". Это я и о советском оружии, и о "Южном потоке", и о "дружбе", которую сегодня приходится брать в кавычки.
  15. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 10:32
    0
    Для Болгарии даже Миг-29 был избыточен, а тут понапредлагали и Ф-18 и Рафаль и Тайфун.
    Более чем достаточно Ф-16 или накрайняк темную лошадку - Гриппен bully
  16. Чича сквад
    Чича сквад Сегодня, 11:24
    0
    Выбор очевиден: Су-57.