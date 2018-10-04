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Незадача: Полторака не пустили на встречу в НАТО

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Глава украинского военного ведомства Степан Полторак обратился с письмом к генсеку НАТО Столтенбергу с просьбой разрешить ему принять участие в министерской встрече, которая пройдет 3-4 октября в Брюсселе, но получил отрицательный ответ, сообщает украинский ресурс Европейская правда.



По словам замруководителя миссии Украины при НАТО Сергея Мукосия, письмо Полторака было встречено очень благожелательно и не осталось без ответа.


Однако ответ был отрицательным – Венгерская делегация не захотела видеть на встрече внеблокового союзника.

Мукосий пояснил, что даже Столтенберг ничем не смог помочь украинскому министру. Это является основным принципом Североатлантического альянса, то есть даже самая маленькая страна может заблокировать решение большинства, невзирая на то, кто это решение инициировал, добавил он.

Напомним, Венгрия блокирует встречи с украинскими представителями в рамках НАТО из-за разногласий двух стран по языковым вопросам, возникших в связи с принятием на Украине закона об образовании. Принятый в прошлом году документ значительно сократил возможности обучения на языках нацменьшинств, что вызвало критику со стороны нескольких государств, в том числе России, Венгрии и Румынии.

Новый виток напряжения в отношениях Будапешта и Киева возник после объявления МИД Украины о намерении выслать из страны консула Венгрии за выдачу украинцам венгерских паспортов.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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34 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:03
    +4
    Под дверью на половичке пусть посидит!
    И личико пожалостливей.
    Пока взрослые общаются.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 09:15
      +8
      Эх, зря костюмы к утреннику НАТО готовили smile
      1. Jerk
        Jerk Сегодня, 10:19
        +1
        Да, одно из лучших фото Кролега smile
    2. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 09:16
      +2
      Не из того теста сделан, вассалы подождут. smile
      1. Законопослушный Гражданин
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 09:22
        +5
        Двойственное отношение к мадьярам-от резко отрицательного(что они на нашей земле творили,даже в плен не брали их),до резко положительного(какую независимую политику проводят в ЕС) request
        1. Мур
          Мур Сегодня, 09:53
          +2
          Нашим миролюбцам не грех поучиться у мадьяр обращению с шумерами в части их скачек с языком и прочими выходками.
          1. LSA57
            LSA57 Сегодня, 10:03
            +1
            Цитата: Мур
            Нашим миролюбцам не грех поучиться у мадьяр обращению с шумерами

            в нату их не пускать? laughing
    3. майор Юрик
      майор Юрик Сегодня, 09:20
      +5
      Ну да,.... Мы сами не местные, нам просто в НАТУ сильно надо, а то на Донбассе нам взрывом карман с деньгами оторвало...! yes
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 09:20
      +9
      Да шо там этот Полторашка, понятно что его номер на пересылку последний и холопская доля сидеть за порогом, тут у ВСУ другая ТРАГЕДИЯ:
  2. Тралл
    Тралл Сегодня, 09:04
    +3
    Казалось бы, причем здесь Путин? smile
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Тралл
      Казалось бы, причем здесь Путин?

      из классики
      "Кошка бросили котят,
      Это Путин виноват"
  3. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 09:06
    +5
    Цитата: Victor_B
    Под дверью на половичке пусть посидит!
    Пока взрослые общаются.

    А когда не слушается,я его веником. (Из мультфильма)
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 09:11
      +2
      Цитата: Андрей Чистяков
      Цитата: Victor_B
      Под дверью на половичке пусть посидит!
      Пока взрослые общаются.

      А когда не слушается,я его веником. (Из мультфильма)

      Можно и для профилактики.
      Сиськи-масиськи!
  4. Yrec
    Yrec Сегодня, 09:09
    +1
    Прям как в анекдоте: "А нас то за шо?"
  5. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 09:12
    +2
    Как же они без клоуна то..скучно будет
    1. Неплохой
      Неплохой Сегодня, 09:18
      +1
      Из шапито в центральный цирк дорога закрыта. smile
  6. Altona
    Altona Сегодня, 09:15
    +4
    Глава украинского военного ведомства Степан Полторак обратился с письмом к генсеку ООН Столтенбергу с просьбой разрешить ему принять участие в министерской встрече, которая пройдет 3-4 октября в Брюсселе
    -----------------------
    Исправьте ошибку...Не ООН, а НАТО.
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 09:23
      +3
      Цитата: Altona
      Исправьте ошибку...Не ООН, а НАТО.

      а он и туда нипишет laughing
      и в "Спортлото" laughing
      1. Ванёк
        Ванёк Сегодня, 09:40
        +2
        Цитата: LSA57
        а он и туда нипишет
        и в "Спортлото"


        И ещё куда-нибудь...

        Во! В смехопанораму.

        Сергей hi
        1. LSA57
          LSA57 Сегодня, 10:05
          +2
          Цитата: Ванёк
          Во! В смехопанораму.

          Петросяну щас не до него, развод laughing пусть пишет в "Комедиклаб" laughing
          Иван, Привет hi
          1. Ванёк
            Ванёк Сегодня, 10:32
            +1
            Цитата: LSA57
            пусть пишет в "Комедиклаб"


            Заодно и в "Очевидное невероятное".

            А у Петросяна не, не развод. У Петросяна говорят молоденькая.

            Я-Я! Зи дойчен фильмен.
            1. LSA57
              LSA57 Сегодня, 10:42
              +1
              Цитата: Ванёк
              А у Петросяна не, не развод. У Петросяна говорят молоденькая.

              со Степаненко развёлся. щас имущество делят
              Я-Я! Зи дойчен фильмен.

              дастиш фантастиш laughing
  7. Altona
    Altona Сегодня, 09:19
    +3

    -------------------------
    Полтораку надо иногда внимательнее смотреть юмористические передачи, потому что у него получается один в один.
  8. demo
    demo Сегодня, 09:20
    +4
    Глава украинского военного ведомства Степан Полторак обратился с письмом к генсеку ООН Столтенбергу
    Пили только один вечер.
    Читаю и глазам не верю.
    Когда успели генсека ООН поменять?
    За одну ночь?
    Нельзя же так безответственно относиться к здоровью читателей.
  9. morpogr
    morpogr Сегодня, 09:30
    +2
    Вот же какая досада прям команду дали сиди жди хозяина под дверью. И не смей гавкать и хвост поднимать, а то вкусняшку не дадут и палкой огреть могут. laughing
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:41
    0
    Пусть за дверью на коврике посидит, пока серьезные дяди обсуждают серьезные вопросы))
  11. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 09:42
    0
    Надо было проходить как обычно проходят украинцы на такие саммиты - со шваброй и тряпкой или с вантузом и тросиком.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:50
    0
    Украина в таких случаях действует по поговорке: "Их в дверь, они в окно". Поэтому приложат все усилия, чтобы присоседиться к НАТО на другом мероприятии, например организовать на своей территории очередные учения с участием НАТО. А отношение к венграм украинцам еще более острым боком выйдет.
  13. LVMI1980
    LVMI1980 Сегодня, 09:56
    0
    их было не один и не два, а полтора причем Рака
  14. Jerk
    Jerk Сегодня, 10:18
    0
    Украина на саммите нато была представлена полтоРаком.
  15. Серый брат
    Серый брат Сегодня, 10:20
    +1
    Свиней обычно в дом не пускают, а на минипига он не похож.
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: Серый брат
      Свиней обычно в дом не пускают,

  16. Barzha
    Barzha Сегодня, 10:46
    +1
    Глава украинского военного ведомства Степан Полторак обратился с письмом к генсеку НАТО Столтенбергу с просьбой разрешить ему принять участие в министерской встрече, которая пройдет 3-4 октября в Брюсселе, но получил отрицательный ответ

    Но приехать в Брюссель и посидеть на табуреточки, возле гальюна ему ни кто же не запрещал. "Три пол-литра" притулится и будет ждать, когда кто-нибудь из взрослых дядь пописить выйдет. Тут и настанет его "звёздный час" для селфи. А потом он будет рассказывать о "плодотворных переговорах" и "о поддержке стремлений Украины в НАТО".
  17. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 11:48
    0
    Ну вот получили по соплям. Теперь сидите и думайте, что пошло не так.