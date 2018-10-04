Незадача: Полторака не пустили на встречу в НАТО
Глава украинского военного ведомства Степан Полторак обратился с письмом к генсеку НАТО Столтенбергу с просьбой разрешить ему принять участие в министерской встрече, которая пройдет 3-4 октября в Брюсселе, но получил отрицательный ответ, сообщает украинский ресурс Европейская правда.
По словам замруководителя миссии Украины при НАТО Сергея Мукосия, письмо Полторака было встречено очень благожелательно и не осталось без ответа.
Однако ответ был отрицательным – Венгерская делегация не захотела видеть на встрече внеблокового союзника.
Мукосий пояснил, что даже Столтенберг ничем не смог помочь украинскому министру. Это является основным принципом Североатлантического альянса, то есть даже самая маленькая страна может заблокировать решение большинства, невзирая на то, кто это решение инициировал, добавил он.
Напомним, Венгрия блокирует встречи с украинскими представителями в рамках НАТО из-за разногласий двух стран по языковым вопросам, возникших в связи с принятием на Украине закона об образовании. Принятый в прошлом году документ значительно сократил возможности обучения на языках нацменьшинств, что вызвало критику со стороны нескольких государств, в том числе России, Венгрии и Румынии.
Новый виток напряжения в отношениях Будапешта и Киева возник после объявления МИД Украины о намерении выслать из страны консула Венгрии за выдачу украинцам венгерских паспортов.
По словам замруководителя миссии Украины при НАТО Сергея Мукосия, письмо Полторака было встречено очень благожелательно и не осталось без ответа.
Однако ответ был отрицательным – Венгерская делегация не захотела видеть на встрече внеблокового союзника.
Мукосий пояснил, что даже Столтенберг ничем не смог помочь украинскому министру. Это является основным принципом Североатлантического альянса, то есть даже самая маленькая страна может заблокировать решение большинства, невзирая на то, кто это решение инициировал, добавил он.
Напомним, Венгрия блокирует встречи с украинскими представителями в рамках НАТО из-за разногласий двух стран по языковым вопросам, возникших в связи с принятием на Украине закона об образовании. Принятый в прошлом году документ значительно сократил возможности обучения на языках нацменьшинств, что вызвало критику со стороны нескольких государств, в том числе России, Венгрии и Румынии.
Новый виток напряжения в отношениях Будапешта и Киева возник после объявления МИД Украины о намерении выслать из страны консула Венгрии за выдачу украинцам венгерских паспортов.
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