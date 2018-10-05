Борис Надеждин как либеральный прокурор

Либеральное лицо программы «60 минут», всегда интеллигентно-вежливый Борис Надеждин поразил многих, когда устроил вдруг выволочку Маргарите Симоньян, главреду RT, за то, что она неправильно вела интервью с Бошировым и Петровым. Что спросила Симоньян? «Это вы, вы там были, в Солсбери?» Разве так можно!Правильно было начинать с выяснения ФИО, года и места рождения и так далее, учит нас Борис Надеждин как прокурор, именно с этих вопросов и начинаются всегда «интервью» в прокуратуре. О чём это говорит?Надеждин, как бы российский гражданин, полностью на стороне британского следствия и согласен с «хайли лайкли» обвинениями Боширова и Петрова английскими секретными службами. Обвинительный уклон британского следствия он поддерживает, видимо, из принципиальных соображений, поскольку предположить, что его завербовали МИ5 с МИ6, у нас нет оснований. Пока нет.Или это говорит о поразившем Надеждина невежестве. О презумпции невиновности он вдруг забывает напрочь. Возможно, потому, что в нём родился английский прокурор. Эта метаморфоза отбивает в нём также способность к логическому мышлению. Борис Борисович ведь не журналист, но самонадеянно нападает на настоящего журналиста. Симоньян вела себя именно как журналист: интервью всегда начинают с простых вопросов, которые на слуху, потому что прежде всего нужно установить контакт с людьми, с которыми ты разговариваешь.Другое дело — прокурор Надеждин: предъявите ваше ФИО и алиби. О чём после этого можно разговаривать с «журналистом» Надеждиным? Который так верит МИ5 с МИ6! Вопросов к английским секретным службам о том, как они допустили такое в Солсбери, у него нет. Почему никто из аглицких полицейских и секретных чинов не уволен в связи с таким развалом работы? Почему столько абсурдных версий «с гречкой» подкидывают британские СМИ, и где, наконец, мотив этого преступления в Солсбери?Видимо, объяснение всего на свете, и отравления в Солсбери, «плохим характером Путина» нашего либерального прокурора вполне устраивает. Поэтому не Британия должна доказывать, что Боширов и Петров отравили Скрипалей в Солсбери, а Боширов и Петров должны доказать, что они «не из ГРУ». Кстати, где здесь связь с отравлением Скрипалей? Её нет и в помине, но, как мы помним, у Надеждина проблемы с логикой. У наших либералов всегда начинаются проблемы с логикой, когда они «ложатся» под Европу.Любому журналисту понятно, что, если перед ним «полковники ГРУ», то у них всё в порядке с ФИО и прочим. При доверительном же разговоре анкетные вопросы просто неуместны. А вот поражённому прокурорским зудом Надеждину это непонятно, ему главное поставить вопросы, транслируемые Би-би-си, подтвердить, так сказать, свою приверженность общим европейским ценностям.Затем Борис Борисович плавно переходит к нарушениям «прав человека» в Крыму, к которым привели совсем не западные санкции, ведённые в нарушение международного права. Он возлагает ответственность на Россию за то, что она не согласилась с нарушением международного права Западом, в результате чего крымчане не могут совершать туристические поездки в Европу, и ограничены в расчётах банковскими карточками.Ради поездок в Европу выживших от репрессий либерал Надеждин готов отдать Крым на произвол бандеровских неонацистов, закрыть глаза на их убийства и погромы в Одессе и на Донбассе, как это делают Запад и СМИ его, и британское правосудие, столь подозрительно проницательное в иных случаях, когда дело касается даже двух человек, Скрипалей!Кстати, долгое молчание отравленного якобы «Новичком» Сергея Скрипаля, не вызывавшее никаких вопросов у наших либеральных прокуроров, объяснилось. Журналист Би-би-си Марк Урбан, с именем и богатым прошлым, и несомненно, связанный с МИ6, написал вдруг целую книгу на основе интервью с выжившим Скрипалём, в которой объявил его «бессовестным русским националистом», к тому же считающим Крым российским. Это всё объясняет, и говорит об истинных мотивах покушения на Скрипаля. Он изменил МИ6, как ранее изменил МИ6 Борис Березовский.В связи с открывшимися обстоятельствами прокурору Борису Надеждину предлагается выявить преступную связь Марка Урбана с МИ6, есть все основания полагать, что Урбан является полковником английской разведки и причастен к отравлению Скрипалей неизвестным ядом. Только этим можно объяснить, что именно Урбану дали возможность взять интервью у Скрипаля, и опубликовать в кратчайший срок книгу «Дело Скрипаля: жизнь и почти смерть русского шпиона».Между прочим, интервью Урбана со Скрипалём общественность не видела, это возмутительно и наталкивает на новые подозрения в отношении коварных и беспощадных отравителей из МИ6 и самого Урбана. Жив ли вообще Сергей Скрипаль? Он якобы опасается за свою жизнь и жизнь Юлии Скрипаль. Общественность ждёт от Бориса Надеждина, хайли лайкли, имеющего связи с английским правосудием, интервью с Марком Урбаном, он знает, с каких вопросов нужно его начинать.