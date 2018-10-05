Мнения

Борис Надеждин как либеральный прокурор

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Либеральное лицо программы «60 минут», всегда интеллигентно-вежливый Борис Надеждин поразил многих, когда устроил вдруг выволочку Маргарите Симоньян, главреду RT, за то, что она неправильно вела интервью с Бошировым и Петровым. Что спросила Симоньян? «Это вы, вы там были, в Солсбери?» Разве так можно!




Правильно было начинать с выяснения ФИО, года и места рождения и так далее, учит нас Борис Надеждин как прокурор, именно с этих вопросов и начинаются всегда «интервью» в прокуратуре. О чём это говорит?

Надеждин, как бы российский гражданин, полностью на стороне британского следствия и согласен с «хайли лайкли» обвинениями Боширова и Петрова английскими секретными службами. Обвинительный уклон британского следствия он поддерживает, видимо, из принципиальных соображений, поскольку предположить, что его завербовали МИ5 с МИ6, у нас нет оснований. Пока нет.

Или это говорит о поразившем Надеждина невежестве. О презумпции невиновности он вдруг забывает напрочь. Возможно, потому, что в нём родился английский прокурор. Эта метаморфоза отбивает в нём также способность к логическому мышлению. Борис Борисович ведь не журналист, но самонадеянно нападает на настоящего журналиста. Симоньян вела себя именно как журналист: интервью всегда начинают с простых вопросов, которые на слуху, потому что прежде всего нужно установить контакт с людьми, с которыми ты разговариваешь.

Другое дело — прокурор Надеждин: предъявите ваше ФИО и алиби. О чём после этого можно разговаривать с «журналистом» Надеждиным? Который так верит МИ5 с МИ6! Вопросов к английским секретным службам о том, как они допустили такое в Солсбери, у него нет. Почему никто из аглицких полицейских и секретных чинов не уволен в связи с таким развалом работы? Почему столько абсурдных версий «с гречкой» подкидывают британские СМИ, и где, наконец, мотив этого преступления в Солсбери?

Видимо, объяснение всего на свете, и отравления в Солсбери, «плохим характером Путина» нашего либерального прокурора вполне устраивает. Поэтому не Британия должна доказывать, что Боширов и Петров отравили Скрипалей в Солсбери, а Боширов и Петров должны доказать, что они «не из ГРУ». Кстати, где здесь связь с отравлением Скрипалей? Её нет и в помине, но, как мы помним, у Надеждина проблемы с логикой. У наших либералов всегда начинаются проблемы с логикой, когда они «ложатся» под Европу.

Любому журналисту понятно, что, если перед ним «полковники ГРУ», то у них всё в порядке с ФИО и прочим. При доверительном же разговоре анкетные вопросы просто неуместны. А вот поражённому прокурорским зудом Надеждину это непонятно, ему главное поставить вопросы, транслируемые Би-би-си, подтвердить, так сказать, свою приверженность общим европейским ценностям.

Затем Борис Борисович плавно переходит к нарушениям «прав человека» в Крыму, к которым привели совсем не западные санкции, ведённые в нарушение международного права. Он возлагает ответственность на Россию за то, что она не согласилась с нарушением международного права Западом, в результате чего крымчане не могут совершать туристические поездки в Европу, и ограничены в расчётах банковскими карточками.

Ради поездок в Европу выживших от репрессий либерал Надеждин готов отдать Крым на произвол бандеровских неонацистов, закрыть глаза на их убийства и погромы в Одессе и на Донбассе, как это делают Запад и СМИ его, и британское правосудие, столь подозрительно проницательное в иных случаях, когда дело касается даже двух человек, Скрипалей!

Кстати, долгое молчание отравленного якобы «Новичком» Сергея Скрипаля, не вызывавшее никаких вопросов у наших либеральных прокуроров, объяснилось. Журналист Би-би-си Марк Урбан, с именем и богатым прошлым, и несомненно, связанный с МИ6, написал вдруг целую книгу на основе интервью с выжившим Скрипалём, в которой объявил его «бессовестным русским националистом», к тому же считающим Крым российским. Это всё объясняет, и говорит об истинных мотивах покушения на Скрипаля. Он изменил МИ6, как ранее изменил МИ6 Борис Березовский.

В связи с открывшимися обстоятельствами прокурору Борису Надеждину предлагается выявить преступную связь Марка Урбана с МИ6, есть все основания полагать, что Урбан является полковником английской разведки и причастен к отравлению Скрипалей неизвестным ядом. Только этим можно объяснить, что именно Урбану дали возможность взять интервью у Скрипаля, и опубликовать в кратчайший срок книгу «Дело Скрипаля: жизнь и почти смерть русского шпиона».

Между прочим, интервью Урбана со Скрипалём общественность не видела, это возмутительно и наталкивает на новые подозрения в отношении коварных и беспощадных отравителей из МИ6 и самого Урбана. Жив ли вообще Сергей Скрипаль? Он якобы опасается за свою жизнь и жизнь Юлии Скрипаль. Общественность ждёт от Бориса Надеждина, хайли лайкли, имеющего связи с английским правосудием, интервью с Марком Урбаном, он знает, с каких вопросов нужно его начинать.
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
YouTube, 60 минут
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4 комментария
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  1. Vard
    Vard Сегодня, 05:04
    +1
    Автор написал статью очень хорошо характеризующую либеральную интелегенцию... К сожелению из за таких как Борис Надеждин слово интелегент стало нарицательным...
    1. zhekazs
      zhekazs Сегодня, 05:58
      +1
      Автор, по моему мнению, решил показать отношение к персонажу Надеждину под соусом дела шкряпалей.
      Цитата: Vard
      таких как Борис Надеждин слово интелегент

      Интеллигент? Зря вы так считаете. Посмотрите его у того же Соловьева. Что не вопрос, то плавает. Ни в истории, ни в политике, ни в экономике. Чуть лучше его украинских друзей. Порой двух предложений внятно связать не может. Набор невнятных слов. В общем, ни о чем и звать его никак, пустой человек.
      Жаль, не те времена, на лесоповал таких нужно или урановые рудники, вот там бы пользу принёс народному хозяйству. А так, ест, пьет, воздух портит, народ баламутит....
    2. jonht
      jonht Сегодня, 05:58
      0
      К сожалению, это тянется еще с царских времен, ведь те же Декабристы и Вольнодумцы как не прискорбно та же "интеллигенция".... И вообще такое впечатление, что в России "интеллигенция" это те кто хочет из нашей страны на запад, но ничего не могут и не имеют, что б туда свалить....
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:27
    0
    Надеждин либерал...А у власти тогда кто?