Как Виктор Золотов обезвредил "газового террориста" у стен Кремля

Они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО.

Подробностями обрастает история о «террористе» возле стен Кремля. Речь идёт о мужчине, который заехал на автомобилена Васильевский спуск и, угрожая осуществить подрыв взрывного устройства, потребовал организовать для него личную встречу с главкомом Росгвардии Виктором Золотовым.О развитии ситуации рассказывает депутат Госдумы Александр Хинштейн, который ранее находился в должности советника директора ФС войск Национальной гвардии РФ. По словам Хинштейна, Виктору Золотову сообщили о требованиях неизвестного, после чего главком Росгвардии прибыл на Васильевский спуск и начал беседу с мужчиной.Мужчина открыл дверь и предложил генералу Золотову поговорить внутри автомобиля. Золотов сел на сиденье Gelandewagen’а, а через некоторое время вышел вместе со «злоумышленником». По словам Хинштейна, внутри автомобиля находился газовый баллон.Из сообщения депутата ГД РФ, заявившего, что мужчина сдался после беседы с генералом:По словам Хинштейна, водитель автомобиля был задержан и доставлен в отделение полиции «Китай-город». Им оказался бизнесмен из Приморья, у которого «с бизнесом возникли проблемы».Ранее сообщалось, что на въезде на Васильевский спуск водитель был остановлен сотрудниками полиции. Именно у них он и потребовал организации встречи «либо с Путиным, либо с Золотовым», угрожая взрывом «у стен Кремля».Обстоятельства случившегося выясняются.