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Как Виктор Золотов обезвредил "газового террориста" у стен Кремля

60
Подробностями обрастает история о «террористе» возле стен Кремля. Речь идёт о мужчине, который заехал на автомобиле Мерседес Gelandewagen на Васильевский спуск и, угрожая осуществить подрыв взрывного устройства, потребовал организовать для него личную встречу с главкомом Росгвардии Виктором Золотовым.

Как Виктор Золотов обезвредил "газового террориста" у стен Кремля


О развитии ситуации рассказывает депутат Госдумы Александр Хинштейн, который ранее находился в должности советника директора ФС войск Национальной гвардии РФ. По словам Хинштейна, Виктору Золотову сообщили о требованиях неизвестного, после чего главком Росгвардии прибыл на Васильевский спуск и начал беседу с мужчиной.


Мужчина открыл дверь и предложил генералу Золотову поговорить внутри автомобиля. Золотов сел на сиденье Gelandewagen’а, а через некоторое время вышел вместе со «злоумышленником». По словам Хинштейна, внутри автомобиля находился газовый баллон.

Из сообщения депутата ГД РФ, заявившего, что мужчина сдался после беседы с генералом:
Они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО.


По словам Хинштейна, водитель автомобиля был задержан и доставлен в отделение полиции «Китай-город». Им оказался бизнесмен из Приморья, у которого «с бизнесом возникли проблемы».

Ранее сообщалось, что на въезде на Васильевский спуск водитель был остановлен сотрудниками полиции. Именно у них он и потребовал организации встречи «либо с Путиным, либо с Золотовым», угрожая взрывом «у стен Кремля».

Обстоятельства случившегося выясняются.
Использованы фотографии:
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60 комментариев
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  1. Урал-4320
    Урал-4320 Сегодня, 09:52
    -1
    Может так станет понятно, что людей до ручки довели в стране?
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 09:57
      +14
      Цитата: Урал-4320
      Может так станет понятно, что людей до ручки довели в стране?

      Да уж.. Они совсем людей за баранов держат..спектакли разыгрывают..дуэли wassat Вот так пропаганда из воров хероев делает..
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 10:15
        0
        Пиар в России, он такой.....пиар.....с российской спецификой.... lol
        1. tomket
          tomket Сегодня, 11:15
          +3
          Цитата: Улиточник N9
          Пиар в России, он такой.....пиар.....с российской спецификой...

          Кстати, интересно, пиар был рассчитан на во МКАДье или за МКАДье. Если на За МКАДье, то надо было писать так ;" К стенам России подъехал....". А так, к Кремлю, да фиг с этим Кремлем.
      2. К-612-О
        К-612-О Сегодня, 10:16
        +4
        У вас решение суда и приговор на руках имеется?
      3. Бшкаус
        Бшкаус Сегодня, 10:19
        +18
        Да уж.. Они совсем людей за баранов держат..спектакли разыгрывают
        У меня складывается впечатление, что именно так и происходит:
        Сначала Навального на дуэль вызвал (до первого фингала конечно же), потом лично террориста обезвредил...
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 10:56
          +7
          Подождите... по совокупности проявленного героизма еще и орденом наградят laughing
      4. Чс4т
        Чс4т Сегодня, 10:47
        +15
        ..спектакли разыгрывают..

        В Газете "Взгляд" говорится что бизнесмен из приморского края. Так вот, они хотят сказать что он на машине ехал прямо с дальнего востока все 10 тыс. километров? Я в это не поверю:
        Во-первых, ехал бы не на Gelandewagen а праворульной тойоте или лексусе.
        Во-вторых, это ровно 7 дней езды без остановки при средней путевой скорости 60, на худой конец 4 дня, если на прямки без остановок под соточку.
        Конечно можно допустить, что он ее тут в аренду взял, но как то ...
        В-третьих, наверное самое главное, во всех последний медийных историях с Золотовым, четко прослеживается формирование некого образа "крутого Бати". Что в недавнем "вызове на дуэль" предстал в образе "отца" стоящего за своих сынов, что сейчас "весь огонь на себя".
        Как говорил Станиславский НЕ ВЕРЮ!
        1. tsvetkov1274
          tsvetkov1274 Сегодня, 11:28
          +2
          В преемники метит.... Походу request
      5. Терский
        Терский Сегодня, 11:31
        -2
        Цитата: Svarog
        Вот так пропаганда из воров хероев делает..

        Ни сколько не оправдываю Золотова, мне вообще непонятно почему вокруг этой одиозной фигуры раздули пиар. НО! Статья 8 УПК РФ. п.2.
        Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим Кодексом.
        Вам ни о чем ни говорит? Или Вы на себя уже мантию судьи примерили? Когда подобное пишите помните что статью Ук РФ 128.1 ни кто не отменял.
    2. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 10:08
      +18
      Цитата: Урал-4320
      +2
      Может так станет понятно, что людей до ручки довели в стране?

      На геликах которые ездят?
      Да уж, до чего дошёл народ.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 10:11
        +10
        Цитата: Урал-4320
        Может так станет понятно, что людей до ручки довели в стране?

        Они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО.

        А могли бы газ бесплатно пенсионерам раздать...
        А так закачают его обратно в трубу Гапрома smile
      2. Barzha
        Barzha Сегодня, 10:26
        0
        На геликах которые ездят?

        С номерочком "666"... У меня, например, ощущение, что у чудака просто крыша потекла.
        1. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 10:42
          +1
          Цитата: Barzha
          С номерочком "666"... У меня, например, ощущение, что у чудака просто крыша потекла.

          Несколько лет назад один такой банк захватил, которому денег торчал. Тогда тоже добром договорились.
        2. bober1982
          bober1982 Сегодня, 11:36
          0
          Цитата: Barzha
          С номерочком "666"

          Нет, всё было продумано,таким образом "черную метку" послали.
          В золоте,которое приходило Соломону каждый год весу было 666 талантов золота.
          (Третья книга царств.)
      3. zapfen
        zapfen Сегодня, 10:47
        0
        При том ездят на роликах в Москву из Приморья
      4. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:49
        +3
        Цитата: Серый брат
        На геликах которые ездят?
        Да уж, до чего дошёл народ.

        Да уж, ходок из Приморья на гелике lol На геликах, помню выпуск будущих фсбшников устроил забег по Москве. Сдается мне там в верхах совсем от народа оторвались
        1. tomket
          tomket Сегодня, 11:17
          0
          Цитата: Стирбьорн
          На геликах, помню выпуск будущих фсбшников устроил забег по Москве. Сдается мне там в верхах совсем от народа оторвались

          И поехали потом Скрипалей травить)))))))
    3. Barzha
      Barzha Сегодня, 10:24
      +3
      Может так станет понятно, что людей до ручки довели в стране?

      Кого и до чего довели? Этого на "Гелике"? А Вы с ним знакомы и знаете причины его поступка? Или опять "это же и так понятно"... Может у чувака просто крышак съехал? Тем более ОСЕНЬ, обострения всякие... И номерочек у него на машине "666"... Тем более в 2016-м, как говорят, в родном Арсеньева, он уже кому-то угрожал "макетом боевого автоматическтго оружия".
      Всегда удивлялся людям, который из любого чиха, такой ядерный взрыв раздувают... И сразу выводы готовые - "Довели человека!" Вот когда будет информация от следаков, тогда и выводы делайте. ИМХО
  2. Стена
    Стена Сегодня, 09:55
    +17
    Может быть "дуэлянт" и разыграл весь этот спектакль.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 10:09
      +3
      Цитата: Стена
      Может быть "дуэлянт" и разыграл весь этот спектакль.

      А может и не было вообще ничего.
  3. Урал-4320
    Урал-4320 Сегодня, 09:59
    0
    Цитата: Стена
    Может быть "дуэлянт" и разыграл весь этот спектакль.

    Вот это будет "занавес, гасим свет..." :-(
  4. keeper03
    keeper03 Сегодня, 10:01
    +2
    Даа, ведь хоть на что-то должен быть сподобен этот хенераль ! wassat
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:03
    +9
    Про людей доведённых до края, спору нет .... однако как вовремя это террорист нарисовался! И тех кого надо затребовал!!! На одной ступеньке стоят, "отец родной" и его цер ... соратник!
    Впрочем, КАК ВСЕГДА!!! А был ли мальчик? Мож опять пиарщики под суетились, с них станется.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 10:11
      +2
      Цитата: rocket757
      Мож опять пиарщики под суетились, с них станется.

      А может это инопланетяне подключились к сети интернет и теперь прикалываются над нами?
      1. Barzha
        Barzha Сегодня, 10:36
        -1
        А может это инопланетяне подключились к сети интернет и теперь прикалываются над нами?

        А еще, ну, как вариант, если Крымский мост на "Мосфильме" снимали, то это всё на "Союзмультфильме" нарисовали?
        Вообще, люди меня удивляют - что бы небыло сделано, всё плохо, всё не так. Грохнули бы чудака снайперы (что, в принципе, соответствует статусу "режимного объекта), сказали бы, что "Золотов заccал (испугался) выйти, поговорить". Рванул бы он машину свою по-дурке, сказали бы, что "все лохи, раз не смогли предотвратить". Пришел Золотов поговорить, говорят, мол, "это всё постановка"! И главное, что ВСЕ ВСЁ ЗНАЮТ!!! Даже не слезая со своих насиженных мест за компом, делают выводы! А на основании чего?
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 11:11
          +1
          Цитата: Barzha
          И главное, что ВСЕ ВСЁ ЗНАЮТ!!!

          А шо, наши властные ЗАСЛУЖИЛИ всеобщее доверие???
          Вы сами то в такое верите, можете ДОКАЗАТЬ, что власть наша безгрешная ....
          Кстати, когда на Золотова накинулись с обвинениями, я чётко обозначил, что только СУД может постановить, виноват он или нет!!! Хотя и судам я не очень верю, но уж всяким пройдохам, журналюгам верю ещё меньше!
          Личная верность власть имущим, даж самым верхним, для меня не есть показатель, шо этот человек достоин веры и уважения! Всё доказывается ДЕЛАМИ, ТОЧКА!
          1. Barzha
            Barzha Сегодня, 11:28
            +1
            Вы сами то в такое верите, можете ДОКАЗАТЬ, что власть наша безгрешная ....

            Верят в Бога (или в его отсутствие). А еще в неопровержимые доказательства. Я верю, как в первое, так и во второе. hi А вот в безгрешность и "кристальную честность" я точно не верю. Причём всех абсолютно - власти, оппозиции, бизнесменов, да и, пардон, Вас тоже. laughing "Не верю я в безгрешных! Сам грешен..." х/ф "Гусарская баллада" (с) Но есть презумпция невиновности - "человек не виновен, если не доказано обратное". Поэтому ДОКАЗЫВАТЬ нужно не безгрешность, а грехи. То же касается и журналюг.
            - Не хотите, не верьте! Но вы меня на враках не поймали!
            - Поймаем, поздно будет!.. х/ф "Место встречи изменить нельзя" (с)
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:04
        0
        Цитата: Серый брат
        А может это инопланетяне подключились к сети

        А шо, есть доказательства или СВИДЕТЕЛИ, достойные всеобщего доверия?
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:50
      +3
      Цитата: rocket757
      Впрочем, КАК ВСЕГДА!!! А был ли мальчик? Мож опять пиарщики под суетились, с них станется.

      Да и Хинштейн очень быстро среагировал
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:16
        +1
        Цитата: Стирбьорн
        Да и Хинштейн очень быстро среагировал

        Если "мальчик" и правда был, т.е. доведённый до отчаяния предприниматель, или кто ещё, вынужденный таким НЕНОРМАЛЬНЫМ методом искать правды и защиты, то это ДИАГНОЗ НАШЕЙ ВЛАСТИ, всем её лицам, от верха до низа .... получается, что в таком дур - доме МЫ ВСЕ ЖИВЁМ!
  6. Lek3338
    Lek3338 Сегодня, 10:04
    +10
    Спарте нужен герой ! После того как этот Золотов опозорился и начал получать негатив со всех слоёв страны .После того как люди начали интересоваться его биографией и задались вопросом, как он вообще попал на эту должность ? Случилось вот такое ,как там говорил Кисилев совпадение ?не думаю .
  7. Sadko88
    Sadko88 Сегодня, 10:05
    -2
    Скорее всего предприниматель психанул и Золотов принял верное решение сохранить человеку жизнь. А баллон газовый вероятно потому что авто на газ переделано
    1. Чс4т
      Чс4т Сегодня, 10:50
      +2
      А баллон газовый вероятно потому что авто на газ переделано

      Ну да, он же с дальнего востока аж 10тыс на своей машине проехал, только ничего, что там мерседесов днем с огнем не сыскать, впрочем как и отечественных авто?.
      1. Barzha
        Barzha Сегодня, 11:13
        0
        Ну да, он же с дальнего востока аж 10тыс на своей машине проехал, только ничего, что там мерседесов днем с огнем не сыскать, впрочем как и отечественных авто?

        Известный приём. У самого друг живёт в Находке, имеет свой бизнес в автозапчастях. Часто в Центр России по делам мотается. Там ездит на Крузаке, ездит. А в Москве у него Камрюха с "25-ми" номерами стоит, которую он там купил и поездом доставил. И многие так же делают.
        1. Чс4т
          Чс4т Сегодня, 11:18
          +1
          А в Москве у него Камрюха с "25-ми" номерами стоит

          Вот именно что "Камри", а не мерседес -сами говорите - такая специфика на дальнем востоке.
  8. Canecat
    Canecat Сегодня, 10:06
    +4
    Когда не дают стреляться, надо совершить подвиг... далее непечатное Д.Б. по Лаврову...
  9. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:12
    +9
    Награду герою! Это Вам не Анального на дуэль вызывать, панимаешь. Тут целый баллон газовый. feel
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:57
      +1
      Дадут орден... засекайте через сколько )))
  10. san4es
    san4es Сегодня, 10:13
    0
    Им оказался бизнесмен из Приморья, у которого «с бизнесом возникли проблемы».

    ...Меньше жрать надо.
    ..заехал на автомобиле Мерседес Gelandewagen...
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:17
    +6
    Самые бедные и несчастные люди доведенные до отчаяния у нас на гелендвагенах ездят. Смотри запад и завидуй молча wassat
  12. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:19
    0
    А, что тут сверх естественного? Если все действительно так, то, в этом случае, Золотов просто выполнил свою работу, что и регламентировано законом о Росгвардии. Зарплату, сегодня, отработал.
    1. akunin
      akunin Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: Теренин
      А, что тут сверх естественного? Если все действительно так, то, в этом случае, Золотов просто выполнил свою работу, что и регламентировано законом о Росгвардии. Зарплату, сегодня, отработал.

      111250, г. Москва
      ул. Красноказарменная, д. 9а я так понимаю и офис его там яндекс карты говорит примерно 9 км до кремля.на ракете прилетел или метро 2? или удачно оказался в кремле по работе? на верное позвонил в фсо(онижедети не знают что делать в таких случаях)и сказал :"не трогать он мой,не рискуйте личным составом".
  13. Jerk
    Jerk Сегодня, 10:20
    +1
    Да ну, фигня какая
  14. Комментарий был удален.
  15. Morglenn
    Morglenn Сегодня, 10:25
    +3
    Моё мнение :это всё- дешёвый пиар Золотова,которыц после обращения к Навальному,почувствовал себя интернет-звездой.
  16. Мур
    Мур Сегодня, 10:26
    +8
    Бизнесмен... на Гелике ... из Приморья.... с баллоном...
    Совсем плохие пиарщики... негодные никуда...
    1. akunin
      akunin Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: Мур
      Бизнесмен... на Гелике ... из Приморья.... с баллоном...
      Совсем плохие пиарщики... негодные никуда...
      ехал на дачу(балон для газовой плиты вез) в подмосковье и навигатор подвел.у кремля мужики стоят,он обрадовался и к ним,но бдительный золотов увидел газовый балон ... и понеслась.
  17. Million
    Million Сегодня, 10:30
    +3
    Еще раз подтвердил свои слабые умственные способности..
  18. Лесс
    Лесс Сегодня, 10:34
    0
    А что Навальный-то? Вызов принял? Или молчит?
  19. DEZINTO
    DEZINTO Сегодня, 10:35
    +8
    Чтоо заа бредятина? ах ха ха!!!

    кха - ха...чтооо?? я просто без компа был пару дней. Какой то таз с балоном у стен Кремля? и этот красавец в фуражке прям примчался погостить у кого то в машине!? А потом они вместе отправились дальше болтать? а-ха что за адский бред.

    Там какой-то перфоманс проходил? блин я все пропустил.... lol

    Ладно дайте ему медаль, просто за предприимчивость... laughing
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:52
      +2
      А Хинштейн рядом стоял и тут же в сми телеграфировал, а то Золотов потом бы наговорил на еще одну порцию мемов wassat
  20. Ванёк
    Ванёк Сегодня, 10:35
    -4
    А теперь представьте на месте Золотова..

    Да да. Того самого навального.

    У навального очко бы сжалось до самого "мама не горюй".
  21. pru-pavel
    pru-pavel Сегодня, 10:50
    +2
    В России не хватает не только медали "герой труда", но ещё и медали "герой пиара"
    ну и я бы добавил пожалуй ещё "герой интернета"
  22. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:52
    -1
    Мужской поступок и не нужно верить бредятине , которую либерасты раскрутили.
  23. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:58
    +3
    Вообще автор кого за фраеров держит))???? Лепят горбатого... народ схавает???? Бред.
  24. Сергей Гончаров
    Сергей Гончаров Сегодня, 11:01
    0
    Гм... А ведь в принципе - для того, чтобы выставить на посмешище "Енералитет и прочая" - достаточно просто публиковать официальные релизы... laughing
  25. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 11:05
    0
    Моей бабушке баллоны с газом на старом ЗИЛе привозили, а тут доставка на гелике. Ничего себе!
  26. olefoks
    olefoks Сегодня, 11:07
    +1
    Вы на лицо этого генерала посмотрите какой из него герой, враньё всё это
  27. akunin
    akunin Сегодня, 11:13
    +2
    Золотову сообщили о требованиях неизвестного, после чего главком Росгвардии прибыл на Васильевский спуск и начал беседу с мужчиной.
    наверное начал с приглашения на дуэль,а потом пригрозил ,что" сделает сочную отбивную"...
    мужчина сдался после беседы с генералом
    трухнул видать мужик (особенно когда золотов стал колотить кулаком в ладошу).(женшина пониженной социальной ориентации на букву "б"!)ну это даже не спектакль,а кукольный театр какой то из пальчиковых кукол,а с газовым баллоном залетчик из росгвардии с дальнего востока(дадут отличника боевой и политической).золотову дадут "героя россии" не сомневаюсь и внеочередное звание(к главнокомандующему россгвардией генералиссимуса добавят )в общем суворов будет.
  28. Урал-4320
    Урал-4320 Сегодня, 11:28
    0
    Цитата: Чс4т
    А баллон газовый вероятно потому что авто на газ переделано

    Ну да, он же с дальнего востока аж 10тыс на своей машине проехал, только ничего, что там мерседесов днем с огнем не сыскать, впрочем как и отечественных авто?.

    То есть предположить, что у бизнесмена есть отделение в Москве с офисом, штатом и машинами не получается? Обычная практика.