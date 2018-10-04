Представитель ВМСУ о походе в Азовское море: прорвались бы с боем
Если бы что-то пошло не так, украинские моряки применили бы оружие против российских пограничников, передает Укринформ заявление капитана первого ранга ВМС Украины Дмитрия Коваленко, руководившего проходом через Керченский пролив судов «Донбасс» и «Корец».
Обстановка была нервной, поэтому экипажи приняли меры предосторожности, сказал Коваленко.
По его словам, имевшее на судах вооружение было приведено в боевую готовность: всё было заряжено – «и пулеметы и боевые группы». А два украинских моряка стояли на видном месте в полной экипировке – чтобы российские пограничники видели, добавил Коваленко.
Кроме того, на случай, «если бы они полезли» на борт, экипаж развернул пожарные рукава, чтобы смывать пограничников, рассказал он.
Капитан первого ранга также похвастался своей дерзостью: «Я заявил россиянам, что "Корец" планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море», хотя по правилам должен был просто попросить разрешение на проход.
Напомним, суда A500 «Донбасс» и A830 «Корец» прошли под Крымским мостом 23 сентября.
УкроСМИ также заявили, что Россия не пойдет в наступление на Херсон, Одессу и Харьков, так как понимает, что украинская армия окажет серьезное сопротивление. При этом журналисты сослались на слова российского оппозиционера Ильи Пономарева.
По его словам, Запад за Украину воевать не будет, но сами украинцы окажут серьезное сопротивление. В Кремле это хорошо понимают, иначе бы давно захватили Донбасс. Сейчас на Украине действительно сильная армия, подчеркнул Пономарев.
Обстановка была нервной, поэтому экипажи приняли меры предосторожности, сказал Коваленко.
По его словам, имевшее на судах вооружение было приведено в боевую готовность: всё было заряжено – «и пулеметы и боевые группы». А два украинских моряка стояли на видном месте в полной экипировке – чтобы российские пограничники видели, добавил Коваленко.
Кроме того, на случай, «если бы они полезли» на борт, экипаж развернул пожарные рукава, чтобы смывать пограничников, рассказал он.
Капитан первого ранга также похвастался своей дерзостью: «Я заявил россиянам, что "Корец" планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море», хотя по правилам должен был просто попросить разрешение на проход.
Напомним, суда A500 «Донбасс» и A830 «Корец» прошли под Крымским мостом 23 сентября.
УкроСМИ также заявили, что Россия не пойдет в наступление на Херсон, Одессу и Харьков, так как понимает, что украинская армия окажет серьезное сопротивление. При этом журналисты сослались на слова российского оппозиционера Ильи Пономарева.
По его словам, Запад за Украину воевать не будет, но сами украинцы окажут серьезное сопротивление. В Кремле это хорошо понимают, иначе бы давно захватили Донбасс. Сейчас на Украине действительно сильная армия, подчеркнул Пономарев.
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