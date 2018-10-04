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Представитель ВМСУ о походе в Азовское море: прорвались бы с боем

57
Если бы что-то пошло не так, украинские моряки применили бы оружие против российских пограничников, передает Укринформ заявление капитана первого ранга ВМС Украины Дмитрия Коваленко, руководившего проходом через Керченский пролив судов «Донбасс» и «Корец».



Обстановка была нервной, поэтому экипажи приняли меры предосторожности, сказал Коваленко.


По его словам, имевшее на судах вооружение было приведено в боевую готовность: всё было заряжено – «и пулеметы и боевые группы». А два украинских моряка стояли на видном месте в полной экипировке – чтобы российские пограничники видели, добавил Коваленко.

Кроме того, на случай, «если бы они полезли» на борт, экипаж развернул пожарные рукава, чтобы смывать пограничников, рассказал он.

Капитан первого ранга также похвастался своей дерзостью: «Я заявил россиянам, что "Корец" планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море», хотя по правилам должен был просто попросить разрешение на проход.

Напомним, суда A500 «Донбасс» и A830 «Корец» прошли под Крымским мостом 23 сентября.

УкроСМИ также заявили, что Россия не пойдет в наступление на Херсон, Одессу и Харьков, так как понимает, что украинская армия окажет серьезное сопротивление. При этом журналисты сослались на слова российского оппозиционера Ильи Пономарева.

По его словам, Запад за Украину воевать не будет, но сами украинцы окажут серьезное сопротивление. В Кремле это хорошо понимают, иначе бы давно захватили Донбасс. Сейчас на Украине действительно сильная армия, подчеркнул Пономарев.
Использованы фотографии:
https://www.unian.net
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57 комментариев
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  1. Грица
    Грица Сегодня, 09:54
    +16
    У них были пулемёты?? belay Какой кошмар. Хорошо, что наши катера в эту бучу не влезли, а то крутые хохлостанские корабли покрошили бы весь Черноморский флот...
    1. Николай С.
      Николай С. Сегодня, 10:02
      +10
      всё было заряжено – «и пулеметы и боевые группы»
      А "боевые группы" чем были заряжены? Горилкой из буряка, польским салом, цибулями и цигарками из конопли? Цэ гарно. Ще украинска не сгинела.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 10:08
        +2
        Обстановка была нервной, поэтому экипажи приняли меры предосторожности

        ...как нельзя кстати оказались несколько ящиков горилки, бутылки от которой были опустошены силами экипажей с целью соорудить коктейли Молотова smile
        1. major071
          major071 Сегодня, 11:08
          +6
          Правдивый рассказ капитана первого ранга ВМС Украины Дмитрия Коваленко:
          ***
          "Когда к Бердянску прорывались
          "Корец" прикрыл мне левый борт
          Как львы мы с ними долго дрались
          Пока пришли в родимый порт
          Кружили в небе самолеты
          Торпеды след вдруг за кормой
          Нам вслед летели вертолеты
          А мы вели неравный бой!
          Мы протаранили подлодку
          Ракетой сбили "Сатану"
          А с побережья самоходка
          Пыталась нас пустить ко дну
          Пылала рубка, мы кренились
          От попаданий крен на борт
          А рядом "вата" весилилась
          Что наш корабль почти что мертв
          Взревев "Зоряновской" турбиной
          Корабль заложил вираж
          Под крики: "Слава Украине!"
          Сражался весь наш экипаж
          Фрегат мы ихний потопили
          Стоял над морем русских стон
          И гордо так мы отступили..." -
          Такой вчера мне снился сон!
          wink drinks
      2. SSR
        SSR Сегодня, 10:56
        +2
        Цитата: Николай С.
        А "боевые группы" чем были заряжены? Горилкой из буряка

        + шаровары, вышиванки и боевой гопак.
        + для постановки помех была готова группа с пердичным газом.
        ПС.
        Какие же они "дерзкие" ребята!
        Как там, дякую! wassat
        1. LSA57
          LSA57 Сегодня, 11:15
          -1
          Цитата: SSR
          + шаровары, вышиванки и боевой гопак.

          универсальное оружие laughing
      3. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 11:36
        0
        Цитата: Николай С.
        +10
        всё было заряжено – «и пулеметы и боевые группы»
        А "боевые группы" чем были заряжены?

        Цитата: Николай С.
        +10
        всё было заряжено – «и пулеметы и боевые группы»
        А "боевые группы" чем были заряжены?

        Скорее всего "метеоризмом",ходили по трюму да"попугивали", а когда глаза начинали слезится приоткрывали люк на толщину пальца.
    2. Barzha
      Barzha Сегодня, 10:16
      +1
      крутые хохлостанские корабли покрошили бы весь Черноморский флот

      Всем "хероев Украины" за этот подвиг!!! soldier
      Блин! Какая-то параллельная реальность! Ситуация, как на Донбассе, один-в-один!!! Та же риторика...
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 10:29
        +3
        Цитата: Barzha
        Ситуация, как на Донбассе, один-в-один!!! Та же риторика...

        по одним лекалам
        1. Barzha
          Barzha Сегодня, 10:40
          +5
          по одним лекалам

          Пока реально "за вымя" не потрогали, они все "херои".
          1. LSA57
            LSA57 Сегодня, 10:44
            0
            Цитата: Barzha
            Пока реально "за вымя" не потрогали, они все "херои".

            "повара" и "санитары"
        2. Николай Петров
          Николай Петров Сегодня, 10:51
          +3
          М-да, Ганс Христиан Андерсен вместе с Братьями Гримм отдыхают и тихо курят в сторонке.
          Грицюк наверное забыл рассказать как он вернулся в расположение своего подразделения на угнанной "Армате", да что "Армата", на Ту-160.
          Ну свидомые, вот дают!
          1. Комментарий был удален.
            1. LSA57
              LSA57 Сегодня, 11:17
              0
              Цитата: Barzha
              что их "Оплот" (Советский Т-64) "по всем параметрам превосходит Армату".

              на последнем "натобиатлоне" почётное 8 место из 8 участников laughing
    3. Ванёк
      Ванёк Сегодня, 10:40
      +3
      Цитата: Грица
      У них были пулемёты?


      СЕМЬ! Нет шесть. Один заедает, второй подпрыгивает, а третий, гад, в своих пуляет.

      А седьмой, по секрету от пана атамана на бранзбойт выменяли.
      hi
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 10:48
      +5
      Буксир и ржавая баржа, которую под мостом тащили на тросе - наняли русского лоцмана, запросив за пару суток у начальника Керченского порта лоцманскую поддержку, без которой Россия никого не пропускает - и пытаться из этого позора делать очередную перемогу? Тащите баржу - ну делайте по-тихому, зачем кричать о своём позоре? А уж сравнивать реальные боевые корабли с этими лоханями? Да любой катер береговой охраны разберёт на запчасти всё что есть у дуркаины в обоих морях. Сидели бы селюки тихо - никто и слова б не сказал, а так сейчас появляется инфа что кто-то из водителей помочился с Моста прямо на голову укроморяковlaughing.
      1. майор147
        майор147 Сегодня, 10:59
        +2
        Когда реальных "перемог" нет, их надо придумать.
  2. К-612-О
    К-612-О Сегодня, 09:56
    +2
    Уй ё! Пономарёв уже и в военные "иксперты" записался, вороватый сынок сенатора, ни дня не служивший. Когда ж они все уймутся то, неужели не понятно, что к "кормушке" они ну никак не попадут, борцуны блин.
  3. LSA57
    LSA57 Сегодня, 09:57
    +3
    «Я заявил россиянам, что "Корец" планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море», хотя по правилам должен был просто попросить разрешение на проход.

    и лоцмана он тоже "затребовал"? laughing
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 10:00
      +2
      Цитата: LSA57
      и лоцмана он тоже "затребовал"?

      Лоцмана бесплатно предоставили на "Донбасс" потому что он был признан несамоходным объектом. Так по правилам положено.
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 10:07
        0
        Цитата: Серый брат
        Лоцмана бесплатно предоставили на "Донбасс" потому что он был признан несамоходным объектом. Так по правилам положено.

        это мы знаем. но шумеры и не такое схомячат laughing
    2. SOF
      SOF Сегодня, 10:06
      +2
      Цитата: LSA57
      и лоцмана он тоже "затребовал"?

      ...лоцмана, наши, после созерцания "двух моряков в полной экипировке" и срочной связи с Кремлем, были вынуждены предложить в качестве заложника, чтобы украинская эскадра не разнесла весь мост на камушки.....страшно ведь.....
      1. LSA57
        LSA57 Сегодня, 10:26
        0
        Цитата: SOF
        эскадра не разнесла весь мост на камушки..

        нееее, задача была распписАть опоры "Крым це уркаина" laughing
        да пока плелись к мосту, да в очереди стояли, краска высохла laughing
      2. майор147
        майор147 Сегодня, 11:27
        0
        Цитата: SOF
        Цитата: LSA57
        и лоцмана он тоже "затребовал"?

        ...лоцмана, наши, после созерцания "двух моряков в полной экипировке" и срочной связи с Кремлем, были вынуждены предложить в качестве заложника, чтобы украинская эскадра не разнесла весь мост на камушки.....страшно ведь.....

        Скоро они видимо расскажут, как гадили прямо под "москальским" мостом, но умолчат, что штаны при этом не снимали lol
  4. arhPavel
    arhPavel Сегодня, 09:58
    +7
    А фильм снимать будут об этом эпическом противостоянии?
    Да и кроме фильма можно выпустить серию книг, диафильмов.
    А также бюсты героев капитанов на родине.
  5. Svarog
    Svarog Сегодня, 09:59
    +1
    хахаха.. применили бы оружия укровойны..а успели бы?
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 10:04
      +1
      Цитата: Svarog
      0
      хахаха.. применили бы оружия укровойны..а успели бы?

      Применить бы успели, а вот свалить потом с максимальной скоростью в пять узлов - точно нет.
    2. LSA57
      LSA57 Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: Svarog
      а успели бы?

      рогатка быстро перезаряжается laughing
  6. Бультерьер
    Бультерьер Сегодня, 10:02
    0
    Да уж... Мания величия зашкаливает просто. Что пугает,так как основанна на тупости это говорящих...
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 10:09
      0
      Цитата: Бультерьер
      Что пугает,так как основанна на тупости это говорящих...

      поправка. слушающих и верящих
  7. XiaoTou
    XiaoTou Сегодня, 10:03
    +7
    Ну все, начались былины и сказания о походе великих укров: "Как мы ходили под мостом" laughing
  8. Лелёк
    Лелёк Сегодня, 10:03
    +1
    ... всё было заряжено – «и пулеметы и боевые группы». А два украинских моряка стояли на видном месте в полной экипировке – чтобы российские пограничники видели, добавил Коваленко.
    Ну, что тут скажешь. Привели в дрожь российские ВМС. До сих пор отойти не можем, особливо от зрелища двух матросов по полной форме. А вот если бы сам Коваленко встал в шеренгу с этими матросами, так российское сопровождение подняло бы сигнал "СДАЁМСИ!". bully bully bully
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: Лелёк
      А вот если бы сам Коваленко встал в шеренгу с этими матросами,

      не смог. кортика небыло, пропил laughing
      Привет hi
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:06
    +3
    украинские моряки применили бы оружие против российских пограничников
    Интересно было бы посмотреть как этот "вояка" решился на открытие огня.
    два украинских моряка стояли на видном месте в полной экипировке – чтобы российские пограничники видели
    Вот родилась еще одна украинская легенда о "двух моряках-героях" напугавших российский ЧФ. Кобзари будут складывать песни, а народ пронесет эти песни через века. Полный абзац.
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: rotmistr60
      Интересно было бы посмотреть как этот "вояка" решился на открытие огня.

      из зажигалки?
      кто их с оружием под мост пустил бы?
  10. Ольхон
    Ольхон Сегодня, 10:10
    +1
    Хозяйка,у нас пули летали на головами... (с)
  11. HAM
    HAM Сегодня, 10:10
    +1
    Немного погодя хохлы заявят,что в ходе "прорыва" потопили пару ракетных катеров России.....чем дальше события-тем круче хохломоряки....в основном которые в Куеве сидят.
  12. Мур
    Мур Сегодня, 10:15
    +1
    Вы уж меня извините, но в этом эпизоде как по-писанному:
    Встречаются как то два бандеровца, один другому и говорит
    - А я москалям гадость сделал!
    - Какую?
    - А я им на красной площади нас.ал!
    - И шо, они тебе ничего не сделали ?
    - Так я по тихому, в штаны
  13. Jerk
    Jerk Сегодня, 10:17
    0
    экипаж развернул пожарные рукава, чтобы смывать

    Единственная правда. После того, как на горизонте показался катер погранцов, с палубы пришлось смывать. И шаровары стирать.
  14. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 10:24
    +2
    Прости господи....ну как...ну...ну неужели такие ...ну как так можно расжижить мозг
    1. LSA57
      LSA57 Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: Андрей ВОВ
      ну неужели такие ...ну как так можно расжижить мозг

      каков поп, таков и приход. петюня и не такое мочит
  15. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 10:25
    +2
    По его словам, Запад за Украину воевать не будет, но сами украинцы окажут серьезное сопротивление. В Кремле это хорошо понимают, иначе бы давно захватили Донбасс. Сейчас на Украине действительно сильная армия, подчеркнул Пономарев.

    Кому-то явно не дают покоя лавры Фельгенгауэра. Помните эту мощную аналитику?
    С 2004 года, после прихода к власти Саакашвили, грузинскую армию реформировали ускоренными темпами и не жалея средств, учитывая возможность конфликта с сепаратистами в Южной Осетии и в Абхазии. Одного десантного батальона явно не хватит, чтобы "проучить Грузию". Если дойдет до стрельбы, это будет долгий и кровавый конфликт с неопределенным конечным результатом.

    Грузины очень хорошо подготовились. У них очень хорошие армейские силы, возможно, лучшие в СНГ. Они смогли провести наступательную операцию ночью, проведя высокоточный артиллерийсий огонь и просто смели осетин.

    У них полное превосходство в армейской мощи и в качестве. Они могут проводить ночную армейскую наступательную операцию. Этого не могут не только осетины, но и российские вооруженные силы....

    Будут очень тяжелые потери у российских войск и будут тысячные потери в том числе и у нашей авиации. Придется столкнуться с достаточно серьезной системой грузинской ПВО. Это вам не боевиков гонять по Северному Кавказу. Надо понимать, что придется воевать за осетин и нести очень тяжелые потери. Иначе надо политически договариваться. Надеюсь, сейчас огонь прекратится, и начнется поиск того, как Осетия вернется в состав Грузии. Другого варианта, по-видимому, сейчас нет.

    Российские военные, брошенные в Южную Осетию, остаются в зоне поражения грузинской артиллерии. В октябре кавказские перевалы закроет снегом до конца следующего мая. А погода в горах будет почти постоянно нелетная. Наши военные могут оказаться в отчаянном положении.
    © Павел Фельгенгауэр
  16. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:36
    0
    А ловко их пограничники провели! Взяли и не полезли... Не вышло подвига...
    Обратно пойдут, или у них ещё более вызывающие баржи есть?
  17. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:39
    +1
    Несмотря на все меры предосторожности, трое матросов и боцман всё-таки подхватили триппер...
  18. Не либероид Русский
    Не либероид Русский Сегодня, 10:42
    +2
    как украинцы любят понты после "драки" гнуть... когда уже в безопасности... относительной
  19. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 10:43
    0
    Ну да, ну да. "Заяц во хмелю" Для опытного человека - ситуация банальна. Сколько раз перед тем как преодолеть мнимое или существующее лекарство люди. фигурально выражаясь, пачкают штаны. Но когда все уже позади, они храбрятся, да я, да мы, словом "Да что мне лев, да мне ль его бояться..." С,М, Михалков
  20. Балу
    Балу Сегодня, 10:55
    0
    Если бы что-то пошло не так, украинские моряки применили бы оружие против российских пограничников, передает Укринформ заявление капитана первого ранга ВМС Украины Дмитрия Коваленко, руководившего проходом через Керченский пролив судов «Донбасс» и «Корец».

    какой крутой мужик!!! tongue wassat
    УкроСМИ также заявили, что Россия не пойдет в наступление на Херсон, Одессу и Харьков, так как понимает, что украинская армия окажет серьезное сопротивление. При этом журналисты сослались на слова российского оппозиционера Ильи Пономарева.
    По его словам, Запад за Украину воевать не будет, но сами украинцы окажут серьезное сопротивление. В Кремле это хорошо понимают, иначе бы давно захватили Донбасс. Сейчас на Украине действительно сильная армия, подчеркнул Пономарев

    Его еще не отравили новичком?
  21. Слон
    Слон Сегодня, 10:59
    +1
    Вообще-то на проливы распространяется международное право и никакого подвига укоморячков не вижу. Через Босфор тоже ходят разные корабли разных стран. Хотя отслеживать ситуацию России конечно надо, чтобы не скинули какую-нибудь мину возле опоры моста. От проамериканских бандерлогов всего можно ожидать!
  22. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:06
    0
    А два украинских моряка стояли на видном месте в полной экипировке – чтобы российские пограничники видели

    ...конечно страшно нападать на таких укрокакловских мУряков...а как рукава пожарные развернут ( если помпа работает конечно) тогда что делать? ... снимать флаги и топить ЧФ, чтобы не достался супостату?... laughing
  23. mamont5
    mamont5 Сегодня, 11:19
    0
    Цитата: Ванёк
    А седьмой, по секрету от пана атамана на бранзбойт выменяли.

    Нет. На новые шаровары жовто-блакитного фасона.
  24. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:21
    0
    Какие же они пафосные!
    А если, бы кто нибудь из моряков случайно пальнул, они вообще про кровавый бой рассказали?
  25. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:21
    0
    А два украинских моряка стояли на видном месте в полной экипировке – чтобы российские пограничники видели
    ну это да, это сила, весь ЧФ в страхе по бухтам заховался
  26. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:22
    0
    что украинская армия окажет серьезное сопротивление
    все два матроса в боевой амуниции?!
  27. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:34
    0
    На самом деле, эти две корыты послали лишь с одной целью устроить провокацию, но наши на эту шнягу не повелись и теперь украинцы притащили этот металлолом, который будет догневать в Азовском море усугубляя экологическую обстановку.
  28. PlayerMan
    PlayerMan Сегодня, 11:36
    0
    Ага! laughing Когда сфинктер расслабился, можно и по геройствовать. А лоцманскую поддержку вам Россия со страху предоставила? wassat
  29. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:39
    0
    ... Мы выставили на видное место двух бойцов, одного в стойки " тигра", другого в стойке " богомола", которые всем своим агрессивным видом демонстрировали русским наш боевой настрой и решимость!...
  30. К-50
    К-50 Сегодня, 11:41
    0
    Если бы что-то пошло не так, украинские моряки применили бы оружие против российских пограничников

    Ну тогда видимо сразу бы на дно пошли, а в Куеве власть и ВР поменяли. yes lol
  31. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 11:45
    0
    Ну не дать не взять герои. Да кому вы нужны со своими старыми калошами.