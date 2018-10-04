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86-я годовщина. Сегодня отмечается День гражданской обороны России

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Сегодня в Российской Федерации отмечается еще один праздник. Сегодня 86-ю годовщину с момента создания отмечают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

86-я годовщина. Сегодня отмечается День гражданской обороны России


Свой профессиональный праздник сегодня отмечают свыше 1,2 млн. человек, именно столько составляет численность объединенной группировки сил гражданской обороны. 4 октября 1932 году Совет народных комиссаров утвердил новое положение о противовоздушной обороне СССР, согласно которому местная ПВО была выделена в самостоятельную составную часть системы противовоздушной обороны страны, а в последствии именно из местной ПВО в 1961 году была организована новая служба - гражданская оборона СССР. В 1994 году ГО СССР была преобразована в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий.


Как сообщили в пресс-службе МЧС, силы гражданской обороны являются на сегодняшний день эффективным инструментом защиты населения и территорий от природных катаклизмов и техногенных аварий. Приоритетом дальнейшего развития гражданской обороны, этапы которого определены в "Основах государственной политики в области гражданской обороны до 2030 года", являются совершенствование систем оповещения и информирования населения и повышение уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Войска ГО, спасатели, противопожарное подразделение и поисковики всегда находятся наготове и готовы в любой момент дня и ночи оперативно добраться до места происшествия, ведь от них зависят безопасность, здоровье и жизни множества людей по всей России.

Военное Обозрение поздравляет всех сотрудников МЧС к с праздником!





Использованы фотографии:
http://www.mchs.gov.ru/
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27 декабря - День спасателя
День гражданской обороны. Войска МЧС всегда готовы прийти на помощь
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29 комментариев
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  1. Законопослушный Гражданин
    Законопослушный Гражданин Сегодня, 10:19
    +2
    C Праздником!
    Войска ГО, спасатели, противопожарное подразделение и поисковики всегда находятся наготове и готовы в любой момент дня и ночи оперативно добраться до места происшествия, ведь от них зависят безопасность, здоровье и жизни множества людей по всей России.
     good
    На вас надежда есть,парни!!!
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 10:20
      +2
      Цитата: Законопослушный Гражданин
      На вас надежда есть,парни!!!

      надежда на тех кто РЕАЛЬНО спасет и помогает, а дормоедов там 60%, раздули штат под генеральские должности....
      1. Серый брат
        Серый брат Сегодня, 10:31
        0
        Цитата: Сандор Клиган
        надежда на тех кто РЕАЛЬНО спасет и помогает, а дормоедов там 60%, раздули штат под генеральские должности....

        Больше половины личного состава генералы? belay
        1. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 10:43
          -1
          Цитата: Серый брат
          Больше половины личного состава генералы?

          а подумать - не??...генерал может существовать без определенного кол-ва личного состава??
          1. Серый брат
            Серый брат Сегодня, 10:55
            +2
            Цитата: Сандор Клиган
            .генерал может существовать без определенного кол-ва личного состава??

            Т. е. вы утверждаете что из 300000 служащих, 180000 генералов обслуживают? А вы не врети?
            1. Сандор Клиган
              Сандор Клиган Сегодня, 10:59
              0
              Цитата: Серый брат
              Т. е. вы утверждаете что из 300000 служащих, 180000 генералов обслуживают? А вы не врети?

              wassat belay ??!! это вы утверждаете, что на 1 генерала приходиться 1.2 служащих......можете не отвечать, с вашим умозаключением, мне можно в лечебницу загреметь ....продолжайте постить, но без меня , я ясно выразил свою мысль??
              1. Серый брат
                Серый брат Сегодня, 11:15
                0
                Цитата: Сандор Клиган
                ??!! это вы утверждаете, что на 1 генерала приходиться 1.2

                Вам бы лучше на курсы русского языка сходить и узнать на них поподробнее как используется предлог "из".
      2. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 10:36
        0
        Не понимаю, при чём тут ГО, структура в составе МО СССР, и МЧС - структура созданная ( и хорошо вооружённая!) Эльциным, боявшимся госпереворота, в противовес другим "силовикам".
        1. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 10:38
          -2
          Цитата: Серж Горелый
          МЧС - структура созданная ( и хорошо вооружённая!)

          Чем она вооружённая? Шлангами пожарными?
        2. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 10:39
          -1
          Цитата: Серж Горелый
          0
          Не понимаю, при чём тут ГО, структура в составе МО СССР, и МЧС

          Почитайте статью, может поймёте.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:21
    -1
    Для меня, увы, ГО ассоциируется с Чернобылем.
    Точнее полный провал на начальном этапе.
    Через полгода мне пришлось оказаться на курсах ГО (я в то время был главным энергетиком) и там многое рассказали нам. Не публикуемого.
    Не сработала система ГО. Вообще.
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 10:28
      +2
      Цитата: Victor_B
      Не сработала система ГО. Вообще.

      И в чём это выражалось? Эвакуацию же провели оперативно, службы все действовали по предписаниям.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 10:49
        +1
        И в чём это выражалось? Эвакуацию же провели оперативно, службы все действовали по предписаниям.
        Разве что эвакуацию.
        В городе не было объявлено никаких мер повышенной безопасности.
        В то время главными по ГО были председатели исполкомов и сельсоветов, которые ни хрена не знали.
        На складах было все, что нужно, но вот маленькая деталь - батареек для приборов не было.
        Мужик рассказывал как они сначала батарейки по магазинам искали, а обычные круглые батарейки в 86 году просто так не лежали.
        Потом сели в Уазик и поехали к пруду (он селянин какой-то).
        Стали замерять, а там (на виду у ЧАЭС) вне машины больше 50 Р.
        Так это они, по своей инициативе, поехали разбираться.
        А в это время в Припяти дети на улице играют.
        Народ на дачи пешком, через "рыжий лес" топают!!!
        Мы в это время в Днепродзержинске находились.
        Я по радио от вражьих голосов об аварии услышал.
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 10:57
          0
          Авария произошла в ночь с пятницы на субботу, я узнал о ней в субботу ночью, голоса захлебывались желчью, рассказывая, что радиацию сначала в Швеции обнаружили.
          А у нас - тишина, птички поют!
          Только в ПОНЕДЕЛЬНИК в 21-00 в программе Время официально было объявлено об аварии.
          1 мая не демонстрацию сходили.
          На 9 мая "Велогонка мира" по Киеву под дождичком радиоактивным прокатилась.
          А вот всякие чинуши своих детей быстренько подальше поувезли.
          Вся информация передавалась на местном ТВ только на украинском языке.
          Сидит главный санитарный врач и поясняет, что ничего страшного.
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 11:01
            0
            Потом прочухались, но до населения ничего не доводили.
            Ну и дальше да... Героически!
            В общем, кроме того, что ГО не сработало, дальше уже власти стали все скрывать.
            Если бы ветер не в сторону Швеции дул, а на восток, так и вообще никто бы и не узнал.
            В Европе препараты стабильного йода населению раздавали, а у нас?
            Хрен в сумку!
            Нам повезло, что Днепродзержинск не затронуло почти, так мы там месяц и пробыли.
            А если бы и затронуло, ничего бы не узнали.
            1. LSA57
              LSA57 Сегодня, 11:26
              0
              Цитата: Victor_B
              В общем, кроме того, что ГО не сработало,

              им запретили что то делать. лично горбатый запретил
              вспомните те времена. без разрешения политбюро никто чихнуть не смел
        2. Серый брат
          Серый брат Сегодня, 11:03
          0
          Цитата: Victor_B
          В городе не было объявлено никаких мер повышенной безопасности.

          Каких мер? В их случае нужно было просто дома сидеть пока транспорт не подогнали.
          Цитата: Victor_B
          На складах было все, что нужно, но вот маленькая деталь - батареек для приборов не было.

          В городе стационарные стояли.
          Цитата: Victor_B
          Потом сели в Уазик и поехали к пруду (он селянин какой-то).
          Стали замерять, а там (на виду у ЧАЭС) вне машины больше 50 Р.
          Так это они, по своей инициативе, поехали разбираться.

          Ну и бараны.
          Цитата: Victor_B
          А в это время в Припяти дети на улице играют.
          Народ на дачи пешком, через "рыжий лес" топают!!!

          А в это время милиция и врачи подняты по тревоге...
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 11:16
            0
            "Когда вы, Василий Иванович, говорите то кажется, что Вы бредите" (с)
            Каких мер? В их случае нужно было просто дома сидеть пока транспорт не подогнали.
            Эти хоть что-то пытались предпринять.
            В городе стационарные стояли.
            Если где-то и стояли "стационарки" (и вообще что это), то никому никаких сведений и рекомендаций не давали.
            А в это время милиция и врачи подняты по тревоге...

            И без всяких средств защиты и даже без всякого инструктажа стояли под открытым небом.
            А медики сами дозы хватали огромные, ну героически с позиций сегодняшних, но совершенно не оправданные если по уму бы организовано было.
            В подвале МСЧ до сегодняшнего дня лежит та одежда пожарных и через 30 лет фонит сильно, когда ее снимали с людей медсестрички БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ и тащили в тот подвал, эта одежда десятки рентген давала фон!
            1. Серый брат
              Серый брат Сегодня, 11:35
              0
              Цитата: Victor_B
              БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

              А от радиации нет средств защиты, максимум это респиратор чтобы забавные частички в лёгкие не попали.
              Цитата: Victor_B
              Эти хоть что-то пытались предпринять.

              И словили дозняк за зря.
              Цитата: Victor_B
              Если где-то и стояли "стационарки" (и вообще что это),

              Это дозиметр который в розетку включается, когда фон до достойных значений вырастает, начинает орать и лампочкой мигать. То ли ПД-64, называется, то ли ГД-64, сейчас уже не помню.
              Цитата: Victor_B
              В подвале МСЧ до сегодняшнего дня лежит

              В подвале больницы, бо-ль-ни-цы, МЧС тогда вообще в проекте не было.
              1. Victor_B
                Victor_B Сегодня, 11:51
                0
                бо-ль-ни-цы, МЧС
                Мед-Сан-Части!
        3. LSA57
          LSA57 Сегодня, 11:24
          0
          Цитата: Victor_B
          В городе не было объявлено никаких мер повышенной безопасности.
          В то время главными по ГО были председатели исполкомов и сельсоветов, которые ни хрена не знали.

          "меченый" запретил лично
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 11:40
            0
            "меченый" запретил лично
            Это просто система такая была.
            Думаю, что ничего он "лично" не запрещал.
            Просто в любом городе должна система ГО (ныне МЧС) реагировать АВТОМАТИЧЕСКИ на такие дикие выбросы радиоактивности.
            За год до того в Чажме рванул реактор на АПЛ и вы полагаете, что в Дунае и в Конюшках как-то население пытались уберечь? Хренушки!
            Но это по ведомству МО шло и 100% гражданским энергетикам про это ничего не говорили.
            Но ведь ГО тогда была, типа ГРАЖДАНСКОЙ, реально отстойник отставников -бездельников.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:35
      0
      Ошибочно. Извините.
    3. Игорь В
      Игорь В Сегодня, 11:39
      +1
      Цитата: Victor_B
      Для меня, увы, ГО ассоциируется с Чернобылем.
      Точнее полный провал на начальном этапе.
      Через полгода мне пришлось оказаться на курсах ГО (я в то время был главным энергетиком) и там многое рассказали нам. Не публикуемого.
      Не сработала система ГО. Вообще.

      Чтобы такие обвинения кидать, надо иметь основания. "Один мужик сказал" не проходит.
      Система ГО сработала чётко. Уже ночью, когда ещё никто не знал о масштабах взрыва, в Припять шли автобусы для эвакуации. Больше 1000! Интересно, откуда они взялись, если ГО "не сработало"? Вертолёт с приборами был сразу выслан и дежурил там. И в последствии части ГО были на самых трудных участках. Эвакуацию сразу не объявили потому, что заражения не было. Как ни странно. На Фукусиме до сих пор ничего не сделано, но там "всё нормально", на ЧАЭС ГОшники сразу приступили к своей работе, в том числе и ценой своей жизни, но тут "ГО не сработало". Странная логика.
  3. Владыка Ситх
    Владыка Ситх Сегодня, 10:32
    +1
    С праздником защитники!
  4. LSA57
    LSA57 Сегодня, 10:35
    +1
    А ещё в этот день 61 год назад был запущен Первый искусственный спутник Земли
  5. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:39
    +2
    Цитата: Victor_B
    Для меня, увы, ГО ассоциируется с Чернобылем.
    Точнее полный провал на начальном этапе.
    Через полгода мне пришлось оказаться на курсах ГО (я в то время был главным энергетиком) и там многое рассказали нам. Не публикуемого.
    Не сработала система ГО. Вообще.

    Безответственность одних, не умаляет героизм и самоотверженность других людей. В праздники обычно вспоминают вторых. Мы помним подвиг в Чернобыли пожарных В.Правика и др. и гордимся ими.
  6. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 11:25
    0
    Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В России целесообразно создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере, считает глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.
    "Я думаю, нужно создавать серьезную инфраструктуру. Министерство чрезвычайных ситуаций у нас существует. Нужно создать министерство, которое бы контролировало чрезвычайные ситуации в диджитальной сфере, которая коснется всей инфраструктуры без исключения", - сказал Г.Греф на Российской энергетической неделе. Он также отметил, что сейчас digital проникает во многие области.
    "И это один из ключевых трендов, вызовов будущего, с которым мы столкнемся в ближайшее время", - считает топ-менеджер. Он отметил также значение киберугроз в современном мире.
    "Сегодня это становится топом в новостях, попытки создавать из этого политические новости: вмешательство в выборы, вмешательство в управление.
    Ну и, естественно, банальные хищения средств, кражи", - сказал глава Сбербанка.
  7. Игорь В
    Игорь В Сегодня, 11:43
    0
    А я встречал этот праздник в Отдельном механизированной полку ГО, где служил срочную. С праздником, однополчане и коллеги! drinks