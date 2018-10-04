86-я годовщина. Сегодня отмечается День гражданской обороны России

Сегодня в Российской Федерации отмечается еще один праздник. Сегодня 86-ю годовщину с момента создания отмечают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.Свой профессиональный праздник сегодня отмечают свыше 1,2 млн. человек, именно столько составляет численность объединенной группировки сил гражданской обороны. 4 октября 1932 году Совет народных комиссаров утвердил новое положение о противовоздушной обороне СССР, согласно которому местная ПВО была выделена в самостоятельную составную часть системы противовоздушной обороны страны, а в последствии именно из местной ПВО в 1961 году была организована новая служба - гражданская оборона СССР. В 1994 году ГО СССР была преобразована в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий.Как сообщили в пресс-службе МЧС, силы гражданской обороны являются на сегодняшний день эффективным инструментом защиты населения и территорий от природных катаклизмов и техногенных аварий. Приоритетом дальнейшего развития гражданской обороны, этапы которого определены в "Основах государственной политики в области гражданской обороны до 2030 года", являются совершенствование систем оповещения и информирования населения и повышение уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.Войска ГО, спасатели, противопожарное подразделение и поисковики всегда находятся наготове и готовы в любой момент дня и ночи оперативно добраться до места происшествия, ведь от них зависят безопасность, здоровье и жизни множества людей по всей России.