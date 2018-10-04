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ВМС США решили продемонстрировать свою силу Китаю у границ России

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Командование американских ВМС подготовило распоряжение своему Тихоокеанскому флоту о проведении показательного учения у берегов Китая с целью предостережения его от дальнейших нежелательных действий в Южно-Китайском море, передаёт CNN.



Сообщается, что зона «игры мускулами» может находиться в непосредственной близости от российской территории.


По словам источников телекомпании, американскому флоту предложено провести ряд учений или операций в течение недели с задействованием боевых кораблей и авиации. Цель маневров – показать Пекину способность американцев действовать одновременно на нескольких фронтах.

При этом командование ВМС США подчеркнуло, что какие-либо столкновения с китайским флотом в планы учений не входят.

По словам собеседника, эта идея серьезно обсуждается в верхах, ей даже присвоено кодовое обозначение (какое, не уточняется).

Серия упомянутых учений может охватить большое пространство – от района, прилегающего к водам КНР до побережья Южной Америки, говорится в материале.

В конце сентября сообщалось, что эсминец ВМС США USS Decatur в рамках операции «по обеспечению свободы навигации» прошел в 12 милях от искусственных островов, намытых китайцами в Южно-Китайском море. После этого, по словам представителя ВМС США, китайский эсминец «Луян» приблизился к американцу и совершил «небезопасный и непрофессиональный маневр».
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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19 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 10:36
    +3
    По словам собеседника, эта идея серьезно обсуждается в верхах, ей даже присвоено кодовое обозначение (какое, не уточняется).

    Название учений: "Пугание ежа голым задом".
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:45
      -1
      Это следствие того, что Китай отказался покупать нефть из США.. но Китай не с.Корея.. Трампов молодец.. пока правильно все делает..
    2. Barzha
      Barzha Сегодня, 10:58
      +4
      "Пугание ежа голым задом"

      Или "бабы членом" laughing laughing laughing
      - Ты что, не видишь, что у меня пистолет?
      - Вижу, и чо?
      - Ты что, не боишься?
      - Слушай, я три года в Махачкале, на базаре свининой торговала - я ничего не боюсь! "КВН, "Город Пятигорск" (с)
    3. Spartanez300
      Spartanez300 Сегодня, 11:28
      +1
      Всплытие нашего подводного ракетоносца среди их кораблей во время учений было бы более показательным .
      1. Barzha
        Barzha Сегодня, 11:44
        0
        Всплытие нашего подводного ракетоносца среди их кораблей во время учений было бы более показательным .

        Было уже такое. Только не всплывали, правда, а только ЦГВ (Цистерна грязной воды, т.е. гальюны) продули посреди строя их ударной авианосной группы, в момент, когда на авианосце учебные полёты проводились. Отрабатывали взлёт-посадку в тёмное время суток. Звук продувки ЦГВ легко спутать по шуму с выходом торпеды из аппарата. Их акустики, видимо, услышав это, дали команду на противоторпедный манёвр. В результате, один из F-18 промахнулся мимо палубы. Наши тогда, каким-то чудом ушли незамеченными, но по башке, говорят, получили все, от командира до комфлота. Сейчас на ТОФе это, как байку уже рассказывают, т.к. наши так и не признались, что наша лодка была в том районе.
  2. faiver
    faiver Сегодня, 10:38
    +3
    а вот взяли бы китайцы и продали бы в ответ долговые обязательства сша на триллион с лишним долларов....
    1. Петр1
      Петр1 Сегодня, 10:49
      -1
      А кто купит? Так они с ними и останутся, украина вон молодцы, никакие долги не признают,только с позиции силы.
      1. Симон
        Симон Сегодня, 11:13
        +1
        Это коррупционное правительство Украины на хватало кредитов со всех сторон , а теперь не думает отдавать. Так, что это "бельмо" теперь ляжет на народ Украины. И ничего не сделаешь, отдавать все равно придется. request
    2. БВС
      БВС Сегодня, 10:51
      0
      Кому и по какой цене ( в следствии массового сброса цена стремиться к нулю)? А США может их и не купить или купить по центу за доллар. и что китайцы сделают, обидятся?
      1. faiver
        faiver Сегодня, 10:53
        0
        да, вот с этим вопрос....
    3. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: faiver
      +2
      а вот взяли бы китайцы и продали бы в ответ долговые обязательства сша на триллион с лишним долларов...

      ??? они по вашему сумасшедшие???? - сами же и пострадают и при чем сильно.....если бы им это было выгодно - уже бы давно продали
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +4
    какие-либо столкновения с китайским флотом в планы учений не входят
    Какие "профессионалы" сидят в военном ведомстве Сша, залюбуешься. Если бы были запланированы "столкновения с китайским флотом", то это уже не учения, а война. Эти (американцы) точно доведут ситуацию в мире до глобальной войны.
    1. Симон
      Симон Сегодня, 11:16
      0
      Похоже, что они к этому и стремятся. Стараются везде нагнетать обстановку.
    2. Essex62
      Essex62 Сегодня, 11:46
      0
      Мир балансирует на грани. Только страх личного уничтожения ЯО останавливает массонов от развязывания 3 Мировой. На переферии полыхает и полыхало всегда, но там , где ядрена дубина присутствует все сводится к демонстрации намерений, не более. Фактор изменивший на планете весь расклад, со дня создания ЯО. Не будь у матрасов бомбы в 45м , в гейропе не осталось ни одного буржуйско- барыжьего государства. Красная Армия взяв Лиссобон, спихнула- бы матрасов в Атлантику. На тот момент ей равной не было.И в наши дни это главный фактор для всех , без исключения, игроков.
  4. Barzha
    Barzha Сегодня, 10:59
    0
    Сообщается, что зона «игры мускулами» может находиться в непосредственной близости от российской территории.

    А почему они решили пугать Китай у территории России? А почему, скажем, не рядом с Чили? Рядом с Китаем сцЫкотно? lol
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:07
    0
    ... мерикатосня найдёт таки переключатель на свой нос... laughing
  6. To be or not to be
    To be or not to be Сегодня, 11:12
    0
    "ВМС США решили продемонстрировать свою силу Китаю у границ России"

    США ! Зачем из себя изображать таракана, побрызганного заразой ????
    И с КНР и РФ вам уже поздно дрыгаться...
    Желаете что то выторговать у России ? Деньги вперед !
  7. Jerk
    Jerk Сегодня, 11:15
    +1
    в ответ еще раз провести совместные российско-китайские.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: Jerk
      в ответ еще раз провести совместные российско-китайские...

      в Мексиканском заливе... wassat