Грузия просит НАТО создать новый центр подготовки
Грузинская делегация в ходе заседания комиссии НАТО-Грузия выступила с инициативой создать на территории республики новый совместный центр подготовки, передает Интерфакс.
По словам главы грузинского военного ведомства Левана Изории, на базе нынешнего центра, открытого в нынешнем году американцами, есть возможность создать расширенную площадку для привлечения других стран НАТО. Но для этого нужна новая инфраструктура и логистическое обеспечение.
При этом министр напомнил, что ранее эту идею поддержал глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Как отметил Изория, реализация его идеи будет означать «еще больше НАТО в Грузии, больше совместных учений, что в конечном итоге создаст реальные механизмы для вступления страны в альянс».
Сообщается, что предложение понравилось генсеку альянса Йенсу Столтенбергу. Он также подтвердил, что вступление Грузии в НАТО соответствует ранее принятым организацией решениям. Генсек приветствовал успехи Тбилиси в проведении реформ, особенно в сфере безопасности и модернизации вооруженных сил.
Кроме того, он выразил обеспокоенность наращиванием российского военного присутствия в Черном море, безопасность которого «является приоритетом как для НАТО, так и для Грузии».
В заключение Столтенберг призвал Москву вывести свои силы из Абхазии и Южной Осетии и пересмотреть свое решение о признании суверенитета данных регионов.
По словам главы грузинского военного ведомства Левана Изории, на базе нынешнего центра, открытого в нынешнем году американцами, есть возможность создать расширенную площадку для привлечения других стран НАТО. Но для этого нужна новая инфраструктура и логистическое обеспечение.
При этом министр напомнил, что ранее эту идею поддержал глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Как отметил Изория, реализация его идеи будет означать «еще больше НАТО в Грузии, больше совместных учений, что в конечном итоге создаст реальные механизмы для вступления страны в альянс».
Сообщается, что предложение понравилось генсеку альянса Йенсу Столтенбергу. Он также подтвердил, что вступление Грузии в НАТО соответствует ранее принятым организацией решениям. Генсек приветствовал успехи Тбилиси в проведении реформ, особенно в сфере безопасности и модернизации вооруженных сил.
Кроме того, он выразил обеспокоенность наращиванием российского военного присутствия в Черном море, безопасность которого «является приоритетом как для НАТО, так и для Грузии».
В заключение Столтенберг призвал Москву вывести свои силы из Абхазии и Южной Осетии и пересмотреть свое решение о признании суверенитета данных регионов.
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