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Грузия просит НАТО создать новый центр подготовки

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Грузинская делегация в ходе заседания комиссии НАТО-Грузия выступила с инициативой создать на территории республики новый совместный центр подготовки, передает Интерфакс.



По словам главы грузинского военного ведомства Левана Изории, на базе нынешнего центра, открытого в нынешнем году американцами, есть возможность создать расширенную площадку для привлечения других стран НАТО. Но для этого нужна новая инфраструктура и логистическое обеспечение.


При этом министр напомнил, что ранее эту идею поддержал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Как отметил Изория, реализация его идеи будет означать «еще больше НАТО в Грузии, больше совместных учений, что в конечном итоге создаст реальные механизмы для вступления страны в альянс».

Сообщается, что предложение понравилось генсеку альянса Йенсу Столтенбергу. Он также подтвердил, что вступление Грузии в НАТО соответствует ранее принятым организацией решениям. Генсек приветствовал успехи Тбилиси в проведении реформ, особенно в сфере безопасности и модернизации вооруженных сил.

Кроме того, он выразил обеспокоенность наращиванием российского военного присутствия в Черном море, безопасность которого «является приоритетом как для НАТО, так и для Грузии».

В заключение Столтенберг призвал Москву вывести свои силы из Абхазии и Южной Осетии и пересмотреть свое решение о признании суверенитета данных регионов.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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10 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:10
    +1

    В заключение Столтенберг призвал Москву вывести свои силы из Абхазии и Южной Осетии и пересмотреть свое решение о признании суверенитета данных регионов.

    ... это чахоточное двуногое сильно мнит о себе и нате... laughing
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 11:14
    +2
    Учиться хочут... А то их учитель-то напугал до мокрых стрингов, контрольную обещал...
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 11:48
      0
      Им нужны не базы НАТО, а легкоатлетические секции. Хотя, и это не поможет если дурковать начнут.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:48
      0
      Ну да, ну да!
      Цитата: Jerk
      Учиться хочут...

      Беговую дорожку по пересечённой местности, пущай продолжают изучать. оченно для них важную дисциплину - Классический драп, со скоростью, быстрее своего визга! -
  3. solzh
    solzh Сегодня, 11:15
    +2
    Кроме того, он выразил обеспокоенность наращиванием российского военного присутствия в Черном море, безопасность которого «является приоритетом как для НАТО, так и для Грузии».

    Безопасность чёрного моря является приоритетом для России. Мощь черноморского флота России обеспечивает стабильность и безопасность в регионе. Так было и так будет всегда.
  4. helmi8
    helmi8 Сегодня, 11:29
    +1
    Вчера Азовское его беспокоило, сегодня Черное... Завтра очередь до Аральского дойдет? wassat
    1. Barzha
      Barzha Сегодня, 11:31
      +1
      Завтра очередь до Аральского дойдет?

      А закончится для него всё каким, анальским? laughing
  5. Barzha
    Barzha Сегодня, 11:34
    0
    Был такой анекдот:
    - Зачем Грузию хотят принять в НАТО?
    - У НАТО до сих пор нет хорошего мужского хора...

    В этом Центре подготовки будут готовить хормейстеров для НАТО или проводить репетиции грузинского мужского хора?
  6. Bacha
    Bacha Сегодня, 11:37
    0
    Центр подготовки им нужен! Прошлый они в августе 2008 го пролюбили, со всем имуществом. Так что новый обязательно нужен))) Да и нам трофеи лишними не будут.
  7. To be or not to be
    To be or not to be Сегодня, 11:43
    0
    Зачем Вас центр да еще НАТО? Зачем .???
    У Вашего народа красиво получаются песни и танцы..!!!!