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В командовании ВВС США: Российские С-300 будут сокрушены F-35

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Израильские СМИ публикуют заявления военных экспертов по поводу их представлений о развитии ситуации в Сирии после поставок туда российских ЗРК С-300 и систем радиоэлектронной борьбы. Так, на радиостанции «Галей ЦАХАЛ» было взято интервью у экс-командующего израильскими ВВС генерал-майора Эйтана Бен-Элиягу. По его словам, уровень мастерства израильских военных лётчиков таков, что они смогут обойти угрозу, которую представляют собой российские зенитные ракетные комплексы С-300.

При этом Бен-Элиягу добавляет, что лётчикам придётся предпринимать все меры, чтобы не осуществить атаки на российские ЗРК.

Из интервью:
В противном случае Россия уже расценит это как прямую конфронтацию с нашей стороны. Нужна какая-то совместная концепция действий, которая бы устроила и Израиль, и Россию. Вот над этим сегодня нужно думать.



Куда более милитаристские заявления - в газете «Исраэль а-Йом», где представлено мнение американского генерал-лейтенанта Джеффри Харригана. Харриган является начальником центрального командования ВВС США. По его словам, F-35, которые имеются на вооружении ВВС ЦАХАЛ, «способны сокрушить российские С-300».

В командовании ВВС США: Российские С-300 будут сокрушены F-35


Напомним, что стало известно о заявлениях официальных лиц Пентагона следующего характера: Если Россия поставила в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, то у США есть «право на ответные меры» - в небе Сирии вновь появятся F-22 для выполнения операций. Казалось бы, причём здесь вообще США, и о каких «ответных мерах» они ведут речь?

Поставка 4-х пусковых установок и сопутствующего военного оборудования осуществлена после трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ. Дальность поражения аэродинамической цели комплексами С-300В составляет до 250 км на высотах до 30 км. Дальность поражения баллистических целей – до 40 км. Число одновременно сопровождаемых аэродинамических целей – 24, баллистических – 16. Минимальная вероятность поражения ракета класса «воздух-поверхность» одной ЗУР – 50%, минимальная вероятность поражения самолёта одной ЗУР (без системы стелс) – 70%.

Бортовой комплекс обороны истребителя F-35 сегодня обеспечивает постановку помех только в носовом секторе. Однако в США заявляют, что после обновления программного обеспечения самолёт может наводить радиоэлектронные помехи и со стороны задней полусферы.

Таким образом, можно говорить о сегодняшней Сирии как о театре заочного противостояния технологий.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. Spartanez300
    Spartanez300 Сегодня, 11:29
    +4
    И те и другие губозакаталки еще случайно не приобрели , а то гонор промо таки зашкаливает . Так и хочется что бы парочку их "сверхсамолетов" приземлили , может тогда спесь схлынет .
    1. jjj
      jjj Сегодня, 11:36
      +3
      Однако, как активно напрашиваются, чтобы им вломили. Давно не битые, давно...
      1. Гиря
        Гиря Сегодня, 11:46
        0
        Да все к этому и идет...только ,евреи, не много самоуверенные в себя и верят в своих летчиков-думают что им можно всё и им ничего не будет... Так и Иван не уступает,а смекалкой и сноровкой превосходит арабов
  2. Ян Сергеев
    Ян Сергеев Сегодня, 11:33
    -1
    Враги делятся на врагов, заклятых врагов и партнеров,в данном случае они «сокрушат» без каких-либо последствий для себя. Бабы ещё нарожают...
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 11:42
      +1
      Это точно,евреи признают только детей от их женщин....Это сколько же может ,еврейская женщина, нарожать детей от мужчин любого цвета?!!!!!!
  3. Александр романов
    Александр романов Сегодня, 11:34
    +2
    Когда то Гитлер говорил-Спасибо Тигру. Речь шла о танке ,который по его мнению был совершенством и должен был переломить ход воины.
    Сегодня чудики в США думают также. Приматы не умнеют
  4. Быков.
    Быков. Сегодня, 11:34
    +2
    Какое их вообще дело, что мы поставляем суверенному государству Сирия?! Оборзевший
    самоназначенный гегемон.
  5. NKVD
    NKVD Сегодня, 11:35
    +4
    F-35 вряд ли пойдет против С 300 потому что в случае поражения истребителя ракетой это будет полный крах продаж этого истребителя и возрастание спроса на С 300 и 400.
  6. To be or not to be
    To be or not to be Сегодня, 11:37
    +2

    Цитата: Spartanez300
    И те и другие губозакаталки еще случайно не приобрели , а то гонор промо таки зашкаливает .

    ГОНОР зависит от размера ГОНОРара... laughing
  7. Jerk
    Jerk Сегодня, 11:39
    +1
    ...а ВС РФ способны вместо Израиля сделать залив. Это понятно?
  8. Yrec
    Yrec Сегодня, 11:40
    0
    Запарили они все языком трепать. Напоминает пресловутое меренье членами в сортире из американских фильмов. Вот вы когда-нибудь, реально, мерились членами в туалете? Бред полный. Вот говорится: умом Россию не понять...", так ещё посмотреть надо - кого умом пытаться понимать, а кого задницей.
  9. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 11:40
    +1
    Рассекречивание реальных ТТХ этих двух пепелацев выйдет куда дороже для американского ВПК, чем тихий уход из Сирии под бравурные заявления "мы всех победили". Поэтому вероятность появления и F-22 и F-35 в зоне C-400 и C-300 оцениваю примерно в 0,1% (полность идиётизм американцев и самоуправство Израиля исключать никак нельзя).
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:44
    0
    Шо за бред написан\цитирован.
    Полосатый хенераль собрался с отдельно взятыми ракетными установками воевать? Зачем? Это ничего не докажет по сути, только к потерям приведёт с обеих сторон, а там и .... сомневаюсь, шо это есть кому то надо!
    Избранные правильно рассудили, нужно договариваться, потому как медведь только ворчит и воевать с ними, особо не стремится!
    И опять же ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, какие цели и задачи поставлены перед нашими военными .... такое впечатление, опять полумеры? Паршивая тактика по сути, но это игры политиков а там всё "кисло" ....
    Мечтателям шашкой помахать напомнить хочется, у нас там ограниченный контингент, с очень ограниченными возможностями и это не наша "песочница"!
    Такое впечатление, шо всем у кого извилины в голове есть, страшно .... как бы чего не вышло!
  11. Правовед
    Правовед Сегодня, 11:46
    0
    Заводы Intel в Израиле уже сворачивают производство.
  12. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:48
    0
    Хвастовство и чванство.
    Отличительные черты англосаксов.
    Вся планета вращается вокруг них.