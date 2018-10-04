В командовании ВВС США: Российские С-300 будут сокрушены F-35

В противном случае Россия уже расценит это как прямую конфронтацию с нашей стороны. Нужна какая-то совместная концепция действий, которая бы устроила и Израиль, и Россию. Вот над этим сегодня нужно думать.

Израильские СМИ публикуют заявления военных экспертов по поводу их представлений о развитии ситуации в Сирии после поставок туда российских ЗРК С-300 и систем радиоэлектронной борьбы. Так, на радиостанции «Галей ЦАХАЛ» было взято интервью у экс-командующего израильскими ВВС генерал-майора Эйтана Бен-Элиягу. По его словам, уровень мастерства израильских военных лётчиков таков, что они смогут обойти угрозу, которую представляют собой российские зенитные ракетные комплексы С-300.При этом Бен-Элиягу добавляет, что лётчикам придётся предпринимать все меры, чтобы не осуществить атаки на российские ЗРК.Из интервью:Куда более милитаристские заявления - в газете «Исраэль а-Йом», где представлено мнение американского генерал-лейтенанта Джеффри Харригана. Харриган является начальником центрального командования ВВС США. По его словам, F-35, которые имеются на вооружении ВВС ЦАХАЛ, «способны сокрушить российские С-300».Напомним, что стало известно о заявлениях официальных лиц Пентагона следующего характера: Если Россия поставила в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, то у США есть «право на ответные меры» - в небе Сирии вновь появятся F-22 для выполнения операций. Казалось бы, причём здесь вообще США, и о каких «ответных мерах» они ведут речь?Поставка 4-х пусковых установок и сопутствующего военного оборудования осуществлена после трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ. Дальность поражения аэродинамической цели комплексами С-300В составляет до 250 км на высотах до 30 км. Дальность поражения баллистических целей – до 40 км. Число одновременно сопровождаемых аэродинамических целей – 24, баллистических – 16. Минимальная вероятность поражения ракета класса «воздух-поверхность» одной ЗУР – 50%, минимальная вероятность поражения самолёта одной ЗУР (без системы стелс) – 70%.Бортовой комплекс обороны истребителя F-35 сегодня обеспечивает постановку помех только в носовом секторе. Однако в США заявляют, что после обновления программного обеспечения самолёт может наводить радиоэлектронные помехи и со стороны задней полусферы.Таким образом, можно говорить о сегодняшней Сирии как о театре заочного противостояния технологий.