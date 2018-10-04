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Вслед за двумя МРК Средиземное море покинул "Адмирал Макаров". Кто остаётся?

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Вслед за двумя малыми ракетными кораблями, состав постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море покинул фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров". Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Вслед за двумя МРК Средиземное море покинул "Адмирал Макаров". Кто остаётся?


Согласно сообщению отдела информационного обеспечения ЧФ, фрегат "Адмирал Макаров", завершив выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ, покинул акваторию Средиземного моря и в настоящее время проходит проливы Дарданеллы и Босфор, следуя к месту постоянного базирования - Севастополь. Ранее состав группировки покинули два малых ракетных корабля "Великий Устюг" и "Град Свияжск".


Необходимо отметить, что ранее корабль принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а после этого участвовал в межфлотском учении кораблей Балтийского и Северного флотов в акватории Балтийского моря. В Средиземном море корабль также отработал задачи по предназначению в ходе учения под руководством главнокомандующего ВМФ России.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года и передан флоту 27 декабря 2017 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356. Корабли этого проекта предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Два МРК покинули акваторию Средиземного моря. Будет ли замена?
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5 комментариев
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  1. Spartanez300
    Spartanez300 Сегодня, 11:38
    +1
    На побывку сходят и обратно .
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:41
      +1
      осенний призыв начался
  2. Маки Авелльевич
    Маки Авелльевич Сегодня, 11:40
    -4
    Вслед за двумя МРК Средиземное море покинул "Адмирал Макаров". Кто остаётся?


    Михана оставили на хозяйстве, с большим запасом шапок.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Маки Авелльевич
      Михана оставили на хозяйстве, с большим запасом шапок.

      С радиусом действия 200км+ smile
  3. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 11:49
    0
    Спала нагнетаемая подлой коалицией Запада обстановка вокруг Сирии. Русские не испугались, а потому США надо придумывать другие подлости. Хотя они, подлости агонизирующего Запада, будут все возрастать, так как как зараза никогда не уходит сразу, а действует рецидивно, а уж тем более Запад не желает сдаваться, не желает отказываться от эксплуатации подобных себе с целью наживы. Это русские, даже ценой своей жизни и лишениями, не желают потакать Западу своей суверенностью и свободой в международных отношениях. Сейчас вот все больше разгорается под воздействием США раздрай на Украине как отместка за Сирию