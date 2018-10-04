Новости

В Средиземное море вошёл "грохочущий как ящик с ключами" эсминец "Даймонд"

18
Британский эсминец «Даймонд» (тип 45) вошел в акваторию Средиземного моря и взял курс на Восточное Средиземноморье, сообщает Интерфакс.




При этом воды восточной части моря уже патрулируют корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Среди них канадский «Вилль де Квебек», французский «Оверн», испанский «Кристобаль Колон», греческий «Элли» и еще несколько кораблей стран альянса.

Там же находятся три американских эсминца: «Уинстон Черчилль», «Росс» и «Карни», вооруженные ракетами «Томагавк». Руководство осуществляет штабной корабль (флагман 6 флота) «Маунт Уитни».

Кроме того, сообщалось как минимум о трех подлодках ВМС США класса «Лос-Анджелес» и одной субмарине «Тэлент» ВМС Британии. Все они также оснащены крылатыми ракетами «Томагавк».

По мнению западных наблюдателей, в настоящее время в Восточном Средиземноморье на борту кораблей находятся более 200 «Томагавков». Все они могут быть использованы для удара по Сирии.

Недавно СМИ сообщили о следовании в Средиземное море германского фрегата «Аугсбург», который проходил Гибралтарский пролив.

Издание напоминает, что Россия тем временем укрепляет свою группировку в Сирии средствами РЭБ, также в республику поставлены зенитные комплексы С-300.

В обзоре газеты «The Sunday Times» ранее было заявлено, что эсминцы "тип 45" грохочут "как ящики с гаечными ключами" и слышны субмаринам за сотню миль. Двигатели эсминцев не приспособлены для работы в условиях жаркого климата, из-за чего один из кораблей ВМС Соединённого королевства в 2016 году потерял ход в Персидском заливе.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
Мы в Яндекс Дзен
НАТО и США наращивают корабельную группировку в Восточном Средиземноморье
По пути в акваторию Чёрного моря американский эсминец "Росс" встретился с российскими БДК
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

18 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    +1
    ... так они там все эти годы крутятся, с большей или меньшей интенсивностью, и количеством посудин...
    1. poquello
      poquello Сегодня, 12:28
      +5
      приплыло средство постановки акустических помех
  2. zyzx
    zyzx Сегодня, 12:02
    +4
    Я бы на его месте с таким названием к Одессе не подходил,распилят...
    1. Jerk
      Jerk Сегодня, 12:11
      +2
      В Одессе все распилят, что не охраняют laughing
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:26
    +2
    У этих эсминцев были аварии с двигателями. Но у них есть и свои плюсы: самые мощные для кораблей 1-го класса радары. И сильное ПВО/ПРО. ПКР у них мало.
    Движки дают возможность сделать рывок до 29 узлов за 70 секунд.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 12:59
      +3
      Цитата: voyaka uh
      самые мощные для кораблей 1-го класса радары. И сильное ПВО/ПРО. ПКР у них мало.

      ...забыли сказать, что ПЛО у них, для такого класса кораблей, достаточно слабая. Если они грохочут как ящик с ключами, то для ПЛ - это просто жертва.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:19
        +1
        ПЛО у них действительно слабая.
        Но это - общая беда многих эсминцев. Надеются на палубные вертолеты. Но это ненадежно.
        В принципе, лучшая защита от ПЛ - это ПЛ с торпедами курсирующая вокруг корабля.
        1. Kurare
          Kurare Сегодня, 14:30
          +1
          Цитата: voyaka uh
          Но это - общая беда многих эсминцев.

          Эсминец = эскадреный миноносец. Именно он должен быть охраной от подводных лодок! Англичане же сделали его очень "однобоким", с уклоном на ПВО/ПРО. Но опять же, я не уверен сможет ли он отразить атаку даже небольшой стаи П-800, это когда летять такие вот 6-ти тонные ломики со сверхзвуковой скоростью...
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 15:22
            +1
            Эсминцы начали выполнять роль крейсеров, когда их набили под завязку Томагавками (как Берки). Или стали эсминцами/крейсерами ПВО/ПРО. Как у англичан. Как сейчас надводный корабль может защитить себя и других от ПЛ? Чем? Торпеды? Глубинные бомбы? Самое разумное: иметь свою авиацию, возможно, беспилотную. Или свою маленькую ПЛ.
            1. Kurare
              Kurare Сегодня, 15:28
              0
              Цитата: voyaka uh
              Самое разумное: иметь свою авиацию, возможно, беспилотную. Или свою маленькую ПЛ.

              Даешь каждому кораблю, большому и маленькому, по мааахонькой ПЛ и мааахонькому авианосцу! laughing
              Ну хорошо, может США себе такое и могут позволить, но другие страны, тем более Англия - увы! Понятно, что абсолютно универсальный корабль сделать сложно, но с британскими Diamond's - сильный перекос вышел.
  4. LSA57
    LSA57 Сегодня, 12:29
    0
    что эсминцы "тип 45" грохочут "как ящики с гаечными ключами"

    это сигнал сборщикам и скупщикам метеллолома laughing
    1. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 15:36
      0
      ,,как ящик с ключами" не правильно. Правильнее будет ,,как ведро с гайками".
  5. rudolff
    rudolff Сегодня, 12:46
    +2
    И Тэлент там. Кто то со мной спорил, что Трафальгары все списаны.
  6. Yngvar
    Yngvar Сегодня, 13:34
    0
    грохочут "как ящики с гаечными ключами"
    Неточность перевода! Правильнее "ведро с гайками".
  7. Vigore
    Vigore Сегодня, 13:42
    0
    Усиливают ПВО/ПРО своей КУГ.
  8. СтудентВК
    СтудентВК Сегодня, 14:51
    0
    Корабль норм! Но одним ПВО про не повоюешь!!)
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: СтудентВК
      0
      Корабль норм! Но одним ПВО про не повоюешь!!)

      так он в средиземке в составе кораблей нато.....так что его ПВО как зонтик для остальных
  9. Инжeнeр
    Инжeнeр Сегодня, 15:05
    0
    эсминцы "тип 45" грохочут "как ящики с гаечными ключами"

    Не представляю чему там грохотать, если там привод на винты от электродвигателей идет, а турбина грохотать не может по определению.
    Двигатели эсминцев не приспособлены для работы в условиях жаркого климата

    Потому поставили дизели дополнительно к турбинам.