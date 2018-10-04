В Средиземное море вошёл "грохочущий как ящик с ключами" эсминец "Даймонд"
Британский эсминец «Даймонд» (тип 45) вошел в акваторию Средиземного моря и взял курс на Восточное Средиземноморье, сообщает Интерфакс.
При этом воды восточной части моря уже патрулируют корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Среди них канадский «Вилль де Квебек», французский «Оверн», испанский «Кристобаль Колон», греческий «Элли» и еще несколько кораблей стран альянса.
Там же находятся три американских эсминца: «Уинстон Черчилль», «Росс» и «Карни», вооруженные ракетами «Томагавк». Руководство осуществляет штабной корабль (флагман 6 флота) «Маунт Уитни».
Кроме того, сообщалось как минимум о трех подлодках ВМС США класса «Лос-Анджелес» и одной субмарине «Тэлент» ВМС Британии. Все они также оснащены крылатыми ракетами «Томагавк».
По мнению западных наблюдателей, в настоящее время в Восточном Средиземноморье на борту кораблей находятся более 200 «Томагавков». Все они могут быть использованы для удара по Сирии.
Недавно СМИ сообщили о следовании в Средиземное море германского фрегата «Аугсбург», который проходил Гибралтарский пролив.
Издание напоминает, что Россия тем временем укрепляет свою группировку в Сирии средствами РЭБ, также в республику поставлены зенитные комплексы С-300.
В обзоре газеты «The Sunday Times» ранее было заявлено, что эсминцы "тип 45" грохочут "как ящики с гаечными ключами" и слышны субмаринам за сотню миль. Двигатели эсминцев не приспособлены для работы в условиях жаркого климата, из-за чего один из кораблей ВМС Соединённого королевства в 2016 году потерял ход в Персидском заливе.
При этом воды восточной части моря уже патрулируют корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Среди них канадский «Вилль де Квебек», французский «Оверн», испанский «Кристобаль Колон», греческий «Элли» и еще несколько кораблей стран альянса.
Там же находятся три американских эсминца: «Уинстон Черчилль», «Росс» и «Карни», вооруженные ракетами «Томагавк». Руководство осуществляет штабной корабль (флагман 6 флота) «Маунт Уитни».
Кроме того, сообщалось как минимум о трех подлодках ВМС США класса «Лос-Анджелес» и одной субмарине «Тэлент» ВМС Британии. Все они также оснащены крылатыми ракетами «Томагавк».
По мнению западных наблюдателей, в настоящее время в Восточном Средиземноморье на борту кораблей находятся более 200 «Томагавков». Все они могут быть использованы для удара по Сирии.
Недавно СМИ сообщили о следовании в Средиземное море германского фрегата «Аугсбург», который проходил Гибралтарский пролив.
Издание напоминает, что Россия тем временем укрепляет свою группировку в Сирии средствами РЭБ, также в республику поставлены зенитные комплексы С-300.
В обзоре газеты «The Sunday Times» ранее было заявлено, что эсминцы "тип 45" грохочут "как ящики с гаечными ключами" и слышны субмаринам за сотню миль. Двигатели эсминцев не приспособлены для работы в условиях жаркого климата, из-за чего один из кораблей ВМС Соединённого королевства в 2016 году потерял ход в Персидском заливе.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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