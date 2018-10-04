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Так подпишут или нет? Госдеп опять пригрозил Индии санкциями за С-400

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Госдепартамент Соединенных Штатов в очередной раз предупредил, что сделка Индии с Россией по покупке российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" может привести к введению санкций в отношении Нью-Дели, сообщает ТАСС со ссылкой на агенство Press Trust of India.

Так подпишут или нет? Госдеп опять пригрозил Индии санкциями за С-400



Предупреждение от американского Госдепа, по утверждению агенства, было сделано сразу после того, как в СМИ появилась информация о намерении Индии подписать контракт на поставку российских ЗРС С-400 в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию. Неназванный представитель американского Госдепартамента призвал Индию, а также других "партнеров США воздержаться от любых сделок с Россией, иначе они могут попасть под санкции по американскому закону CAATSA". При этом он добавил, что приобретение Индией С-400 у России подпадает под 231 раздел этого закона.

Необходимо напомнить, что CAATSA - подписанный Трампом в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который вносит различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. В нем также предусматриваются санкции против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.

Ранее сообщалось, что индийское правительство приняло решение о приобретении у России пяти полков зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Контракт должен быть подписан во время двухдневного визита Владимира Путина в Индию, начавшегося сегодня. Также сообщалось, что в Нью-дели не собираются отказываться от подписания контракта с Россией, но при этом рассчитывают, что США сделают для Индии исключение.
Использованы фотографии:
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16 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:12
    +4
    Также сообщалось, что в Нью-дели не собираются отказываться от подписания контракта с Россией, но при этом рассчитывают, что США сделают для Индии исключение.

    ... двустульевые духом не падают.. laughing
    1. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 12:30
      +4
      кто нибудь объяснит реакция на санкции всегда была такой пугливой или это сложилось в последнее десятилетие. про суверенитет помнит кто.
  2. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 12:15
    +4
    Последние конвульсивные потуги недогегемона. Контракт уже подписан всеми инстанциями, определён кратчайший график платежей, сегодняшнее визирование Путиным и Моди - лишь формальность.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: Сармат Саныч
      определён кратчайший график платежей,

      Да, 10 млрд дол. такова цена контракта. Похоже, Амы опять мимо кассы пролетели... yes
      ("Акела -- промахнулся! - сказа Багира..."(с) laughing
  3. Svarog
    Svarog Сегодня, 12:17
    +1
    Индусы заявляли, что санкций не боятся, а С400 купят, не смотря на давление.. посмотрим..но будет очень интересно, если Трампов еще и индусов под санкции подведет, тогда окажется, что практически весь мир,под санкциями США wassat
  4. Jerk
    Jerk Сегодня, 12:24
    +4
    Один маленький обломчикс: если Индия будет покупать Иранскую нефть, то она по-любому окажется под санкциями. А НЕ покупать она ее не может - больше им негде, по деньгам. Так что напугал ежа голым профилем.
    В США сидят одни энштейны - теперь от них еще и Индия отвалится. С кем торговать будете? С Канадой? Упс, а там тоже эмбарго wassat
    "Ну тупые!"(с)
  5. Симон
    Симон Сегодня, 12:31
    +1
    Ну, что! Господа американцы. Ваше оружие защиты у же не пользуется в мире успехом. А объявите Индии санкции, то Индия вам в ответ - контр санкции. И что, сами постепенно себя изолируете в мире. fool
    1. Henderson
      Henderson Сегодня, 14:17
      -1
      Ваши слова не стыкуются с цифрами.
      По данным SIPRI, в 2013–2017 годах доля оружейного рынка, занятого Россией, сократилась по сравнению с предыдущей пятилеткой на 7,1%.
      Мировой рынок оружия вырос за этот период вырос на 10%.
      Военный экспорт США за тот же период увеличился на 25%.
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 14:25
        +1
        SIPRI не в первый раз публикуют ахинею, так что нет смысла на них даже внимания обращать. А доля России в мировом оружейном экспорте растёт, и это медицинский факт. Кстати, портфель заказов Рособоронэксорта уже приблизился к 50 млрд $.
        1. Henderson
          Henderson Сегодня, 14:52
          -1
          Цитата: Сармат Саныч
          Кстати, портфель заказов Рособоронэксорта уже приблизился к 50 млрд $.

          в 2015м году портфель заказов составлял 56 млрд$. Падение за три года 10%.
          SIPRI даже приуменьшает свои цифры выходит.
      2. faiver
        faiver Сегодня, 15:16
        0
        Военный экспорт США за тот же период увеличился на 25%
        - это в каком выражении? в денежном или натуральном?
        1. Henderson
          Henderson Сегодня, 15:40
          0
          в натуральном это как?
          1. faiver
            faiver Сегодня, 15:43
            0
            количественном если хотите...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:44
    +1
    Цитата: Jerk
    Индия будет покупать Иранскую нефть

    Будет всё веселее и веселее, куда там сюжетам Боливуда!
    Интересно, а мы как, сверху сидим и наблюдаем?
    Цитата: Симон
    сами постепенно себя изолируете в мире.

    У дяди Сэма лапки всё такие же загребущие и длинные к тому ж!
    На счёт дряблых мышц, пока говорить рано! Там такая допинговая система действует, с печатным станком к тому ж!!!
    В принципе, ситуатина интересная, будем посмотреть!
  7. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 13:59
    +1
    Если индусы устоят и не поддадутся на давление США - честь и хвала им!!! Ну а американцы могут потерять часть рынка, если не перестанут грязно играть и разговаривать со всем миром с позиции силы...Если ЕС, Китай, Россия, а там и Индия залупят......ся против доллара, то будет очень большой ХЛОПОК и США сдуются .
  8. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 14:34
    0
    Самое интересное будет потом, когда следом за индусами, в Москву примчится делегация из Пакистана С-400 просить. Ну а если в ближайшее время, полгода - год, покажет себя в деле С-300 в Сирии, думаю, очередь растянется не на один год работы нашей оборонки.