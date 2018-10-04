В Британии нашли параллели Брекзита-2018 и соглашательства с Гитлером в 1938

Британская газета The Independent, поддерживающая взгляды либерал-демократов, опубликовала статью «Пугающие параллели между брекситом и политикой соглашательства с Гитлером в 1930-х годах». В ней речь идёт о том, что правительство Соединенного Королевства было склонно поддерживать правые партии в странах-соседях, даже если они высказывали радикальные взгляды.Так было во время Гражданской войны в Испании, когда Лондон оказывал тайную, но ощутимую поддержку Федерико Франко. Официально консервативные правительства под руководством Стэнли Болдуина (1935-1937) и Невилла Чемберлена (1937-1940) занимали нейтральную позицию во внутриполитическом испанском конфликте, но надеялись на победу нацистов.Нечто подобное произошло и на заре Второй мировой войны. Историки до сих спорят о том, могла ли Британия препятствовать продвижению Германии на восток, заставив её воевать на два фронта. До февраля 1940-го года британские экспедиционные силы, переброшенные во Францию, ничего не предпринимали. «Если мы ещё в 1939 году не потерпели поражение, то только потому, что около 110 французских и британских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе против 25 немецких дивизий, абсолютно бездействовали», - написал об этом немецкий военный деятель Альфред Йодль. Какими бы ни были причины такого развития событий, этот период войны стали называть Странной войной.По мнению автора материала в The Independent, британское правительство в 1939-1940 годах предприняло очередную попытку неявными методами добиться победы правых партий в Европе: «Для тори главным и основополагающим приоритетом было усиление и защита империи. В целом они были сравнительно безразличны к защите демократии и стабильности в континентальной Европе. Действительно, многие из них были вполне готовы видеть верховенство Германии на континенте до тех пор, пока Британская империя может быть гегемоном большей части остального мира».То же самое можно наблюдать и сейчас. В 2016-м году консерваторы обещали своим гражданам возможность стать независимыми от остальной Европы и действовать по собственному разумению. Вероятно, тогда сторонники брексита хотели стать самой успешной страной и доказать всему Евросоюзу, что только Лондон может выстраивать отношения с другими государствами как самостоятельная держава, а не как винтик в системе ЕС.Брексит должен случиться через полгода, а перспективы Великобритании по-прежнему не похожи на что-то радужное и светлое. Соседи по Европе уже не могут дождаться, когда можно будет начать мстить британцам за такое «предательство» и за их желание быть особенными, а остальной мир пока не горит желанием заключать новые соглашения с Королевством.