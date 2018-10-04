Новые разоблачения Лондона из серии «с высокой степенью уверенности»
Британские спецслужбы «почти точно» установили причастность российского ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ) к серии кибератак по всему миру, в том числе на британские учреждения, передает РИА Новости сообщение МИД Соединенного Королевства.
Британия сегодня успешно разоблачает компанию ГРУ по «беспорядочным и безрассудным кибератакам» на политические институты, медийные издания и спорт, говорится в сообщении.
По данным ведомства, ГРУ также причастно к хищению у Всемирного антидопингового агентства (WADA) конфиденциальных медицинских документов нескольких спортсменов, к взлому серверов одного из британских телеканалов, к запуску в прошлом году вируса BadRabbit и, конечно же, к вмешательству в американские выборы.
Как отмечается в документе, участие ГРУ в указанных кибератаках установлено «почти точно» и с «высокой степенью уверенности».
Сигнал, посылаемый Британией, ясен и понятен – полностью раскрыть попытки ГРУ подорвать международную стабильность и ответить на них, приводит МИД слова своего шефа Джереми Ханта.
В свою очередь американская пресса, со ссылкой на помощника главы Пентагона Кэтрин Уилбэргер, сообщила о готовности Соединенных Штатов осуществлять атаки на объекты в России по запросу своих союзников.
Эти действия, по словам Уилбэргер, будут ответом Москве на ее «постоянные злонамеренные операции в киберпространстве».
Британия сегодня успешно разоблачает компанию ГРУ по «беспорядочным и безрассудным кибератакам» на политические институты, медийные издания и спорт, говорится в сообщении.
По данным ведомства, ГРУ также причастно к хищению у Всемирного антидопингового агентства (WADA) конфиденциальных медицинских документов нескольких спортсменов, к взлому серверов одного из британских телеканалов, к запуску в прошлом году вируса BadRabbit и, конечно же, к вмешательству в американские выборы.
Как отмечается в документе, участие ГРУ в указанных кибератаках установлено «почти точно» и с «высокой степенью уверенности».
Сигнал, посылаемый Британией, ясен и понятен – полностью раскрыть попытки ГРУ подорвать международную стабильность и ответить на них, приводит МИД слова своего шефа Джереми Ханта.
В свою очередь американская пресса, со ссылкой на помощника главы Пентагона Кэтрин Уилбэргер, сообщила о готовности Соединенных Штатов осуществлять атаки на объекты в России по запросу своих союзников.
Эти действия, по словам Уилбэргер, будут ответом Москве на ее «постоянные злонамеренные операции в киберпространстве».
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