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Новые разоблачения Лондона из серии «с высокой степенью уверенности»

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Британские спецслужбы «почти точно» установили причастность российского ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ) к серии кибератак по всему миру, в том числе на британские учреждения, передает РИА Новости сообщение МИД Соединенного Королевства.




Британия сегодня успешно разоблачает компанию ГРУ по «беспорядочным и безрассудным кибератакам» на политические институты, медийные издания и спорт, говорится в сообщении.

По данным ведомства, ГРУ также причастно к хищению у Всемирного антидопингового агентства (WADA) конфиденциальных медицинских документов нескольких спортсменов, к взлому серверов одного из британских телеканалов, к запуску в прошлом году вируса BadRabbit и, конечно же, к вмешательству в американские выборы.

Как отмечается в документе, участие ГРУ в указанных кибератаках установлено «почти точно» и с «высокой степенью уверенности».

Сигнал, посылаемый Британией, ясен и понятен – полностью раскрыть попытки ГРУ подорвать международную стабильность и ответить на них, приводит МИД слова своего шефа Джереми Ханта.

В свою очередь американская пресса, со ссылкой на помощника главы Пентагона Кэтрин Уилбэргер, сообщила о готовности Соединенных Штатов осуществлять атаки на объекты в России по запросу своих союзников.

Эти действия, по словам Уилбэргер, будут ответом Москве на ее «постоянные злонамеренные операции в киберпространстве».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 12:38
    +4
    В качестве доказательства британцы предоставили детсадовские фотографии Чепиги-Боширова(не Петрова) smile
    1. poquello
      poquello Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: Тралл
      В качестве доказательства британцы предоставили детсадовские фотографии Чепиги-Боширова(не Петрова) smile

      они ещё ответят за нашего агента
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 13:09
        +4
        Фото заглавия, как бы символизирует грубость провокаций, толстые перчатки, но британцы пакостят скорей даже так

        А у кота Скрипалей, павшего смертью храбрых (происки крысолюдей) лапы должны быть черные.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 13:36
          0
          Цитата: хрыч
          у кота Скрипалей, павшего смертью храбрых (происки крысолюдей) лапы должны быть черные.

          так этт его товарищ по оружию печатает "Жгите, жгите,всех не сожжете! Нас 500 миллионов"
    2. LSA57
      LSA57 Сегодня, 13:39
      +2
      Цитата: Тралл
      В качестве доказательства британцы предоставили детсадовские фотографии Чепиги-Боширова(не Петрова)

      "доказательств" масса



  2. wooja
    wooja Сегодня, 12:51
    +1
    highly likely.... что тут сказать, ну похоже, ну и что обычная масса домыслов и предположений, короче раздувают из искры пламя, надувают важно щеки..., учитесь русские..., как из г-на делать конфеты
  3. helmi8
    helmi8 Сегодня, 12:53
    +2
    Британские спецслужбы «почти точно» установили причастность российского ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ) к серии кибератак по всему миру, в том числе на британские учреждения

    Они там что, решили с американцами посоревноваться кто шизанутей? fool
  4. LSA57
    LSA57 Сегодня, 13:35
    0
    странно, но полосатые их не понимают request Китай у них во всём виноват
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 14:36
    0
    Уже неинтересно обсуждать прошлогодний снег.
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:12
    0
    Почти уверены, что ГРУ почти причастно к падению Тунгусского метеорита, утоплению "Титаника", убийству эрц-герцога Фердинанда и т.д. и т.п.
  7. Berkut24
    Berkut24 Сегодня, 15:21
    +1
    Похоже, что после всего этого спектакля бритам останется только "убиться об стену". Наступает кризис жанра. Еще немного, и наблагодарные зрители вместо цветов начнут их забрасывать яйцами.