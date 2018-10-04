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Украина выдворила венгерского консула. Венгрия грозит вернуть визовый режим

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Украинские власти всё же решили не оставлять без официальной реакции тот факт, что Венгрия «в тайне» вручает венгерские паспорта жителям Закарпатской области. Напомним, что на днях в сети было опубликовано видео, на котором запечатлено вручение паспортов граждан Венгрии в консульстве, расположенном в Берегово. Украинский МИД после этой публикации заявил, что Венгрия пытается вмешиваться во внутренние дела Украины, а Минобороны двинуло дополнительные подразделения ВСУ к границе с Венгрией. Кроме того, Павел Климкин пригрозил выслать венгерского консула из страны.

Украина выдворила венгерского консула. Венгрия грозит вернуть визовый режим



Сегодня угрозы Климкина оказались воплощены в реальность. Венгерскому консулу в закарпатском Берегово даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию Украины. МИД Украины признал венгерского дипломата персоной нон-грата.

Из заявления украинского внешнеполитического ведомства:
Мы призываем Будапешт в дальнейшем отказаться от каких-либо недружественных шагов в отношении Украины. Рассматриваем всех граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между нашими государствами.


Ранее глава венгерского МИД в интервью ТК «Россия 1» в кулуарах ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что если украинцы вышлют венгерского консула из Закарпатья, то и он (Петер Сийярто) вышлет одного из украинских консулов из Венгрии в качестве ответной меры. Так же Петер Сийярто с удивлением воспринял информацию о том, что Украина, желающая вступить в ЕС и НАТО, двинула войска к границам страны, входящей в эти международные организации.

Венгерские граждане в комментариях к информации о выдворении консула с территории Украины выплеснули весь негатив по отношению к Киеву. Наиболее мягкие высказывания: ни при каких обстоятельствах не допускать Украину к ЕС и Североатлантическому военному блоку, а также вернуть визовый режим.
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20 комментариев
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  1. Серж Горелый
    Серж Горелый Сегодня, 12:51
    0
    Поляки более хитро действуют - подводят 404 к закону о реституции. Параллельно в Польше во всю штампуются справочки о собственности поляков в "восточных кресах".
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:52
      +4
      они и без штамповки хорошо сохранились у местных евреев
      1. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 12:54
        +2
        А нация тут не важна, главное - гражданство польское.
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 13:21
      0
      Занимаясь "агентами Кремля", хунта забыла об агентах Будапешта, а ещё агенты Варшавы и Бухареста бдят. Ахтунг, там уже ВНР образовалась, мадьяры ноги вытирают о шароварников. Из-за паспортного скандала после обнародования видео раздачи паспортов и клятвы верности Венгрии в Берегове, Угорщина пригрозила вообще прекратить интеграцию Окраины в ЕС и НАТО. Ждём раздачи польских паспортов во Львове, румынских в Черновцах, болгарских в Буковине - таким макаром частями и войдут в Европу. А скакуасы пусть продолжают "воевать с Россией"laughing. Да Вальцман сегодня должен умолять ЕС отменить безвиз, иначе Окраина вообще безлюдной станет. Вопрос на засыпку: если будет референдум в Закарпатье - интересно захотят ли люди в нищем Габоне остаться или жить в цивилизованной Европе?
    3. Сергей Гончаров
      Сергей Гончаров Сегодня, 13:21
      -2
      На самом деле - хотя иски о "реституции" поляками подаются в украинские суды уже почти два года как - ни один из них на настоящее время не выигран.
      1. Vard
        Vard Сегодня, 13:33
        +2
        Ну так похоже скоро эти иски пойдут в польские суды...
        1. Alexkorzun
          Alexkorzun Сегодня, 13:46
          +2
          ниче, ниче... все впереди. Есть суды европейские, скакунам покажут на примерах, что значит цивилизация, в какую они так ломятся.
          Много лет назад Лайма Вайкуле купила дом в Юрмале. Капитально перестроила двор, отстроила дом практически заново.... Пока шел ремонт и всё такое, она и не знала, что пару раз из Швейцарии приезжала пожилая пара, внимательно наблюдавшая за ходом ремонта/строительства. По окончании работ пара приехала и предъявила все права на этот земельный участок и дом . Реституция, однако. Лайка осталась с носом . Компенсаций от родной Латвии (уже члена цивилизованого ЕС) она не получила ни цента.
      2. SOF
        SOF Сегодня, 13:36
        0
        Цитата: Сергей Гончаров
        На самом деле - хотя иски о "реституции" поляками подаются в украинские суды уже почти два года как - ни один из них на настоящее время не выигран.

        ....а в польские подавали....или ... в европейские...?
        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 13:48
          0
          Украина выдворила венгерского консула. Венгрия грозит вернуть визовый режим
          угу...ещё со Словакией и Румынией по кусайтесь...
    4. volot-voin
      volot-voin Сегодня, 15:47
      0
      Цитата: Серж Горелый
      Поляки более хитро действуют - подводят 404 к закону о реституции. Параллельно в Польше во всю штампуются справочки о собственности поляков в "восточных кресах".

      Обидно. Предки воевали за эти земли, кровь проливали .....и так бездарно все .....(потерять одним словом).
  2. Балу
    Балу Сегодня, 12:54
    0
    Полто рак не едет в Брюссель. Украина против НАТО? belay
    1. Александр романов
      Александр романов Сегодня, 13:23
      +1
      Цитата: Балу
      Полто рак не едет в Брюссель. Украина против НАТО?

      Нет не против. Просто НАТО Полторашку послали на -----
  3. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:55
    +1
    ахаха laughing укропчики не хотят быть частью оккупантов но и не хотят вернуть подаренные оккупированные венгерские земли
  4. VVK
    VVK Сегодня, 12:57
    0
    Набираем попкорна и ждём развития событий
    1. Alexkorzun
      Alexkorzun Сегодня, 13:03
      +1
      Ждём. Но, надеюсь, авторы, освещающие эту тему, не будут безграмотны, как этот.
      "...Венгрия «в тайне» вручает венгерские паспорта..." В таком контексте "втайне" пишется слитно. Это наречие, а не предлог с существительным.
  5. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 13:00
    +3
    Они Сийярто еще и в списки смерти на "Миротворец" забабахали.
    А как хамски Чугункин озвучивал высылку?
    Цивилизованные люди ведь были до недавнего времени...
  6. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 13:12
    0
    И чем у них все это закончится.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: sgr291158
      И чем у них все это закончится.

      Скачками
  7. KBaHT_BpeMeHu
    KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 13:29
    +1
    Венгры прокатили украину с НАТО. Т.к. ни Венгры ни Поляки не видят украину как государство, ждут лишь официального предлога начать резать пирог.
  8. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 14:39
    0
    Следом вылетит из Венгрии хохловский консул, а дальше будем посмотреть, чем дело продолжится.