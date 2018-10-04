Украина выдворила венгерского консула. Венгрия грозит вернуть визовый режим
Украинские власти всё же решили не оставлять без официальной реакции тот факт, что Венгрия «в тайне» вручает венгерские паспорта жителям Закарпатской области. Напомним, что на днях в сети было опубликовано видео, на котором запечатлено вручение паспортов граждан Венгрии в консульстве, расположенном в Берегово. Украинский МИД после этой публикации заявил, что Венгрия пытается вмешиваться во внутренние дела Украины, а Минобороны двинуло дополнительные подразделения ВСУ к границе с Венгрией. Кроме того, Павел Климкин пригрозил выслать венгерского консула из страны.
Сегодня угрозы Климкина оказались воплощены в реальность. Венгерскому консулу в закарпатском Берегово даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию Украины. МИД Украины признал венгерского дипломата персоной нон-грата.
Из заявления украинского внешнеполитического ведомства:
Ранее глава венгерского МИД в интервью ТК «Россия 1» в кулуарах ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что если украинцы вышлют венгерского консула из Закарпатья, то и он (Петер Сийярто) вышлет одного из украинских консулов из Венгрии в качестве ответной меры. Так же Петер Сийярто с удивлением воспринял информацию о том, что Украина, желающая вступить в ЕС и НАТО, двинула войска к границам страны, входящей в эти международные организации.
Венгерские граждане в комментариях к информации о выдворении консула с территории Украины выплеснули весь негатив по отношению к Киеву. Наиболее мягкие высказывания: ни при каких обстоятельствах не допускать Украину к ЕС и Североатлантическому военному блоку, а также вернуть визовый режим.
Сегодня угрозы Климкина оказались воплощены в реальность. Венгерскому консулу в закарпатском Берегово даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию Украины. МИД Украины признал венгерского дипломата персоной нон-грата.
Из заявления украинского внешнеполитического ведомства:
Мы призываем Будапешт в дальнейшем отказаться от каких-либо недружественных шагов в отношении Украины. Рассматриваем всех граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между нашими государствами.
Ранее глава венгерского МИД в интервью ТК «Россия 1» в кулуарах ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что если украинцы вышлют венгерского консула из Закарпатья, то и он (Петер Сийярто) вышлет одного из украинских консулов из Венгрии в качестве ответной меры. Так же Петер Сийярто с удивлением воспринял информацию о том, что Украина, желающая вступить в ЕС и НАТО, двинула войска к границам страны, входящей в эти международные организации.
Венгерские граждане в комментариях к информации о выдворении консула с территории Украины выплеснули весь негатив по отношению к Киеву. Наиболее мягкие высказывания: ни при каких обстоятельствах не допускать Украину к ЕС и Североатлантическому военному блоку, а также вернуть визовый режим.
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