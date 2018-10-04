Украина выдворила венгерского консула. Венгрия грозит вернуть визовый режим

Мы призываем Будапешт в дальнейшем отказаться от каких-либо недружественных шагов в отношении Украины. Рассматриваем всех граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между нашими государствами.

Украинские власти всё же решили не оставлять без официальной реакции тот факт, что Венгрия «в тайне» вручает венгерские паспорта жителям Закарпатской области. Напомним, что на днях в сети было опубликовано видео, на котором запечатлено вручение паспортов граждан Венгрии в консульстве, расположенном в Берегово. Украинский МИД после этой публикации заявил, что Венгрия пытается вмешиваться во внутренние дела Украины, а Минобороны двинуло дополнительные подразделения ВСУ к границе с Венгрией. Кроме того, Павел Климкин пригрозил выслать венгерского консула из страны.Сегодня угрозы Климкина оказались воплощены в реальность. Венгерскому консулу в закарпатском Берегово даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию Украины. МИД Украины признал венгерского дипломата персоной нон-грата.Из заявления украинского внешнеполитического ведомства:Ранее глава венгерского МИД в интервью ТК «Россия 1» в кулуарах ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что если украинцы вышлют венгерского консула из Закарпатья, то и он (Петер Сийярто) вышлет одного из украинских консулов из Венгрии в качестве ответной меры. Так же Петер Сийярто с удивлением воспринял информацию о том, что Украина, желающая вступить в ЕС и НАТО, двинула войска к границам страны, входящей в эти международные организации.Венгерские граждане в комментариях к информации о выдворении консула с территории Украины выплеснули весь негатив по отношению к Киеву. Наиболее мягкие высказывания: ни при каких обстоятельствах не допускать Украину к ЕС и Североатлантическому военному блоку, а также вернуть визовый режим.