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В МО РФ рассказали о развитии сети загоризонтных РЛС

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В настоящее время приступили к полноценному боевому дежурству три новых загоризонтных РЛС «Воронеж-ДМ» в Оренбуржье, Алтайском и Красноярском краях, передает РИА Новости.

В МО РФ рассказали о развитии сети загоризонтных РЛС



Ранее сообщалось, что РЛС «Воронеж» в указанных регионах поставлены на опытно-боевое дежурство.

Таким образом, к сегодняшнему дню РЛС нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении несут боевое дежурство в семи российских регионах: Калининградской, Ленинградской, Оренбургской, Иркутской областях, Красноярском и Краснодарском краях, рассказали журналистам в Минобороны.

Кроме того, строительство новых РЛС продолжается в двух регионах – Мурманской области и республике Коми.

Также на территории России до 2020 года будут развернуты более 10 лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, предназначенных для обнаружения и распознавания объектов в космосе.

По данным военного ведомства, первый такой комплекс уже успешно функционирует в Алтайском крае.

Напомним, 4 октября Космические войска РФ отмечают свой профессиональный праздник. Отсчет создания войск ведется с 4 октября 1957 года, когда советские военные специалисты запустили на орбиту первый искусственный спутник.
Использованы фотографии:
http://army-news.ru
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В 2014 г. в России продолжится активное наращивание группировки РЛС нового поколения типа «Воронеж»
В России в 2013 году начнется строительство нескольких новых РЛС
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10 комментариев
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  1. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 13:25
    +2
    2 декабря 2013 года в Мордовии на опытно-боевое дежурство заступила РЛС загоризонтного обнаружения нового поколения 29Б6 «Контейнер». При чём здесь "Воронеж"?
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 13:36
      +3
      В настоящее время приступили к полноценному боевому дежурству три новых загоризонтных РЛС «Воронеж-ДМ» в Оренбуржье, Алтайском и Красноярском краях, передает РИА Новости.
      Конечно же Воронеж надгоризонтная станция
      Цитата: seregin-s1
      При чём здесь "Воронеж"?

      Просто в РИА Новости не великие радиолокационные спецы собрались в журналистском сообществе wassat
      Второй ЗГРЛС Контейнер строят в Зее Амурской области
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:27
    +1
    Честно, душа прям радуется .... увидеть такое "родное" и ВАЖНОЕ! Глаза и уши наши во все стороны и во все ..... короче, расчет не спит и БДИТ!!!
  3. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 13:44
    0
    Глаза и уши нашей армии. Очень радует, что все это системно.
  4. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 13:47
    0
    Недалеко от Киевки (передающий именно ЗРЛС) в Приморье в обед сто лет как стоит.
    Приходилось бывать и с командиром общаться.
    За рюмкой чая.
    Население на них бочку катило, что телята уродливые рождаться стали, ну и прочее по мелочи.
    А в импульсе там... ОГО-ГО!
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 14:06
      0
      Вот просто любопытно за какой грех в моем посте можно было минус поставить?
      За рюмку чая?
      Или за телят?
      Так натурально с комиссией ездили, чтоб, значить, пипл успокоить.
      Или какое другое слово не понравилось?
      С грамматикой вроде порядок.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:55
    0
    c праздником-днём космонавтики drinks soldier good drinks
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:23
      +1
      День космонавтики, вообще-то, 12 апреля...
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:24
        0
        12 апреля-день ПИЛОТИРУМОЙ космонавтики hi drinks hi
  6. Старый26
    Старый26 Сегодня, 14:49
    +1
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    c праздником-днём космонавтики drinks soldier good drinks

    Сергей! Вообще-то День космонавтики отмечаем все же 12 апреля. Сегодня день запуска первого спутника, можно сказать началась космическая эра.