Приветствие ВСУ "Слава Украине" стало официальным. Верховная Рада узаконила

Наконец-то лозунг националистов "Слава Украине!" стал официальным приветствием в вооруженных силах Украины. Теперь украинская армия до конца избавилась от советского прошлого и с новым приветствием стоит на пороге НАТО, где ее ждут с распростертыми объятиями.Как сообщают украинские СМИ, Верховная Рада 271 голосом при необходимых 226 приняла закон, устанавливающий лозунг "Слава Украине" как официальное приветствие в армии Украины. Проект закона поручил разработать президент Украины Петр Порошенко. Теперь вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" украинские военнослужащие и сотрудники Национальной полиции будут приветствовать друг друга лозунгом националистов "Слава Украине — героям слава!". Кроме этого в законе закрепляется обращение к военным "пан" вместо "товарищ".Документ будет отправлен на подпись Порошенко, после чего его опубликуют в официальной прессе. День публикации и будет днем вступления закона в силу.На решение Рады бурно отреагировал глава украинского государства Петр Порошенко, который написал на своей страничке в Twiiter, что Украина наконец-то добилась того, что "сакральные слова "Слава Украине! Героям Слава! стали официальным приветствием ВСУ". Порошенко поблагодарил депутатов, поздравил с этим военных и порадовался "за предков, которые могли об этом только мечтать".Напомним, что лозунг "Слава Украине — героям слава!" —официальное приветствие запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА), воевавшей на стороне нацистов во время Великой отечественной войны.