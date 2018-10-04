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Приветствие ВСУ "Слава Украине" стало официальным. Верховная Рада узаконила

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Наконец-то лозунг националистов "Слава Украине!" стал официальным приветствием в вооруженных силах Украины. Теперь украинская армия до конца избавилась от советского прошлого и с новым приветствием стоит на пороге НАТО, где ее ждут с распростертыми объятиями.

Приветствие ВСУ "Слава Украине" стало официальным. Верховная Рада узаконила



Как сообщают украинские СМИ, Верховная Рада 271 голосом при необходимых 226 приняла закон, устанавливающий лозунг "Слава Украине" как официальное приветствие в армии Украины. Проект закона поручил разработать президент Украины Петр Порошенко. Теперь вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" украинские военнослужащие и сотрудники Национальной полиции будут приветствовать друг друга лозунгом националистов "Слава Украине — героям слава!". Кроме этого в законе закрепляется обращение к военным "пан" вместо "товарищ".

Документ будет отправлен на подпись Порошенко, после чего его опубликуют в официальной прессе. День публикации и будет днем вступления закона в силу.

На решение Рады бурно отреагировал глава украинского государства Петр Порошенко, который написал на своей страничке в Twiiter, что Украина наконец-то добилась того, что "сакральные слова "Слава Украине! Героям Слава! стали официальным приветствием ВСУ". Порошенко поблагодарил депутатов, поздравил с этим военных и порадовался "за предков, которые могли об этом только мечтать".

Напомним, что лозунг "Слава Украине — героям слава!" —официальное приветствие запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА), воевавшей на стороне нацистов во время Великой отечественной войны.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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32 комментария
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  1. Николай С.
    Николай С. Сегодня, 13:12
    +6
    У пана атамана Вальцмана нема золотого запаса. Хлопцы разбегутся.
    ________________________________________
    Интересно живут на Украине. Суд оправдал двух АТОшников, изнасиловавших полицейского - полицейский не смог доказать, что они сделали это без его согласия. Один из АТОшников после изнасилования женился. На полицейском, другом АТОшнике или ещё на ком - не сообщается.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 13:18
      +10
      - Слава Украине, разрешите обратиться?
      - Героям слава, обращайтесь.
      smile
      1. Комментарий был удален.
      2. Серж Горелый
        Серж Горелый Сегодня, 13:24
        +1
        Цитата: Тралл
        - Слава Украине, разрешите обратиться?
        - Героям слава, обращайтесь.
        smile


        как -то так..
      3. Altona
        Altona Сегодня, 13:25
        +1
        Цитата: Тралл
        Теперь рядовой отбращается к командиру вместо "товарищ лейтенант" - "слава украине"?

        ----------------------
        Нет, обращаться будут примерно как "пан хорунжий". А "слава украине"-это как раньше "служу Советскому Союзу".
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 13:26
      +6
      Чем больше нищают украинцы, тем громче Порошенко кричит «славаукраине»laughing
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 13:30
        +1
        Приветствие ВСУ "Слава Украине" стало официальным. Верховная Рада узаконила
        ну,чо..."хероям-сала !" yes
      2. zapfen
        zapfen Сегодня, 14:23
        -7
        И в России есть чем похвастать в этом духе... Только еще хуже. Для роста экономики не трезуб выкладывают, а деньги из этой экономики выводят триллионами. И далее по списку.
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 14:33
          +2
          Причём здесь Россия? Перенос реальности на другие объекты попахивает шизофрениейlaughing. И почему "триллионами" а не квадриллионамиsmile? Вообще-то сейчас российские капиталы из-за санкций наоборот начинают домой возвращаться и оффшоры на российскую юрисдикцию перерегестрируются, а дальше по списку у вас нет ничего. Да дело и не в этом, здесь разговор о фактическом исчезновении Окраины как государства.
  2. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 13:20
    +2
    Да ну их, надоели хуже горькой редьки. Что не новость, так потеха, в умеренных количествах нормально, но каждый день по два десятка...
  3. Altona
    Altona Сегодня, 13:23
    +8
    Этап "пан генерал" и "слава украине" успешно пройден. Следующим этапом видимо будет "герр бригаденфюрер" и "зиг хайль". Не буду постить тут изображение на футболках украинских ультрас, на них характерный портрет Алоизовича с надписью "мой дедушка-австрийский художник".
  4. Комментарий был удален.
  5. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 13:26
    +1
    "Замечательно". Фашистов "нет".
    1. Сыщик
      Сыщик Сегодня, 13:42
      +2
      Да по большому счету, как там они друг друга приветствуют уже без разницы - фашистов там, как собак нерезанных!
  6. teron
    teron Сегодня, 13:26
    +4
    Ну, теперь заживут! :)
    1. Серж Горелый
      Серж Горелый Сегодня, 13:31
      +5
      Цитата: teron
      Ну, теперь заживут! :)

      Ні, вони не заживуть, вони запанують!
      1. teron
        teron Сегодня, 13:33
        +2
        Вот, точно! А то я мову как-то запамятовал.
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 14:45
      0
      Неправда ваша, не заживут, а запануют, вот. hi laughing
  7. Димитров_град
    Димитров_град Сегодня, 13:36
    +1
    Сало уронили! Хероям сал!
  8. bober1982
    bober1982 Сегодня, 13:38
    +8
    Поймал чоловiк зайца,принёс жiнке.
    - Поджарь зайчатинки.
    - Так масла же нет.
    - Так на сале поджарь.
    - Сала нет.
    - Так просто поджарь.
    - Так газа нет.
    Чоловiк плюнул и отпустил зайца.
    Заяц бежит и кричит : Слава Украине! Героям Слава!
  9. Strashila
    Strashila Сегодня, 13:39
    +2
    Следующий этап... должность президента Украины упраздняется, вводиться просто гауляйтер... назначаемый госдепом США.
    1. GRF
      GRF Сегодня, 14:28
      0
      Это будет слишком честно...
      Западные "приличия" должны быть соблюдены...
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 14:48
      0
      Думаю, вы перегнули, даже полосатые на гауляйтера не согласятся, а вот должность гетмана ввести вместо президента самое то.
  10. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 13:44
    +2
    Сала Украине!
    Хероям сала!
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:52
    +2
    раз узаконили слово'' пан'', так и слово''холоп''тоже нужно узаконить,чтобы было как и должно быть wassat ''семь холопов отправить на утреннюю порку,за опоздание на зарядку,остальное стадо,или взвод wassat на работы на панской усадьбе'' wassat
    1. himRa
      himRa Сегодня, 14:23
      +1
      Приветствую..... логично
  12. Yrec
    Yrec Сегодня, 13:57
    +1
    Ура паны!!!! Всем скакать 3 часа!!!! Это приказ.
  13. canurodes
    canurodes Сегодня, 14:11
    +2
    Бандерлоги назвались бандерлогами
  14. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 14:12
    +2
    Какая слава, какие герои. Страна лишённая разума.
  15. SailorPopeye
    SailorPopeye Сегодня, 14:46
    +2
    - Алло, это СБУ?
    - Да. Что вы хотели?
    - Мой сосед говорит по-русски!
    - А вы почему говорите по-русски?
    - А вы почему спрашиваете по-русски?
    (Неловкое молчание)
    - Слава Украине?
    - Героям Слава!
  16. Сергей Медведев
    Сергей Медведев Сегодня, 15:27
    0
    Ну теперь ВСУ можно официально называть "украинские бандеровские формирования - наследники Добровольческой УПА"!
  17. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 15:43
    0
    несчастная Украина.. какие же ****и пролезли в верх
  18. Андрей Чистяков
    Андрей Чистяков Сегодня, 16:07
    0
    Цитата: Tochilka
    несчастная Украина.. какие же ****и пролезли в верх

    Они к этому долго шли. Мазепа на украинских купюрах один из шагов был.
  19. молчу молчу
    молчу молчу Сегодня, 16:08
    0
    Еще каждому пану по скакале выдать, чтобы сразу видно было что не москаль...и строевой шаг на прыжки заменить!И наступит всуекраинская зрада!