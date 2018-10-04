Приветствие ВСУ "Слава Украине" стало официальным. Верховная Рада узаконила
Наконец-то лозунг националистов "Слава Украине!" стал официальным приветствием в вооруженных силах Украины. Теперь украинская армия до конца избавилась от советского прошлого и с новым приветствием стоит на пороге НАТО, где ее ждут с распростертыми объятиями.
Как сообщают украинские СМИ, Верховная Рада 271 голосом при необходимых 226 приняла закон, устанавливающий лозунг "Слава Украине" как официальное приветствие в армии Украины. Проект закона поручил разработать президент Украины Петр Порошенко. Теперь вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" украинские военнослужащие и сотрудники Национальной полиции будут приветствовать друг друга лозунгом националистов "Слава Украине — героям слава!". Кроме этого в законе закрепляется обращение к военным "пан" вместо "товарищ".
Документ будет отправлен на подпись Порошенко, после чего его опубликуют в официальной прессе. День публикации и будет днем вступления закона в силу.
На решение Рады бурно отреагировал глава украинского государства Петр Порошенко, который написал на своей страничке в Twiiter, что Украина наконец-то добилась того, что "сакральные слова "Слава Украине! Героям Слава! стали официальным приветствием ВСУ". Порошенко поблагодарил депутатов, поздравил с этим военных и порадовался "за предков, которые могли об этом только мечтать".
Напомним, что лозунг "Слава Украине — героям слава!" —официальное приветствие запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА), воевавшей на стороне нацистов во время Великой отечественной войны.
Как сообщают украинские СМИ, Верховная Рада 271 голосом при необходимых 226 приняла закон, устанавливающий лозунг "Слава Украине" как официальное приветствие в армии Украины. Проект закона поручил разработать президент Украины Петр Порошенко. Теперь вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" украинские военнослужащие и сотрудники Национальной полиции будут приветствовать друг друга лозунгом националистов "Слава Украине — героям слава!". Кроме этого в законе закрепляется обращение к военным "пан" вместо "товарищ".
Документ будет отправлен на подпись Порошенко, после чего его опубликуют в официальной прессе. День публикации и будет днем вступления закона в силу.
На решение Рады бурно отреагировал глава украинского государства Петр Порошенко, который написал на своей страничке в Twiiter, что Украина наконец-то добилась того, что "сакральные слова "Слава Украине! Героям Слава! стали официальным приветствием ВСУ". Порошенко поблагодарил депутатов, поздравил с этим военных и порадовался "за предков, которые могли об этом только мечтать".
Напомним, что лозунг "Слава Украине — героям слава!" —официальное приветствие запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА), воевавшей на стороне нацистов во время Великой отечественной войны.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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