Без пилоток и ушанок: правительство изменило нормы снабжения военных
Российским военнослужащим перестанут выдавать «пилотки шерстяные», а «шапки-ушанки» заменят на «шапки», говорится в постановлении правительства РФ от 2 октября 2018 года.
Указанное постановление вносит изменения в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, утвержденные в июне 2006 года (№390).
Согласно тексту документа, упомянутые выше шерстяные пилотки не отменяются насовсем – их выдача приостановлена до 1 июня 2022 года.
В позициях «шапка-ушанка каракулевая с козырьком» и «шапка-ушанка» слово «ушанка» изымается.
Вместо «рубах» военные теперь будут носить «фуфайки». А позицию, касающуюся «кальсон нательных» дополнили позицией «трусы». Их будут выдавать 2 раза в год по одной штуке.
Что касается «кальсон нательных», то их положено 2 штуки на 2 года.
Нормы от 2006 года дополняются следующим примечанием: «трусы выдаются только военнослужащим, проходящим службу по контракту на должностях старшин, сержантов и солдат, и курсантам военно-морских образовательных организаций Минобороны России»
Напомним, пилотки появились в русской армии в 1913 году, как элемент одежды военнослужащих воздухоплавательных частей. В советской и российской армиях пилотка была летним головным убором.
Указанное постановление вносит изменения в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, утвержденные в июне 2006 года (№390).
Согласно тексту документа, упомянутые выше шерстяные пилотки не отменяются насовсем – их выдача приостановлена до 1 июня 2022 года.
В позициях «шапка-ушанка каракулевая с козырьком» и «шапка-ушанка» слово «ушанка» изымается.
Вместо «рубах» военные теперь будут носить «фуфайки». А позицию, касающуюся «кальсон нательных» дополнили позицией «трусы». Их будут выдавать 2 раза в год по одной штуке.
Что касается «кальсон нательных», то их положено 2 штуки на 2 года.
Нормы от 2006 года дополняются следующим примечанием: «трусы выдаются только военнослужащим, проходящим службу по контракту на должностях старшин, сержантов и солдат, и курсантам военно-морских образовательных организаций Минобороны России»
Напомним, пилотки появились в русской армии в 1913 году, как элемент одежды военнослужащих воздухоплавательных частей. В советской и российской армиях пилотка была летним головным убором.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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