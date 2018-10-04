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Без пилоток и ушанок: правительство изменило нормы снабжения военных

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Российским военнослужащим перестанут выдавать «пилотки шерстяные», а «шапки-ушанки» заменят на «шапки», говорится в постановлении правительства РФ от 2 октября 2018 года.

Без пилоток и ушанок: правительство изменило нормы снабжения военных



Указанное постановление вносит изменения в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, утвержденные в июне 2006 года (№390).

Согласно тексту документа, упомянутые выше шерстяные пилотки не отменяются насовсем – их выдача приостановлена до 1 июня 2022 года.

В позициях «шапка-ушанка каракулевая с козырьком» и «шапка-ушанка» слово «ушанка» изымается.

Вместо «рубах» военные теперь будут носить «фуфайки». А позицию, касающуюся «кальсон нательных» дополнили позицией «трусы». Их будут выдавать 2 раза в год по одной штуке.

Что касается «кальсон нательных», то их положено 2 штуки на 2 года.

Нормы от 2006 года дополняются следующим примечанием: «трусы выдаются только военнослужащим, проходящим службу по контракту на должностях старшин, сержантов и солдат, и курсантам военно-морских образовательных организаций Минобороны России»

Напомним, пилотки появились в русской армии в 1913 году, как элемент одежды военнослужащих воздухоплавательных частей. В советской и российской армиях пилотка была летним головным убором.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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46 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 14:13
    -4
    Правильно - "труселЯ". wassat
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 14:19
      +4
      Мой опыт подсказывает,что все нательное выданное по списку валяется в шкафу)))
      1. himRa
        himRa Сегодня, 14:20
        +2
        Или ...носят старики...как вариант
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:56
          +1
          лучшим Рахимам сайта hi вы редкий гость what раньше чаще были-значит,свободного времени у вас мало what и всё же искренне рад так сказать,лицезреть вас на сайте hi
      2. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 14:20
        +2
        Цитата: Бультерьер
        Мой опыт подсказывает,что все нательное выданное по списку валяется в шкафу)))

        Дык это солдатикам.
        Им шкафы не выдают.
        1. Бультерьер
          Бультерьер Сегодня, 14:22
          +3
          Да чего им сейсас только не выдают))))
      3. Александр романов
        Александр романов Сегодня, 14:21
        +5
        Ща те,кто ни в армии ,не на флоте,скажут,что это не правильное решение.
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 14:24
          +2
          Цитата: Александр романов
          Ща те,кто ни в армии ,не на флоте,скажут,что это не правильное решение.

          Диванные войска приготовились к бою!
          С дальнобойного дивана все прекрасно просматривается.
      4. SailorPopeye
        SailorPopeye Сегодня, 14:25
        +3
        Цитата: Бультерьер
        все нательное выданное по списку валяется в шкафу)))

        В годы моей службы, белье, которое потеплее, с начесом, снашивалось до дыр. Которое тонкое, после нескольких стирок, почему-то вширь увеличивалось на пару размеров, а в длину на столько же уменьшалось.
        1. Александр романов
          Александр романов Сегодня, 14:30
          +2
          Цитата: SailorPopeye

          В годы моей службы, белье, которое потеплее, с начесом, снашивалось до дыр.

          Видимо далекие годы
          1. Бультерьер
            Бультерьер Сегодня, 14:38
            +1
            Вы меня опередили)))
          2. Сергей39
            Сергей39 Сегодня, 15:32
            0
            Далёкие не далёкие, но так и было, да и нормы были побольше
  2. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 14:21
    +2
    Вот теперь можно будет шапками закидывать.
  3. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 14:24
    +8
    Так название сменили, или уши отрезали?
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 14:33
      +1
      Название!Вы что,хоть зима зачастую и не та,но без ушей никак..
    2. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:34
      +4
      Так название сменили, или уши отрезали?

      Под эту дудку могут и отпилить уши, эффективные менеджеры!
  4. БАБА ШУРА
    БАБА ШУРА Сегодня, 14:26
    0
    Всегда думал, что на пилотку нужно одевать каску... Уже не одевают?
    1. Александр романов
      Александр романов Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: БАБА ШУРА
      0
      Всегда думал, что на пилотку нужно одевать каску... Уже не одевают?

      Пилотка не рабочая форма сейчас . Сейчас кепки идут,а пилотка парадно выгребная-была
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:58
      +3
      баба шура hi -теперь модно наоборот-на каску натягивать пилотку wassat
  5. zapfen
    zapfen Сегодня, 14:26
    +2
    Правильно. Пилоткам в армии не место.
    1. Brylevsky
      Brylevsky Сегодня, 15:00
      +2
      Цитата: zapfen
      Пилоткам в армии не место

      Без "пилоток" в Армии скучно. Я когда курсантом был, по ночам к "пилоткам" в самоходы бегал. Со второго этажа вниз, по электрическому кабелю...а потом также вверх. Молодость...
  6. Jerk
    Jerk Сегодня, 14:27
    +2
    Шапка-безушанка. И окончательно уйдут в небытие шурупы.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:34
      +5
      А портянки, портяночки фланелевые и кирзачи, отменили .... редиски.
      1. Александр романов
        Александр романов Сегодня, 14:40
        +1
        Цитата: rocket757
        А портянки, портяночки фланелевые и кирзачи,

        Что то я не помню,что бы дембеля носили портянки. Портянки для молодых,дальше по службе на портянки забивали все.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:56
          +5
          Цитата: Александр романов
          Что то я не помню,что бы дембеля носили портянки.

          Эт если зашхерится куда и лишний раз не перемещаться, всё тип-топ.
          А если пробежка с препятствиями и лужи с ручьями .... короче, всему своё применение, а портянки весЧь универсальная. И не говорите, шо все дембеля только хари плющили и в потолок плевали! Шуршали как миленькие, когда надо было или смыться вовремя не успевали!
          1. Андрей ВОВ
            Андрей ВОВ Сегодня, 15:07
            +1
            Сын через 41 день домой....летают все в части ))))конечно почти дембелям удается похоботить,но..тем не менее
          2. Александр романов
            Александр романов Сегодня, 15:50
            +1
            Цитата: rocket757
            . И не говорите, шо все дембеля только хари плющили и в потолок плевали!

            У нас было именно так. Полная неприкосновенность дембеля
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 15:58
              0
              И такое видел, не раз .... впрочем, если служба не страдает от того, особых претензий не возникало!
              Если командир, старослужащий умело организовывал работу подчинённых, проблем никаких!
              Но это не везде и не всегда можно было, тут уж по обстоятельствам.
        2. Telur
          Telur Сегодня, 15:13
          +4
          Цитата: Александр романов
          Что то я не помню,что бы дембеля носили портянки. Портянки для молодых,дальше по службе на портянки забивали все.

          Незнаю как щас с берцами, а в сапогах с носочками, некоторые особо умные, ноги до мяса стирали на марш-броске. До финиша на себе приходилось тащить.
      2. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 14:49
        +4
        Портянки вещь!!!!
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:58
          +3
          Зимой и летом, всегда в тему!
          Мотать не разучился, пользуюсь когда надо! Правда, фланели такого какчества найти!!! это надо постараться.
      3. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 15:13
        +4
        а подшива?красота...первый раз подшивался...елки палки...с третьего раза нормально...но рукожопом назван был))))
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:42
          +1
          О да, подшивка это ещё та темка! А уж какой полёт фантазии, не сказать ни описать!
  7. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 14:32
    +4
    Помню помню,мои синие шикарные труселЯ!!!красота!))))а на самый дембель добыл офицерские кальсоны теплые и рубаху...супер!)))
    1. Александр романов
      Александр романов Сегодня, 14:41
      -1
      Цитата: Андрей ВОВ
      Помню помню,мои синие шикарные труселЯ!!

      Дашь труселя в увольнение сходить?
      И ключи от подлодки laughing
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 15:05
        0
        Ключей от подлодки нет...да и труселя то уж..только в памяти.....
    2. Вадим Григорьев
      Вадим Григорьев Сегодня, 15:47
      +1
      ладно труселя,а под пш белье белое тонкое хб с завязками...вечером не казарма,а домик с привидениями
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:35
    +3
    Просто меняют форму. Должны носить американскую форму. Бейсболки, фуфайки...
    1. Александр романов
      Александр романов Сегодня, 14:42
      -2
      Цитата: Гардамир
      0
      Просто меняют форму. Должны носить американскую форму. Бейсболки, фуфайки..

      Нет ,надо вернуть форму образца 35 года fool
  9. Инжeнeр
    Инжeнeр Сегодня, 14:49
    +5
    если это не ушанка, то я балерина!
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:00
      +1
      александр владимирович hi - в каком театре ,и что именно исполняете в балете lol wassat -шутка good
  10. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 15:12
    +3
    Может чуть не в тему,но навеяло..рядом с нашей частью,была часть стройбата,и она как раз на расформирование,и они же и наши объекты строили и вводили,и вот уходят оттуда дембеля.....обрезанные сапоги,сзади прошитые белым кантом,форма ушитая,урезанная,акселя Вам и не снилось,эмблемы стройбата горят солнцем,вставки в погонах,на рукаве две галочки как у курсанта 2 курса...ну "КРЫСОТА"!
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:19
      0
      Андрей hi -в Калинеграде,том,который Кёниксберг,''балом правили'' моряки,и там всем подряд,сухопутным или флотским всё подобное прямо на улице просто молча срезали,ибо нефиг форму уродовать. soldierспециально комендачи из военной комендатуры ''расшитых'' отлавливали по городу по приказу адмирала Иванова,командующего Балтийским флотом.
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 15:31
        +1
        Мы в лесу служили...да и их отцам-командирам не до них видимо,а уж что потом было с ними не знаю,мы когда уходили с нами ротный наш поговорил по нормальному,и в общем клоунов в нашей партии не было.
        А в кенике да..детство летом проводил у бабушки не раз..как там сейчас не знаю...последний раз там был дай бог памяти
  11. Bacha
    Bacha Сегодня, 15:31
    +2
    Подумаешь ушанка из названия убрали... Тыловикам у флотских извращениям бы поучиться!!! Вот где фантазия! Пилотки с козырьками, фуражки без козырьков.)))
  12. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:38
    0
    Рубаху то оставьте военным, это ж рубаха, дегенераты вы недоучки! soldier