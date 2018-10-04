Новости

Российские сапёры отправляются "чистить" Лаос от американских бомб

10
Россия поможет Лаосу в разминировании территории страны. Для оказания содействия в разминировании оставшихся американских бомб в Лаос отправляется отряд разминирования международного противоминного центра ВС России. Об этом заявил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на восьмом заседании экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию.

Российские сапёры отправляются "чистить" Лаос от американских бомб



Ставицкий сообщил, что отряд разминирования убывает в Лаосскую Народно-Демократическую Республику согласно решения Верховного главнокомандующего. Во время командировки, которая продлится с октября 2018 года по март 2019 года, сотрудникам отряда предстоит оказать помощь лаосским саперам в разминировании американских бомб, которые были сброшены на эту страну в 1960-1970 годах. Джунгли Лаоса буквально нашпигованы неразорвавшимися боеприпасами США, большинство из которых были кассетными и противопехотными. На сегодняшний день треть сброшенных на Лаос американских бомб не обезврежена, так как их очень трудно обнаружить и обезвредить. До сих пор ни одна страна не оказывала помощь Лаосу в разминировании.

Генерал отметил, что отряд оснащен самыми современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, средствами индивидуальной защиты сапера. В ходе командировки военнослужащие отряда не только будут самостоятельно обезвреживать боеприпасы, но и проведут соответствующую подготовку местных саперов. Кроме этого лаосские саперы будут обеспечены российскими средствами поиска и защиты.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 29 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

10 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 14:24
    +3
    И амегикосам счёт выставить.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:31
      +1
      Гуманитарное разминирование это ООНовская кормушка для попила бабла и думаю отправка наших служивых много кому не понравится.
      1. DigitalError
        DigitalError Сегодня, 14:43
        +2
        Не понравится только по причине приобретения ими дополнительного профессионального опыта и очередным упоминанием о происхождении "демократических" бомб. Если б кто-то хотел распилить ООНовское бабло - сделали бы это 30 лет назад - лазить по джунглям на жаре и в бронекостюмах дураков нет...
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 14:46
          0
          Будет время поинтересуйтесь как сегодня в ООН пилят деньги на гуманитарное разминирование в различных странах. Узнаете много нового.
          1. DigitalError
            DigitalError Сегодня, 15:01
            +1
            Поинтересовался. Действительно пилят, да не в Лаосе. По крайней мере, на тематической страничке ООН об этом ничего не сказано. Да в отчете за 2017 год Лаос не фигурирует. И в планах его нет. http://www.mineaction.org/programmes
            1. андрей юрьевич
              андрей юрьевич Сегодня, 15:45
              0
              Российские сапёры отправляются "чистить" Лаос от американских бомб
              какого хрена...? жизнь сапёров наших недорога ?
  2. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 14:30
    +2
    Удачи ребятам!
  3. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 14:55
    0
    А сколько это удовольствие стоит и кто в итоге выгодополучатель?
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:04
    0
    лаос,вьетнам,кампучия,или по современному,камбожда ими буквально ''нашпигованы''-результат подлой американской политики силового подавления неугодных cше ''режимов''
  5. Morglenn
    Morglenn Сегодня, 15:40
    0
    А за чей собственно счёт всё это великолепие?