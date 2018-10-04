Российские сапёры отправляются "чистить" Лаос от американских бомб

Россия поможет Лаосу в разминировании территории страны. Для оказания содействия в разминировании оставшихся американских бомб в Лаос отправляется отряд разминирования международного противоминного центра ВС России. Об этом заявил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на восьмом заседании экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию.Ставицкий сообщил, что отряд разминирования убывает в Лаосскую Народно-Демократическую Республику согласно решения Верховного главнокомандующего. Во время командировки, которая продлится с октября 2018 года по март 2019 года, сотрудникам отряда предстоит оказать помощь лаосским саперам в разминировании американских бомб, которые были сброшены на эту страну в 1960-1970 годах. Джунгли Лаоса буквально нашпигованы неразорвавшимися боеприпасами США, большинство из которых были кассетными и противопехотными. На сегодняшний день треть сброшенных на Лаос американских бомб не обезврежена, так как их очень трудно обнаружить и обезвредить. До сих пор ни одна страна не оказывала помощь Лаосу в разминировании.Генерал отметил, что отряд оснащен самыми современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, средствами индивидуальной защиты сапера. В ходе командировки военнослужащие отряда не только будут самостоятельно обезвреживать боеприпасы, но и проведут соответствующую подготовку местных саперов. Кроме этого лаосские саперы будут обеспечены российскими средствами поиска и защиты.