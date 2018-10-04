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МО Нидерландов: Разведка РФ пыталась выкрасть документы от ОЗХО и по MH17

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В правительстве Нидерландов заявили о том, что Россия якобы попыталась вмешиваться в ход расследования дела о крушении MH17, используя «криминальную составляющую». Так, глава военного ведомства Голландии Анна Теодора (Анк) Бейлевельд утверждает, что российская разведка якобы попыталась выкрасть материалы, добытые представителями следственной группы.

МО Нидерландов: Разведка РФ пыталась выкрасть документы от ОЗХО и по MH17

Анк Бейлевельд со значком американо-голландской дружбы



Кроме того, Бейлевельд заявила, что российская разведка пыталась «выкрасть» материалы расследования по применению химического оружия. Об этом сообщает EuroNews. Причём «кража», как заявлено, должна была состояться посредством хакерского вмешательства.

В голландской прессе говорится о том, что речь может идти о моменте времени, когда в Амстердам прилетали «вездесущие российские разведчики» Петров и Боширов. Напомним, что ранее было заявлено, что эти двое впервые посетили голландскую столицу в 2016 году – «сразу же после получения заграничных паспортов».

Видимо, на основании одного только этого заявления в министерстве обороны Нидерландов и решили сделать вывод о том, что российская разведка «собиралась взломать материалы ОЗХО по «применению химического оружия». При этом ни г-жа Бейлевельд, ни кто-либо ещё в голландском правительстве не могут сказать однозначно, что же «российская разведка» точно пыталась заполучить – материалы ОЗХО или всё-таки данные о крушении MH17. Не могут пояснить ещё и вопрос о том, для чего «разведчикам» понадобилось лететь в Амстердам, если речь идёт о «попытке хакерской атаки»?

Вместо ответов на эти вопросы называются "данные" группы, которая якобы и готовила взлом сервера с секретными сведениями. Перечислены имена "хакеров-разведчиков": Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. Теперь, по закону жанра, в дело включатся Bellingcat и The Insider, которые начнут на старых фото искать людей, которые могут оказаться Миниными и Пожарскими Сотниковыми.

Анк Бейлевельд сообщила, что МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи со шпионажем со стороны четверых россиян.
Использованы фотографии:
Википедия
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40 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 14:23
    +11
    Курят что попало, вот и результат на лицо.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:25
      +9
      Цитата: Быков.
      Курят что попало, вот и результат на лицо.

      Не они там, че попало не курят.. там дрянь забористая у них laughing
      1. Быков.
        Быков. Сегодня, 14:27
        +5
        Цитата: Svarog

        Не они там, че попало не курят.. там дрянь забористая у них laughing

        Раз забористая, тогда пусть ОЗХО их обезвредит и захоронить.
    2. Barzha
      Barzha Сегодня, 14:26
      +3
      Курят что попало

      И из "кофе-шопов" не вылезают. Вот и бредят.
      Но ведь обыватели в это опять поверят!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:30
        +3
        А этим то мы на какой орган НАСТУПИЛИ???
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 14:50
          +4
          На что можно наступить у мелких шавок?Да на саму,мелкую шавку.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:01
            0
            Цитата: 210окв
            на саму,мелкую шавку

            да наш косолапый как наступит!!! там не то что тявкнуть, пискнуть не успеет!
            Похоже там таких целая СВОРА .... мелкие, но от того очень гадкие.
        2. sib.ataman
          sib.ataman Сегодня, 14:59
          0
          Внутреннний! Исключительно внутренний!
      2. sib.ataman
        sib.ataman Сегодня, 14:57
        0
        Они и есть отбыватели!
    3. atalef
      atalef Сегодня, 14:33
      -1
      Цитата: Быков.
      Курят что попало, вот и результат на лицо.

      Цитата: Быков.
      Курят что попало, вот и результат на лицо.

      и опять вдруг откуда не возьмись паспорта одинаковой серии и практически идентичные номера.
      А так конечно - дипработники
      https://meduza.io/live/2018/10/04/niderlandy-ob-yavili-o-vysylke-chetyreh-sotrudnikov-gru-hronika
      1. Быков.
        Быков. Сегодня, 14:37
        +5
        Цитата: atalef
        и опять вдруг откуда не возьмись паспорта одинаковой серии и практически идентичные номера.
        А так конечно - дипработники

        И все четверо прибыли в Нидерланды в один день, о чем есть скриншоты с одинаковым временем.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:03
          +1
          Наши с Томарой, ходят вроде парой!!! Мы на шведский или какой еще бутерброт не подписывались!
          1. Сергей39
            Сергей39 Сегодня, 15:25
            +2
            Интересно, они сами ,что, не понимают какой бред несут? Или их пипл хавает за милую душу?
      2. krops777
        krops777 Сегодня, 15:33
        +2
        А так конечно - дипработники
        https://meduza.io/live/2018/10/04/niderlandy-ob-yavili-o-vysylke-chetyreh-sotrudnikov-gru-hronika


        Это же насколько надо опустится и не понимать как работает разведка чтоб состряпать такую бредятину, квитанции в такси с указанием фамилии разведчиков, лететь в Нидерланды что бы возле ОЗХО взламывать компы через wi-fi, везти кучу телефонов и прочей другой техники при этом так безбожно палится, похоже у них лекторат совсем отупел.
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 14:23
    +3
    Ну эту хоть понятно, отчего нахлобучило - лигалайз в стране. А чего плющит бритосов, неужто рыба с чипсами несвежая, траванулись?
    Ей-богу, читаешь новости - такое впечатление, что фигурантам текст Кастанеда писал, причем конкретно обожравшийся пейота.
  3. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 14:25
    +3
    А потом они эти документы завернули в трубочки, заложили туда табак с "новичком" и дали покурить Скриполям - когда те на улице сигаретку стреляли, возле дома.
  4. Rusj
    Rusj Сегодня, 14:25
    +5
    Как все эти моральные из ЕС и США надоели .
    1. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 14:50
      +1
      Что Вы пишите?! Какие моральные? А "а" куда дели?
  5. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 14:27
    +2
    Шиза голландская......ох шиза....
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 14:33
      +10
      Голландская шиза
      1. sib.ataman
        sib.ataman Сегодня, 14:49
        0
        Не-е-ет! Это травка волшебная мозги вставляет!
        1. Быков.
          Быков. Сегодня, 14:52
          0
          Цитата: sib.ataman
          Не-е-ет! Это травка волшебная мозги вставляет!

          Эй, чувааак!!!
  6. Barzha
    Barzha Сегодня, 14:28
    +3
    Мне кажется, что если где-нибудь в штатах взорвётся какой-нибудь "супервулкан", то в этом тоже Русскую разведку обвинят.
  7. Igoresha
    Igoresha Сегодня, 14:29
    -4
    а может и правда
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:43
      +4
      Что правда? Что теперь шпионы могут хакерский взлом, лишь с компа-хранилища производить? Как же наши хакеры взламывали почту кандидатов в президенты в США? Тоже, небось, прямо с капитолийского холма заходили? winked
    2. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 14:53
      +1
      Конечно правда! Курните ихней травки, и не будете знать как отвязатся от их правды!
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 14:32
    +4
    Весь спектакль заказной. Шпионский скандал вообще никогда ранее не выносили, спецслужбы знают свое дело и работают по тихому, шумиха ни одной стороне не нужна, т.к. у всех рыльце в пушку.....а тут все понятно Пуаро и Агата Кристи отдыхают, и весь мир хавает эти истории.
    1. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 14:47
      0
      Пуаро с Агатой удалились на покой! А их сменили Тереза с Бо'рисом и К°
  9. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 14:39
    +3
    Что за бред?! Сейчас все электронные документы архивируются и не один раз. Только де билы их не архивируют. Это значит, что украсть можно только копию информации, но не сами файлы.
    Что касается ситуации с Боингом. Эта информация секретна? Если секретна, то как можно обвинять кого-то на основании секретной информации. Если расследование засекречено, то как ему можно доверять?
    Бред сивой кобы лы!
  10. kefan
    kefan Сегодня, 14:43
    0
    Мда, видать, заразителен.
  11. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 14:45
    +1
    С такой рожей прачки только бейльём и вейдать! А русские шпионы её по ночам, видимо, посещают, когда курнёт травки из горшочка на подоконнике! Голландия! Свободная страна! Хочу курю, что в рот попало, хочу понос несу до посинения!
  12. HMR333
    HMR333 Сегодня, 14:51
    0
    да и еще флакончик нина ричи! это глова голова мужик чтоли транс какойто!
  13. Imobile
    Imobile Сегодня, 14:58
    0
    Я знаю как они вычислили наших агентов. Вы на номера паспортов обратите, у двух только одной цифрой отличается. А ведь указывалось, что в том отделении выдают не только агентам, но и бандитам за взятку, поэтому не факт что вссе агенты
  14. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:01
    0
    За руку поймали или хайли лайкли ? Если лайкли, то вам в эротическое путешествие. И больше эту курицу в Россию не пускать, объявить её персоной "нон грата". Они человеческого языка не понимают, только по лбу.
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:08
    +2
    раньше петров с васечкиным ''дебоширили'' в СCСР, wassat а теперь у него напарником некто баширов recourse в с васечкиным что тогда belay wassat
  16. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:11
    +1
    а ведь как всегда,уйдя в отставку ,старая ведьма запоёт совсем другую песню am fool
  17. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 15:21
    0
    Когда уже МИД вместо тупого блеяния "я не я и хата не моя" начнет в ответ на такие идиотские заявления отвечать резким протестом с требованиями прекратить бездоказательные обвинения?
  18. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 15:40
    0
    Давят на психику (Россию)по полной.Что в финале ?Какую такую каку в конце выдадут?шавки заливаются в один голос! am
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:47
    +1
    я не понял, у нас на западе одни идиoты живут, поясните мне зачем ехать в голландию что бы хакнуть комп на их территории
    это с успехом можно сделать и не покидая Москвы
  20. ваняватный
    ваняватный Сегодня, 16:10
    0
    ох уж эти неисчерпаемые резерву гру и свр ... то на отравлении никому на хрен не нужного предателя агентуру палят , то здесь паляться , скоро закончатся , как бронекопытные дивизии забайкалья , полегшие при штурме незалежного киева ...