МО Нидерландов: Разведка РФ пыталась выкрасть документы от ОЗХО и по MH17
В правительстве Нидерландов заявили о том, что Россия якобы попыталась вмешиваться в ход расследования дела о крушении MH17, используя «криминальную составляющую». Так, глава военного ведомства Голландии Анна Теодора (Анк) Бейлевельд утверждает, что российская разведка якобы попыталась выкрасть материалы, добытые представителями следственной группы.
Кроме того, Бейлевельд заявила, что российская разведка пыталась «выкрасть» материалы расследования по применению химического оружия. Об этом сообщает EuroNews. Причём «кража», как заявлено, должна была состояться посредством хакерского вмешательства.
В голландской прессе говорится о том, что речь может идти о моменте времени, когда в Амстердам прилетали «вездесущие российские разведчики» Петров и Боширов. Напомним, что ранее было заявлено, что эти двое впервые посетили голландскую столицу в 2016 году – «сразу же после получения заграничных паспортов».
Видимо, на основании одного только этого заявления в министерстве обороны Нидерландов и решили сделать вывод о том, что российская разведка «собиралась взломать материалы ОЗХО по «применению химического оружия». При этом ни г-жа Бейлевельд, ни кто-либо ещё в голландском правительстве не могут сказать однозначно, что же «российская разведка» точно пыталась заполучить – материалы ОЗХО или всё-таки данные о крушении MH17. Не могут пояснить ещё и вопрос о том, для чего «разведчикам» понадобилось лететь в Амстердам, если речь идёт о «попытке хакерской атаки»?
Вместо ответов на эти вопросы называются "данные" группы, которая якобы и готовила взлом сервера с секретными сведениями. Перечислены имена "хакеров-разведчиков": Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. Теперь, по закону жанра, в дело включатся Bellingcat и The Insider, которые начнут на старых фото искать людей, которые могут оказаться Миниными и
Пожарскими Сотниковыми.
Анк Бейлевельд сообщила, что МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи со шпионажем со стороны четверых россиян.
Анк Бейлевельд со значком американо-голландской дружбы
Кроме того, Бейлевельд заявила, что российская разведка пыталась «выкрасть» материалы расследования по применению химического оружия. Об этом сообщает EuroNews. Причём «кража», как заявлено, должна была состояться посредством хакерского вмешательства.
В голландской прессе говорится о том, что речь может идти о моменте времени, когда в Амстердам прилетали «вездесущие российские разведчики» Петров и Боширов. Напомним, что ранее было заявлено, что эти двое впервые посетили голландскую столицу в 2016 году – «сразу же после получения заграничных паспортов».
Видимо, на основании одного только этого заявления в министерстве обороны Нидерландов и решили сделать вывод о том, что российская разведка «собиралась взломать материалы ОЗХО по «применению химического оружия». При этом ни г-жа Бейлевельд, ни кто-либо ещё в голландском правительстве не могут сказать однозначно, что же «российская разведка» точно пыталась заполучить – материалы ОЗХО или всё-таки данные о крушении MH17. Не могут пояснить ещё и вопрос о том, для чего «разведчикам» понадобилось лететь в Амстердам, если речь идёт о «попытке хакерской атаки»?
Вместо ответов на эти вопросы называются "данные" группы, которая якобы и готовила взлом сервера с секретными сведениями. Перечислены имена "хакеров-разведчиков": Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. Теперь, по закону жанра, в дело включатся Bellingcat и The Insider, которые начнут на старых фото искать людей, которые могут оказаться Миниными и
Анк Бейлевельд сообщила, что МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи со шпионажем со стороны четверых россиян.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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