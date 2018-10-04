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Страны НАТО начнут совместную разработку морского беспилотника

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Главы военных ведомств 13 стран НАТО подписали на министерской встрече в Брюсселе соглашение об объединении людских и технических ресурсов для разработки беспилотных морских систем, передает РИА Новости.




В проекте согласились участвовать США, Германия Британия, Бельгия, Дания, Норвегия, Италия, Нидерланды, Турция, Польша, Испания, Португалия, Греция.

В соглашении отмечается, что совместные разработки будут направлены на решение таких задач, как отслеживание подводных лодок вероятного противника, обнаружение и обезвреживание мин, мониторинг обстановки на море.

Страны Североатлантического альянса извлекли уроки из опыта использования беспилотных летательных аппаратов в воздушной среде. И этот опыт помог им лучше подготовиться к решению аналогичных задач, которые возникают в океанской сфере, говорится в совместном заявлении министров по итогам встречи.

Напомним, весной этого года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, в частности, что в России созданы подводные беспилотники, способные передвигаться с большой скоростью на межконтинентальную дальность на большой глубине. По словам президента, эти подводные системы могут оснащаться как обычным оружием, так и ядерным, что позволяет им поражать широкий спектр целей.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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5 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 15:02
    0
    Ну коли США в проекте участвует.. знать страны НАТО у США опять покупать будут..
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:14
    0
    путину нужно было сказать что мы третью звезду смерти тайно достраиваем-чтобы натовцы свои экономики в ноль ушатали от напряга.
  3. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 15:15
    0
    Вот интересно - Путин делал все эти заявления о новейших военных разработках просто прхвастаться, поднять свой рейтинг или вогнать Запад в огромные расходы?
    Или все вместе?
  4. Examenatornick
    Examenatornick Сегодня, 15:36
    0
    А когда наши "партнеры" создадут нечто подобное,наши парни ещё что нибудь придумают. (В.В Путин)
  5. An60
    An60 Сегодня, 15:39
    0
    Турция опять влезает в очередное F-35 ?