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Производитель "Синевы" и "Сармата" наращивает производство

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Красноярское предприятие "Красмаш", являющееся производителем баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) "Синева", с начала следующего года переходит на трехсменный режим работы. По словам нового генерального директора предприятия Александра Гаврилова, этого требует выполнение роста заказов на продукцию предприятия, передает РИА Новости.

Производитель "Синевы" и "Сармата" наращивает производство



Как заявил Гаврилов, по предварительным оценкам предприятию необходимо увеличить численность производственных рабочих и персонала для организации работ в двух- и трехсменном режиме, так как уже в настоящее время "Красмаш" располагает подтвержденными заказами на продукцию предприятия на десять лет вперед. Полученные заказы предполагают значительный рост производства, добавил он, но при этом не конкретизировал полученные заказы.

Красноярский завод "Красмаш" основан в 1932 году и в настоящее время входит в российский оборонно-промышленный комплекс. Основной продукцией является ракетно-космическая техника, в том числе баллистические ракеты для подводных лодок. Сообщается, что после проведенной реконструкции на предприятии начнется выпуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Использованы фотографии:
http://www.krasm.com/news/news.aspx
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18 комментариев
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  1. kefan
    kefan Сегодня, 15:19
    +5
    Больше ракет хороших и разных, чтобы супостаты не борзели.
    1. 9PA
      9PA Сегодня, 15:21
      +8
      Та проходная что в люди вывела меня. Больше заводов современных и разных
    2. volot-voin
      volot-voin Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: kefan
      Больше ракет хороших и разных, чтобы супостаты не борзели.

      Хоть что то в этой жизни радует.
      Как бы опять не опоздали.. ситуация, как то в мире стремительно накаляется.. но новость конечно хорошая.. ракет должно всем партнерам хватить..
      Хоть будет "дубина" что бы от врагов отбиваться. Не все заводы похоронили.
    3. Jerk
      Jerk Сегодня, 15:50
      0
      - Лучшее - детям
      - Американским!
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 15:21
    +1
    Как бы опять не опоздали.. ситуация, как то в мире стремительно накаляется.. но новость конечно хорошая.. ракет должно всем партнерам хватить..
  3. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 15:21
    0
    Такие статьи вызывают гордость за страну. Но и возникает вопрос: а когда у нас наконец выростет уровень жизни для простого народа?
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 15:23
      +1
      Цитата: Сергей39
      Такие статьи вызывают гордость за страну. Но и возникает вопрос: а когда у нас наконец выростет уровень жизни для простого народа?

      Этот вопрос не относится к теме статьи.. но вопрос, конечно актуальный, на соседних ветках имеет бурное обсуждение..
      1. 9PA
        9PA Сегодня, 15:27
        -4
        В россии никогда люди хорошо не жили. И не надо начинать
        1. olegactor
          olegactor Сегодня, 15:38
          -4
          это ты в москве видать не был.....
        2. volot-voin
          volot-voin Сегодня, 15:42
          -4
          Цитата: 9PA
          В россии никогда люди хорошо не жили. И не надо начинать

          А там где живет хорошо(не в России), боролись за свои права.
        3. HAM
          HAM Сегодня, 15:54
          +1
          Да,плохо живут...мамки за первоклассниками всё на "шевроле" да "пежо" в школу приезжают...и это в станице.на "лексусах" надо! hi
        4. ДРЕВНЕЙШИЙ
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:02
          +1
          9ра-не судите о всей стране по себе,мы ,в отличии от вас хотим и желаем хорошо жить,а вы видимо рады довольствоватся минимумом для существования...
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:29
    +1
    очень и очень приятная новость good побольше бы таких good hi и ,кстати,немного не в тему-был на сайте форумчанин с таким ником ''Красмаш'', да потом пропал... what
    1. Чёрная вода
      Чёрная вода Сегодня, 15:48
      +1
      Сейчас на сайте ещё двое из Красноярска есть, правда один с ником Красноярск под украинским флагом, но это может из тех дончан которые до нас доехали после 2014. У меня оба родителя ветераны труда Красмаш.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:33
    0
    Такие статьи и на грустные мысли наводят!
    Эт сколько в в мире сумасшедших развелось, шоб желать этой планете улететь в тар тарары!
    Эти люди высоко , бывает, сидят, а вот как далеко глядят, в том сомнения большие!
    Всех этих политиков в один чёлн, космический и далёкий, далёкий полёт, шоб планета зажила спокойно!
    1. yustas
      yustas Сегодня, 15:41
      +3
      Доброго времени суток вам, я сейчас не понял, вы печалитесь по поводу того, что у нас сейчас начнут планово и вовремя заменять уходящие с дежурства ракеты на новые? Лично я этому рад, да и новым рабочим местам у меня в городе то же.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:51
        0
        soldier
        Я воинский от рода своего, за Армию нашу радел и радеть буду! Оборона наша должна быть крепка именно потому, что в мире полно сумасшедших и политики многие таковыми должно считать!
        Но это не отменяет того, шо я и за планету, жизнь и мирное будущее наших детей, внуков переживать не должен.
        Короче, всех сумасшедших милитаристов в ЧЕЛН и в свободное плавание по волнам великого космоса!
        Оружие демонстрировать только на парадах!!! Потому что КРАСИВО и ВЕЛИЧЕСТВЕННО!
        Да, спасибо, шо сразу в пацифисты или того хуже, в еганутых не записали .... обидно было б!
  6. ваняватный
    ваняватный Сегодня, 16:04
    0
    чет прочитал первое предложение и дурную улыбку согнать не могу laughing yes