Ядерный снаряд для «Арматы»
Для эффективного решения поставленных боевых задач современный или перспективный танк должен отличаться высокой огневой мощью. Наращивать такие параметры можно разными методами, в том числе и самыми радикальными – например, при помощи снарядов с ядерным боезарядом малой мощности. Проекты подобного рода неоднократно разрабатывались в прошлом и, возможно, создаются в наше время. К примеру, в недавнем прошлом циркулировали любопытные слухи о возможности создания ядерных снарядов для перспективного танка на платформе «Армата».
Согласно открытым источникам, на вооружении российской и советской армии в разное время состояло несколько типов ядерных артиллерийских снарядов. Подобные изделия выпускались во всех основных калибрах от 152 мм и выше и предназначались для использования сухопутной, береговой и корабельной артиллерией. В первую очередь, их должны были использовать соединения артиллерии особой мощности. Ядерные снаряды рассматривались в качестве дополнения к стандартным, необходимого в крайних случаях.
Новости и слухи об «Армате»
Вопрос применения тактических ядерных боеприпасов в комплексе вооружения перспективной бронетехники обсуждается на протяжении многих лет. Вполне естественно, что такие изделия обсуждаются и в контексте программы «Армата», предусматривающей создание различных образцов бронетехники. В прошлом году в отечественной и зарубежной прессе появились несколько любопытных новостей о новейших российских танках и снарядах для них.
В начале февраля 2017 года руководство корпорации «Уралвагонзавод» рассказало о текущих работах по созданию новых боеприпасов. Утверждалось, что ведется разработка новых выстрелов с повышенными характеристиками, причем к их созданию привлечена госкорпорация «Росатом». Из тех сообщений следовало, что «Уралвагонзавод» и «Росатом» работают над созданием новых бронебойных снарядов с урановым сердечником.
Буквально через пару месяцев, в апреле, в зарубежных СМИ появились более суровые и пугающие новости. Со ссылкой на источники в российской промышленности утверждалось, что новая модификация танка Т-14 «Армата» получит перспективное 152-мм орудие, а вместе с ним – ядерный снаряд. Какие-либо подробности технического характера на тот момент не приводились.
Еще через месяц в отечественной прессе появились более подробные данные о работах «Росатома». Так, «Российская газета» предполагала, что участие этой корпорации в разработке снарядов связано с наличием у нее ряда необходимых технологий и материалов. Для подрыва ядерного боезаряда имплозивной схемы используются инициирующие заряды обычных взрывчатых веществ. При этом инициирующие заряды и стандартные фугасные артиллерийские снаряды строятся на основе разных взрывчаток. Предполагалось, что в новых боеприпасах для пушек будут использованы более мощные взрывчатые вещества, пока находившие применение только в особых сферах.
К сожалению, открытые и доступные данные пока не позволяют установить, насколько эти предположения соответствовали действительности. Тем не менее, с их помощью можно пополнить список версий и прогнозов дальнейшего развития отечественных ядерных боеприпасов. Из прошлогодних новостей следовало, что «Уралвагонзавод» и другие крупные предприятия заняты созданием новых снарядов всех основных классов: как бронебойных, так и осколочно-фугасных.
Атомное прошлое
Разработка ядерных боеприпасов для артиллерии началась еще в пятидесятых годах прошлого века, и достаточно быстро принесла желаемые плоды. На первых этапах главной проблемой являлось сокращение габаритов изделия при достижении желаемых характеристик. В результате этого история советских ядерных снарядов началась с самых крупных калибров – 406 и 420 мм. В дальнейшем основные конструкторские задачи были решены, благодаря чему появились менее крупные изделия.
Согласно открытым данным, наименее крупным и тяжелым тактическим ядерным снарядом отечественной разработки является изделие 3БВ3. Этот боеприпас предназначается для гаубичной артиллерии калибра 152 мм и имеет габариты стандартного снаряда. В зависимости от типа орудия, максимальная дальность стрельбы достигает 17-17,5 км. Мощность ядерного боезаряда – 2,5 кт. Снаряд 3БВ3 могли применять буксируемые и самоходные орудия разных типов.
Любопытно, что ядерный снаряд 3БВ3 был самым компактным не только в советской номенклатуре вооружений. За счет известной разницы стандартных калибров он до сих пор остается самым маленьким специальным боеприпасом в мире. Тем не менее, и при таких характеристиках это изделие могло обеспечивать радикальный прирост огневой мощи артиллерийского соединения.
Насколько известно, ядерные артиллерийские снаряды калибром менее 152 мм в нашей стране не разрабатывались. От подобных проектов отказались по целому ряду причин технического и эксплуатационного характера. Так, разработка 152-мм ядерного снаряда оказалась достаточно сложным делом, и дальнейшее сокращение габаритов приводило к появлению новых проблем. Решение последних было невозможным или нецелесообразным. Кроме того, снаряд калибра 130 или 122 мм должен отличаться уменьшенной дальностью стрельбы, что увеличивает риск успешного ответного удара.
В итоге советские конструкторы остановили миниатюризацию боеприпасов на достаточно крупном калибре. Дальнейшее развитие ядерной артиллерии пошло по иным путям. Предлагались более совершенные заряды разной мощности, новые методики применения и т.д. Кроме того, существовали проекты танков, приспособленных для использования ядерных снарядов. Однако и в этих случаях было решено отказаться от типичных танковых калибров по типу 125 мм.
Потенциал «Арматы»
С определенного времени процесс уменьшения ядерных снарядов остановился, в результате чего танки потеряли реальный шанс получить такие боеприпасы. Однако дальнейшее развитие бронетанковой техники привело к любопытным последствиям: перспективные танки вновь получили теоретическую возможность стать носителями тактического ядерного оружия.
Одним из способов повышения огневой мощи танка является увеличение калибра орудия. В восьмидесятых годах эта концепция была реализована в виде нескольких проектов пушек и танков. Самым известным из них стал опытный танк «Объект 292» с орудием ЛП-83 калибра 152 мм. Гладкоствольная пушка нового типа незначительно отличалась от 125-мм 2А46 по своим габаритам, но при этом показывала серьезные преимущества в основных характеристиках. Испытания показали, что «Объект 292» за счет мощной пушки способен поражать все существующие и перспективные танки вероятного противника.
Позже был создан и испытан танк «Объект 195», так же способный показывать высочайшие огневые характеристики. Его основным оружием тоже стала 152-мм пушка, дополненная автоматом заряжания. Предполагалось, что такое вооружение позволит эффективно обстреливать танки разных типов в увеличенном диапазоне дальностей. Однако, «Объект 195», как и его предшественник, не вышел из стадии испытаний.
Достаточно давно стало известно, что перспективный проект основного танка Т-14, построенного на платформе «Армата», предусматривает использование разных пушек. В базовой версии такой танк должен комплектоваться гладкоствольным орудием 2А82-1М «традиционного» калибра 125 мм. При этом создается новая 152-мм пушка 2А83 с повышенными характеристиками. Так, по некоторым данным, при помощи подкалиберного снаряда она сможет пробивать до 1 м брони. Кроме того, ее можно будет использовать в качестве пусковой установки для управляемых ракет с более высокими характеристиками.
На протяжении нескольких последних лет модификация Т-14 с более мощной пушкой регулярно фигурирует в различных заявлениях и новостях, но сведения о существовании опытного образца пока отсутствуют. Впрочем, он может появиться в ближайшем будущем и выйти на испытания для демонстрации новых возможностей.
История отечественного танкостроения последних десятилетий показывает принципиальную возможность создания современного основного танка с орудием калибра 152 мм. В первую очередь, создание таких вооружений и их носителей позволяет значительно повысить огневую мощь и боевые качества танковых подразделений. Кроме того, появляется теоретическая возможность дополнения имеющегося боекомплекта специальными снарядами. В зависимости от поставленной задачи и обстановки на поле боя, экипаж танка сможет использовать бронебойный, осколочный или ядерный боеприпас.
Вопрос необходимости
Как видим, российская оборонная промышленность имеет, как минимум, теоретическую возможность оснащения перспективных танков «Армата» орудиями увеличенного калибра, способными применять ядерные боеприпасы. Однако в этом контексте существует серьезный вопрос: воспользуются ли заказчик и разработчик подобной возможностью? Нельзя исключать, что военные и конструкторы посчитают ядерные снаряды ненужными и даже не станут запускать их разработку.
Ядерный снаряд дает танку очевидное преимущество. Изделие мощностью порядка 1-2 кт способно уничтожить не только отдельную цель на поле боя, но и массу других объектов в радиусе от десятков до сотен метров. Таким образом, один танк одним выстрелом выполнит работу нескольких артиллерийских батарей. На этом, впрочем, все преимущества такого оружия заканчиваются.
Проблемы и трудности с ядерными снарядами для танков начинаются едва ли не на стадии проектирования и производства. Компактный боеприпас представляет собой не самую простую конструкторскую задачу, а в серии он отличается достаточно высокой стоимостью. Кроме того, такие изделия могут выпускать лишь отдельные предприятия, причем только небольшими партиями. Определенные затруднения могут возникать при транспортировке и хранении снарядов. В частности, появляется необходимость в более совершенных хранилищах и соответствующей охране.
Планирование танкового удара с возможным использованием ядерных снарядов представляет определенную сложность. Такие изделия нельзя применять по всем целям подряд, и потому необходимо определить, кто именно должен отвечать за поиск таких объектов и давать команду на их поражение. При этом следует учитывать высокую мощность взрыва и организовывать стрельбу так, чтобы в опасную зону не попали свои войска. Наконец, 152-мм ядерный снаряд – который может не понадобиться во время боя – занимает место в укладке танка и сокращает «обычную» часть боекомплекта, усиливая характерные проблемы бронемашин с тяжелым вооружением.
Также стоит вспомнить об общей проблеме всего тактического ядерного оружия. Применение таких средств на поле боя приводит к риску быстрой эскалации конфликта. Пара выстрелов ядерными снарядами может спровоцировать ответный удар аналогичными средствами, что повышает риск резкого ухудшения ситуации и последующего обмена полномасштабными ракетно-ядерными ударами.
Предположения и реальность
По своей сути ядерные артиллерийские снаряды, вне зависимости от класса совместимых орудий, являются специализированными средствами повышения огневой мощи для решения отдельных задач. Практика показывает, что в подавляющем большинстве ситуаций артиллеристы или танкисты могут обойтись без такого усиления и использовать только штатные снаряды меньшей мощности. Конечно, стандартный бронебойный снаряд не может в один момент вывести из строя танковую роту противника, подобно ядерному боеприпасу. Однако он гораздо дешевле и проще в производстве и эксплуатации, а также вряд ли способен вызвать эскалацию конфликта с самыми неприятными последствиями.
В целом, применение ядерных снарядов танковыми пушками оказывается не самой лучшей идеей, имеющей множество недостатков. Целесообразность создания и использования такого вооружения должна определяться военными специалистами с учетом имеющейся стратегии и возможностей промышленности. Вполне возможно, что российское министерство обороны, изучив все аргументы, перспективы и возможности, действительно закажет создание новых пушек и ядерных снарядов, либо откажется от них.
Нетрудно заметить, что прошлогодние новости об участии «Росатома» в разработке новых танковых боеприпасов вовсе не связаны с желанием военных получить ядерные снаряды. Наоборот, опыт и технологии атомной промышленности предлагается использовать при создании обычных вооружений. По известным данным, атомщики принимают участие в разработке бронебойных снарядов с урановыми сердечниками и фугасных боеприпасов на основе новых для этой сферы взрывчатых веществ.
Таким образом, развитие отечественных танковых снарядов продолжается, благодаря чему существующие и перспективные боевые машины смогут получить современное и эффективное вооружение. При этом процесс обновления оружия ведется без применения радикальных идей и решений. Тут стоит напомнить, что Минобороны России официально не объявляло о своем желании создать ядерный снаряд для танковой пушки. В то же время, оно не говорило и об отсутствии таких планов.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://rg.ru/
http://nvo.ng.ru/
http://janes.com/
https://globalsecurity.org/
http://btvt.info/
http://wio.ru/
Согласно открытым источникам, на вооружении российской и советской армии в разное время состояло несколько типов ядерных артиллерийских снарядов. Подобные изделия выпускались во всех основных калибрах от 152 мм и выше и предназначались для использования сухопутной, береговой и корабельной артиллерией. В первую очередь, их должны были использовать соединения артиллерии особой мощности. Ядерные снаряды рассматривались в качестве дополнения к стандартным, необходимого в крайних случаях.
Новости и слухи об «Армате»
Вопрос применения тактических ядерных боеприпасов в комплексе вооружения перспективной бронетехники обсуждается на протяжении многих лет. Вполне естественно, что такие изделия обсуждаются и в контексте программы «Армата», предусматривающей создание различных образцов бронетехники. В прошлом году в отечественной и зарубежной прессе появились несколько любопытных новостей о новейших российских танках и снарядах для них.
В начале февраля 2017 года руководство корпорации «Уралвагонзавод» рассказало о текущих работах по созданию новых боеприпасов. Утверждалось, что ведется разработка новых выстрелов с повышенными характеристиками, причем к их созданию привлечена госкорпорация «Росатом». Из тех сообщений следовало, что «Уралвагонзавод» и «Росатом» работают над созданием новых бронебойных снарядов с урановым сердечником.
Буквально через пару месяцев, в апреле, в зарубежных СМИ появились более суровые и пугающие новости. Со ссылкой на источники в российской промышленности утверждалось, что новая модификация танка Т-14 «Армата» получит перспективное 152-мм орудие, а вместе с ним – ядерный снаряд. Какие-либо подробности технического характера на тот момент не приводились.
Еще через месяц в отечественной прессе появились более подробные данные о работах «Росатома». Так, «Российская газета» предполагала, что участие этой корпорации в разработке снарядов связано с наличием у нее ряда необходимых технологий и материалов. Для подрыва ядерного боезаряда имплозивной схемы используются инициирующие заряды обычных взрывчатых веществ. При этом инициирующие заряды и стандартные фугасные артиллерийские снаряды строятся на основе разных взрывчаток. Предполагалось, что в новых боеприпасах для пушек будут использованы более мощные взрывчатые вещества, пока находившие применение только в особых сферах.
К сожалению, открытые и доступные данные пока не позволяют установить, насколько эти предположения соответствовали действительности. Тем не менее, с их помощью можно пополнить список версий и прогнозов дальнейшего развития отечественных ядерных боеприпасов. Из прошлогодних новостей следовало, что «Уралвагонзавод» и другие крупные предприятия заняты созданием новых снарядов всех основных классов: как бронебойных, так и осколочно-фугасных.
Атомное прошлое
Разработка ядерных боеприпасов для артиллерии началась еще в пятидесятых годах прошлого века, и достаточно быстро принесла желаемые плоды. На первых этапах главной проблемой являлось сокращение габаритов изделия при достижении желаемых характеристик. В результате этого история советских ядерных снарядов началась с самых крупных калибров – 406 и 420 мм. В дальнейшем основные конструкторские задачи были решены, благодаря чему появились менее крупные изделия.
Согласно открытым данным, наименее крупным и тяжелым тактическим ядерным снарядом отечественной разработки является изделие 3БВ3. Этот боеприпас предназначается для гаубичной артиллерии калибра 152 мм и имеет габариты стандартного снаряда. В зависимости от типа орудия, максимальная дальность стрельбы достигает 17-17,5 км. Мощность ядерного боезаряда – 2,5 кт. Снаряд 3БВ3 могли применять буксируемые и самоходные орудия разных типов.
Любопытно, что ядерный снаряд 3БВ3 был самым компактным не только в советской номенклатуре вооружений. За счет известной разницы стандартных калибров он до сих пор остается самым маленьким специальным боеприпасом в мире. Тем не менее, и при таких характеристиках это изделие могло обеспечивать радикальный прирост огневой мощи артиллерийского соединения.
Насколько известно, ядерные артиллерийские снаряды калибром менее 152 мм в нашей стране не разрабатывались. От подобных проектов отказались по целому ряду причин технического и эксплуатационного характера. Так, разработка 152-мм ядерного снаряда оказалась достаточно сложным делом, и дальнейшее сокращение габаритов приводило к появлению новых проблем. Решение последних было невозможным или нецелесообразным. Кроме того, снаряд калибра 130 или 122 мм должен отличаться уменьшенной дальностью стрельбы, что увеличивает риск успешного ответного удара.
В итоге советские конструкторы остановили миниатюризацию боеприпасов на достаточно крупном калибре. Дальнейшее развитие ядерной артиллерии пошло по иным путям. Предлагались более совершенные заряды разной мощности, новые методики применения и т.д. Кроме того, существовали проекты танков, приспособленных для использования ядерных снарядов. Однако и в этих случаях было решено отказаться от типичных танковых калибров по типу 125 мм.
Потенциал «Арматы»
С определенного времени процесс уменьшения ядерных снарядов остановился, в результате чего танки потеряли реальный шанс получить такие боеприпасы. Однако дальнейшее развитие бронетанковой техники привело к любопытным последствиям: перспективные танки вновь получили теоретическую возможность стать носителями тактического ядерного оружия.
Одним из способов повышения огневой мощи танка является увеличение калибра орудия. В восьмидесятых годах эта концепция была реализована в виде нескольких проектов пушек и танков. Самым известным из них стал опытный танк «Объект 292» с орудием ЛП-83 калибра 152 мм. Гладкоствольная пушка нового типа незначительно отличалась от 125-мм 2А46 по своим габаритам, но при этом показывала серьезные преимущества в основных характеристиках. Испытания показали, что «Объект 292» за счет мощной пушки способен поражать все существующие и перспективные танки вероятного противника.
Позже был создан и испытан танк «Объект 195», так же способный показывать высочайшие огневые характеристики. Его основным оружием тоже стала 152-мм пушка, дополненная автоматом заряжания. Предполагалось, что такое вооружение позволит эффективно обстреливать танки разных типов в увеличенном диапазоне дальностей. Однако, «Объект 195», как и его предшественник, не вышел из стадии испытаний.
Достаточно давно стало известно, что перспективный проект основного танка Т-14, построенного на платформе «Армата», предусматривает использование разных пушек. В базовой версии такой танк должен комплектоваться гладкоствольным орудием 2А82-1М «традиционного» калибра 125 мм. При этом создается новая 152-мм пушка 2А83 с повышенными характеристиками. Так, по некоторым данным, при помощи подкалиберного снаряда она сможет пробивать до 1 м брони. Кроме того, ее можно будет использовать в качестве пусковой установки для управляемых ракет с более высокими характеристиками.
На протяжении нескольких последних лет модификация Т-14 с более мощной пушкой регулярно фигурирует в различных заявлениях и новостях, но сведения о существовании опытного образца пока отсутствуют. Впрочем, он может появиться в ближайшем будущем и выйти на испытания для демонстрации новых возможностей.
История отечественного танкостроения последних десятилетий показывает принципиальную возможность создания современного основного танка с орудием калибра 152 мм. В первую очередь, создание таких вооружений и их носителей позволяет значительно повысить огневую мощь и боевые качества танковых подразделений. Кроме того, появляется теоретическая возможность дополнения имеющегося боекомплекта специальными снарядами. В зависимости от поставленной задачи и обстановки на поле боя, экипаж танка сможет использовать бронебойный, осколочный или ядерный боеприпас.
Вопрос необходимости
Как видим, российская оборонная промышленность имеет, как минимум, теоретическую возможность оснащения перспективных танков «Армата» орудиями увеличенного калибра, способными применять ядерные боеприпасы. Однако в этом контексте существует серьезный вопрос: воспользуются ли заказчик и разработчик подобной возможностью? Нельзя исключать, что военные и конструкторы посчитают ядерные снаряды ненужными и даже не станут запускать их разработку.
Ядерный снаряд дает танку очевидное преимущество. Изделие мощностью порядка 1-2 кт способно уничтожить не только отдельную цель на поле боя, но и массу других объектов в радиусе от десятков до сотен метров. Таким образом, один танк одним выстрелом выполнит работу нескольких артиллерийских батарей. На этом, впрочем, все преимущества такого оружия заканчиваются.
Проблемы и трудности с ядерными снарядами для танков начинаются едва ли не на стадии проектирования и производства. Компактный боеприпас представляет собой не самую простую конструкторскую задачу, а в серии он отличается достаточно высокой стоимостью. Кроме того, такие изделия могут выпускать лишь отдельные предприятия, причем только небольшими партиями. Определенные затруднения могут возникать при транспортировке и хранении снарядов. В частности, появляется необходимость в более совершенных хранилищах и соответствующей охране.
Планирование танкового удара с возможным использованием ядерных снарядов представляет определенную сложность. Такие изделия нельзя применять по всем целям подряд, и потому необходимо определить, кто именно должен отвечать за поиск таких объектов и давать команду на их поражение. При этом следует учитывать высокую мощность взрыва и организовывать стрельбу так, чтобы в опасную зону не попали свои войска. Наконец, 152-мм ядерный снаряд – который может не понадобиться во время боя – занимает место в укладке танка и сокращает «обычную» часть боекомплекта, усиливая характерные проблемы бронемашин с тяжелым вооружением.
Также стоит вспомнить об общей проблеме всего тактического ядерного оружия. Применение таких средств на поле боя приводит к риску быстрой эскалации конфликта. Пара выстрелов ядерными снарядами может спровоцировать ответный удар аналогичными средствами, что повышает риск резкого ухудшения ситуации и последующего обмена полномасштабными ракетно-ядерными ударами.
Предположения и реальность
По своей сути ядерные артиллерийские снаряды, вне зависимости от класса совместимых орудий, являются специализированными средствами повышения огневой мощи для решения отдельных задач. Практика показывает, что в подавляющем большинстве ситуаций артиллеристы или танкисты могут обойтись без такого усиления и использовать только штатные снаряды меньшей мощности. Конечно, стандартный бронебойный снаряд не может в один момент вывести из строя танковую роту противника, подобно ядерному боеприпасу. Однако он гораздо дешевле и проще в производстве и эксплуатации, а также вряд ли способен вызвать эскалацию конфликта с самыми неприятными последствиями.
В целом, применение ядерных снарядов танковыми пушками оказывается не самой лучшей идеей, имеющей множество недостатков. Целесообразность создания и использования такого вооружения должна определяться военными специалистами с учетом имеющейся стратегии и возможностей промышленности. Вполне возможно, что российское министерство обороны, изучив все аргументы, перспективы и возможности, действительно закажет создание новых пушек и ядерных снарядов, либо откажется от них.
Нетрудно заметить, что прошлогодние новости об участии «Росатома» в разработке новых танковых боеприпасов вовсе не связаны с желанием военных получить ядерные снаряды. Наоборот, опыт и технологии атомной промышленности предлагается использовать при создании обычных вооружений. По известным данным, атомщики принимают участие в разработке бронебойных снарядов с урановыми сердечниками и фугасных боеприпасов на основе новых для этой сферы взрывчатых веществ.
Таким образом, развитие отечественных танковых снарядов продолжается, благодаря чему существующие и перспективные боевые машины смогут получить современное и эффективное вооружение. При этом процесс обновления оружия ведется без применения радикальных идей и решений. Тут стоит напомнить, что Минобороны России официально не объявляло о своем желании создать ядерный снаряд для танковой пушки. В то же время, оно не говорило и об отсутствии таких планов.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://rg.ru/
http://nvo.ng.ru/
http://janes.com/
https://globalsecurity.org/
http://btvt.info/
http://wio.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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