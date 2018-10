Без шума и пыли. Дульные устройства для стрелкового оружия

Использованы материалы:

www.shephardmedia.com

innovativearms.com

bemeyers.com

danieldefense.com

www.vsevenweaponsystems.com

gemtech.com

www.magpul.com

www.american-clandestine-equipment.com

www.sigsauer.com

gutierrez.3dn.ru

www.fastmarksman.ru

www.wikipedia.org

ru.wikipedia.org

При таком выборе предлагаемых вариантов поиск правильного дульного устройства для штурмовой винтовки может быстро превратиться в почти невыполнимую задачу. Производители предлагают буквально море дульных устройств, варьирующихся от устройств гашения дульной вспышки и управления отдачей до быстросъемных глушителей, комбинированных глушителей/дульных тормозов и отражательных щитков.Сведения из этой статьи могут помочь, исходя из специфической оперативной роли рассматриваемого оружия, принять наилучшее решение. Самый простой и логичный способ извлечь пользу из всей этой информации — разбить ее на категории: пламегасители, дульные тормозы, комбинированные дульные тормозы/пламегасители, пламеотражатели и, наконец, глушители звука.По сути, пламегасители составляют особую группу дульных устройств, задачей которых является исключение или уменьшение дульной вспышки, выходящей из ствола вслед за пулей, путем рассеяния газов вверх и вбок, чтобы не поднимать пыль.Одним из примеров такого устройства является пламегаситель 249F FLASH HIDER компании В.Е. Meyers. Устройство 240F, изначально разработанное для работы на судах в условиях низкой освещенности, регулярно завоевывает первые места в тестах министерства обороны США и имеет отличную репутацию у конечных пользователей. Способный выдержать эксплуатацию в тяжелейших боевых условиях и имея срок службы десятки тысяч выстрелов, пламегаситель 240F FLASH HIDER является проверенным решением для снижения сигнатур стрелкового оружия. Согласно официальным оценкам американской армии, 249F исключает 96% всей видимой дульной вспышки, за что получил наибольшее количество баллов во время тестирования. Пламегаситель предотвращает кратковременную потерю зрения стрелка и дисторсию устройств ночного видения, не позволяя солдату терять из виду цели на протяжении всего боя.Штурмовые винтовки по природе своей являются довольно шумными системами. Боек ударника, ударяя по капсюлю, создает шум, цикличность работы также создает шум, но реально большой «бах-бах» создает пуля, преодолевающая звуковой барьер, и газообразные продукты сгорания, покидающие ствол на сверхзвуковых скоростях, разрезая окружающее воздушное пространство. Эти пороховые газы и являются причиной большей части шума и всей вспышки.Задача глушителя проста — удержать внутри горящие пороховые газы и поглотить их энергию. Большинство глушителей представляют собой пустотелый цилиндр из металла (обычно сталь или алюминий) или пластика, содержащий внутри себя небольшие камеры, разделенные отражательными перегородками. Производители используют в конструкции глушителей различные углы, отверстия, меняют размеры и прибегают к другим ухищрениям с тем, чтобы пороховые газы имели возможность расшириться, охладиться и спокойно истечь из устройства.Просто насколько эффективен ваш типичный глушитель при снижении громкости типичного выстрела? Ружейные выстрелы издают звук громкостью порядка 160-180 децибел. Хороший глушитель убирает от этой сигнатуры 20-40 дБ и зачастую делает выстрел «безопасным для слуха», как того и требуют нормы. В общем и целом чем больше глушитель, тем лучше он будет справляться со своей задачей.Эти дульные устройства-компенсаторы позволяют уменьшить силу отдачи и подбрасывание ствола при производстве выстрела. Они позволяют улучшить точность автоматического огня и сократить время прицеливания после одиночного выстрела. При производстве второго и последующего выстрелов дульный тормоз помогает удержать цель в оптическом прицеле с увеличением. Отверстия, являющиеся неотъемлемой частью конструкции тормоза, работая в комбинации с набором отражательных перегородок, способствуют также уменьшению износа глушителя и увеличению его ресурса.Дульный тормоз Muzzle Climb MITIGATOR Gen II компании Daniel Defense перенаправляет газы через калиброванные отверстия, противодействуя силам отдачи и подскоку дульной части ствола. Уменьшение отдачи и подскока ствола ведет к более быстрым и более точным последующим выстрелам, а также снижению усталости. Дульное устройство, изготовленное из авиационной нержавеющей стали 17-4, весит 2,52 унции (72 грамма).Компания V Seven Weapon Systems недавно представила новый линейный компенсатор HELIOS, предназначенный для ближнего боя. По данным V Seven, это дульное устройство HELIOS, изготовленное из титана марки Grade 5 и отличающееся 100% коррозионной стойкостью, за счет перенаправления дульной волны сохраняет слух и психическое здоровье соседних стрелков. Конструкция в стиле «короткоствольного Калашникова» позволяет направлять ударную волну и звук выстрела вперед и в стороны от стрелка. В компании V Seven заявляют, что стрелок, ведущий огонь из карабина или винтовки, оснащенных дульным тормозом HELIOS, получит бонусом некоторое снижение интенсивности вспышки. Хотя там говорят, что тормоз предназначен для оружия ближнего боя, он будет надежно работать со стволом любой длины калибра вплоть до .338. Это устройство диаметром 3,2 см подходит для установки на большинство направляющих и добавляет к весу оружия всего 57 грамм. HELIOS идет с шагом резьбы 1/2x28, 5/8x24, а также в двух покрытиях — титан и углеродный черный.Эти комбинированные устройства обеспечивают гашение дульной вспышки и снижение отдачи, предлагая решение тем, кто действует с оружием с глушителем только часть времени. По заявлению компании, пламегасители WARCOMP компании SureFire, входящие в семейство пламегасителей SOCOM, «обеспечивают уменьшение дульной вспышки более чем 99% в сравнении с гладким стволом и фактически исключают подскок дульной части ствола». Они изготавливаются с высокой точностью из нержавеющей стали с последующим нанесением алмазоподобного углеродного покрытия; резьбовая часть позволяет крепить эти устройства на большинство популярных моделей винтовок. Пламегасители WARCOMP также служат в качестве адаптеров для крепления глушителей Fast-Attach серии SOCOM.Эти устройства предназначены для направления ударной составляющей дульной волны вперед. За счет направления ударной волны вперед они снижают силу удара, действующую на соседних стрелков и людей, находящихся в непосредственной близости. Эти устройства также минимизируют воздействие пыли, поднимаемой при стрельбе из положения лежа. Пламеотражатели могут навинчиваться прямо на конец ствола или работать в комбинации с другими дульными устройствами, уже установленными на оружие.Новейший аксессуар BLAST JACKET компании Gemtech устанавливается на все существующие адаптеры Gemtech Quickmount. BLAST JACKET направляет дульную волну вперед, в сторону от других стрелков и предотвращает поднятие клубов пыли, которые, как правило, поднимаются при стрельбе лежа. По словам представителя компании, «мы изготовили надежное устройство из чистого титана, поэтому оно весит всего 99 граммов; пружина из высококачественной нержавеющей стали способна выдержать миллион сжатий. Оно добавляет к длине оружия всего 6,5 см, это прекрасное дополнение к снаряжению любого солдата».На выставке SHOT Show 2018 компания Magpul представила свой новый чехол для глушителей Magpul Suppressor Cover — 5.5in. Это первое подобное изделие компании способное выдерживать экстремальные температуры после длинных очередей в автоматическом и полуавтоматическом режимах и при этом предохранить оператора от ожогов.Magpul Suppressor Cover — 5.5in представляет собой термостойкий полимерный рукав, устанавливаемый поверх цилиндрического теплозащитного экрана из нержавеющей стали, который крепится прямо на корпус глушителя при помощи стальных зажимов. Это позволяет минимизировать теплообмен и держать температуру внешнего полимерного кожуха на 540 градусов меньше температуры поверхности глушителя за счет прохождения через него больших объемов охлаждающего воздуха. В компании Magpul заявляют, что ее кожух глушителя соответствует требованиям Командования сил специальных операций по неправильному обращению с оружием и легко выдерживает неоднократные циклы нагрева поверхности кожуха более чем на 700 градусов, что позволяет стрелку после стрельбы носить оружие на ремне, не опасаясь ожогов и выгорания предметов одежды.Этот кожух, работая как улучшенный теплоизолятор и устройство снижения сигнатур, значительно уменьшает искажения изображения в прицеле, защищает корпус глушителя от повреждений и снижает риск получения травм или порчи имущества при контакте с горячим глушителем.Глушители звука выстрела могут быть обманчиво просты. По сути, большинство из них представляет собой просто трубки с перегородками, но в случае со штурмовыми винтовками не все глушители равны по возможностям. Некоторые действительно очень простые, но в настоящее время большая часть из них имеет современную конструкцию, которая эффективно снижает акустическую сигнатуру винтовки и исключает дульную вспышку, но при этом добавляет к передней части оружия минимальный вес. Многие устройства можно установить на оружие быстро и просто в полевых условиях без каких-либо инструментов. В общем и целом, они представляют собой цилиндр с множеством перегородок и отверстий, которые глушат звук выстрела за счет направления расширяющихся газов через камеры, которые поглощают энергию, охлаждают газы и сглаживают их истечение в открытое пространство вне глушителя. Большая часть глушителей представляет собой сварной цилиндр, в котором размещаются перегородки, которые фиксируются при помощи привариваемых или привинчиваемых пробок. Цилиндры по большей части унифицированы по внутреннему и наружному диаметрам (толщине). Эта толщина определяется количеством материала, необходимого для тех зон, которые испытывают самые большие нагрузки.Глушители Fast-Attach серии SureFire SOCOM 2 являются одними из самых продвинутых глушителей в мире с учетом определенных усовершенствований оригинальной серии SOCOM, которая включает модели SOCOM556-RC и SOCOM762-RC. На них компания получила контракты после того, как одержала победу в нескольких самых сложных и жестких испытаниях в истории американского Командования сил специальных операций. Эти модели имеют характеристики, критически важные для готового к бою глушителя: компактные размеры, минимальный вес, значительное уменьшение акустических и пылевых признаков заметности (демаскирующее облако пыли), надежные внутренние перегородки, экстремальная длительная надежность, позволяющая работать непрерывно, и (у большинства моделей SOCOM) фактическое исключение вспышки первого выстрела, уменьшенное обратное давление, снижающее воздействие газов на оператора.В декабре 2017 года компания American Clandestine Equipment представила свой новый глушитель SMG9-SC, предназначенный для установки на чешский пистолет-пулемет CZ SCORPION EVO 3 S1/A1. Модель SMG9-SC, изготавливаемая из алюминиевого сплава 7075-Т651 на прецизионных станках, имеет 12 конических отверстий и большой внутренний объем, который позволил снизить громкость звука на 32,5 дБ. По данным компании, такая конструкция минимизирует увод визирной марки на менее чем 2 минуты угла и полностью исключает вспышку при первом выстреле. SMG9-SC весит 305 грамм, имеет габаритную длину 224 мм и диаметр 41 мм. В регулируемом переходнике с резьбой 1/2-28, созданном специально для пистолета-пулемета CZ SCORPION, использован фиксатор, «обеспечивающий жесткое крепление, предотвращающее ослабление глушителя во время движения или ведения огня».Компания Delta P Design производит глушители серии BREVIS. Все эти резьбовые модели созданы для простой и надежной работы. Модель 5.56 мм COMPACT добавляет всего 52 мм к длине типичного карабина, обеспечивая среднее по уровню глушение звука. Стандартная модель предлагает снижение громкости выстрела и уменьшение вспышки типичное для большинства глушителей. Все глушители BREVIS имеют надежную долговечную конструкцию и приемлемую стоимость. Компания Delta P также изготавливает адаптеры для стандартных винтовок и винтовок М1А серии SOCOM 16. Изначально создававшиеся для установки своего собственного штатного глушителя, эти адаптеры могут также быть использованы для крепления пламегасителей и дульных тормозов. Эти адаптеры позволяют использовать стандартный или регулируемый газовый регулятор.В глушителях компании SIG Sauer сочетаются последние достижения в области снижения сигнатур с проверенными в боевых условиях методами проектирования, испытания и производства. По словам представителя компании, «наши достижения в области снижения сигнатур, основанные на точных науках, а не на маркетинговой раскрутке, помогают военным побеждать на поле боя, одновременно обогащая стрелковое искусство гражданского населения». Беструбный винтовочный глушитель от SIG Sauer, имея уменьшенные размеры и вес, снижает громкость звука, повышая при этом точность и надежность. «Отсутствие внешней трубки — это первый признак инновационного дизайна, которым отличаются винтовочные глушители SIG Sauer».Глушитель SRD556 компании SIG Sauer изготавливается из Inconel 718 (жаропрочный и жаростойкий сплав на никелевой основе). Этот никелевый сплав имеет высокий уровень длительной надежности, в частности при ведении огня из коротких стволов сверхзвуковыми патронами. Резьба 1/2x28 подходит для установки на подавляющее большинство современных винтовок калибра .223/5,56 мм. Задний держатель имеет лыски под ключ для привинчивания глушителя к стволу.На выставке SHOT Show 2018 компания SIG Sauer представила верхнюю часть ствольной коробки 300 BLK Upper Reciever Group, которая совместима с нижними частями ствольных коробок оружия модельных рядов МСХ и AR. Эта верхняя часть с коротким ходом газового поршня имеет ствол длиной 6,75 дюйма с постоянно прикрепленным глушителем из титана с 19 отражательными перегородками. Он имеет два положения для стрельбы: до- и сверхзвуковыми патронами. Позднее она получит адаптер 1913 для упрощенной стыковки с нижней ствольной коробкой винтовок модельного ряда AR. Кроме того, 300 BLK Upper Reciever Group идет со спусковым крючком Matchlite Duo.При этом не разглашается связь коробки 300 BLK Upper Reciever Group с заявкой компании SIG на программу закупки оружия для морского спецназа Naval Special Warfare Personal Defense Weapon, которое также имеет калибр 300 BLK. Кроме того, она выглядит так, как будто в ней использован опыт, полученный при подаче заявки на программу специальных сил по верхней ствольной коробке Suppressed Upper Receiver Group со стволом калибра 5,56 мм.Компания Daniel Defense, используя аддитивные технологии (практически 3Д печать), изготавливает глушитель WAVE методом наслоения расплавленных слоев сплава Inconel 718, титана и нержавеющей стали. В результате получается цельный глушитель без сварочных швов массой менее 480 грамм. Он выпускается с резьбой 5/8x24 для калибра 7,62 мм и с резьбой 1/2x28 для калибра 5,56 мм. DD WAVE 7.62 устанавливается на все системы калибра от 5,56 мм до .300 Win Mag. Глушитель рассчитан также на ведение огня в автоматическом режиме. В зависимости от калибра, длины ствола и условий применения глушитель DD Wave поглощает 30-40 дБ, генерируя в ухе стрелка при выстреле типичным патроном калибра .308 порядка 140 дБ.