Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" приземлилась в Казахстане

Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Ричардом Арнольдом и Эндрю Фойстелом совершил посадку в 14:45 мск

56-я космическая экспедиция благополучно завершилась. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08" с одним космонавтом и двумя астронавтами вернулся с МКС на Землю. Приземление аппарата произошло на территории Казахстана, юго-восточнее города Жезказган.Как сообщили в Центре управления полетами в подмосковном Королеве, на землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.- сообщил представитель ЦУП.К спускаемой капсуле сразу же были направлены поисково-спасательные отряды, которые эвакуировали экипаж из спускаемого аппарата. Отмечается, что самочувствие у приземлившихся хорошее, жалоб нет.Экипаж 56-ой космической экспедиции стартовал на МКС с космодрома Байконур 21 марта этого года и пристыковался к станции 23 марта. Таким образом, экипаж провел на орбите 197 суток.В настоящее время на орбите дожидаются пополнения, старт которого запланирован на 11 октября этого года, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст .