Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" приземлилась в Казахстане
56-я космическая экспедиция благополучно завершилась. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08" с одним космонавтом и двумя астронавтами вернулся с МКС на Землю. Приземление аппарата произошло на территории Казахстана, юго-восточнее города Жезказган.
Как сообщили в Центре управления полетами в подмосковном Королеве, на землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
К спускаемой капсуле сразу же были направлены поисково-спасательные отряды, которые эвакуировали экипаж из спускаемого аппарата. Отмечается, что самочувствие у приземлившихся хорошее, жалоб нет.
Экипаж 56-ой космической экспедиции стартовал на МКС с космодрома Байконур 21 марта этого года и пристыковался к станции 23 марта. Таким образом, экипаж провел на орбите 197 суток.
В настоящее время на орбите дожидаются пополнения, старт которого запланирован на 11 октября этого года, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст .
Как сообщили в Центре управления полетами в подмосковном Королеве, на землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Ричардом Арнольдом и Эндрю Фойстелом совершил посадку в 14:45 мск- сообщил представитель ЦУП.
К спускаемой капсуле сразу же были направлены поисково-спасательные отряды, которые эвакуировали экипаж из спускаемого аппарата. Отмечается, что самочувствие у приземлившихся хорошее, жалоб нет.
Экипаж 56-ой космической экспедиции стартовал на МКС с космодрома Байконур 21 марта этого года и пристыковался к станции 23 марта. Таким образом, экипаж провел на орбите 197 суток.
В настоящее время на орбите дожидаются пополнения, старт которого запланирован на 11 октября этого года, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст .
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