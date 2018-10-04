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Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" приземлилась в Казахстане

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56-я космическая экспедиция благополучно завершилась. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08" с одним космонавтом и двумя астронавтами вернулся с МКС на Землю. Приземление аппарата произошло на территории Казахстана, юго-восточнее города Жезказган.

Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" приземлилась в Казахстане



Как сообщили в Центре управления полетами в подмосковном Королеве, на землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Ричардом Арнольдом и Эндрю Фойстелом совершил посадку в 14:45 мск
- сообщил представитель ЦУП.

К спускаемой капсуле сразу же были направлены поисково-спасательные отряды, которые эвакуировали экипаж из спускаемого аппарата. Отмечается, что самочувствие у приземлившихся хорошее, жалоб нет.

Экипаж 56-ой космической экспедиции стартовал на МКС с космодрома Байконур 21 марта этого года и пристыковался к станции 23 марта. Таким образом, экипаж провел на орбите 197 суток.

В настоящее время на орбите дожидаются пополнения, старт которого запланирован на 11 октября этого года, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст .
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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Есть посадка! Капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане
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7 комментариев
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 15:49
    +1
    НАСАвца необходимо обыскать на предмет нахождения в карманах дрели smile
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:50
    +1
    поздравляю,с успешным приземлением,хорошо,что хорошо кончается hi good жаль только,не узнаем,кто в нашем космическом корабле дырку сверлил ,руки бы его за это отсохли навсегда.. am
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 16:07
      0
      это который с дыркаме приземлился? очень хорошая новость hi
  3. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 15:50
    -2
    мммда... с "дыркой" в МИРе не очень жить....кстати, чего затихли то в "роскосмосе"? уже ведь есть конкретная догадка? Или "партнёры" не уиноуны...?
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:57
    0
    Сверловщика вернули или там оставили?
  5. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 15:58
    0
    Так это был ,,дырявый" ,,Союз" или нет?
  6. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 16:09
    0
    Американская истеричка тоже приехала?