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Новейший приднестровский «Град»

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К настоящему времени в мире создано около тридцати различных версий системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» как на колесных, так и на гусеничных шасси, пишет Российская газета.




Советскую разработку позаимствовали конструкторы многих государств, в том числе и в некоторых странах НАТО. На их фоне очень даже неплохо выглядит боевая машина, созданная предприятиями Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Пресс-служба военного ведомства республики передало газете несколько снимков этой установки.



Первым делом бросается в глаза наличие четырех блоков (3х4) с направляющими для 122-миллиметровых реактивных снарядов. Таким образом, за один залп установка может обрушить на противника 48 снарядов вместо сорока, как у БМ-21.

Приднестровская РСЗО выполнена на шасси автомобиля КамАЗ- 4310 с колесной формулой 3х3. Сразу за кабиной видны места для расчета. Для устойчивости боевую машину оборудовали мощными аутригерами.

Сообщается, что дальность стрельбы зависит от применяемых боеприпасов, но, как правило, это порядка 20 км.



Впервые эта машина была продемонстрирована широкой публике 2 сентября в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня республики.

Газета напоминает, что в 1990 годах предприятия ПМР выпустили несколько установок ВВ-21 «Град» на базе автомобилей ЗиЛ-131 с 20-ю направляющими. РСЗО до сих пор находятся на вооружении приднестровской армии.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ПМР
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4 комментария
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  1. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 15:51
    +2
    Филип в Молдавии не зря нагнетает обстановку. Боится
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:53
    +1
    а вообще,как дела с авторскими правами,нету ли их нарушений,а то наше оружие делает весь мир,а мы бабло теряем,а,если делают халтуру,мы теряем авторитет и доверие.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      а вообще,как дела с авторскими правами,нету ли их нарушений,а то наше оружие делает весь мир,а мы бабло теряем,а,если делают халтуру,мы теряем авторитет и доверие.

      Какие права? Никто на них патенты не оформлял, как и на всё советское оружие.
  3. Severski
    Severski Сегодня, 16:07
    0
    И в чем новизна?