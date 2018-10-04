Израиль экстренно укрепляет южную границу

Ответственность за все действия с территории Газы несёт палестинское исламское движение ХАМАС.

Израильские власти приступили к укреплению южной части израильской границы - с Сектором Газа. Как заявили в командовании, такая мера связана с растущей напряжённостью на границе и намерением Израиля пресекать все террористические атаки со стороны Газы. Под террористическими атаками, в частности, понимается переброска через пограничную линию горящих предметов, вызывающих пожары на приграничных территориях Израиля.Так, на официальной страничке израильских вооружённых сил в Твиттере говорится, что начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот и старшие должностные лица ЦАХАЛ решили провести широкомасштабное укрепление южного фланга с целью воспрепятствовать террору и проникновению из Газы.Из заявления:Напомним, что усиление и без того напряжённых отношений между израильтянами и палестинцами на границе с Газой началось в конце марта этого года. Это вылилось в новую волну протестов «Великого марша возвращения». В ходе массовых столкновений между палестинцами и израильскими военными с марта месяца погибли почти полсотни человек. Большинство палестинцев погибли в результате применения Израилем боевой авиации, которая наносит удары по объектам, называемым объектами ХАМАС. При этом "точечность" ударов вызывает явные сомнения, так как от ракет ВВС Израиля страдают и прилегающие здания и сооружения. За последние месяцы несколько раз был атакован порт Газы. При таком подходе Израилю, по всей видимости, ещё долго придётся жить фактически как осаждённой крепости, в которую власти превратили страну и явно не собираются решать проблему дипломатическим путём.Палестинцы, проживающие на территории сектора Газа, продолжают добиваться права вернуться в свои дома, которые сейчас находятся на контролируемой Израилем территории. Кроме того, палестинцы протестуют против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.