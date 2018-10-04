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Израиль экстренно укрепляет южную границу

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Израильские власти приступили к укреплению южной части израильской границы - с Сектором Газа. Как заявили в командовании, такая мера связана с растущей напряжённостью на границе и намерением Израиля пресекать все террористические атаки со стороны Газы. Под террористическими атаками, в частности, понимается переброска через пограничную линию горящих предметов, вызывающих пожары на приграничных территориях Израиля.

Израиль экстренно укрепляет южную границу



Так, на официальной страничке израильских вооружённых сил в Твиттере говорится, что начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот и старшие должностные лица ЦАХАЛ решили провести широкомасштабное укрепление южного фланга с целью воспрепятствовать террору и проникновению из Газы.

Из заявления:
Ответственность за все действия с территории Газы несёт палестинское исламское движение ХАМАС.


Напомним, что усиление и без того напряжённых отношений между израильтянами и палестинцами на границе с Газой началось в конце марта этого года. Это вылилось в новую волну протестов «Великого марша возвращения». В ходе массовых столкновений между палестинцами и израильскими военными с марта месяца погибли почти полсотни человек. Большинство палестинцев погибли в результате применения Израилем боевой авиации, которая наносит удары по объектам, называемым объектами ХАМАС. При этом "точечность" ударов вызывает явные сомнения, так как от ракет ВВС Израиля страдают и прилегающие здания и сооружения. За последние месяцы несколько раз был атакован порт Газы. При таком подходе Израилю, по всей видимости, ещё долго придётся жить фактически как осаждённой крепости, в которую власти превратили страну и явно не собираются решать проблему дипломатическим путём.

Палестинцы, проживающие на территории сектора Газа, продолжают добиваться права вернуться в свои дома, которые сейчас находятся на контролируемой Израилем территории. Кроме того, палестинцы протестуют против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 15:55
    0
    Война на два фронта никого к хорошему не приводила
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:56
    +1
    право сильного в израиле заменяет все прочие права и законы.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:58
    0
    израиль нужно было создать на терретории антарктиды-быстрее чтобы горячие головы еврейских вояк местный климат охлаждал до разумной температуры...
  4. Петр1
    Петр1 Сегодня, 15:58
    +1
    Для евреев помоему другие национальности сродни паразитам, ведут себя как животные уничтожая вокруг себя всех кого только могут.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:10
      0
      пётр1-сейчас вас самоназначенные богоизбранными wassat скушают,или попытаются надкусить lol со мною такое не пройдет-я больно тощий, желающим меня кусать и зубы могу повыдергивать negative
  5. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 16:02
    0
    Так ведь всё просто. Нечего гадить своим соседям с кормёжкой (снабжением) и лечением бармалеев, вот и в укреплении границ необходимости просто не будет. Вроде бы умные люди, но неужели думают, что чем больше нагадят соседу тем спокойнее жить будут? Тут есть старая-добрая русская пословица: Не копай другому яму.....
  6. Jerk
    Jerk Сегодня, 16:07
    0
    Именно в условиях арабской весны, когда все без исключения страны вокруг по уши заняты своими проблемами, четко проявилось, что основной и единственный источник напряженности в этом регион - ИМЕННО ИЗРАИЛЬ. У всех дел за гланды, и лишь евреи продолжают долбать ЧУЖИЕ страны.
    Вывод простой - Израиль без вариантов необходимо уничтожить, как угрозу мира, и его без вариантов уничтожат. Это вопрос выживания всех абсолютно стран-соседей.