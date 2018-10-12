Кобаякава Хидэаки: предатель с горы Мацуо
Кошка играет –
Взяла и лапкой накрыла
муху на окне…
Исса
Взяла и лапкой накрыла
муху на окне…
Исса
В двух предыдущих материалах мы рассмотрели судьбу известного японского предателя Акэти Мицухидэ, «сёгуна тринадцати дней». И, очевидно, что, если бы не его предательство, то история Японии была бы сегодня совсем другой. Потому что, если бы Ода Набунага остался жив, он несомненно, рано или поздно стал бы сёгуном сам. Собственно, к этому все и шло, поэтому неудивительно, что его убили, причем неважно кто – Акэти или тот же Токугава. Стать сёгуном мечтали многие, а какой самый верный путь им стать? Ответ прост: убить всех, кто стоит у тебя на пути и самому остаться в живых. Потому, что есть человек – и есть проблема. Нет человека и проблемы тоже нет!
На месте битвы при Сэкигахара сегодня устроен информационно-познавательный комплекс: отмечены места командных пунктов, проведены дорожки, а рядом с ними установлены фигуры сражающихся воинов в натуральную величину. Всего таких фигур более 240. Здесь же есть музей, полный оружия и доспехов, некоторые из которых можно за плату примерить. Вот это фигуры двух воинов, несущих важные трофеи – отрубленные головы. В их послужной список будет записано, сколько каждый из них отрубил голов и соответственно этому ему будет дана награда в коку! Больше голов – больше коку!
Однако так уж получилось, что после смерти Оды история сделала большой зигзаг и отдала власть в Японии тому, кто прав на нее никаких не имел, но зато имел под своим началом много солдат. Так и не только в Японии бывало… Новым владыкой, добившегося от императора титула кампаку, стал по сути безродный сын дровосека (или крестьянина) Тоётоми Хидэёси. Возвысил его опять же Ода, причем только за то, что прежде чем подать своему господину шлепанцы-дзори он согревал их у себя на груди! Именно он расправился с мятежником Акэти (1582), а затем получил от императора великую милость – должность регента-кампаку (1585), а затем и «великого министра» (дайдзё-дайдзин, 1586), то есть объединил в своих руках всю полноту власти в Японии. Ему также была пожалована фамилия аристократического рода Тоётоми, что также рассматривалось всеми как исключительная привилегия, а затем наконец-то завершил то, над чем трудился Ода – в 1591 году объединил под своим началом всю страну. Причем в уме и государственной мудрости (и это все признавали!) Хидэёси отказать было невозможно. Он составил первый общеяпонский земельный кадастр, по которому на протяжении следующих трёх столетий осуществлялось налогообложение населения, приказал крестьянам и горожанам сдать все оружие, проведя знаменитую «охоту за мечами», затем это он разделил японское общество на классы и установил их градацию. Словом, провел столь важные административные реформы, что после них уже мало что можно было бы придумать еще. Одновременно он запретил в Японии христианство (1587) и начал агрессию против соседней Кореи (1592—1598).
Вот он – предатель Кобаякава Хидэаки.
Однако даже на Солнце бывают пятна. Долгое время Хидэёси никак не мог зачать наследника, а значит, и передать ему в руки свою власть и основать династию. Проблема эта заботила его до чрезвычайности. Вообще, заметим, проблема наследника или преемника это величайшая из проблем любого диктатора или даже законного правителя-реформатора и тот, кто не обращает на нее никакого внимания, просто глупец. Но Хидеёси таким не был и еще в 1584 году усыновил пятого сына самурая Киноситы Иэсады (своего двоюродного брата) и племянника, которому при этом была дано имя Хасиба Нидэтоси. Для Японии это была обычная практика. Знатные люди имели по нескольку жен, женились и разводились, заводили наложниц и имели помногу детей. Кого-то они признавали, кого-то нет, а вот если детей у них не было, они не гнушались покупать детей и у крестьян, либо брать их у родственников и затем их усыновляли. С подписанием документа об усыновлении и передаваемых ребенку правах никаких претензий к нему не возникало, и он становился полноправным членом клана. Хотя, конечно, если у него были братья от законных жен или наложниц, и именно он, а не они получали больше земли или коку риса, то никто не мешал им ненавидеть его лютой ненавистью. Или напротив – любить, это уж все зависело от характера и воспитания.
А вот на этом уки-ё Утагава Ёсиику он выглядит весьма зрелым мужем.
Как бы там ни было, став сыном кампаку, Хасиба получил все, о чем только можно было мечтать: прекрасное воспитание, лучшее в Японии образование, и… самые лучшие мечи!
И тут у него родился его собственный родной сын Хидэёри, так что приемыш сразу же оказался для него обузой. Было решено отдать его Кобаякаве Такакагэ (1533—1597), верному вассалу и соратнику Хидэёси, который его официально усыновил. Мальчик получил новое имя Кобаякава Хидэаки и стал воспитываться в новой семье. В его жизни мало что изменилось, но только о положении кампаку мечтать ему более не приходилось, его место занял Хидэёри. Но тут Кобаякава Такакагэ умер (1597) и оставил своему приемному сыну наследство: земли в провинциях Иё на острове Сикоку и Тикудзэн на Кюсю с общим доходом в 350 тысяч коку риса, что сразу поставило этого юношу, а в 1597 году ему было всего 20 лет, в положение одного из самых богатых людей Японии.
Знаменитая японская ширма с изображением битвы при Сэкигахаре. (Музей замка Осака)
В том же году Хидэёси сделал его главнокомандующим армией в Корее. В ходе сражения у Кэйки он своевременно привел подкрепления и, сражаясь в рядах своих воинов, захватил в плен неприятельского командира! Но одно дело биться на мечах вместе с рядовыми самураями и совсем другое – командовать армией! Генеральный инспектор армии Исида Мицунари в своих донесениях Тоётоми раскритиковал его командование, к тому же и сам Тоётоми был крайне раздосадован многими приказами своего бывшего сына, которые он посчитал безрассудными.
Последовавшее наказание было суровым и унизительным. Он был лишен земель на острове Кюсю, отчего его доходы упали до 120 тысяч коку, и отправлен в ссылку. И лишь незадолго до своей смерти в 1598 году всемогущий диктатор передумал и вернул ему его владения Тикудзэн, Тикуго и Будзэн.
Скорее всего, винил в этом своем позоре Кабаякава не Тоётоми, а Исиду Мицунари. Ведь это он начал писать на него «доносы» и это от него «отец» узнал о том, какой из него бездарный полководец получился.
Японские аркебузы танеэгасима. (Токийский национальный музей)
Когда же после смерти Хидэёси в стране вновь вспыхнула истребительная гражданская война и эпоха «войны всех против всех» могла вполне повториться, Кобаякава Хидэаки тоже принял в ней деятельное участие. И выбрал сторону Исиды Мицунари, поскольку тот был более верным, скажем так, слугой Хидэёси, чем тот же Иэясу Токугава.
Битва при Сэкигахаре: шестическая ширма.
Но все это были слова. И вот о чем не следует никому и никогда забывать. Слова ничего не значат. Имеют значения только две вещи – дела и… деньги, или кто что получает за свои дела! В 1600 году он находился в Осаке и неоднократно заявлял о том, что будет поддерживать Исиду Мицунари против Токугавы Иэясу, но при этом он вел с ним тайные переговоры и уже тогда планировал предать Мицунари в самый ответственный для того момент. Впрочем, Исида был тоже не дурак, и для того, чтобы окончательно сделать Кобаякаву своим союзником, пообещал ему два земельных владения вокруг Осаки и даже отдать ему должность… кампаку.
В битве Сэкигахара, в которой, как все это понимали, должна была решиться судьба Японии, у Кобаякавы Хидэаки были крупные силы численностью 16 500 человек. Располагались они на крайнем правом фланге армии «Запад» (Исида Мицунари) на горе Мацуояма или же просто Мацуо. Битва началась и шла с переменным успехом, однако Кобаякава в ней не участвовал, а другой ее участник – Симадзу Ёсихиро занимался тем, что отбивал нападавших на него солдат Иэясу, но сам не атаковал. Решающий момент битвы настал, когда армия Токугава начала продавливать оборону «западных» и тем самым оголила свой левый фланг. Исида Мицунари заметил это и приказал зажечь сигнальный огонь – приказ отряду Кобаякава начать атаку. Но Кобаякава с места не двинулся. Однако и на Мицунари он тоже не нападал. Иэясу эти его колебания надоели. «Он должен решить немедленно, на чьей он стороне!» - заявил он своим генералам и приказал, чтобы они открыли по нему огонь, чтобы посмотреть какая будет на это его реакция. Кобаякава Хидэаки понял, что помедли он еще немного и пощады ему не будет ни с той, ни с другой стороны. И отдал приказ своим отрядам атаковать позиции западной армии Исиды Мицунари. Увидев это, стоявший чуть поодаль Вакидзака Ясухару, даймё и адмирал с острова Авадзи, командовавший отрядом в тысячу копий, последовал его примеру и тоже изменил Мицунари. Его копьеносцы вместе с копьеносцами и аркебузирами Кабаякавы нанесли сильный удар по центру войск «западных», в то время как с фронта их атаковали основные силы армии Токугава. Сразу же раздались крики: «Измена! Предательство!» и армия Мицунари начала таять буквально на глазах, люди начали разбегаться и прятаться по кустам.
Нобори и сасимоно Кобаякава Хидэаки. На черном нобори изображена белая орхидея.
Только небольшому отряду Симадзу удалось прорваться через ряды наступавших «восточных» и выйти им в тыл, где стояли… отряды «западных» под командованием Хируэ Киккава и Тэрумото Мори. Узнав от него, что сражение по сути проиграно, Кикква тут же объявил себя сторонником Токугава и тем самым не дал Мэрумото атаковать Токугава с тыла! То есть предали Мицунари в этом сражении сразу три человека, но, разумеется, предательство Кабаякавы было самым значимым и результативным.
Адмирал Вакидзака, тоже предатель.
Ну, а Кабаякава предстал перед Токугавой и склонился перед ним, а тот указал ему место в своей свите.
Затем уже как полководец Токугавы Кобаякава Хидэаки провел успешную осаду замка Саваяма, который обороняли отец и брат Мицунари: Исида Масацугу и Исида Масазуми.
Мон Кобаякава Хидэаки
Наградой стали земли клана Укита, в которые входили провинции Бидзэн и Мимасака на острове Хонсю с общим доходом в 550 000 коку, что сделало его одним из богатейших людей Японии, поскольку доход самого Токугава составлял «всего лишь» два миллиона коку!
Ставка Кобаякава Хидэаки на горе Мацуо.
Никто его, понятно, не третировал за этот поступок и даже не заикался о том, чтобы назвать его «предателем с горы Мацуо». Но видимо, про себя он об этом не забывал ни на минуту и, скорее всего, именно подобные размышления и довели его до плохого: 1 декабря 1602 года 25-летний Кобаякава Хидэаки сошел с ума и внезапно скончался, не оставив после себя наследников. После его смерти клан Кобаякава прекратил своё существование, а его земли были переданы сёгунатом соседнему клану Икэда.
- Автор:
- В.Шпаковский
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