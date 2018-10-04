Министерство обороны России обвинило Соединенные Штаты в экспериментах над людьми в Грузии. По полученным данным, при испытаниях на грузинских гражданах препарата, производимого компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли 73 человека. Об этом сегодня заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Согласно полученным российским военным ведомством документам, в ходе проводившихся экспериментов в лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси в декабре 2015 года скончались 24 человека, а позднее еще 49. Всех их лечили от гепатита С якобы препаратом "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", которая принадлежит Дональду Рамсфельду. У всех погибших в графе причины смерти указано "неизвестно", также не указаны имена, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью. Установление причин смерти не проводилось.В Минобороны отмечают, что после гибели 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования препарата на людях не прекратились, что привело к гибели еще 49 человек. В России не зафиксировано ни одной смерти от препарата "Совалди", таким образом можно утверждать, что под видом "Совалди" на грузинских гражданах испытывали другой токсичный препарат.Документы, свидетельствующие о проведении американскими военными экспериментов над людьми в лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси, передал бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.