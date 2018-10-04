Новости

Минобороны: Эксперименты США в Грузии привели к массовой гибели людей

32
Министерство обороны России обвинило Соединенные Штаты в экспериментах над людьми в Грузии. По полученным данным, при испытаниях на грузинских гражданах препарата, производимого компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли 73 человека. Об этом сегодня заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Минобороны: Эксперименты США в Грузии привели к массовой гибели людей



Согласно полученным российским военным ведомством документам, в ходе проводившихся экспериментов в лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси в декабре 2015 года скончались 24 человека, а позднее еще 49. Всех их лечили от гепатита С якобы препаратом "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", которая принадлежит Дональду Рамсфельду. У всех погибших в графе причины смерти указано "неизвестно", также не указаны имена, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью. Установление причин смерти не проводилось.

В Минобороны отмечают, что после гибели 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования препарата на людях не прекратились, что привело к гибели еще 49 человек. В России не зафиксировано ни одной смерти от препарата "Совалди", таким образом можно утверждать, что под видом "Совалди" на грузинских гражданах испытывали другой токсичный препарат.

Документы, свидетельствующие о проведении американскими военными экспериментов над людьми в лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси, передал бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Мы в Яндекс Дзен
В мобильном резерве
Агрессивное миротворчество Саакашвили
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

32 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. майор Юрик
    майор Юрик Сегодня, 16:54
    +13
    Обычное отношение янки к холуйским режимам negative Получили расширенный сухумский обезьянник! am
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 16:57
      +7
      Цитата: майор Юрик
      Обычное отношение янки к холуйским режимам negative Получили расширенный сухумский обезьянник! am

      Холуйские режимы, да хрен с ними, но по периметру наших границ.. вот это меня напрягает.. С этим нужно заканчивать!
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 17:03
        +11
        Цитата: Svarog
        Холуйские режимы, да хрен с ними, но по периметру наших границ.. вот это меня напрягает..

        Именно так и это уже давно такое ..Еще биоматериалы собирают втихую. Для чего ? Хотят создать вирус убивающий только русских ? По идеи Россия должна нанести удар вакумной бомбой по эти лабораториям ,чтобы все выжгло ...Но увы , это разрешается только США и Израилю в мире .
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 17:06
          +6
          Цитата: Дед Пихто
          Цитата: Svarog
          Холуйские режимы, да хрен с ними, но по периметру наших границ.. вот это меня напрягает..

          Именно так и это уже давно такое ..Еще биоматериалы собирают втихую. Для чего ? Хотят создать вирус убивающий только русских ? По идеи Россия должна нанести удар вакумной бомбой по эти лабораториям ,чтобы все выжгло ...Но увы , это разрешается только США и Израилю в мире .

          Вот я с вами полностью согласен..Сначала предупредить.. что в течении 24 часов, если лаборатории не будут закрыты, то мы их ликвидируем и плевать на все крики и вои.. Иначе не заметим, как пол населения выкосит.. Вон в Москве в метро, чихни и 200 человек сразу заболеет..
        2. Вальдемар
          Вальдемар Сегодня, 17:20
          +9
          Я бы провёл спецоперацию по захвату документации, персонала и уничтожению учреждения. Даже если под охраной американских частных армий. Провести захват и зачистку. На все крики просто отвечать что Россия не допустит не важно чего у своей границы. В случае провала уничтожить тактической ядерной ракетой. Это наша территория. Поступить как Израиль.
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 17:22
            +5
            Цитата: Вальдемар
            Я бы провёл спецоперацию по захвату документации, персонала и уничтожению учреждения. Даже если под охраной американских частных армий. Провести захват и зачистку. На все крики просто отвечать что Россия не допустит не важно чего у своей границы. В случае провала уничтожить тактической ядерной ракетой

            Вопрос, а почему этого не делают.. это ведь не шутки..по сути это оружие массового поражения такое же как ЯО..
          2. Дед Пихто
            Дед Пихто Сегодня, 18:35
            0
            Цитата: Вальдемар
            В случае провала уничтожить тактической ядерной ракетой. Это наша территория. Поступить как Израиль.

            laughing wink Так скорее всего Израиль в этих исследованиях и заинтересован , если почитать их Талмуд winked "Черными" проще управлять и заставлять работать .
            Ну все я уже кромолу пишу сейчас пинать начнут .. hi Осторожней мужики тут.
      2. Быков.
        Быков. Сегодня, 17:05
        +5
        Цитата: Svarog
        Цитата: майор Юрик
        Обычное отношение янки к холуйским режимам negative Получили расширенный сухумский обезьянник! am

        Холуйские режимы, да хрен с ними, но по периметру наших границ.. вот это меня напрягает.. С этим нужно заканчивать!

        На шумерах то же что-то испытывают.
      3. лис
        лис Сегодня, 18:47
        0
        Цитата: Svarog
        Холуйские режимы, да хрен с ними, но по периметру наших границ.. вот это меня напрягает..

        да у нас давно уже прививки ихние делают!что колят-хз,ни один врач не скажет. годков уже 20 тестируют разную хрень на населении.
    2. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 17:05
      +7
      Фото и видео к новости:


    3. Быков.
      Быков. Сегодня, 17:08
      +2
      Цитата: майор Юрик
      Получили расширенный сухумский обезьянник! am

      Приматы разбежались, вот и экспериментируют на тех кого поймают.
  2. Skay
    Skay Сегодня, 16:56
    +8
    Уважаемые грузины! А вы помните куда индейцы в Америке делись?
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 17:05
      +2
      Цитата: Skay
      Уважаемые грузины! А вы помните куда индейцы в Америке делись?

      Ну грузинам это не грозит , их пол Москвы обитает уже и остальных перетащат
    2. Jerk
      Jerk Сегодня, 17:10
      +3
      "Англосаксы – единственная истребляющая нация на земле. Никогда еще – вплоть до начала ставшего теперь уже неизбежным уничтожения индейцев, маори (коренные новозеландцы) и австралийцев – ни одна столь многочисленная раса не была стерта с лица земли завоевателями" - это слова британского радикального политика-либерала сэра Чарльза Дилка.

      ПиСи:
      К 1788 году (началу колонизации) коренное население Австралии составляло по разным оценкам от 300 тысяч до 1 миллиона человек, объединённых в более чем 500 племён. В 1921 году австралийских аборигенов насчитывалось менее 60 тысяч... Британцы уничтожили в Австралии по разным оценкам до 90-95% всех аборигенов. На острове Тасмания коренное население было уничтожено полностью - до последнего человека.
  3. dgonni
    dgonni Сегодня, 16:56
    +1
    А документы будут опубликованы? Или как всегда ?
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 17:02
      +6
      если отвечать вам как отвечают британцы ,то--- не предоставим вам документы потому что,они совершенно секретные...
    2. Быков.
      Быков. Сегодня, 17:03
      +1
      Цитата: dgonni
      А документы будут опубликованы? Или как всегда ?

      Да.
    3. bankirchik34
      bankirchik34 Сегодня, 17:06
      +4
      highly likely, разве этого не достаточно?)
    4. freejack
      freejack Сегодня, 17:08
      +3
      Скоро грузины в Шариковых начнут мутировать... Хотя это их путь... Это уже стандартное клеше - революция достоинства (антироссийская), баба - президент, раздвигание ног на ширину НАТО, смута, деградация, мутация..... what hi
    5. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 17:08
      +3
      Цитата: dgonni
      А документы будут опубликованы? Или как всегда ?

      Да показывали документы ,вот только "мировые сми " к этому равнодушны или жутко боятся ..
      Двойные стандарты , вот если бы Россию уличили ,то тогда бы жуть что было (скрипаль и боинг ) просто детский лепет был ..Так бы раздули вплоть до военного вмешательства .
    6. К-50
      К-50 Сегодня, 17:09
      +1
      Цитата: dgonni
      А документы будут опубликованы? Или как всегда ?

      Всему своё время.
    7. Сергей Медведев
      Сергей Медведев Сегодня, 18:11
      +1
      Цитата: dgonni
      +2
      А документы будут опубликованы? Или как всегда ?

      Ну опубликовали документы по номеру ракеты в обломках Боинга. А толку? Вам хоть публикуй в глаза, всё Божья роса!
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 17:08
    0
    Ну, грызуны сами хотели быть под "крышей" ФША.
    Как говорится: за что боролись, на то и напоролись.
    Самое скверное, что это под "пузом" России происходит. sad
  5. KBaHT_BpeMeHu
    KBaHT_BpeMeHu Сегодня, 17:13
    0
    73 или 730 да пусть даже 730 миллионов, это ведь для них просто биоматериал, не верите спросите хотя бы индейцев.
  6. мерцание
    мерцание Сегодня, 17:17
    0
    Ну да, на афроамериканцах не хотят опробовать, решили на грузинах.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:17
    +1
    вот бы в сше колумбийские наркабороны создали лобараторию где испытывали бы на янки разные яды на основе наркаты...
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 17:35
    +1
    А попробуйте за АФП (альфа-фетопротеины) спросить. Не за те, что иммунку стимулируют, а за омолаживающие препараты "чёрного рынка". Там можно пару ЧВК на охрану ставить, всё равно окупится...
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:52
    0
    "У всех погибших в графе причины смерти указано "неизвестно","////
    ----
    Значит, они полные лохи. Так разоблачить себя? Опытные преступники написали бы: "грипп", "инсульт","острая сердечная недостаточность" и в таком роде...
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 18:08
    +2
    Ну где эти обращения в ООН ,UNODA,ОБСЕ ? Где они ,чего опять молчит наша власть ,ведь это такой прокол и можно сыграть на ошибках Запада.Ан нет,все языки засунули себе в .................Называя Скрипаля предателем ,наша власть не особенно печется о защите нас от биологической угрозы.Тоже научились подходить в вопросу с двойными стандартами.
  11. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:12
    0
    Таких биолабораторий и в укропляндии хватает.
  12. Million
    Million Сегодня, 18:23
    +1
    Видимо наше правительство это мало беспокоит,коли не предпринимают никаких действенных мер
  13. мерцание
    мерцание Сегодня, 18:28
    +1
    Зато со стороны грузин гробовое молчание.
    Знают, что молчание золото ... ээ... в смысле продлевает жизнь ... иногда ... да и то не на долго.
    В Грузии, похоже, совершенно не осталось национальных политиков, да что там политиков, похоже там даже воров в законе не осталось. Всем Грузия по барабану.
    Может они считают, что эта биолаборатория против России, а они не пострадают. Думаю, глубоко ошибаются, во-первых, нужны "подопытные кролики", во-вторых, нужны разносчики инфекции.
    Короче, мерины нашли применение грузинам.